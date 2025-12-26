মাহেকীয়া পলম হোৱাটো কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নেকি ? কি কয় বিশেষজ্ঞই

মাহেকীয়া পলম হোৱাটো কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নেকি ? কি কয় বিশেষজ্ঞই
মাহেকীয়া নোহোৱাটো কিমানখিনি স্বাভাৱিক আৰু কেতিয়া সাৱধান হ’ব লাগে সেই বিষয়ে অন্বেষণ কৰোঁ আহক-
Published : December 26, 2025 at 1:11 PM IST
প্ৰতিমাহে মাহেকীয়া হোৱাটো মহিলাৰ শৰীৰৰ এক স্বাভাৱিক আৰু স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া ৷ কিন্তু কেতিয়াবা সময়মতে মাহেকীয়া নহ’লে চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰে ৷ কিছুমান মহিলাৰ ঋতুস্ৰাৱ কিছুদিন পিছুৱাই যায়, আনহাতে কিছুমান মহিলাৰ মাহেকীয়া বা তাতোকৈ অধিক সময় বাদ পৰিব পাৰে ৷ এনে পৰিস্থিতিত এইটো কোনো ৰোগৰ লক্ষণ নেকি বুলি ভবাটো স্বাভাৱিক ৷ যদি অনিয়মিত মাহেকীয়া বাৰে বাৰে হৈছে তেন্তে ইয়াক আওকাণ কৰা উচিত নহয় ৷ মাহেকীয়া নোহোৱাটো কিমানখিনি স্বাভাৱিক আৰু কেতিয়া সাৱধান হ’ব লাগে সেই বিষয়ে অন্বেষণ কৰোঁ আহক-
সময়মতে মাহেকীয়া হোৱাটো কোনো ৰোগৰ লক্ষণ নেকি ?
এপ'ল' হাস্পতালৰ প্ৰসূতি আৰু স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঞ্চিতা ডুবেই কয় যে, পিৰিয়ড মিছ কৰাটো সদায় কোনো চিকিৎসাজনিত অৱস্থাৰ লক্ষণ নহয় ৷ বহু মহিলাৰ বাবে মানসিক চাপ, জীৱনশৈলী বা শাৰীৰিক পৰিৱৰ্তনৰ বাবে এনে হ’ব পাৰে ৷ যদি পিৰিয়ড কেইদিনমান পিছুৱাই যায় আৰু তাৰ পিছত স্বাভাৱিকভাৱে ঘূৰি আহে, তেন্তে সাধাৰণতে ই চিন্তাৰ কাৰণ নহয় ৷
যদি দীৰ্ঘদিন ধৰি মাহেকীয়া নহয়, যথেষ্ট পলম হয় বা হঠাতে একেবাৰে বন্ধ হৈ পৰে, তেন্তে ইয়াৰ দ্বাৰা এটা অন্তৰ্নিহিত সমস্যাৰ ইংগিত পোৱা যাব ৷ যদি ইয়াৰ লগত পেটৰ বিষ, অত্যধিক বা কম ৰক্তক্ষৰণ, দুৰ্বলতা, বা হৰম’নৰ সমস্যা হয় তেন্তে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ আগতীয়াকৈ ৰোগ নিৰ্ণয় কৰিলে ইয়াৰ কাৰণ চিনাক্তকৰণ আৰু উপযুক্ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰাত সহায়ক হ’ব পাৰে ৷
কি কি ৰোগৰ আশংকা আছে ?
ডাঃ সঞ্চিতা ডুবেই কয় যে, সঘনাই মাহেকীয়া নোহোৱাটো কিছুমান চিকিৎসাজনিত অৱস্থাৰ সৈতে জড়িত হ’ব পাৰে, য’ত হৰম’নৰ ভাৰসাম্যহীনতা, থাইৰয়ডৰ সমস্যা, পিচিঅ’ডি/পিচিঅ’এছ, অত্যধিক ওজন বৃদ্ধি বা হ্ৰাস আদিও অন্তৰ্ভুক্ত ৷ ইয়াৰ উপৰিও অত্যধিক মানসিক চাপ বা দীৰ্ঘম্যাদী দুৰ্বল জীৱনশৈলীও ইয়াত অৰিহণা যোগাব পাৰে ৷
কিছুমান ক্ষেত্ৰত গৰ্ভাৱস্থা বা ৰক্তহীনতাৰ দৰে অৱস্থাইও মাহেকীয়াত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷ যদিহে সমস্যাটো দীৰ্ঘদিন ধৰি থাকে তেন্তে ভৱিষ্যতে প্ৰজনন ক্ষমতাৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ তৎকালীনভাৱে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল’ব লাগে ৷
কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি ?
- সুষম আৰু পুষ্টিকৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰক ৷
- মানসিক চাপ কমোৱাৰ চেষ্টা কৰক ৷
- নিয়মীয়া ৰুটিন মানি চলক আৰু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে নিদ্ৰা গ্ৰহণ কৰক ৷
- দৈনন্দিন জীৱনত লঘু ব্যায়াম অন্তৰ্ভুক্ত কৰক ৷
- যদি সমস্যাটো দীৰ্ঘদিন ধৰি থাকে তেন্তে চিকিৎসকৰ ওচৰত পৰীক্ষা কৰাব লাগে ৷
