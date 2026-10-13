ইষ্ট্ৰোজেন বৃদ্ধি : ৰজোনিবৃত্তিৰ ফলত স্তন কৰ্কটৰ আশংকা কেনেকৈ বৃদ্ধি পায়

ইষ্ট্ৰোজেন বৃদ্ধি : ৰজোনিবৃত্তিৰ ফলত স্তন কৰ্কটৰ আশংকা কেনেকৈ বৃদ্ধি পায়
কেৱল ইষ্ট্ৰোজেনে কৰ্কট ৰোগৰ সৃষ্টি নকৰে । আগতে কৰ্কট কোষ থাকিলে ইষ্ট্ৰোজেন আৰু প্ৰজেষ্টেৰণে এই ৰোগ বৃদ্ধি কৰে ।
Published : October 13, 2026 at 4:58 PM IST
মহিলাৰ শাৰীৰিক গঠনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বয়সৰ লগে লগে হোৱা বিভিন্ন পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত হৰম’নে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । বিশেষকৈ ঋতুস্ৰাৱ আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা গৰ্ভাৱস্থা আৰু ৰজোনিবৃত্তিলৈকে হৰম’নৰ হ্ৰাস-বৃদ্ধি হৈ থাকে । এইদৰে হোৱা পৰিৱৰ্তনক লৈ পিছে কোনেও বেছি চিন্তা-ভাৱনা নকৰে ।
আপুনি জানিলে হয়তো আচৰিত হ'ব যে এই পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে স্তন কৰ্কটৰ আশংকাও জড়িত হ’ব পাৰে । বিশেষকৈ ইষ্ট্ৰোজেন আৰু প্ৰজেষ্টেৰনে হৰম’নে স্তন কোষৰ বৃদ্ধিত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ আশংকা থাকে । তদুপৰি মহিলাৰ এই পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত ইষ্ট্ৰোজেন আৰু প্ৰজেষ্টেৰনে হৰম’নে মূল ভূমিকা পালন কৰে । অৱেশ্যে হৰম’নৰ হ্ৰাস-বৃদ্ধি হোৱা মানেই যে কৰ্কট ৰোগৰ সৃষ্টি কৰিব তেনে বুলিও ভাবিব নাথাকে । মাথোঁ যিকোনো পৰিৱৰ্তনৰ হোৱাৰ লগে লগে দেখা দিয়া লক্ষণ সম্পৰ্কে সতৰ্ক হোৱা উচিত ।
ইষ্ট্ৰোজেন আৰু স্তন কৰ্কটৰ সম্পৰ্ক
জয়পুৰৰ নাৰায়ণ হাস্পতালৰ মেডিকেল অংক’লজী বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ পৰামৰ্শদাতা ডাঃ ৰোহিত স্বামীয়ে এই সন্দৰ্ভত ব্যাখ্যা কৰিছে । ডাঃ স্বামীয়ে কয়,"কেৱল ইষ্ট্ৰোজেনে কৰ্কট ৰোগৰ সৃষ্টি নকৰে । অৱেশ্যে শৰীৰত যদি ইতিমধ্যে কৰ্কট কোষ থাকে তেন্তে ইষ্ট্ৰোজেন আৰু প্ৰজেষ্টেৰণে এই ৰোগ বৃদ্ধিৰ বাবে অৰিহণা যোগায় । ফলত এই কোষৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।"
জ্যেষ্ঠ পৰামৰ্শদাতাগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "ইষ্ট্ৰোজেন হৈছে মহিলাৰ শৰীৰত উৎপন্ন হোৱা এক অপৰিহাৰ্য হৰম’ন । এইবিধ হৰম’নে স্তনৰ বিকাশ আৰু ঋতুচক্ৰ নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে । তদুপৰি কিছুমান বিশেষ ধৰণৰ স্তন কৰ্কট (বিশেষকৈ হৰম’ন ৰিচেপ্টৰ পজিটিভ কেন্সাৰ) ইষ্ট্ৰোজেনৰ সহায়ত বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা থাকে ।" সদায় ইষ্ট্ৰোজেনৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে স্তন কৰ্কটক হোৱাৰ সম্ভাৱনা কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাব পাৰে বুলিও ডাঃ স্বামীয়ে কয় ।
ঋতুস্ৰাৱৰ আৰম্ভণি বা পলমকৈ ৰজোনিবৃত্তি
