হাঁপানীৰ ঔষধে ফেটি লিভাৰ হ্ৰাস কৰিব পাৰে ! গৱেষকে দিলে আশাৰ বতৰা

মেডিকেল ইউনিভাৰ্চিটি অৱ চাউথ কেৰ’লিনাৰ গৱেষকে লাভ কৰিছে নতুন তথ্য় ।

Common asthma drug shows promise for reversing fatty liver
হাঁপানীৰ ঔষধে ফেটি লিভাৰ হ্ৰাস কৰিব পাৰে ; গৱেষকে দিলে আশাৰ বতৰা
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 11, 2026 at 3:55 PM IST

বিশ্বত হাঁপানী ৰোগত আক্ৰান্তৰ লগতে ফেটি লিভাৰত ভোগা লোকৰ সংখ্য়া কম নহয় । এই দুয়োবিধ ৰোগত আক্ৰান্তৰ বাবে আহিছে আশাৰ বতৰা । শেহতীয়াভাৱে এক গৱেষণাত হাঁপানী ৰোগত আক্ৰান্তক দিয়া এবিধ ঔষধে ফেটি লিভাৰ হ্ৰাস কৰাৰ ইংগিত লাভ কৰিছে গৱেষকসকলে ।

মেডিকেল ইউনিভাৰ্চিটি অৱ চাউথ কেৰ’লিনাৰ গৱেষকসকলে এইক্ষেত্ৰত লাভ কৰিছে এক নতুন তথ্য় । উল্লখ্য় যে বিশ্বত লাখ লাখ লোকক আক্ৰান্ত কৰা যকৃতৰ ৰোগ বা বিপাকীয় অকাৰ্যকৰিতা সংক্ৰান্তীয় ষ্টেট’হেপাটাইটিছ( MASH)ৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ সক্ষম হৈছে । ই যকৃত প্ৰতিস্থাপনৰ এটা প্ৰধান কাৰণ । অৱশ্য়ে এইক্ষেত্ৰত এতিয়াও চিকিৎসাৰ বিকল্প সীমিত হৈয়ে আছে ।

'নেচাৰ পাৰ্টনাৰ' জাৰ্নেলত প্ৰকাশ পোৱা নতুন গৱেষণা পত্ৰত এইবুলি উল্লেখ কৰা হৈছে যে বহুলভাৱে ব্যৱহৃত হাঁপানীৰ ঔষধ ফৰ্মোটেৰলে সম্ভাৱনাময়ভাৱে আন ক্ষেত্ৰতো সহায় কৰিব পাৰে । 'মেটাবলিক হেল্থ এণ্ড ডিজিজ'ত প্ৰকাশিত নতুন গৱেষণা পত্ৰত হাঁপানীৰ ঔষধ ফৰ্মোটেৰলত উল্লেখ কৰা বিটা-২ এড্ৰিনেৰজিক ৰিচেপ্টৰ এগ’নিষ্ট, যিটো হাঁপানী আৰু ক্ৰ'নিক অবষ্ট্ৰাক্টিভ পালমোনাৰী ডিজিজৰ দৰে অৱস্থাত বায়ুপথ মুকলি কৰিবলৈ দশক দশক ধৰি ব্য়ৱহাৰ কৰা হৈছে ।

বৃক্কৰ গৱেষণাৰ সময়ছোৱাত এই বিষয়টো পোহৰলৈ আহিছে । গৱেষকসকলে প্ৰথমে বৃক্কৰ আঘাতৰ মাউছৰ মডেলত ফৰ্মোটেৰল পৰীক্ষা কৰি এই ঔষধে ডায়েবেটিছৰ সৈতে জড়িত ক্ষতিৰ উন্নতি সাধন কৰিব পাৰে নেকি নিৰ্ণয় কৰিছিল । এই ক্ষেত্ৰত সফল হোৱা আৰু ২০২৪ চনত আমেৰিকান জাৰ্নেল অৱ ফিজিঅ’লজি, ৰেনাল ফিজিঅ’লজীত প্ৰকাশ পোৱা সেই পৰীক্ষাবোৰৰ সময়ত তেওঁলোকে আশা নকৰা এটা কথা লক্ষ্য কৰিছিল: ঔষধ গ্ৰহণ কৰা এন্দুৰবোৰৰ যকৃতৰ চৰ্বিও কম হোৱা যেন প্ৰত্য়ক্ষ কৰিছিল ।

