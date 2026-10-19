দেহা থাকিলেহে বেহা: উৎসৱৰ আনন্দত খোৱা-বোৱাত মনোযোগ দিবলৈ নাপাহৰিব !
উৎসৱৰ বতৰত লঘোনে থকাৰ পৰিৱৰ্তে কম কমকৈ সঘনাই খাওক ।
Published : October 19, 2026 at 10:30 PM IST
অক্টোবৰ আৰু নৱেম্বৰত উদযাপন কৰা দশেৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দীপাৱলী আৰু ষট পূজাত সকলোৰে ঘৰ মিঠাইৰে ভৰি থাকে । উৎসৱৰ এই বতৰত সামেই টোপনিও ক্ষতি হয় । গতিকে এনে খাদ্য আৰু টোপনি ক্ষতিৰ ক্ষেত্ৰত অসাৱধান হোৱাৰ লগে লগেই পেটৰ সমস্যাই গা কৰি উঠে ।
এনে সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ পুষ্টি বিশেষজ্ঞ শিখা শৰ্মাই কেইটিমান সহজ অভ্যাসৰ প্ৰয়োজন বুলি উল্লেখ কৰিছে । উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশত খাদ্যগ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিবলৈকে এনে অভ্যাসৰ প্ৰয়োজন বুলি পুষ্টি বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে কয় । হজম শক্তিক স্বাভাৱিক কৰিবলৈ নেমুৰ ৰস গৰম পানীৰে খাবলৈ তেওঁ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় । তেওঁ লগতে কয় যে দুপৰীয়া নেমু পানী এগিলাছ খালে শৰীৰটো সতেজ অনুভৱ হ'ব । আনহাতে দিনটোৰ ভিতৰত কুহুমীয়া পানী খালে শৰীৰত পানীৰ অভাৱ নহয় ।
পুষ্টি বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে উৎসৱৰ বতৰত আঁহযুক্ত খাদ্য বৃদ্ধিৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবলৈ কয় । তেওঁ নিশা ইছাবগোলৰ লগতে ওটছ, চালাড, সতেজ ফল, ঘেঁহু আৰু আপেলৰ বাকলি (যিবোৰত পেক্টিন থাকে)খাবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ।
মিঠাইৰ বুদ্ধিমান বিকল্প
অৱশ্যে পুষ্টি বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে উৎসৱৰ সময়ত মানুহে মিঠাই সম্পূৰ্ণৰূপে বাদ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই বুলিও কয় । তেওঁ খেজুৰ, গুড়, কিচমিচ আদি স্বাস্থ্য সন্মত বিকল্পৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় । তেওঁ কয় যে এইবোৰ গাখীৰ বা পনীৰৰ লগত মিহলাই খালে শৰীৰে শৰ্কৰা শোষণ কৰাৰ গতি মন্থৰ হৈ পৰে । আনহাতে শিশুসকলক সাধাৰণ চকলেট বা মিঠাইৰ পৰিৱৰ্তে গলি যোৱা চকলেটত ডুবাই থোৱা ফল-মূল খাবলৈ দিব লাগে ।
স্বাস্থ্যকৰ তেল আৰু উপবাসত সাৱধানতা
পুষ্টি বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে বেছি পৰিশোধিত বিকল্পৰ সলনি প্ৰাকৃতিক বা ভাৰ্জিন তেল ব্যৱহাৰৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে । এই প্ৰসংগত যুক্তি আগবঢ়াই তেওঁ কয়, "ৰন্ধন তেলৰ গুণাগুণে আমাৰ হজম শক্তি বা পাচন তন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত পোনপটীয়া প্ৰভাৱ পেলায় ।" তদুপৰি কেৱল এৰাই চলিবলগীয়া খাদ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাতকৈ খোৱা থালখনত গোটা শস্য, ফল-মূল, শাক-পাচলিকে আদি কৰি স্বাস্থ্যকৰ বিকল্প অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ পুষ্টি বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ।
