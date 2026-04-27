ডায়েবেটিছ বা মধুমেহ সঁচাকৈ উপশম হয় নে ?

ডায়েবেটিছ বা মধুমেহ সঁচাকৈ উপশম হয় নে ?
ডায়েবেটিছ ৰোগ নিৰাময় সম্ভৱ হয় নে নহয়? এই বিষয়টো সদায় বিতৰ্কৰ মাজতেই আৱদ্ধ হৈ আহিছে ।
Published : April 27, 2026 at 3:30 PM IST
দিল্লীৰ ডাৱৰীয়া আবেলি মিতা (নাম সলনি কৰা হৈছে) নামৰ ৪৫ বছৰীয়া কৰ্প'ৰেট কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে লাইফষ্টাইল আৰু পুষ্টি প্ৰশিক্ষক এগৰাকীৰ সৈতে বহি আছে । তেওঁৰ শৰ্কৰাৰ ৰিডিং ধাৰাবাহিকভাৱে কম । ডায়েবেটিছ উপশম কাৰ্যসূচীত ছমাহ ধৰি মিতাৰ ওজন হ্ৰাস পাইছে । তেওঁৰ চুলি আৰু ছালৰ গুণ উন্নত হৈছে, ঔষধ বন্ধ কৰিছে । তেওঁৰ প্ৰশিক্ষকে হাঁহি হাঁহি ‘উপশম’ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে । এই শব্দটো সুস্থতাৰ ক্ষেত্ৰত অনুকূল যদিও চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ফালৰ পৰা বিতৰ্কিত । কিয়নো ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাতকৈ উপশম শব্দটো ব্য়ৱহাৰ কৰা হৈছে ।
আন এক পৃথক ঘটনাত এগৰাকী এণ্ডক্ৰাইন’লজিষ্টে একেধৰণৰ এটা বিষয় পৰ্যালোচনা কৰে । এগৰাকী ৭৫ বছৰীয়া ব্যক্তিয়ে দুবছৰ ধৰি ধাৰাবাহিকভাৱে শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে নিজাকৈ কাম কৰি আহিছে । তেওঁ নিয়মীয়াকৈ খোজ কঢ়া, জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন, খাদ্যৰ ওপৰত গুকুত্ব প্ৰদান কৰিছে । ইনছুলিন হ্ৰাস কৰা ঔষধ শূন্যলৈ হ্ৰাস কৰিছে । চিকিৎসকগৰাকীয়ে আশ্বস্ত কৰা হাঁহি মাৰে যদিও অন্য় শব্দ এটাহে ব্যৱহাৰ কৰে: ৰেমিচন।
ৰেমিচনৰ অৰ্থ কি?
ভাৰতত ‘উপশম’ আৰু 'নিৰাময়' এই শব্দ দুটা বিতৰ্কৰ মাজতেই আছে । ইয়াৰ ফলত 'ডায়েবেটিছ নিৰাময়'ৰ এক দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা, নিয়ন্ত্ৰণহীন উদ্যোগ এটাও গঢ়ি উঠিছে । এই ক্ষেত্ৰত ৱেলনেছ প্ৰশিক্ষকসকলে 'উপশমৰ'ৰ পক্ষপাতী হ’লেও এণ্ডক্ৰাইন’লজিষ্টসকলে কয় যে 'হ্ৰাস পাইছে'হে সঠিক শব্দ । টাইপ ২ ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ যেতিয়া ঔষধৰ প্ৰয়োজন নোহোৱাকৈ তেজৰ শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা স্বাভাৱিক হয় তেতিয়া সেই অৱস্থাটোক ৰেমিচন বা হ্ৰাস পোৱা বুলি কয় । চিকিৎসকসকলে অৱশ্যে কয় যে এইটো কোনো দ্ৰুত সমাধান বা সোনকালে হোৱা নিৰাময় নহয় । বিপদ পুনৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ।
ৰেমিচনেই সঠিক শব্দ বুলি ক'ব পাৰি । কাৰণ ডায়েবেটিছৰ ক্ষেত্ৰত শৰ্কৰা স্বাভাৱিক হৈ নিয়ন্ত্ৰিত হ'লেও সময়ত ই পুনৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা থাকে । সেয়েহে আমি 'নিৰাময়' বা 'উপশম' শব্দটো ব্যৱহাৰ নকৰো । অৱশ্যে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে ডায়েবেটিছ আৰু মেদবহুলতাৰ দীৰ্ঘম্যাদী ব্যৱস্থাপনা অনুশাসন, খাদ্যাভ্যাস আৰু ব্যায়ামৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব । ফৰ্টিছ চি ডি অ'চি চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেন্সৰ অধ্যক্ষ ডাঃ অনুপ মিশ্ৰই কয় " ডায়েবেটিছ, বিপাকীয় ৰোগ; কিন্তু টাইপ ১ ডায়েবেটিছৰ বাবে এইটো সম্ভৱ নহয়, যিটো এটা অটোইমিউন ৰোগ । কাৰণ ই এক জিনীয় বিকাৰ য’ত কোনো ইনছুলিন উৎপন্ন নহয় ।" অৱশ্য়ে ডাঃ মিশ্ৰই কয় যে ক্ৰমান্বয়ে ভাইৰেল হৈ পৰা 'নিৰাময়ৰ দাবী' 'সাময়িক আৰু প্ৰায়ে অতিৰঞ্জিত'।
নতুন মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি :
ভাৰত হৈছে বিশ্বৰ মধুমেহৰ অন্যতম কেন্দ্ৰ । ভাৰতত টাইপ ২ ডায়েবেটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত প্ৰায় ১০ কোটি লোক বসবাস কৰে । ২০২৩-২০২৪ চনলৈকে ভাৰতত প্ৰায় ১০ কোটি ১০ লাখ লোক ডায়েবেটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে বুলি আইচিএমআৰ-আইএনডিআইএবিৰ অধ্যয়নত প্ৰকাশ পাইছে ৷ আন ১৩.৬ কোটি লোকক প্ৰি-ডায়েবেটিক হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰা হৈছে । ইয়াৰ ফলত ভাৰত বিশ্বৰ মধুমেহ উদ্যোগৰ অন্যতম বৃহৎ বজাৰ ।
পৰম্পৰাগতভাৱে চিকিৎসকসকলে বিশ্বাস কৰে যে ডায়েবেটিছ ঔষধ আৰু জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা পৰিচালনা কৰিব পৰা যায়; কিন্তু নিৰাময়যোগ্য নহয় । যোৱা দশকত ষ্টাৰ্ট-আপ ক্লিনিক আৰু স্বতন্ত্ৰ চিকিৎসকসকলে “ডায়েবেটিছ ৰিভাৰ্ছল প্ৰগ্ৰেম” আগবঢ়াবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, যিটো মূলতঃ পৰম্পৰাগত জ্ঞান, খাদ্য, ব্যায়াম আৰু অহৰহ নিৰীক্ষণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ।
এই অফাৰসমূহৰ বহুতেই ৰোগীক ঔষধৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিবলৈ এপ, ছাবস্ক্ৰিপচন প্লেন আৰু কোচিং অন্তৰ্ভুক্ত কৰে । বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, এই কাৰ্যসূচীসমূহে বৈধ চিকিৎসা ধাৰণা গ্ৰহণ কৰি নিশ্চিত ফলাফলৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । শৰ্কৰা অহৰহ নিৰীক্ষণে শৰ্কৰা বৃদ্ধিৰ কাৰণ হোৱা খাদ্য চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰিছে । ইয়াৰ ফলত খাদ্য আৰু জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তনৰ জৰিয়তে যথেষ্ট উন্নতি সম্ভৱ হৈছে । বিশেষজ্ঞসকলে লক্ষ্য কৰিছে যে এই ফলাফলসমূহ চলি থকা পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ।
সমস্যাটো অৱশ্যে আৰম্ভ হয় যেতিয়া কম সময়ৰ ভিতৰতে ‘নিৰাময়’ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হয় । এমাহ বা দুমাহ বা যেতিয়া মানুহে ডায়েবেটিছৰ ‘উপশমৰ’ৰ বাবে বনৌষধি চাহ আৰু যাদুকৰী পিল আগবঢ়াবলৈ আৰম্ভ কৰে । ২০২৩ চনত বিশিষ্ট টিভি এংকৰসকলৰ ‘ডায়েবেটিছ মেডিচিন’ৰ প্ৰচাৰ কৰা ডিপফেক ভিডিঅ’ ভাইৰেল হৈছিল । ইয়াৰ ফলত চিকিৎসা প্ৰভাৱশালী বজাৰখনৰো উত্থান ঘটিছে । ডায়েবেটিছৰ বিপৰীতমুখিতাই দুয়োটালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে চিকিৎসাৰ দাবী আৰু বিপণনৰ আকাংক্ষা।
বিজ্ঞানে কি কয় ?
