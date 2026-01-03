প্ৰকৃততে শীতকালত গা ধোৱাটো শৰীৰৰ বাবে উপকাৰী নে অপকাৰী ?
শীতকালত প্ৰতিদিনে গা ধোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নেকি ? আৰু শীতকালত প্ৰতিদিনে গা ধোৱাটো উচিত নেকি ? এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ জানো আহক-
শীতকাল ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে মানুহৰ মনত এটা সাধাৰণ প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়: এই বতৰত প্ৰতিদিনে গা ধুব লাগেন)? বহুতে ঠাণ্ডা দিনত ৰাতিপুৱা সোনকালে গা ধুবলৈ অসুবিধা পায়, আন কিছুমানে অভ্যাস বা পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ বাবে দৈনিক গা ধোৱে ৷ কিন্তু সঁচাকৈয়ে শীতকালত প্ৰতিদিনে গা ধোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নেকি? আৰু শীতকালত প্ৰতিদিনে গা ধোৱাটো উচিত নেকি ? এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ জানো আহক-
শীতকালত বহুতে গা ধুবলৈ গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ যদি আপুনিও এনে কাম কৰে তেন্তে আজিৰে পৰা সাৱধান হওক, কাৰণ গৰম পানীৰে গা ধুলে ঠাণ্ডাৰ পৰা ৰক্ষা পোৱা যায় যদিও ইয়াৰ বহুতো সমস্যা আছে ৷ চিকিৎসকৰ মতে, অত্যধিক গৰম পানীৰে গা ধোৱা আৰু খোৱাটো স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক ৷ অৱশ্যে ঠাণ্ডা, কাহ বা চৰ্দি হ’লে গৰম পানী সেৱন কৰিব পাৰি ৷ আয়ুৰ্বেদৰ মতে, শীতকালত অতি গৰম পানীৰে গা ধুলে শৰীৰৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ’ব পাৰে ৷ এনে কৰিলে ছালৰ বিভিন্ন ৰোগ হ’ব পাৰে ৷
ই ছালৰ ক্ষতি কৰে নেকি ?
আচলতে শীতকালৰ ঠাণ্ডা আৰু শুকান বতাহে ইতিমধ্যে আমাৰ ছালৰ আৰ্দ্ৰতা কমাই দিয়ে ৷ এনে পৰিস্থিতিত প্ৰতিদিনে গৰম পানীৰে গা ধুই সঘনাই চাবোন বা বডি ৱাছ ব্যৱহাৰ কৰিলে ছালৰ প্ৰাকৃতিক তেল আঁতৰাই পেলায় ৷ এই প্ৰাকৃতিক তেলে ছালখন মইশ্ব’ৰাইজিং আৰু সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ৷ ইয়াৰ ফলত ছালৰ সমস্যা যেনে শুকান, টনা, খজুৱতি, আনকি একজিমাও হ’ব পাৰে ৷
কেৱল এয়াই নহয়,যিসকল লোকৰ ইতিমধ্যে ছালৰ লগত জড়িত ৰোগ আছে তেওঁলোকৰ বাবে গৰম পানীৰে গা ধুলে আৰু অধিক ক্ষতি হ’ব পাৰে ৷ বিশেষজ্ঞ ডাঃ মোহিত সাক্সেনাৰ মতে, শীতকালত অতি গৰম পানীৰ পৰিৱৰ্তে কুহুমীয়া পানীৰে গা ধুব লাগে ৷ ই শৰীৰৰ বাবে উপকাৰী বুলি প্ৰমাণিত হ’ব ৷ তেওঁ কয় যে, কুহুমীয়া পানীৰে গা ধুলে তেজৰ সঞ্চালন উন্নত হয় ৷ লগতে ই শীতকালৰ ফলত হোৱা শুকানতাও উপশম কৰে ৷ ছালৰ আৰ্দ্ৰতা হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে খজুৱতিৰ দৰে সমস্যা হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ ইয়াৰোপৰিও কুহুমীয়া পানীৰে গা ধুলে শৰীৰ ভালদৰে পৰিষ্কাৰ হয় ৷ গৰম পানীৰে গা ধুলে চুলিৰ ক্ষতি হ’ব পাৰে ৷ চুলিবোৰ শুকান আৰু ৰুক্ষ হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে ৷
সংক্ৰমণৰ আশংকা
ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ছালত কিছুমান ভাল বেক্টেৰিয়া থাকে যিয়ে ছালখনক সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰে ৷ দৈনিক গা ধোৱা আৰু অত্যধিক চাফ-চিকুণ কৰিলে এই প্ৰাকৃতিক বাধা দুৰ্বল হৈ ছালখন অধিক সংবেদনশীল হৈ পৰে আৰু ছালৰ সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ৷
গৰম পানীয়ে ছালৰ ক্ষতি কৰে
শীতকালত গা ধোৱাৰ আন এটা ডাঙৰ অসুবিধা হ’ল অতি গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰা ৷ গৰম পানীয়ে ছালৰ ওপৰৰ তৰপটোক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে আৰু আৰ্দ্ৰতা অধিক সোনকালে আঁতৰাই পেলায় ৷ গতিকে গা ধোৱাৰ প্ৰয়োজন হ’লে কুহুমীয়া পানী ব্যৱহাৰ কৰাটো ভাল ৷ লগতে গা ধোৱাটো বেছি সময় হ’ব নালাগে ৷
আমি শীতকালত গা ধোৱা বন্ধ কৰিব লাগেনে ?
অৱশ্যে ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে শীতকালত গা ধোৱাটো এৰি দিব লাগে ৷ দিনটোৰ ধূলি, প্ৰদূষণ, মলি ছালৰ পৰা আঁতৰাবলৈ গা ধোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷ দৈনিক গা ধুই নাথাকিলেও শৰীৰৰ যিবোৰ অংশ বেছি ঘাম ওলায়, যেনে- বাহুৰ তলৰ অংশ, ভৰি, মুখ, ব্যক্তিগত অংশ পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে ৷
গা ধোৱাৰ সঠিক উপায় কি ?
শীতকালত দুদিনৰ মূৰে মূৰে গা ধোৱাটো এটা ভাল বিকল্প হ’ব পাৰে, বিশেষকৈ যদি আপোনাৰ ছাল শুকান বা সংবেদনশীল ৷ গা ধোৱাৰ লগে লগে মইশ্ব’ৰাইজাৰ, বডি লোচন, বা পাতল তেল লগোৱাটোও গুৰুত্বপূৰ্ণ যাতে ছালখন মইশ্ব’ৰাইজ হৈ থাকে ৷
