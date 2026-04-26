অনিয়ন্ত্ৰিত শৰ্কৰাৰ বাবে জটিল হ'ব পাৰে দাঁতৰ ৰোগ

বেক্টেৰিয়াই আলুত আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত সমস্য়াই জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে ।

Dental problems can be complicated due to uncontrolled sugar
অনিয়ন্ত্ৰিত শৰ্কৰাৰ বাবে জটিল হ'ব পাৰে দাঁতৰ ৰোগ (Getty Images,ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 26, 2026 at 4:54 PM IST

গুৱাহাটী : ডায়েবেটিছত আক্রান্তৰ সংখ্য়া বৃদ্ধিৰ সমান্তৰালভাৱে আন বহুতো ৰোগে শৰীৰত খোপনি পোতাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে । তেজত শর্কৰাৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্রণত নাথাকিলে শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা হ্ৰাস পাবলৈ ধৰে । সেয়েহে ডায়েবেটিছৰ লগতে আনুষংগিক ৰোগে সহজতেই গা কৰি উঠে । আনকি দাঁতৰ আলুৰ ৰোগেও জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে ।

ডায়েবেটিছত আক্রান্ত হোৱাৰ পাছত সাৱধানতা অৱলম্বণ নকৰিলে দাঁতৰ আলুৰ পৰা তেজ ওলাব পাৰে । সাধাৰণতে এই ৰোগত আক্ৰান্তৰ পায়োৰিয়া বা পেৰিঅ'ডেণ্টেল ডিজিজ হোৱাৰ আশংকা থাকে । এনে ৰোগ হ'লে কেনেধৰণৰ জটিলতাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা থাকে সেই বিষয়ে ব্য়াখ্য়া কৰিলে দন্ত ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ দিলীপ সেঠিয়াই ।

কেনেকৈ প্লাক'ৰ সৃষ্টি হয় ?

আমাৰ মুখৰ ভিতৰত অসংখ্য বেক্টেৰিয়া থাকে । মুখ গহ্বৰত থকা এই বেক্টেৰিয়াই যিকোনো সময়তেই সুবিধা পালেই আক্রমণ কৰিবলৈ সক্রিয় হৈ পৰে । আমি খাদ্য গ্রহণৰ পাছত দাঁত ভালদৰে পৰিষ্কাৰ নকৰিলে দাঁতৰ মাজত আৰু আলুৰ আশে-পাশে কিছু পৰিমানে খাদ্যবস্তুৰ অৱশিষ্ট থাকে ।

এই সন্দৰ্ভত ডাঃ দিলীপ সেঠিয়াই কয়, "এই বেক্টেৰিয়াই মিউকাছ বা শ্লেষ্মা আদিৰ উপৰি আন অতি ক্ষুদ্ৰ অংশৰ সৈতে মিলি মুখত লেতেৰা হৈ থাকিলে দাঁতৰ ওপৰত এখন চামনি বা বেক্টেৰিয়াই প্লাক'ৰ সৃষ্টি কৰে । এই চামনিখনৰ সৈতে বেক্টেৰিয়াই এচিডৰ উপৰি এনজাইম,কোষৰ বাবে বিষাক্ত পদার্থ বিশেষকৈ এম'নিয়া হাইড্র'জেন ছালফাইড আদি নিঃসৰণ কৰে । এইবোৰে দাঁতৰ প্রতিপালক কলাৰ ক্ষতিসাধন কৰে ।"

কেলকুলাছ কি ?

