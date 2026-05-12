মহৰ কামোৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব শুকলতি তেলে !

শুকলতি তেলে আপোনাক মহৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰাত অদৃশ্য পোছাক হিচাপে কাম কৰিব !

Patchouli oil save your skin from mosquito bites-researcher
মহৰ কামোৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব শুকলতি তেলেঃগৱেষক
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 12, 2026 at 2:14 PM IST

বহুবৰ্ষী গোন্ধযুক্ত জোপোহা উদ্ভিদ শুকলতিৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা তেলে আপোনাক মহৰ কামোৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে । আপুনি যদি এই তেল গাত ঘহে তেতিয়া ই অদৃশ্য় পোছাকৰ দৰে কাম কৰিব । শুকলতিৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা তেলৰ ওপৰত চলোৱা গৱেষণাত গৱেষকসকলে লাভ কৰিছে নতুন তথ্য় ।

অদৃশ্য পোছাক হিচাপে কাম কৰিব :

আমেৰিকা কেমিকেল ছ'চাইটিৰ লিজেণ্ড্ৰা লিমা ছন্টোছৰ নেতৃত্বত এটা গৱেষকৰ দলে চলোৱা গৱেষণাত গৱেষকৰ এটা দলে উল্লেখ কৰিছে যে শুকলতি তেল হৈছে সুগন্ধি । এয়া হৈছে ধূপ আৰু সুগন্ধিৰ জনপ্ৰিয় উপাদান । এই তেলে এক প্ৰকাৰ অদৃশ্য পোছাক হিচাপে কাম কৰি মহৰ ঘ্ৰাণশক্তিক আয়ত্বলৈ নিব পাৰে আৰু ব্য়ৱহাৰ কৰাজনক ইয়াৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে ।

চিত্ৰনলা আৰু ইউকেলিপ্টাছ তেলৰ দৰে আন জৈৱভিত্তিক প্ৰাকৃতিক বিকল্পসমূহেও তেনেকৈয়ে কাম কৰে; কিন্তু মহৰ কামোৰ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষমতা ইয়াৰ কৃত্ৰিম সমকক্ষৰ দৰে বেছি দিন নাথাকে । শুকলতি তেল বায়ুৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলেও সোনকালে উৰি যায় । গৱেষণাকাৰী দলটোৰ বাবে এয়া প্ৰত্যাহ্বান আছিল যে তেলৰ কাৰ্যক্ষমতা ৰক্ষা কৰি সেইবোৰ বিকৃতকাৰী দ্ৰব্যৰ বাবে এক সুস্থিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগে । গতিকে, তেওঁলোকে এই তেলৰ সৈতে সুগন্ধিহীন ক্ৰীমৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাই এটা ফলপ্ৰসূ, দীৰ্ঘস্থায়ী মহ প্ৰতিৰোধী লোচন কৰিব পাৰি বুলি তথ্য় লাভ কৰে ।

গৱেষকসকলে স্বেচ্ছাসেৱকসকলক তেওঁলোকৰ আগবাহুত এই তেল বা বাণিজ্যিকভাৱে উপলব্ধ ডিইইটি লোচন লগাবলৈ কোৱা হৈছিল। আনহাতে এজন অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে কোনো বিকৃতকাৰী দ্ৰব্য ব্য়ৱহাৰ নকৰাকৈ আছিল । ইয়াৰ পিছত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৫০টা ইডিছ ইজিপ্টি মহেৰে ভৰা পিঞ্জৰাত বাহু দুটা ৰাখে । এই সময়ত শুকলতি আৰু ডিইই লোচনৰ ঘহা বাহুত মহে কামোৰা নাছিল । ইয়াৰ বিপৰীতে কোনো বিকৃতকাৰী দ্ৰব্য নোহোৱাকৈ ৰখা বাহুত বহুকেইটা মহৰ কামোৰ প্ৰত্য়ক্ষ কৰে ।

এই প্ৰসংগত লিমা ছান্টোছে কয়, "আমাৰ প্ৰস্তুতিয়ে তুলনামূলকভাৱে কম ঘনত্বত তিনি ঘণ্টালৈকে ইজিপ্টিৰ বিৰুদ্ধে সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা লাভ কৰিছিল । প্ৰাকৃতিক বিকৃতকাৰী ঔষধৰ বাবে কৃত্ৰিম যৌগসমূহৰ কাৰ্যক্ষমতাৰ সৈতে মিলাবলৈ প্ৰায়ে অধিক মাত্ৰাৰ প্ৰয়োজন হ’ব বুলি আশা কৰা হয় । গতিকে তিনি ঘণ্টা ধৰি সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা হৈ থকা বিষয়টো পৰ্যবেক্ষণ কৰা বিশেষভাৱে উৎসাহজনক আছিল ।”

এই প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাৰ ফলাফলসমূহে প্ৰকাশ কৰে যে শুকলতি অইল ক্ৰীমে মহৰ কামোৰৰ পৰা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ পিছত গৱেষকসকলে নতুন প্ৰস্তুতিৰ দীৰ্ঘম্যাদী সুৰক্ষা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । সেইবাবে গৱেষকৰ দলটোৱে আৰু অধিক অধ্যয়ন চলোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।

শুকলতি পাত :

শুকলতি পাত অসমীয়া সমাজৰ এক পৰিচিত খাদ্য । শুকলতি এবিধ বহুবৰ্ষী গোন্ধযুক্ত জোপোহা উদ্ভিদ | ইয়াৰ পাতবোৰ বহল জবা ফুলৰ গছৰ পাতৰ লেখীয়া, পাতৰ আগত চুটি শুং থাকে । শুকলতিৰ পাত ১৫ ছে:মি: পর্য্যন্ত দীঘল আৰু ৮ ছে:মি: বহল হয়৷ ইয়াৰ ফুলবোৰ বগা আৰু পাতল গুলপীয়া ৰঙৰ হয় ৷ মূল কাণ্ডৰ পৰা সৰু ঠাল ঠেঙুলি বাঢ়ি আহে।

উৎস: https://www.acs.org/pressroom/presspacs/2026/may/could-patchouli-oil-save-your-skin-from-mosquito-bites.html

(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)

