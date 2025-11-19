ETV Bharat / health

ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ হোৱাৰ পূৰ্বে দেখা দিয়ে এই লক্ষণ, মহিলাসকলে কেতিয়াও নকৰিব আওকাণ

দেশত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা, কিন্তু এই ৰোগৰ পৰা বাচিবলৈ ইয়াৰ লক্ষণ তথা প্ৰতিৰোধৰ উপায়সমূহ জনাটো খুবেই জৰুৰী আজি তাকেই জানো আহক-

Cervical Cancer Awareness: Know the Early Signs and Symptoms
ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ হোৱাৰ পূৰ্বে দেখা দিয়ে এই লক্ষণ, মহিলাসকলে কেতিয়াও নকৰিব আওকাণ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 19, 2025 at 1:44 PM IST

4 Min Read
ভাৰতত প্ৰতি বছৰে দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা । এই কেন্সাৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা দিয়ে । ভাৰতীয় মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ সোনকালে ধৰা নপৰে । ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণ হ’ব পাৰে যে বেছিভাগ মহিলাই এই কেন্সাৰৰ বিষয়ে যিমান সচেতন হ’ব লাগে সিমান সচেতন নহয় । যাৰ বাবে এই ৰোগ একেবাৰে শেষ পৰ্যায়ত ধৰা পৰে ।

বিশ্বজুৰি ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰৰ ৰোগী দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে ৷ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ (WHO) তথ্য অনুসৰি প্ৰতি বছৰে প্ৰায় ৬ লাখ নতুন মহিলা এই ৰোগত আক্ৰান্ত হয় আৰু ইয়াৰ ফলত প্ৰায় ৩ লাখ মহিলাৰ মৃত্যু হয় ৷ এই কেন্সাৰ জৰায়ুৰ তলৰ অংশ অৰ্থাৎ যোনি জৰায়ুৰ লগত সংযোগ কৰা জৰায়ুৰ মুখত হয় ৷ ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ প্ৰধানকৈ দুই ধৰণৰ ৷ প্ৰথমটো হ’ল স্ক্ৱামাছ চেল কাৰ্চিনোমা, যিটো জৰায়ুৰ মুখৰ বাহিৰৰ পৃষ্ঠৰ পাতল, সমতল কোষৰ পৰা আৰম্ভ হয় ৷ এই ধৰণৰ ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ ৷ দ্বিতীয়তে, জৰায়ুৰ ভিতৰৰ কোষবোৰত এডিন’কাৰ্চিনোমা বিকশিত হয় যিয়ে শ্লেষ্মা উৎপন্ন কৰে ৷ এই প্ৰকাৰ বিৰল যদিও দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িব পাৰে ৷

ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰৰ মূল কাৰণ হ’ল হিউমেন পেপিলোমা ভাইৰাছ (HPV) নামৰ সংক্ৰমণ, যিটো সংগমৰ জৰিয়তে বিয়পে ৷ এই ভাইৰাছে ক্ৰমান্বয়ে জৰায়ুৰ মুখৰ কোষ সলনি কৰি কৰ্কট ৰোগৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ কেতিয়াবা এই সংক্ৰমণ নিজে নিজে নিৰাময় হয় যদিও কিছুমান ক্ষেত্ৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি থাকে আৰু গুৰুতৰ হৈ পৰে ৷ বিশেষকৈ যিসকল মহিলাই অতি কম বয়সতে সংগম কৰে, একাধিক সংগী থাকে বা ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দুৰ্বল হোৱা মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰোগ বেছিকৈ দেখা যায় ৷ যিসকল মহিলাই নিয়মীয়াকৈ পেপ স্মিয়ৰ পৰীক্ষা নকৰে বা যিসকল মহিলাৰ এইচ পি ভি সংক্ৰমণৰ ইতিহাস আছে, তেওঁলোকৰো আশংকা বেছি ৷ ইয়াৰ উপৰিও ধূমপান কৰা মহিলাসকলৰ ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ৷

