ঘৰত হিটাৰ ব্যৱহাৰৰ কৰাৰ পূৰ্বে হওক সাৱধান! হ’ব পাৰে এই সমস্যা
শীতকালত হিটাৰ উপকাৰী হ’লেও সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰা উচিতনে ? হাঁপানী বা অন্যান্য শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত লোকে হিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিনে ? জানো আহক-
Published : December 4, 2025 at 4:59 PM IST
ডিচেম্বৰ মাহত সমগ্ৰ দেশতে ঠাণ্ডা পৰিবলৈ আৰম্ভ হয় ৷ ইয়াৰ ফলত অনাগত দিনত তাপমাত্ৰা আৰু কমি যায় আৰু ইয়াৰ লগে লগে বহুতে ঘৰত হিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰে ৷ শীতকালত হিটাৰ উপকাৰী হ’লেও সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰা উচিতনে ? এই প্ৰশ্নটো বিশেষকৈ হাঁপানী, এলাৰ্জী বা অন্যান্য শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত অৱস্থা থকাসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে ৷
বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে, অহৰহ হিটাৰৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে কোঠাৰ আৰ্দ্ৰতা হ্ৰাস পায়, যাৰ ফলত ছাল আৰু চকুৰ বিষ, নাক বন্ধ হোৱা, মূৰৰ বিষ আদি সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ কিছুমান লোকে হিটাৰৰ বাবে ভাগৰুৱা, নিদ্ৰাৰ অসুবিধা, পানীলগা বা খিংখিঙীয়া অনুভৱ কৰা ৷ শিশু, বৃদ্ধ, আৰু হৃদযন্ত্ৰ আৰু উচ্চ ৰক্তচাপ থকাসকলো এই সমস্যাত অধিক পৰে ৷ গতিকে হিটাৰটো কেনেকৈ আৰু কিমান দিনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেয়া জনাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷
হাঁপানী বা অন্যান্য শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত লোকে হিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিনে ?
লেডী হাৰ্ডিং হাস্পতালৰ মেডিচিনৰ এইচ অ’ ডি ডাঃ এল এইচ ঘোটেকাৰে বুজাইছে যে হিটাৰে হাঁপানী বা শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যা থকা লোকৰ বাবে কেইবাটাও কাৰণত এই সমস্যা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷ হিটাৰে কোঠাৰ আৰ্দ্ৰতা হ্ৰাস কৰে, যাৰ ফলত বতাহ শুকান হৈ পৰে ৷ শুকান বতাহে বায়ুপথত বিৰক্তিকৰ কৰি কাহ, উশাহ লোৱাত কষ্ট, হুমুনিয়াহ, হাঁপানীৰ আক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে ৷
হিটাৰৰ ফলত ধূলিৰ কণা, পোহনীয়া জন্তুৰ চুলি বা ছালৰ পৰা অহা ক্ষুদ্ৰ কণা আৰু অন্যান্য এলাৰ্জেন বতাহত অধিক বিয়পি পৰে, যিয়ে লগে লগে শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীক কষ্ট দিব পাৰে ৷ বন্ধ কোঠাত হিটাৰ চলালে বায়ু চলাচল বন্ধ হৈ যায়, যাৰ ফলত অক্সিজেন কম হয় আৰু বায়ু অধিক প্ৰদূষিত হয়, যিয়ে শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগী আৰু বেছি সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ ইতিমধ্যে এলাৰ্জী থকা লোকৰ ক্ষেত্ৰত এই বিপদ আৰু অধিক হৈ পৰে ৷ গতিকে শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীয়ে হিটাৰৰ অত্যধিক ব্যৱহাৰ পৰিহাৰ কৰিব লাগে ৷ যদি বৰ ঠাণ্ডা হয়, তেন্তে হিটাৰটো মাত্ৰ আধা ঘণ্টাহে ব্যৱহাৰ কৰক আৰু তাতকৈ বেছি নহয় ৷
হিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো কিয় বিপদজনক ?
