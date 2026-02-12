ETV Bharat / health

ভিটামিন বি১২-ৰ অভাৱৰ ফলত হ'ব পাৰে এইবোৰ গুৰুতৰ সমস্যা...

ভিটামিন বি১২ মানুহৰ শৰীৰৰ বাবে অতি দৰকাৰী উপাদান । ইয়াৰ অভাৱত কি সমস্যা হ'ব পাৰে ? কি খাদ্যত বি১২ প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে ?

vitamin b12
ভিটামিন বি১২ৰ অভাৱৰ ফলত হ'ব পাৰে এইবোৰ গুৰুতৰ সমস্যা... (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 12, 2026 at 3:30 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ভিটামিন বি১২ আমাৰ শৰীৰৰ বাবে এক অতি প্ৰয়োজনীয় উপাদান । ৰক্তকণিকা গঠন, ডি এন এ সংশ্লেষণ আৰু স্নায়ুতন্ত্ৰৰ সঠিক কাৰ্যকলাপৰ বাবে ই অতি প্ৰয়োজনীয় । ইয়াৰ অভাৱক বিপদজনক বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ কাৰণ ইয়াৰ ফলত স্বাস্থ্যজনিত গুৰুতৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ।

আমাৰ শৰীৰে সঠিকভাৱে কাম কৰিবলৈ বহুতো ভিটামিন আৰু খনিজ পদাৰ্থৰ প্ৰয়োজন । তাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল ভিটামিন বি১২ । এই ভিটামিন বেছিভাগেই পশুজাত সামগ্ৰীত পোৱা যায়, যাৰ ফলত নিৰামিষভোজী লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ অভাৱৰ আশংকা বেছি । কিন্তু কেৱল খাদ্যৰ মাজতে ই সীমাবদ্ধ নহয় । কেতিয়াবা শৰীৰেও বি১২ সঠিকভাৱে শোষণ কৰিব নোৱাৰে ।

দৰাচলতে শৰীৰত ভিটামিন বি১২ শোষণ এক জটিল প্ৰক্ৰিয়া যিটো পেটৰ এচিড আৰু ইণ্ট্ৰিনচিক ফেক্টৰ (IF) নামৰ প্ৰটিনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । পেটৰ ৰোগ, এচিডিটিৰ ঔষধ, বয়স বা অন্ত্ৰৰ সমস্যাৰ বাবে শৰীৰে খাদ্যৰ পৰা বি১২ সঠিকভাৱে শোষণ কৰাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত ইয়াৰ অভাৱ হ'ব পাৰে ।

ভিটামিন বি১২ৰ অভাৱ কিয় বিপদজনক ?

নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ হেল্থৰ মতে, যিহেতু ভিটামিন বি১২ৰ অভাৱে শৰীৰৰ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰভাৱ পেলায়, সেয়েহে ইয়াক বিপজ্জনক বুলি গণ্য কৰাৰ কেইবাটাও কাৰণ আছে । যেনে...

  • স্নায়ুৰ ক্ষতি : স্নায়ুকোষক আগুৰি থকা সুৰক্ষামূলক স্তৰ মাইলিন গঠন আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে ভিটামিন বি১২ অপৰিহাৰ্য । ভিটামিন বি১২ৰ অভাৱত মাইলিনৰ ক্ষতি হয়, যাৰ ফলত স্নায়ুৰ ক্ষতি হয় ।

লক্ষণ : হাত-ভৰি জঠৰ আৰু জিনজিনা কৰা, দুৰ্বলতা, পেশীৰ ক্ৰেম্প, খোজ কঢ়াত অসুবিধা, ভাৰসাম্য হেৰুৱা, শৰীৰৰ অংগসমূহৰ অৱস্থানৰ জ্ঞান হেৰুওৱা ।

বিপদাশংকা : দীৰ্ঘদিন ধৰি চিকিৎসা নকৰিলে এনে স্নায়ুৰ ক্ষতি কোনো চিকিৎসাৰ দ্বাৰা আৰোগ্য কৰিব নোৱাৰি ।

  • মেগাল'ব্লাষ্টিক এনিমিয়া : ৰক্তকণিকা উৎপাদনৰ বাবে ভিটামিন বি১২ অপৰিহাৰ্য । বি১২ৰ অভাৱৰ বাবে শৰীৰত বৃহৎ, অস্বাভাৱিক আৰু দুৰ্বল ৰক্তকণিকা উৎপন্ন হ'ব পাৰে যিয়ে সঠিকভাৱে অক্সিজেন পৰিবহণ কৰিব নোৱাৰে ।

লক্ষণ : অত্যন্ত ভাগৰুৱা, দুৰ্বলতা, উশাহ-নিশাহ লোৱাত কষ্ট, মূৰ ঘূৰোৱা, ছাল হালধীয়া হোৱা বা জণ্ডিচ আৰু দ্ৰুত হৃদস্পন্দন ।

বিপদাশংকা : গুৰুতৰ ৰক্তহীনতাই হৃদযন্ত্ৰত অধিক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে, যাৰ ফলত হৃদৰোগ বা হৃদযন্ত্ৰ বিকল হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ।