ভাৰতত ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ

ভাৰতৰ বাবে ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ অধিক ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে ৷ কাৰণ এই ৰোগত আক্ৰান্ত ২৫ শতাংশ ৰোগী কেৱল ভাৰতৰ । প্ৰতি বছৰে ইয়াৰ ৰোগী ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । এই কেন্সাৰ হিউমেন পেপিলোমা ভাইৰাছ (HPV) সংক্ৰমণৰ ফলত হয় । এই ভাইৰাছক এইচ আই ভি, চিফিলিছ, ক্ল’মাইডিয়া, গনোৰিয়া বুলিও কোৱা হয় । ধূমপান আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা কম হোৱাৰ বাবেও এই ৰোগৰ আশংকা বৃদ্ধি পায় ।

২০৩০ চনৰ ভিতৰত এই কৰ্কট ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই । ইয়াৰ দ্বাৰা টিকাকৰণ, পৰীক্ষা আৰু সঠিক চিকিৎসাৰ জৰিয়তে এই কৰ্কট ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা যাব বুলি কোৱা হৈছে । কিন্তু চিন্তাৰ বিষয় যে ভাৰতত যেতিয়া এগৰাকী মহিলাৰ ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ ধৰা পৰে, তেতিয়া ই শেষৰ পৰ্যায়লৈ গুচি যায় ।

ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰৰ পূৰ্বে কি কি লক্ষণ দেখা দিয়ে ?

আৰ এম এল হাস্পতালৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডাঃ ছালনী চাধাই বুজাইছে যে সাধাৰণতে ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰৰ প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত কোনো ধৰণৰ স্পষ্ট লক্ষণ দেখা নাযায় যদিও ৰোগ আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে কিছুমান লক্ষণ দেখা দিব পাৰে ৷ আটাইতকৈ সাধাৰণ লক্ষণসমূহ হ’ল যোনিৰ পৰা অস্বাভাৱিক ৰক্তক্ষৰণ, যেনে মাহেকীয়াৰ মাজত, যৌন সম্পৰ্কৰ পিছত বা ৰজোনিবৃত্তিৰ পিছত ৷

যোনিৰ পৰা গোন্ধযুক্ত স্ৰাৱ, যৌন সম্পৰ্কৰ সময়ত বিষ, ভাগৰ বা দুৰ্বলতা আদিও হ’ব পাৰে ৷ বহু মহিলাই ওজন কমি যোৱা, ভোক কমি যোৱা, ফুলা আদিও লক্ষণ দেখা দিয়ে ৷ সংক্ৰমণ বিয়পিলে ভৰিৰ বিষ বা ফুলা আৰু প্ৰস্ৰাৱ কৰাত অসুবিধাও হ’ব পাৰে ৷ এই লক্ষণসমূহে আগতীয়াকৈ ধৰা পেলোৱা আৰু চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ইংগিত দিয়ে ৷

ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ প্ৰতিৰোধৰ উপায়

  • HPV ভেকচিন লওক, ৯ৰ পৰা ২৬ বছৰ বয়সৰ ভিতৰত এই ভেকচিন অধিক প্ৰয়োজনীয় ৷
  • তিনি বছৰৰ মূৰে মূৰে পেপ স্মিয়ৰ টেষ্ট কৰক ৷
  • নিৰাপদ যৌন সম্পৰ্কৰ অভ্যাস কৰক ৷
  • ধূমপান আৰু ধঁপাত সেৱন সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰক ৷
  • স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য আৰু নিয়মীয়া ব্যায়ামৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰক ৷
  • অস্বাভাৱিক ৰক্তক্ষৰণ বা বিষৰ দৰে লক্ষণক আওকাণ নকৰিব আৰু লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল’ব ৷

উৎস

https://www.cancer.gov/types/cervical/research

