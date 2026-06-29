মুখৰ পৰা দুৰ্গন্ধ ওলাইছে নেকি? জানি লওক পৰিত্ৰাণৰ উপায়

মুখৰ পৰা দুৰ্গন্ধ ওলাইছে নেকি? জানি লওক পৰিত্ৰাণৰ উপায়
মুখৰ দুৰ্গন্ধৰ ৯০ শতাংশ কাৰণ থাকে মুখতেই !
Published : June 29, 2026 at 6:04 PM IST
গুৱাহাটী: মুখৰ পৰা দুৰ্গন্ধ ওলালেই বিপদ । কাৰণ এনে দুৰ্গন্ধ ওলালে দৈনন্দিন জীৱনত সামাজিক ক্ষেত্ৰত সমস্য়াৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় । মুখৰ পৰা দুৰ্গন্ধ বা হেলিটোছিছএক অতি সাধাৰণ সমস্যা যদিও সকলোৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা উচিত । মুখৰ দুৰ্গন্ধৰ কাৰণ কি,ইয়াৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ কি কৰিব এই সন্দৰ্ভত ব্য়াখ্য়া কৰিলে দন্তৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ পংকজ শৰ্মাই ।
মুখৰ দুৰ্গন্ধৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত ব্য়াখ্য়া কৰি দন্তৰোগ বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে কয়," মুখৰ দুৰ্গন্ধ কোনো বিশেষ ৰোগ নহয়, বৰঞ্চ ই শৰীৰ বা মুখগহ্বৰৰ ভিতৰত থকা কিছুমান সমস্যাৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে । সেয়ে মুখৰ দুৰ্গন্ধৰ সঠিক কাৰণ বিচাৰি উলিয়াই সেই অনুসৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে । মুখৰ দুৰ্গন্ধৰ প্ৰায় ৯০ শতাংশ কাৰণ মুখগহ্বৰৰ ভিতৰতে থাকে । অৰ্থাৎ মুখ আৰু দাঁতৰ সঠিক যত্ন নল'লে এই সমস্যা সহজেই দেখা দিব পাৰে। দাঁতৰ ওপৰত জমা হোৱা প্লাক আৰু কেলকুলাছ বা টাৰ্টাৰৰ মাজত অসংখ্য বেক্টেৰিয়াই বাস কৰে । এই বেক্টেৰিয়াসমূহৰ ফলতো মুখৰ পৰা বেয়া গোন্ধ ওলায় ।"
আন কাৰণ ব্য়াখ্য়া কৰি ডাঃ পংকজ শৰ্মাই কয়, "বহুতে দাঁত ব্ৰাছ কৰিলেও জিভা ভালদৰে পৰিষ্কাৰ নকৰে । জিভাতো কিছু বেক্টেৰিয়া জমা হৈ থাকিব পাৰে । এইবোৰোৰ পৰাও মুখৰ দুৰ্গন্ধৰ ওলাই । সেয়েহে দাঁতৰ লগতে জিভা পৰিষ্কাৰ কৰাটোও সমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ । আনহাতে দাঁতৰ ক্ষয়, মাড়িৰ ৰোগ, ভঙা দাঁত অথবা মুখৰ ভিতৰত হোৱা সংক্ৰমণৰ ফলতো বেক্টেৰিয়াৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় আৰু মুখৰ পৰা দুৰ্গন্ধ ওলাব পাৰে ।"
দন্তৰোগ বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, মুখ বেছি সময় শুকাই থাকিলেও মুখৰ গোন্ধ ওলাব পাৰে । সাধাৰণতে আমি বেছি সময় একো নাখালে, কম পানী খালে মুখৰ দুৰ্গন্ধ হয় । তদুপৰি এচিডিটি বা গেষ্ট্ৰিকৰ সমস্যা, ডায়েবেটিছ, টনচিলৰ সংক্ৰমণ, নাক বা ডিঙিৰ কিছুমান ৰোগ আদিৰ বাবেও মুখৰ গোন্ধ ওলাব পাৰে । বিশেষকৈ ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণত নাথাকিলে মুখৰ পৰা ফলৰ দৰে বা এচিটনৰ দৰে বিশেষ গোন্ধ ওলাব পাৰে । কিছু ক্ষেত্ৰত মুখ, জিভা বা ডিঙিৰ কৰ্কট ৰোগৰ লক্ষণ হিচাপেও দীৰ্ঘদিনীয়া মুখৰ দুৰ্গন্ধ দেখা দিব পাৰে । যদি মুখৰ দুৰ্গন্ধৰ সৈতে মুখত ঘাঁ, গিলিবলৈ কষ্ট, ৰক্তক্ষৰণ বা ডিঙিত গাঁঠি আদি লক্ষণ দেখা যায়, তেন্তে ইয়াক অৱহেলা নকৰি তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে বুলি বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে কয় ।
মুখৰ দুৰ্গন্ধৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ কি কৰিব ?
- প্ৰতিদিনে অন্তত দুবাৰকৈ ফ্ল'ৰাইডযুক্ত টুথপেষ্টেৰে দাঁত ব্ৰাছ কৰক
- সদায় জিভা পৰিষ্কাৰ কৰিব
- দাঁতৰ মাজত লাগি থকা খাদ্যৰ অৱশিষ্ট আঁতৰাবলৈ ডেণ্টেল ফ্লছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে
- দিনটোত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খাব
- প্ৰতি ছয় মাহ বা এবছৰত এবাৰ দাঁতৰ চিকিৎসকৰ ওচৰত পৰীক্ষা কৰাওক আৰু প্ৰয়োজন হ'লে স্কেলিং কৰাব
- যদিহে এই সমস্যা দীৰ্ঘদিনীয়া হয় তেন্তে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়
(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)
লগতে পঢ়ক:গৰ্ভধাৰণৰ পিচত পেটৰ তলৰ অংশত বিষ-ৰক্তস্ৰাৱ হৈছে নেকি? কোনো ৰোগৰ লক্ষণ নেকি?
চেনীযুক্ত খাদ্য আৰু শীতল পানীয়ই দাঁতৰ ওপৰত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পেলায়?