দন্ত ৰোগ বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে কয় যে যদিহে সময়মতে চিকিৎসা কৰা নহয় তেতিয়া এই বেক্টেৰিয়াৰ পৰা নিঃসৰিত জৈৱিক পদার্থ লালটিৰ অজৈৱ মৌলৰ সৈতে মিলি শিলজাতীয় কঠিন পদাৰ্থৰ সৃষ্টি কৰে । এয়াই হৈছে 'কেলকুলাছ'। কেলকুলাছৰ খহতা অংশত বেক্টেৰিয়া লাগি ধৰাৰ লগতে অনিষ্টকাৰক পদার্থ নিঃসৰণ কৰে । এনেদৰে সৃষ্টি হোৱা অনিষ্টকাৰক পদার্থই দাঁতৰ চাৰিওফালে থকা হাড় আৰু পেৰিঅ'ডেণ্টেল লিগামেণ্টৰ ক্ষতিসাধন কৰে । এইদৰে হোৱা পায়োৰিয়াৰ উপযুক্ত চিকিৎসা যদি সময়মতে কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে সমস্য়াই জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিব । দাঁতত প্লাগৰ সৃষ্টি হ'লে ব্রাছ আৰু ফ্লছ কৰিলে কোনো ধৰণৰ সুফল পোৱা নাযায় । কিয়নো লাহে লাহে প্লাক কঠিন হৈ পৰে ।

জিঞ্জিভাইটিছ :

ডাঃ সেঠিয়াই কয়, "বেক্টেৰিয়াই আলুত আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত ই ফুলি উঠে । এই অৱস্থাটোক 'জিঞ্জিভাইটিছ' বুলি কয় । এনেহ'লে আলু উখহা আৰু ৰঙা পৰে । দাঁতৰ গুৰিৰ পৰা তেজ ওলায় । এই ৰোগ হোৱাৰ লগে লগে দাঁতৰ পৰিৱেষ্ট হাড় আৰু কলাৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে । চিকিৎসা নকৰিলে পায়োৰিয়া হোৱা মানে আলু ফুলি উঠা । সংক্রমণ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে সমস্য়াই জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰে ।"

Dental problems can be complicated due to uncontrolled sugar
অনিয়ন্ত্ৰিত শৰ্কৰাৰ বাবে জটিল হ'ব পাৰে দাঁতৰ ৰোগ (Getty Images,ETV Bharat)

কাৰণসমূহ :

  • ডায়েবেটিছত আক্রান্তৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা কম বাবে সংক্ৰমণৰ আশংকা অধিক ।
  • ধূমপানৰ বাবেও এই ৰোগ হয় ।
  • মহিলাসকলৰ হৰম'নৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে জিঞ্জিভাইটিছ হয় ।
  • কিছুমান ৰোগ বিশেষকৈ কেঞ্চাৰ, এইডছ আদিৰ বাবেও এনে হ'ব পাৰে ।
  • কিছুমান বিশেষ ঔষধ ব্যৱহাৰৰ ফলত লালটিৰ নিঃসৰণ হ্রাস পায় । সেইবাবে এই ৰোগে গা কৰি উঠে ।

কেনেকৈ জানিব পাৰিব ?

  • এনে ৰোগীৰ মুখৰ পৰা দুর্গন্ধ ওলায় । এই দুৰ্গন্ধ নিজেও অনুভৱ কৰে ।
  • আলু ৰঙা পৰাৰ লগতে ফুলি উঠে ।
  • আলুৰ পৰা তেজ ওলাব পাৰে ।
  • খাদ্যবস্তু চোবালেই আৰম্ভ হয় বিষ ।
  • এনে ৰোগীৰ মুখ শুষ্ক হয় ।
  • দাঁতৰ সিৰসিৰণিও হ'ব পাৰে ।
  • অকালতে দাঁত সৰিব পাৰে ।

পৰিত্ৰাণৰ বাবে কি কৰিব ?

  • শীতল পানীয়, এনার্জী ড্রিংকছ আদি কমকৈ সেৱন কৰিব লাগে । কাৰণ শীতল পানীয় আদিত থকা ৰাসায়নিকে দাঁতৰ লগতে আলুৰ ক্ষতি কৰে ।
  • দাঁতৰ মাজত থকা ফাঁক বা ক্ষত নিশা ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰিলেও ৰোগ প্ৰতিৰোধ হয় ।
  • এনে ৰোগীয়ে খৰিকা বা বাঁহৰ খাটি আদিৰে দাঁত পৰিষ্কাৰ কৰিব নালাগে ।
  • চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অবিহনে ঔষধ সেৱন নকৰিব ।
  • তেজত শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবই লাগিব ।

(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)

