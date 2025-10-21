ফটকাই পুৰিলে টুথপেষ্ট লগোৱাৰ ভুল নকৰিব! ফটকাৰ ফলত ছাল-চকু আঘাতপ্ৰাপ্ত হ’লে প্ৰথমে কি কৰা উচিত ?
দেৱালীৰ এই সময়ছোৱাত বহুতে ফটকা ফুটাই আনন্দ কৰে কিন্তু তাৰ মাজতে চকু তথা ছাল জ্বলা-পোৰে তেন্তে ইয়াৰ বাবে আমি কেনেধৰণৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰা উচিত-
আজি সমূহ দেশবাসীয়ে পালন কৰিব পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী ৷ এই সময়ছোৱাত বহুতে ফটকা জ্বলাই আনন্দ কৰে ৷ কিন্তু এই সময়ছোৱাত কিছুমান দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া ভাল ৷ কেতিয়াবা ফটকাৰ গুড়ি চকুত আহি পৰে বা কেতিয়াবা ছালৰ পৰে ৷ এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনাইছে ছাৰ গংগা ৰাম চিকিৎসালয়ৰ চকু বিভাগৰ ডাঃ এ কে গ্ৰভাৰে ৷ তেওঁৰ মতে, চকুত ফটকা সোমাই গ’লে ঘঁহি দিব নালাগে ৷ ই এটা ডাঙৰ ভুল ৷ ইয়াৰ ফলত চকু আৰু কৰ্ণিয়াৰ ক্ষতি হ’ব পাৰে ৷
চকুৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব ?
এইমছৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ ৰামজীত সিঙে কয় যে, যদি চকুত ফটকাৰ ধোঁৱা সোমাই তেন্তে পৰিষ্কাৰ পানীৰে ধুই দিয়ক ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা মলি বা ৰাসায়নিক পদাৰ্থ আঁতৰি যাব ৷ বেছি সমস্যা হৈ থাকিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা দৰকাৰ ৷ যদি আপুনি কনটেক্ট লেন্স পিন্ধে তেন্তে লগে লগে আঁতৰাই দিয়ক ৷ কাৰণ ই ৰাসায়নিক পদাৰ্থ শোষণ কৰে ৷ ডাঃ গ্ৰভাৰে কয় যে দীপাৱলীৰ সময়ত চকু সুৰক্ষিত ৰাখিবলৈ অত্যধিক ধোঁৱা থকা ঠাইৰ পৰা আঁতৰি থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ ইয়াৰ লগতে, চকুত ফটকা পৰিলে ভুলতো ঘঁহি দিব নালাগে বুলি তেওঁ কয় ৷
ছাল পুৰিলে কি কৰিব ?
আনহাতে ছালৰ ৰোগ বিভাগৰ ডাঃ সুনীল সাংঘীয়ে এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনাইছে ৷ তেওঁ কয় যে, যদি দেৱালীত ফটকাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ছালখন জ্বলি যায় তেন্তে সেই ঠাইত প্ৰথমে পানী ঢালি দিয়ক ৷ ভুলতো ছালত টুথপেষ্ট, কফি পাউদাৰ বা হালধি নলগাব ৷ ইয়াৰ ফলত সংক্ৰমণ বাঢ়িব পাৰে ৷
যদি পুৰাৰ ফলত আপোনাৰ ছালত পানীজলা বান্ধে তেন্তে সেয়া ফুটাই নিদিব ৷ ইয়াৰ ফলত ছালৰ ৰক্ষামূলক স্তৰ আঁতৰি যায় আৰু সংক্ৰমণ বিয়পিব পাৰে ৷ জলা-পোৰা বেছি হ’লে চিকিৎসালয়লৈ যাব লাগে ৷ ঘৰুৱা উপায়ে কেতিয়াবা ডাঙৰ সমস্যা কৰিব পাৰে ৷
শিশুৰ যত্ন
ডাঃ সিং আৰু ডাঃ সুনীল সাংঘী দুয়োজনে শিশুৰ বিশেষ যত্ন লবলৈ বিশেষ পৰামৰ্শ দিছে ৷ কিয়নো ফটকা জ্বলোৱাৰ সময়ত দুৰ্ঘটনাৰ আশংকা থাকে ৷ ক’ৰবাত ফটকা লাগিলে তাত ঠাণ্ডা পৰিষ্কাৰ পানী দিব লাগে আৰু পাছত চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ নিব লাগে ৷
দীপাৱলী আনন্দ আৰু পোহৰৰ উৎসৱ, কিন্তু ইয়াৰ লগতে এয়া আমাৰ দায়িত্বও যে, নিজৰ লগতে আমাৰ পৰিয়ালকো সুৰক্ষিত ৰখা ৷ আতচবাজী উপভোগ কৰাৰ পূৰ্বে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ যাতে ক্ষন্তেকীয়া অসাৱধানতাৰ ফলত গুৰুতৰ ঘটনাৰ সৃষ্টি নহয় । চকু আৰু ছালৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সহজ ব্যৱস্থা যেনে ফটকাৰ ধোঁৱাৰ পৰা আঁতৰি থকা, ফটকাৰ ফলত আঘাত বা জ্বলা-পোৰা হ’লে তৎক্ষণাত পৰিষ্কাৰ পানীৰে সেই অংশখিনি ধোৱা, ঘৰুৱা ঔষধৰ পৰা আঁতৰি থকা আদি উপায় অতি লাভদায়ক হ’ব পাৰে । শিশুৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়ক, কিয়নো আপোনাৰ সামান্য এটা ভুলেও আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বাবে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । নিৰাপদে থাকক, সজাগ তথা সচেতন হওক তেতিয়াহে এই পোহৰৰ উৎসৱ সঁচাকৈয়ে আনন্দময় হৈ পৰিব ।
