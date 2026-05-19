ETV Bharat / health

মধ্য আফ্ৰিকাত ইব'লাৰ পৰিস্থিতি, ভাৰতত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে কি কয়?

ভাৰতত ইব'লাৰ সংক্ৰমণৰ আশংকা নাই।

Representative image
প্ৰতিনিধিত্বমূলক প্ৰতিচ্ছবি (IANS)
author img

By ANI

Published : May 19, 2026 at 10:57 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : কংগো গণতান্ত্ৰিক ৰিপাব্লিকত ইব'লাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হোৱা বিষয়টোৰ ওপৰত ভাৰতৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্য়াণ মন্ত্ৰালয়ে সূক্ষ্মভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছে । আফ্ৰিকাৰ কংগো গণতান্ত্ৰিক ৰিপাব্লিকত ইব'লাৰ সংক্ৰমণ ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পোৱাত দেওবাৰে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই ইয়াক আন্তৰ্জাতিক স্বাস্থ্য জৰুৰীকালীন অৱস্থা (PHEIC) ঘোষণা কৰাৰ পিচতেই ভাৰতে বিষয়টোত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে ।

ভাৰতৰ সতৰ্ক দৃষ্টি :

শেহতীয়াকৈ বুণ্ডিবুগ্য’ ভাইৰাছ ষ্ট্ৰেইনৰ ফলত হোৱা ইব’লা ভাইৰাছ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ ওপৰত নিবিড়ভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছে ভাৰতৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্য়াণ মন্ত্ৰালয়ে । এগৰাকী জ্যেষ্ঠ চৰকাৰী বিষয়াই এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতে সতৰ্ক দৃষ্টি ৰখাৰ বিষয়ে ইটিভি ভাৰতক অৱগত কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ডিজিজ কণ্ট্ৰ’ল (এনচিডিচি), ইন্টিগ্ৰেটেড ডিজিজ ছাৰ্ভিলেন্স প্ৰগ্ৰেম (আইডিএছপি), আইচিএমআৰ আৰু অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ বিষয়াকে ধৰি মন্ত্ৰালয়ৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা কৰি সতৰ্কতামূলক জনস্বাস্থ্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।"

ভাৰতত ইব'লাৰ সংক্ৰমণৰ আশংকা নাই
ভাৰতত ইব'লাৰ সংক্ৰমণৰ আশংকা নাই (ANI)

ভাৰতত এতিয়ালৈকে নাই আশংকা :

এই ভাইৰাছৰ প্ৰভাৱ এতিয়ালৈকে ভাৰতত পৰা নাই । স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াই এই বিষয়টো স্পষ্ট কৰি কয় যে ভাৰতত ইব’লা ৰোগত আক্ৰান্তৰ কোনো তথ্য পোৱা নাই । বৰ্তমানলৈকে এই ভাইৰাছ ভাৰতৰ বাবে বিপদ একেবাৰে ন্যূনতম হৈয়ে আছে যদিও ভাৰতে সতৰ্কতা অৱলম্বনত ত্ৰুটি কৰা নাই ।" তেওঁ কয়, “অৱশ্যে অধিক সতৰ্কতাৰ বিষয় হিচাপে প্ৰৱেশ পথত আৰু জনস্বাস্থ্য ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত প্ৰস্তুতিৰ ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰা হৈছে ।”

মূল প্ৰস্তুতিৰ ব্যৱস্থা :

ভাৰতে ইতিমধ্যে এই সতৰ্কতাৰ মূল প্ৰস্তুতিৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীদাৰসকলক পৰীক্ষাগাৰৰ প্ৰস্তুতি শক্তিশালী কৰাৰ উপৰি স্ক্ৰীনিং, নিৰীক্ষণ, কোৱাৰেণ্টাইন আৰু কেছ মেনেজমেণ্টৰ বাবে এছঅ’পিসমূহ পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । এনআইভি পুনেক পৰীক্ষাৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে অতিৰিক্ত পৰীক্ষাগাৰসমূহকো সাজু কৰি তোলা হ'ব ।"

কোৱাৰেণ্টাইনৰ সুবিধা চিনাক্ত আৰু প্ৰস্তুতি :

স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণ নিৰীক্ষণৰ বাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্ৰালয় আৰু সংস্থাসমূহৰ সৈতে সমন্বয় বৃদ্ধিৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । তদুপৰি প্ৰধান বিমানবন্দৰ আৰু বন্দৰসমূহত আইছোলেশ্য়ন আৰু কোৱাৰেণ্টাইনৰ সুবিধাসমূহ চিনাক্ত আৰু প্ৰস্তুতি নিশ্চিত কৰিছে ।

উৰা বাতৰিত নুশুনিবলৈ আহ্বান :

ইপিনে, মন্ত্ৰণালয়ে জনসাধাৰণ আৰু সংবাদ মাধ্যমক আতংকিত নহ’বলৈ বা পৰীক্ষা নকৰা তথ্য বিয়পাই নিদিবলৈ আহ্বান জনাইছে । বিষয়াগৰাকীয়ে পুনৰ কয়,‘স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয় আৰু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই জাৰি কৰা চৰকাৰী আপডেটসমূহ অনুসৰণ কৰিবলৈ নাগৰিকসকলক পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে ।"

ইপিনে, বিলাশপুৰৰ এইমছৰ অধ্যক্ষ ডাঃ এনকে অৰোৰাই কয়, "কংগোৰ ইটুৰি প্ৰদেশত প্ৰায় ১০০ জনৰ মৃত্যুৰ ঘটনা ঘটিছে যদিও ভাৰতত ইব'লা প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ সময়তো আতংকিত হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই । এই ভাইৰাছ দ্ৰুত গতিতি নিবিয়পে বাবে আতংকিত হোৱাৰ কাৰণ নাই ।"

লগতে পঢ়ক:আফ্ৰিকাত ইব'লাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ; আন্তৰ্জাতিক স্বাস্থ্য জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ

হাণ্টা ভাইৰাছ কেনেকৈ বিয়পে ? লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে জানক

TAGGED:

কংগো গণতান্ত্ৰিক ৰিপাব্লিক
ভাইৰাছৰ
এনচিডিচি
আইচিএমআৰ
EBOLA VIRUS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.