উৎসৱত উপবাস পালন কৰাসকলৰ বাবে পৰামৰ্শ
- তিয়ঁহ আৰু নাৰিকল পানীৰে উপবাস ভংগ কৰিব লাগে
- দোভাগ নিশা খালী পেটত ভজা খাদ্য খাব নালাগে
- সন্ধিয়া ৬ বজাৰ পূৰ্বেই নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ, পানী জমা হোৱা ৰোধ কৰিবলৈ ৰাতি নিমখৰ পৰিমাণ কম কৰিব লাগে
- গুৰুপাকী জলপানৰ প্ৰলোভন ৰোধ কৰিবলৈ খাদ্য কোৱাৰ আগত অলপ ৰোষ্টেড বাদাম খাব পাৰে
খোৱাৰ আনন্দ লওক
লাহে লাহে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলে মগজুৱে সেয়া আয়ত্ব কৰিব পাৰে আৰু অতিমাত্ৰা খাদ্য খোৱাৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিব পাৰে । তেওঁ শাক-পাচলি, এক চতুৰ্থাংশ প্ৰ'টিন আৰু এক চতুৰ্থাংশ কাৰ্বোহাইড্ৰেটযুক্ত সুষম প্লেটৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ।
অতিমাত্ৰা খাদ্য গ্ৰহণত সাৱধানতা
মণিপাল হাস্পতালৰ ডাঃ চৈয়দ আহমেদে কয় যে উৎসৱৰ সময়ত অত্যধিক খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলে পাচনতন্ত্ৰৰ অস্বস্তিৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । খাদ্য সম্পূৰ্ণৰূপে নোখোৱাকৈ থকাৰ পৰিৱৰ্তে নিয়মীয়াকৈ সৰু সৰু অংশ খোৱাৰ বাবে গেষ্ট্ৰ’এণ্টেৰ’লজিষ্ট পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে । কৈলাশ দীপক চিকিৎসালয়ৰ পৰামৰ্শদাতা চিকিৎসক ডাঃ মানসী নিগমে লগতে কয় যে গভীৰ নিশা পেটৰ অসুবিধা অনুভৱ কৰা লোকসকলে গুৰুপাকী খাদ্য নোখোৱাটোৱেই মংগলজনক ।
ডাঃ আহমেদে দূষিত খাদ্য আৰু পানীয়ে মানুহক হেপাটাইটিছ এ আৰু ই, গেষ্ট্ৰ'এণ্টেৰাইটিছ, ভাইৰাছজনিত ডায়েৰিয়াকে ধৰি গুৰুতৰ সংক্ৰমণ হোৱাৰ আশংকা থাকে বুলি কয় । গেষ্ট্ৰ’এণ্টেৰ’লজিষ্টগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে হেপাটাইটিছ এ আৰু ইৰ ফলত জ্বৰ, পেটৰ বিষ, জণ্ডিচ হ’ব পাৰে । তদুপৰি কিছুমান টাইফয়েডৰ ৰোগীৰ অৱস্থা জটিল হোৱা বাবে আনকি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাৰো প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে বুলি তেওঁ কয় ।
পথৰ খাদ্য খাওতে সতৰ্কতা
ডাঃ নিগমে ৰাস্তাৰ ষ্টলত ঢাকি নোথোৱা খাদ্য আৰু ফ্ৰীজৰ প্ৰয়োজন হোৱা বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰাহকক বিশেষভাৱে সাৱধান হ’বলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় । মলৰ ফুড ক’ৰ্ট, বুফে ট্ৰে, আৰু অনুপযুক্ত উষ্ণতাত ৰখা দুগ্ধজাত সামগ্ৰী বা মেয়নেজে বেক্টেৰিয়াৰ দ্ৰুত বৃদ্ধিৰ সূচনা কৰিব পাৰে । কেঁচা খাদ্য আৰু দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে বাহিৰত ৰখা ৰন্ধা খাদ্য নাখাবলৈও তেওঁ পৰামৰ্শ দিয়ে ।
লগতে পঢ়ক:ভালদৰে শোৱাৰ পিচতো ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিছে নেকি ? কাৰণ হ'ব পাৰে স্লিপ এপনিয়া
ডায়েবেটিছ ৰোগীয়েও পূজাৰ আনন্দও উপভোগ কৰক; এইকেইটা বিষয়ত দিব লাগিব গুৰুত্ব
পূজাৰ বতৰতো সুস্থ আৰু সতেজ হৈ থাকিব কেনেকৈ ? জানক এইকেইটা টিপছ