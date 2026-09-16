সামান্যভাৱে পৰিলে বা আঘাত পালেই হাড় ভাঙে নেকি ? হ'ব পাৰে এই ৰোগ
সামান্য আঘাত পোৱাৰ পিছতো হাড় ভাঙিব পাৰিবনে? ডাঃ গুৰছালে জনোৱা হাড়ৰ দুৰ্বলতাত অৰিহণা যোগোৱা কাৰকসমূহৰ বিষয়ে পঢ়ক...
Published : September 16, 2026 at 7:46 PM IST
কেতিয়াবা ঘৰত ঘূৰি ফুৰোতে কোনোবাই পিছলি পৰিব পাৰে, চকীৰ পৰা পৰিব পাৰে বা থিয় হৈ থকাৰ সময়ত ভাৰসাম্য হেৰুৱাব পাৰে, যাৰ ফলত হাত, মণিবন্ধ বা কঁকাল ভাঙিব পাৰে। প্ৰথম দৃষ্টিত এনে লাগিব পাৰে যে পতনৰ বাবেই ভাঙন ঘটিছিল। কিন্তু যদি পতনটো সামান্য আছিল আৰু তথাপিও তাৰ ফলত হাড় ভাঙি গৈছিল, তেন্তে ইয়াক কেৱল আঘাত বুলি উলাই কৰাটো ভাল কথা নহয় ।
সাধাৰণতে ঘৰত ঘূৰি ফুৰোতে হঠাতে পিছলি পৰা, চকীৰ পৰা উঠোতে কষ্ট অনুভৱ কৰাৰ সমস্যাত প্ৰায়ভাগ লোকেই আক্ৰান্ত হয় । তদুপৰি কেতিয়াবা থিয় হৈ থকাৰ সময়ত ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পৰি যোৱাৰ ফলত হাত-ভৰি ভাঙি যোৱাৰো আশংকা থাকে ।
এনেধৰণৰ সমস্যা বাবে হাত-ভৰি বা কঁকাল ভাঙিলে সেয়া দুৰ্ঘটনা বুলিয়ে ভাবে । দৈনন্দিন কাৰ্য সম্পাদনৰ সময়ত যদি এনে ঘটনা সংঘটিত হয় তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও আওকাণ কৰিব নোৱাৰে ।
পুনেৰ বিবভেৱাদিৰ সহ্যাদ্ৰী হাস্পতালৰ অভিজ্ঞ পৰামৰ্শদাতা অস্থিৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ (মেজৰ) অমে গুৰছালে (অৱসৰপ্ৰাপ্ত) এনে সমস্যাৰ কি কাৰণে সৃষ্টি হয় সেইবিষয়ে ব্যাখ্যা কৰিছে । এনে হ'লে কেতিয়াও আওকাণ কৰিব নালাগে বুলি উল্লেখ কৰি ডাঃ গুৰছালে কয়,"সাধাৰণভাৱে পৰাৰ ফলত হাড় ভাঙিলে সেয়া অষ্টিঅ’পৰোছিছ বা হাড় দুৰ্বল হোৱাৰ উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হ’ব পাৰে । ইয়াক কেৱল হাড়ৰ সাধাৰণ ভঙা ৰোগ বুলি আওকাণ কৰিব নালাগে । চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াক 'ফ্ৰেজিলিটি ফ্ৰেক্টৰ' বুলি কোৱা হয় । এনে সমস্যা সাধাৰণতে মণিবন্ধ, কঁকাল, মেৰুদণ্ড আৰু ওপৰৰ বাহুত বেছিকৈ হোৱা দেখা যায়।"
অষ্টিঅ’পৰ’ছিছ কি ?
অষ্টিঅ'পৰোছিছক নীৰৱ ঘাতক বুলি উল্লেখ কৰি অস্থিৰোগ বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে কয়," কোনো ধৰণৰ বিষ বা বাহ্যিক পৰিৱৰ্তন নোহোৱাকৈয়ে হাড়বোৰ ভিতৰৰ পৰা দুৰ্বল হয় । অষ্টিঅ’পৰ’ছিছৰ ফলত হাড়ৰ ঘনত্ব আৰু আভ্যন্তৰীণ গঠন দুৰ্বল হৈ পৰে । বাহিৰৰ পৰা হাড় স্বাভাৱিক যেন লাগিলেও ইয়াৰ শক্তি হ্ৰাস পায় । ফলত সামান্য আঘাততেই হাড় ভাঙিব পাৰে ।"
কি কি কাৰণত হয় ?