ডায়েবেটিছ ‘উপশম’ হোৱাটো কোনো ভিত্তিহীন ধাৰণা নহয় যদিও প্ৰায়ে ভুল বুজাবুজি হয় । আচলতে ই হৈছে ৰেমিচনত থকা ডায়েবেটিছ । গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে বিশেষকৈ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত টাইপ ২ ডায়েবেটিছক কঠোৰ জীৱনশৈলী, খাদ্যৰ পৰিৱৰ্তন আৰু ওজন হ্ৰাসৰ দ্বাৰা যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰি ।
এই প্ৰসংগত দিল্লীৰ পুষ্টিবিদ ইছি খোছলাই কয়, “কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো যে ঔষধ কমাই দিয়া হয় বা আনকি বন্ধ কৰা হয় । যেতিয়া ঔষধ বন্ধ কৰা হয়, তেতিয়াই মানুহে উপশম বুলি কয় ।'' দিল্লীৰ পুষ্টিবিদ ইছি খোছলাই কয় যে যিয়ে তেওঁৰ বহু ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰতএই ফলাফলসমূহ লাভ কৰিছে । তেওঁ লগতে কয় যে এই পৰিৱৰ্তনে ৰোগৰ অগ্ৰগতি বন্ধ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।
কিছুমান মৌলিক নীতি আছে, যিবোৰে কাম কৰে বুলি তেওঁ কয় । খাদ্যৰ পৰিৱৰ্তনে আন্ত্ৰিক অংশ ভাল কৰিছে, প্ৰদাহ হ্ৰাস কৰিছে আৰু ইনছুলিনৰ মাত্ৰা হ্ৰাস কৰিছে । তেওঁ কয়, “যেতিয়া আপুনি সঠিক কাম কৰে, তেতিয়া ফলাফল কেতিয়াবা যথেষ্ট নাটকীয় হয়; কিন্তু ৰাজহুৱা বাৰ্তা আৰু বিজ্ঞাপনত ম্লান হৈ পৰাৰ আশংকা কৰা এটা সমালোচনাত্মক পাৰ্থক্য হ’ল “অন্তৰ্নিহিত বিপাকীয় বিসংগতিৰ বিসংগতি নোহোৱা নহয় । ৰেমিচন মানে ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা, নিৰ্মূল কৰা নহয় । এইটো নিয়ন্ত্ৰিত হয় । যদি কোনো ৰোগীয়ে ওজন পুনৰ লাভ কৰে বা জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন বন্ধ কৰে, তেন্তে সাধাৰণতে ডায়েবেটিছ পুনৰ আৰম্ভ হয় ।" তেওঁ কয় যে ৰোগীৰ চিকিৎসা কৰা চিকিৎসকৰ উপযুক্ত পৰামৰ্শৰ পিছতহে ঔষধ বন্ধ বা হ্ৰাস কৰিব পাৰি ।
হস্তক্ষেপৰ সীমাবদ্ধতাও থাকে :
কিছুক্ষেত্ৰত ক্লিনিকেল অধ্যয়নে আশাব্যঞ্জক ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিছে । কিছুমানে আনকি কিছুমান জনসংখ্যাত বিশেষকৈ যথেষ্ট ওজন হ্ৰাস কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা আগতীয়াকৈ ধৰা পৰা ৰোগীৰ মাজত ৰেমিছনৰ উচ্চ হাৰ বুলিও ৰিপ'ৰ্ট কৰিছে ।