ৰুম হিটাৰৰ অত্যধিক ব্যৱহাৰে আপোনাৰ কোঠাৰ পৰা অক্সিজেনৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰে ৷ যাৰ বাবে উশাহ লোৱাৰ সময়ত আমাৰ মগজুৱে পৰ্যাপ্ত অক্সিজেন যোগান নাপায় ৷ হিটাৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত কোঠাত অতিৰিক্ত কাৰ্বন মনোক্সাইড জমা হৈ মানুহৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে ৷ ই তেজৰ যোগান বন্ধ আৰু মস্তিষ্কৰ ৰক্তক্ষৰণৰ দৰে সমস্যা সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ যাৰ ফলত শ্বাসৰুদ্ধ হৈ আপোনাৰ টোপনিতে মৃত্যু হ’ব পাৰে ৷
- চকুত জ্বলা-পোৰা
হিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ কোঠাৰ বায়ু শুকান হ'ব পাৰে ৷ শীতকালত ইতিমধ্যে বায়ুত কম আৰ্দ্ৰতা থাকে আৰু ৰুম হিটাৰৰ ব্যৱহাৰে ইয়াক অধিক শুকান কৰি তোলে ৷ এই কাৰণে, আপুনি আপোনাৰ চকুত শুষ্কতা অনুভৱ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত জ্বলা-পোৰা, চকুত খজুৱতি আৰু ৰঙা পৰিব পাৰে ৷ চকুৰ শুষ্কতা আঁতৰাবলৈ বহুসময়ত চকুত চকুপানী ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰে, যি যথেষ্ট বিৰক্তিকৰ হ'ব পাৰে ৷
- হিটাৰৰ ওচৰত শোৱাৰ বিপদাশংকা
বহুলোকে ৰাতি হিটাৰৰ ওচৰত শুৱে ৷ এই অভ্যাস অতি বিপদজনক হ'ব পাৰে ৷ বিশেষকৈ যেতিয়া কোনো বস্তু বা কাপোৰ হিটাৰৰ ওচৰত ৰখা হয় ৷ এনে পৰিস্থিতিত, জুই লগাৰ আশংকা বহুগুণে বৃদ্ধি হয় ৷ তদুপৰি, হিটাৰৰ পৰা অত্যধিক তাপৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে ছাল জ্বলিব পাৰে ৷
- বৰ্ধিত কাৰ্বন মন’ক্সাইডৰ স্তৰ
হিটাৰ, বিশেষকৈ গেছ হিটাৰে কাৰ্বন মনোক্সাইড (চি.ও.) গেছ মুকলি কৰিব পাৰে যদি তেওঁলোকে সঠিকভাৱে কাম নকৰে বা সঠিক বায়ু চলাচল কৰে ৷ এই গোন্ধহীন আৰু ৰঙহীন গেছ অতি বিপদজনক আৰু উচ্চ স্তৰত থাকিলে জীৱনৰ বাবে বিপদজনক হ'ব পাৰে ৷ চি.ও. গেছৰ ফলত শৰীৰত অক্সিজেনৰ অভাৱ হ'ব পাৰে ৷ যাৰ ফলত মূৰৰ বিষ, মূৰ ঘূৰোৱা, উশাহ লোৱাত অসুবিধা হৈ মৃত্যুও হ'ব পাৰে ৷
- এলাৰ্জি
ৰুম হিটাৰৰ ব্যৱহাৰে কেতিয়াবা এলাৰ্জিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ কাৰণ হৈছে কোঠাত হিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত পৰিৱেশত থকা ধুলি আৰু এলাৰ্জেন আপোনাৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত এলাৰ্জিক সমস্যা হ'ব পাৰে ৷ যি হাঁপানি আৰু ব্ৰংকাইটিছ ৰোগীৰ বাবে বিশেষভাৱে বিপদজনক হ'ব পাৰে ৷
- শুকান বায়ু
হিটাৰে গৰম কৰা বায়ু প্ৰায়ে শুকান হয়, যি ছাল আৰু উশাহৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে ৷ শুকান বতাহৰ ফলত নাক শুকান, ডিঙি শুকান, কাহ বা উশাহ লোৱাত অসুবিধা হ'ব পাৰে ৷ বিশেষকৈ হাপানি বা এলাৰ্জিৰ দৰে সমস্যা থকা লোকসকলৰ বাবে ই আৰু অধিক গুৰুতৰ হ'ব পাৰে ৷
হিটাৰ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব ?
- হিটাৰ চলাওঁতে কোঠাটোত পোহৰৰ বায়ু চলাচল ৰাখিব লাগে আৰু খিৰিকীখন অলপ খোলা ৰাখিব লাগে ৷
- প্ৰতি ২০ৰ পৰা ৩০ মিনিটৰ মূৰে মূৰে হিটাৰটো বন্ধ কৰি কোঠাটোত শুদ্ধ বতাহ সোমাবলৈ দিব ৷
- আৰ্দ্ৰতা বজাই ৰাখিবলৈ কোঠাটোত হিউমিডিফায়াৰ বা পানীৰে ভৰা বাটি এটা ৰাখিব লাগে ৷
- হিটাৰটো পোনে পোনে ওচৰতে নাৰাখিব আৰু উষ্ণতাও বেছিকৈ ৰাখিব নালাগে ৷
- শুই থকাৰ সময়ত হিটাৰটো বেছি সময় চলাব নালাগে ৷