ডাঃ গুৰছালে হাড়ৰ দুৰ্বলতাত অৰিহণা যোগোৱা কাৰকসমূহৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে । সাধাৰণতে বয়স বৃদ্ধি, মহিলাৰ ৰজোনিবৃত্তিৰ পিছত হোৱা হৰম’নৰ পৰিৱৰ্তন, কেলচিয়াম বা ভিটামিন ডিৰ অভাৱ, শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপ নকৰা, শৰীৰৰ ওজন হ্ৰাস পোৱা, ধূমপান, অত্যাধিক মদ্যপান আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি কিছুমান ঔষধৰ ব্যৱহাৰ ফলত এই ৰোগে গা কৰি উঠিব পাৰে বুলি অস্থিৰোগ বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে কয় । তদুপৰি আন চিকিৎসাজনিত অৱস্থাৰ বাবেও এনে হোৱাৰ আশংকা নুই কৰিব নোৱাৰি ।
এই ৰোগবিধৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে অষ্টিঅ’পৰ’ছিছত প্ৰায়ে কোনো স্পষ্ট লক্ষণে দেখা দিয়াৰ আগতে হাড় ভাঙি যায় । গতিকে সামান্য আঘাতৰ ফলত হাড় ভঙাটো এই ৰোগৰ লক্ষণ বুলি গণ্য় কৰি সাৱধান হোৱা উচিত ।
কি কি লক্ষণক আওকাণ কৰা উচিত নহয় ?
ডাঃ গুৰছালে এই ৰোগৰ লক্ষণৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয় যে এনে হ'লে হাড় ভঙাৰ ফলত তীব্ৰ বিষ অনুভৱ হয় । তদুপৰি ফুলি উঠা, ঘাঁ, স্পৰ্শ বা লৰচৰ কৰাত অসুবিধা, আক্ৰান্ত অংগটো ব্যৱহাৰ কৰাত অসুবিধা হয় । আনকি কেতিয়াবা হাড়ৰ আকৃতিও সলনি হ’ব পাৰে ।
সামান্যভাৱে পৰি যোৱাৰ ফলত মণিবন্ধ, কঁকাল, মেৰুদণ্ড বা আন কোনো হাড় ভাঙিলে হাড়ৰ শক্তি পৰীক্ষাৰ লগতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত ।
পৰীক্ষাত কি কি কৰা হয় ?
এনে হোৱাৰ লগে লগে আঘাত পৰীক্ষা কৰিব লাগে । তদুপৰি প্ৰয়োজনত চিকিৎসকে এক্স-ৰে বা আন পৰীক্ষাৰ নিৰ্দেশ দিব পাৰে । যদি সামান্য আঘাতৰ বাবে হাড় ভাঙিছে তেন্তে হাড়ৰ শক্তিৰ মূল্যায়ন কৰাটোও প্ৰয়োজনীয় হ’ব পাৰে । ইয়াৰ বাবে হাড়ৰ ঘনত্ব পৰীক্ষা কৰিব লাগে । তদুপৰি ৰোগীৰ অৱস্থাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কেলচিয়াম, ভিটামিন ডি আৰু অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদানৰ পৰীক্ষাও কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে ।
ভঙা হাড় ভাল কৰিলেই যথেষ্ট নহয়
ডাঃ গুৰছালে কয় যে যদি সাধাৰণভাৱে পৰাৰ পিছত হাড় ভাঙে আৰু হাড়বোৰ দুৰ্বল হৈ পৰে তিতিয়া কেৱল হাড়ৰ চিকিৎসা কৰিলেই অন্তৰ্নিহিত সমস্যাৰ সমাধান নহ’ব; অষ্টিঅ’পৰ’ছিছৰ চিকিৎসাও প্ৰয়োজনীয় হ’ব পাৰে । ৰোগীৰ হাড়ভঙাৰ সম্ভাৱনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চিকিৎসকে হাড় শক্তিশালী কৰা ঔষধ, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ কেলচিয়াম আৰু ভিটামিন ডি পৰিপূৰক গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ব্যায়াম আৰু জীৱনশৈলী সলনি কৰাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ।
লগতে পঢ়ক:হতাশা যেতিয়া জীৱন লগৰী হয় তেতিয়া
ভিটামিন ডি: শৰীৰৰ বাবে সূৰ্যৰ পোহৰেই যথেষ্ট নে ?
গণপতি বাপ্পা মৌৰিয়া : গণেশ চতুৰ্থীত সুস্বাদু আৰু স্বাস্থ্যকৰ প্ৰসাদ বনাওক, ৰেচিপি জানো আহক...