ডাঃ ৰোহিত স্বামীয়ে পুনৰ কয় যে যিসকল মহিলাৰ ১২ বছৰৰ পূৰ্বেই ঋতুস্ৰাৱ আৰম্ভ হয় বা ৫৫ বছৰ বয়সৰ পিছত ৰজোনিবৃত্তি হয় , তেওঁলোকৰ স্তন কৰ্কট হোৱাৰ আশংকা বেছি হোৱাৰ আশংকাও নুই কৰিব নোৱাৰি । শৰীৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি ইষ্ট্ৰোজেন আৰু অন্যান্য প্ৰজনন হৰম’নৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে এনে হ'ব পাৰে । অৱেশ্যে ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে প্ৰতিগৰাকী মহিলাই স্তন কৰ্কটত আক্ৰান্ত হ’ব ।" এয়া মাত্ৰ এটা বিপদজনক কাৰক বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
গৰ্ভাৱস্থা আৰু স্তনপানৰ প্ৰভাৱ
গৰ্ভাৱস্থা আৰু স্তনপানৰ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে ব্যাখ্যা কৰি ডাঃ স্বামীয়ে কয় যে কম বয়সতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে পূৰ্ণকালীন গৰ্ভধাৰণ আৰু অধিক সময়ৰ বাবে স্তনপান কৰোৱাৰ ফলত ভৱিষ্যতে স্তন কৰ্কট হোৱাৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস পোৱা দেখা গৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে বেছি বয়সত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পূৰ্ণকালীন গৰ্ভধাৰণ কৰা বা কেতিয়াও এনে গৰ্ভধাৰণ নকৰাটোৱে কিছুমান মহিলাৰ স্তন কৰ্কট হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । গৰ্ভাৱস্থাৰ পিছত কিছু সময়ৰ বাবে এই ৰোগৰ সম্ভাৱনাও সাময়িকভাৱে বৃদ্ধি পোৱাৰ বিষয়েও ডাঃ স্বামীয়ে উল্লেখ কৰে ।
ৰজোনিবৃত্তিৰ পিছত কি কি পৰিৱৰ্তন হয় ?
ৰজোনিবৃত্তিৰ পিছত মহিলাৰ শৰীৰত কিছুমান পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা যায় । এই বিষয়ে উল্লেখ কৰি ডাঃ স্বামীয়ে কয় যে ৰজোনিবৃত্তিৰ পিছত ডিম্বাশয়ত ইষ্ট্ৰোজেনৰ উৎপাদন যথেষ্ট হ্ৰাস পায়। ইয়াৰ বিপৰীতে শৰীৰৰ চৰ্বিযুক্ত কলাত ইষ্ট্ৰোজেন উৎপাদন অব্যাহত থাকে । এই কাৰণেই ৰজোনিবৃত্তিৰ পিছত অতিৰিক্ত ওজন বা মেদবহুলতাৰ বাবে স্তন কৰ্কট হোৱাৰ আংকা বৃদ্ধি পাব পাৰে । তদুপৰি ৰজোনিবৃত্তিৰ লক্ষণৰ বাবে ইষ্ট্ৰোজেন আৰু প্ৰজেষ্টিন হৰম’ন থেৰাপীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া ব্যৱহাৰেও এই বিপদ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰি ডাঃ স্বামীয়ে কয় এনে ঔষধ সদায় চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শমতেহে গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি কয় ।
কিহৰ প্ৰতি সচেতন হোৱা উচিত
স্তন কৰ্কটৰ বহুতো বিপদজনক কাৰকৰ ভিতৰত হৰম’ন মাত্ৰ এটা বুলিহে উল্লেখ কৰি ডাঃ ৰোহিত স্বামীয়ে কয় যে পাৰিবাৰিক ইতিহাস, বাৰ্ধক্য, জিনীয় পৰিৱৰ্তন, জীৱনশৈলী আদিয়েও এইক্ষেত্ৰত ভূমিকা পালন কৰা দেখা যায় । সেইবাবে নিয়মীয়াকৈ শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপ, সুষম খাদ্য আৰু ওজন স্বাভাৱিক কৰি ৰাখিবলৈ তেওঁ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ।
(অস্বীকাৰ: উল্লেখিত সকলোবোৰ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। দেহত সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উত্তম।)
লগতে পঢ়ক:টোপনি, মানসিক চাপ আৰু ডিজিটেল জীৱনশৈলীয়ে মস্তিষ্কত প্ৰভাৱ পেলায়
বিশ্বত শিশু-কিশোৰৰ মেদবহুলতা চাৰিগুণ বৃদ্ধি ; বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ প্ৰথমটো নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ
ভাৰতত জনজাতীয় লোকৰ পুষ্টিহীনতা কিয় জনস্বাস্থ্যৰ চিন্তা হৈ আছে