বিশেষজ্ঞসকলেও সকীয়াই দিছে যে সকলো ৰোগীয়েই প্ৰাৰ্থী নহয়; টাইমলাইনটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ, আৰু ৰেমিচন ইয়াৰ নিৰাময় নহয় । ডাঃ অনুপ মিশ্ৰই কয়, “সকলোৰে বাবে একোৱেই একে ধৰণে কাম নকৰে । বয়স, লিংগ, হৰম’ন, জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন, মানসিক চাপ, মদ্যপান, ধূমপান আদিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ওজন হ্ৰাস আৰু বিপাকীয় উপকাৰৰ তাৰতম্য থাকে ।”
নতুন উদ্যোগ :
অস্পষ্টতাই উত্থানশীল ‘ডায়েবেটিছ উপশম’ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ সপক্ষে কাম কৰিছে । এআই-চালিত স্বাস্থ্যসেৱা মঞ্চৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উদ্ভিদভিত্তিক বা ফাইটোফাৰ্মা সমাধান আৰু বুটিক নিউট্ৰিচন ক্লিনিকলৈকে ডায়েবেটিছ উদ্যোগটো দ্ৰুতগতিত সম্প্ৰসাৰিত হৈছে । এইবোৰৰ বেছিভাগেই ভাৰতৰ চহৰাঞ্চলত গঢ়ি উঠিছে । এই কাৰ্যসূচীসমূহৰ ভিতৰত আছে অবিৰতভাৱে গ্লুক’জ নিৰীক্ষণ, ব্যক্তিগতকৃত খাদ্য পৰিকল্পনা আৰু স্বাস্থ্য প্ৰশিক্ষণ ।
ছাবস্ক্ৰিপচন ভিত্তিক এপসমূহো ক্ৰমান্বয়ে জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে । শেহতীয়াকৈ ‘টাইপ টু ডায়েবেটিছ প্ৰতিৰোধ, পৰিচালনা আৰু বিপৰীতমুখী’ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া এটা ডিজিটেল স্বাস্থ্য ষ্টাৰ্টআপে প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ বিত্তীয় সাহায্যত ৫৫ লাখ ডলাৰ সংগ্ৰহ কৰিছে । অনলাইন এপ ভিত্তিক কাৰ্যসূচীয়ে ৰোগীক ৩-৪ মাহৰ বাবে ১০,০০০ৰ পৰা ৩০,০০০ টকাৰ ভিতৰত যিকোনো খৰচ কৰিব পাৰে।
‘৩০ দিনত ডায়েবেটিছ উপশম কৰক’ আদি দাবীয়ে ৰোগীক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ লগতে অবাস্তৱিক আশা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে বিশেষজ্ঞসকল সতৰ্ক । আটাইতকৈ চিন্তনীয় কথাটো হ’ল এই দ্ৰুত সমাধানৰ বহু কোম্পানীয়ে আয়ুৰ্বেদৰ দৰে পৰম্পৰাগত জ্ঞানত শিপা থকা বুলি দাবী কৰে।
চিকিৎসালয় আৰু ফাৰ্মা উদ্যোগত চাৰি দশকৰো অধিক সময় কাম কৰা স্বাস্থ্যসেৱা পৰামৰ্শদাতা অতুল শৰ্মাই কয়, "যুগ যুগ ধৰি মানুহে ফাইটোফাৰ্মাত বৰ্তি আছে আৰু লাভৱান হৈছে । গতিকে পৰম্পৰাগত জ্ঞান যে সহায়ক সেই কথা অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি; কিন্তু মানুহে প্ৰায়ে এটা উপাদান উলিয়াই ইয়াক বাণিজ্যিকীকৰণ কৰাৰ দাবী কৰে আৰু বিশাল সফলতাৰ দাবী কৰে।"
ঔষধৰ দৰে এই কাৰ্যসূচীসমূহ কঠোৰ ক্লিনিকেল আনুগত্যৰ অধীনত নহয় । ডাঃ মিশ্ৰই নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো চৰকাৰে উত্তৰ দিব লাগিব বুলি কোৱাৰ বিপৰীতে অতুল শৰ্মাই অনুভৱ কৰে যে বিশ্বৰ অন্যান্য ঠাইত নিয়ন্ত্ৰণৰ অভাৱে ভাৰতত এই নিয়ম মানি চলাৰ অভাৱৰ বাবেও ভাৰতত অমান্যতাৰ সৃষ্টি হৈছে ।