নেফ্ৰ’লজীৰ বিভাগীয় সঞ্চালক আৰু নেফ্ৰ’লজীৰ আৰ্থাৰ উইলিয়ামছ আৰু জোছুয়া লিপচুটজে কয়, “একপ্ৰকাৰ অভাৱনীয়ভাৱে আমি দেখিলো যে যকৃতৰ ক্ষতিও কম হৈছে ।” এমইউএছচিৰ জেচিকা হাৰ্টমেন আৰু ডন ৰকিৰ সহযোগত কৰা এই অধ্যয়নৰ লেখক হৈছে ব্ৰেনান উইংকলাৰ ।

যকৃত কেন্দ্ৰিক দ্বিতীয় শাৰীৰ গৱেষণাৰ সময়ত সেই আচৰিত তথ্যই বিশেষভাৱে প্ৰেৰণা দিলে । একেটা বিটা-২ পথেই একাধিক অংগত বিপাকীয় ৰোগক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে নেকি সেই বিষয়েও প্ৰেৰণা দিয়ে । এই অধ্যয়নৰ সময়ত গৱেষকসকলে কি পাইছিল সেই প্ৰশ্নটো পৰীক্ষা কৰিবলৈ দলটোৱে MASH অনুকৰণ কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা উচ্চ চৰ্বিযুক্ত খাদ্য মাউছ মডেল ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।

ফ’ল’-আপ অধ্যয়নত ফৰ্ম’টেৰলৰ দ্বাৰা চিকিৎসা কৰাত চৰ্বিযুক্ত যকৃত হ্ৰাস হোৱাৰ সৈতে জড়িত আছিল । লিপচুটজে কয় যে ইয়াৰ ফলত আচলতে একাধিক ভিন্ন স্তৰত পৰীক্ষাৰ অধ্যয়নটোৱে এই পৰিৱৰ্তনসমূহৰ ব্যাখ্যাত সহায় কৰিব ।

অধ্যয়নটোৱে এই পৰিৱৰ্তনসমূহৰ ব্যাখ্যাত সহায় কৰিব পৰা অন্তৰ্নিহিত পথসমূহো অন্বেষণ কৰিছিল । তেওঁলোকে এনে লক্ষণ বিচাৰি পাইছিল যে এই ঔষধে কোষে শক্তি উৎপাদন আৰু ব্যৱহাৰৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। তেওঁ ব্যাখ্যা কৰে যে ফৰ্মোটেৰলে মাইট’কণ্ড্ৰিয়াৰ বায়’জেনেছিছ বৃদ্ধি কৰি আঘাত ভাল কৰা যেন লাগিছিল ।

এই তথ্যৰ পৰিপূৰক হিচাপে দলটোৱে ইতিমধ্যে শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত অৱস্থাৰ বাবে বিটা-২ এগ’নিষ্ট নিদান দিয়া ৰোগীৰ পুৰ্বৰ দিশটো বিশ্লেষণ কৰিছিল । এই বাস্তৱ জগতৰ তথ্যত ঔষধৰ ব্যৱহাৰ চিৰ’ছিছ আৰু সকলো কাৰণতে হোৱা মৃত্যুকে ধৰি কেইবাটাও গুৰুতৰ যকৃত সম্পৰ্কীয় ফলাফলৰ যথেষ্ট কম হাৰৰ সৈতে জড়িত আছিল ।

MASH হৈছে চৰ্বিযুক্ত যকৃতৰ সেইটো পৰ্যায় য'ত চৰ্বি জমা হ’লে যকৃতৰ স্বাভাৱিক কাৰ্যত ব্য়াঘাত জন্মে । সময়ৰ লগে লগে ইয়াৰ ফলত ফাইব্ৰ’ছিছ, চিৰ’ছিছ, যকৃতৰ বিকলতা আৰু শেষত প্ৰতিস্থাপনৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে । মেদবহুলতা আৰু টাইপ ২ ডায়েবেটিছৰ বৃদ্ধিৰ লগতে বিশ্বজুৰি ইয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি পাইছে । অৱেশ্য়ে লিপচুটজে কয় যে আমি অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত MASHৰ চিকিৎসাৰ বাবে কোনো ঔষধ অনুমোদিত নাছিল ।

(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)

