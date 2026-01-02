ETV Bharat / health

পালেং শাক খালে কি কি উপকাৰিতা সাধন হয় জানি লওক

পালেং শাকত ইমানবোৰ উপকাৰী পুষ্টিকৰ উপাদান থাকে যিয়ে আমাৰ শৰীৰক বহু ৰোগৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব পাৰে । জানো আহক ইয়াৰ উপকাৰিতাসমূহ-

SPINACH HEALTH BENEFITS
পালেং শাক খালে কি কি উপকাৰিতা সাধন হয় জানি লওক (GETTY IMAGES)
Published : January 2, 2026 at 10:50 AM IST

পালেং শাক শীতকালত চুপাৰফুড বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ কিয়নো পালেং শাক খালে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ ঠিক হয় ৷ পালেং শাকত স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী বিভিন্ন পুষ্টিকৰ উপাদান থাকে ৷ স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ মতে, পালেং শাকত ভিটামিন, মিনাৰেল, ফাইবাৰ, এন্টিঅক্সিডেন্ট থাকে ৷

যদি পালেং সঠিক পৰিমাণত প্ৰতিদিনে খোৱা যায় তেন্তে স্বাস্থ্যই বিভিন্ন উপকাৰ লাভ কৰে ৷ প্ৰতিদিনে এক সীমিত পৰিমাণত পালেং শাক খাব পাৰে ৷ ই বহু ৰোগৰ বাবে ভাল ৷

SPINACH HEALTH BENEFITS
কি কি ৰোগ ঠিক হয় ?

  • ৰক্তহীনতা: পালেং শাকত আইৰন যথেষ্ঠ পৰিমাণে থাকে ৷ গতিকে পালেং শাক খালে তেজৰ অভাৱ দূৰ হোৱাত সহায় হয় ৷ পালেং শাকত থকা আইৰনে হিম’গ্লবিন গঠন কৰি শৰীৰৰ অক্সিজেন পৰিবহন বৃদ্ধি কৰে ৷ অৱশ্যে ভালদৰে আইৰন পাবলৈ পালেং নেমু, বিলাহীৰ দৰে ভিটামিন চি থকা বস্তুৰ সৈতে খাব লাগে ৷
  • উচ্চ ৰক্তচাপ: পালেং শাকত পটাছিয়াম থাকে, যিয়ে ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰিব পাৰে । পালেং শাকত পটেছিয়াম আৰু নাইট্ৰেট প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে ৷ পালেং খালে ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণত সহায়ক হয় ৷ পটেছিয়ামে শৰীৰত ছডিয়ামৰ প্ৰভাৱ কম কৰি উচ্চ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে ৷
  • হৃদযন্ত্ৰ: পালেং শাকত থকা নাইট্ৰেটে ৰক্তবাহী নলীবোৰ শিথিল কৰি হৃদযন্ত্ৰৰ চাপ কম কৰে ৷ এনে অৱস্থাত পালেং শাক খালে হৃদযন্ত্ৰৰ সম্ভাৱনা কম হয় ৷ যদি আপোনাৰ হৃদযন্ত্ৰৰ সমস্যা আছে তেন্তে পালেং শাক খাব পাৰে ৷
  • পাচনচন্ত্ৰ: পালেং শাকত ফাইবাৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে ৷ পালেং শাক খালে হজম প্ৰক্ৰিয়া ভাল হয় ৷ ইয়াৰোপৰি ই কৌষ্ঠকাঠিন্যৰ সমস্যা দূৰ কৰাত সহায় কৰে ৷ দৈনিক পালেং খালে অন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্য ভাল হয় আৰু পেট ভালে থাকে ৷
  • ব্লাড চুগাৰ: পালেঙত থকা মেগনেছিয়াম আৰু এন্টিঅক্সিডেন্টে ইনচুলিনৰ সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি কৰে ৷ যাৰ ফলত ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে পালেং শাক ভাল ৷ ই চুগাৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাত সহায় কৰে ৷
SPINACH HEALTH BENEFITS
  • শক্তিৰ উৎস: পালেং শাকত ভিটামিন এ, ভিটামিন চি, আৰু ফ’লেট থাকে, যিবোৰে শৰীৰক শক্তি প্ৰদান কৰাত সহায় কৰে ।
  • পাচনতন্ত্ৰৰ সুস্থ ৰাখে: পালেং শাকত আঁহ আৰু পুষ্টিকৰ উপাদান থাকে যিয়ে আপোনাৰ পাচনতন্ত্ৰক সহায় কৰে ।
  • ভিটামিন এৰ উৎস: পালেং শাকত ভিটামিন এ থাকে, যিয়ে আভ্যন্তৰীণ আৰু বাহ্যিক পৰিৱেশৰ পৰা অহা বহুতো সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰে ।
  • হাড়ৰ স্বাস্থ্য: পালেং শাকত কেলচিয়াম, মেগনেছিয়াম, ভিটামিন কে থাকে, যিয়ে হাড়ৰ শক্তি আৰু স্বাস্থ্য বৃদ্ধি কৰে ।
  • আভ্যন্তৰীণ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা: পালেং শাকতআঁহ আৰু ভিটামিন এ থাকে, যিয়ে আভ্যন্তৰীণ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰখাত সহায় কৰে ।
  • ডায়েবেটিছ ব্যৱস্থাপনা: পালেং শাকত থকা আঁহ আৰু এন্টিঅক্সিডেন্টে তেজত চেনিৰ পৰিমাণ স্থায়ীভাৱে উচ্চ হোৱা নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰিব পাৰে ।
  • অন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্য: পালেং শাকত প্ৰচুৰ পৰিমাণে এন্টিঅক্সিডেন্ট থাকে যিয়ে কোষৰ স্বাস্থ্য বজাই ৰখাত সহায় কৰে ।
  • মানসিক স্বাস্থ্য: পালেং শাকত থকা ফ’লেটে মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে আৰু স্নায়ুতন্ত্ৰৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে ।
  • চকুৰ স্বাস্থ্য: পালেং শাকত লুটিন আৰু জিএক্সান্থিন থাকে, যিয়ে চকুৰ স্বাস্থ্য বৃদ্ধি কৰে আৰু UV বিকিৰণৰ পৰা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে ।
  • অনুগ্ৰহ কৰি মন কৰক যে এই সামগ্ৰী কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ উদ্দেশ্যেহে আৰু ইয়াক চিকিৎসাৰ পৰামৰ্শ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা উচিত নহয়। যদি আপুনি কোনো নিৰ্দিষ্ট স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ খৰচ বহন কৰিব নোৱাৰে তেন্তে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল’ব লাগে ।

আৰু কি কি ?

SPINACH HEALTH BENEFITS
পালেং শাকত আৰু বহু পুষ্টিকৰ উপাদান থাকে ৷ যাৰ ফলত পালেং শাক খালে চুলিৰ পৰা ছাললৈ, হাড়, চৰ্দি, সংক্ৰমণ, আৰু ঋতুভিত্তিক ৰোগৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে ৷

উৎস

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2950199725002289

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27353735/