ইয়াৰ উপৰি সামাজিক মাধ্য়মৰ প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিসকলে চিকিৎসকৰ ৰূপ লৈ মেদবহুলতা আৰু ডায়েবেটিছৰ ওপৰত পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা উদ্যোগ এটাও উত্থান ঘটিছে । এক বাতৰিৰ প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে কেৱল তেলেংগানাতে এনে ৩৫ জন ব্যক্তিৰ তদন্ত চলি আছে ।
প্ৰযুক্তি কামত আহিছে :
উদ্যোগটোক বৃদ্ধি কৰাত প্ৰযুক্তিয়ে মূল ভূমিকা পালন কৰিছে । শৰ্মাই কয়, "এসময়ত কেৱল ক্লিনিকেল পৰিৱেশত ব্যৱহাৰ কৰা অবিৰত শৰ্ৰকৰা নিৰীক্ষণ এতিয়া ঘৰতে উপলব্ধ আৰু এই বহু কাৰ্যসূচীৰ কেন্দ্ৰীয় বিষয় । ৰোগীয়ে তেওঁলোকৰ তেজৰ শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা বাস্তৱ সময়ত অনুসৰণ কৰিব পাৰে আৰু প্ৰায়ে আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন বা নিৰ্দিষ্ট খাদ্যৰ সৈতে ইয়াক সম্পৰ্কিত কৰিব পাৰে ।"
সফলতাৰ কাহিনী আৰু বিফলতা :
ৰেমিচনৰ ধাৰণাটোক উলাই কৰিব নোৱাৰি যদিও ইয়াৰ বাবে কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু ধাৰাবাহিকতাৰ প্ৰয়োজন । নয়ডাৰ বাসিন্দা অনুৰাধা কৰ (৬৫) নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে দৈনিক ১০০ ইউনিট ইনছুলিন বেজী দিয়াৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছে । তেওঁ কয়, “এতিয়া মই ডায়েবেটিছৰ ঔষধৰ কম পৰিমানে খাই আছো।" কৰে কয় যে ইছি খোছলাৰ খাদ্য আৰু জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তনৰ ছমাহৰ ভিতৰতে তেওঁ ইনছুলিন বন্ধ কৰি দিছিল আৰু যোৱা সাত বছৰ ধৰি তেওঁ ধাৰাবাহিকভাৱে এই পৰামৰ্শ মানি চলি আহিছে । এইটো বহুত কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু বহুত শক্তিৰ প্ৰয়োজন ।
কৰে নিজৰ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যজনিত অৱস্থা যেনে ফেটি লিভাৰ আৰু লিভাৰৰ অসুখ পৰিচালনা কৰিছিল যদিও আব্দুল মজিদ (নাম সলনি কৰা হৈছে)ৰ ভাগ্য ভাল নাছিল । বছৰ বছৰ ধৰি কঠোৰ খাদ্য, ব্যায়ামৰ নিয়ম, আনকি ধূমপান এৰি দিয়াৰ পিছতো তেওঁ ইনছুলিনৰ গ্ৰহণৰ পৰাহাত সাৰিব নোৱাৰিলে । তেওঁ কয়, “জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তনে বেয়া কিবা এটালৈ অগ্ৰগতি বন্ধ কৰাত সহায় কৰিছে;কিন্তু ড’জ কম হ’লেও মই এতিয়াও ইনছুলিন গ্ৰহণ কৰি আছো ।”