  • মানসিক সমস্যা : মগজুৰ স্বাস্থ্য আৰু কাৰ্যক্ষমতাৰ বাবে ভিটামিন বি১২ অতি প্ৰয়োজনীয় । ইয়াৰ অভাৱৰ ফলত নিউৰ'ট্ৰান্সমিটাৰ উৎপাদনত সমস্যা হ'ব পাৰে ।

লক্ষণ : স্মৃতিশক্তি হ্ৰাস, চিন্তা শক্তিত বাধা, বিভ্ৰান্তি, একাগ্ৰতাৰ অভাৱ, খিংখিঙীয়া, হতাশা আৰু গুৰুতৰ ক্ষেত্ৰত ডিমেনচিয়া আৰু পেৰানোইয়াও হ'ব পাৰে ।

বিপদাশংকা : দীৰ্ঘদিনলৈ চিকিৎসা নকৰিলে ইয়াৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিব নোৱাৰি ।

  • কোষ্ঠকাঠিন্য : ভিটামিন বি১২ৰ অভাৱত পেটৰ সমস্যা, যেনে- ডায়েৰিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটৰ বিষ, ভোক নলগা আৰু বমি আদি হ'ব পাৰে ।

বিপদাশংকা : এই সমস্যাৰ ফলত অন্যান্য পুষ্টিৰ অভাৱ হ'ব পাৰে আৰু জীৱনৰ মানদণ্ডত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ।

অন্যান্য শাৰীৰিক লক্ষণ : জিভা ফুলা আৰু বিষ (গ্ল'চাইটিছ), মুখৰ আলচাৰ, চুলি সৰা, ছাল শুকান হোৱা আৰু নখ দুৰ্বল হোৱা আদিও লক্ষণ দেখা দিব পাৰে ।

কোনবোৰ মানুহৰ বাবে বেছি চিন্তাৰ কাৰণ ?

  • নিৰামিষভোজী : ভিটামিন বি১২ বেছিকৈ মাংস, মাছ, কণী আৰু দুগ্ধজাত সামগ্ৰীত পোৱা যায় । গতিকে যিসকল লোকে এই খাদ্যসমূহ নাখায় তেওঁলোকৰ অভাৱৰ আশংকা বেছি ।
  • বৃদ্ধাৱস্থা : বয়স বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে শৰীৰৰ ভিটামিন বি১২ শোষণ ক্ষমতা কমি যায় ।
  • পাচনতন্ত্ৰৰ সমস্যা থকা লোক : ক্ৰ'ন ডিজিজ, চিলিয়াক ডিজিজ বা গেষ্ট্ৰিক বাইপাছ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা লোকৰ ভিটামিন বি১২ শোষণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে ।
  • কিছুমান বিশেষ ঔষধ গ্ৰহণ কৰা লোক : কিছুমান বিশেষ ঔষধ, যেনে প্ৰ'টন পাম্প ইনহিবিটাৰ (এণ্টি-এচিডিটি ঔষধ) আৰু মেটফৰ্মিন (ডায়েবেটিছ ঔষধ) ভিটামিন বি১২ শোষণত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।
  • গুৰুতৰ ৰক্তহীনতা : এইটো এটা অটোইমিউন' ৰোগ য'ত শৰীৰে অন্তৰ্নিহিত কাৰক উৎপন্ন কৰিবলৈ অক্ষম হয় ।

প্ৰতিৰোধ আৰু চিকিৎসা :

ভিটামিন বি১২ৰ অভাৱ তেজ পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা ধৰা পেলাব পাৰি আৰু গুৰুতৰ অভাৱত ভিটামিন বি১২ পৰিপূৰক ঔষধেৰে চিকিৎসা কৰা হয় । খাদ্য তালিকাত বি১২ সমৃদ্ধ খাদ্য, যেনে - গাখীৰ, দৈ, পনীৰ, কণী, মাছ, মাংস আদি বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে ।

মনত ৰাখিব যে ভিটামিন বি১২ৰ অভাৱ এক গুৰুতৰ অৱস্থা আৰু ইয়াক সহজভাৱে লোৱা উচিত নহয় । ইয়াৰ লক্ষণসমূহ চিনি পোৱা আৰু সময়মতে চিকিৎসা কৰাটো গুৰুতৰ ক্ষতিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।

(টোকা : ইয়াত দিয়া সকলো স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় তথ্য আৰু পৰামৰ্শ কেৱল আপুনি বুজি পাবলৈহে দিয়া হৈছে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে । এই নিৰ্দেশনাসমূহ পালন কৰাৰ আগতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উত্তম ।)

লগতে পঢ়ক :মানসিক চিন্তা, নিদ্ৰাহীনতাৰ বাবেও হ'ব পাৰে ডায়েবেটিছ

TAGGED:

VITAMIN B12 DEFICIENCY
VITAMIN B12 RICH FOODS
ইটিভি ভাৰত অসম
ভিটামিন বি১২
VITAMIN B12

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.