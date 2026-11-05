বাৰে বাৰে গৰম কৰা খাদ্য আৰু অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত ৰখা মিঠাইয়ে বিষক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰে নেকি ?

বাৰে বাৰে গৰম কৰা খাদ্য আৰু অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত ৰখা মিঠাইয়ে বিষক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰে নেকি ?
বেছিকৈ ৰান্ধি ফ্ৰিজত থোৱা দাইল, ৰাহি হোৱা ভাত, তৰকাৰী আদি বাৰে বাৰে গৰম কৰি খোৱাৰ ফলত স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিব পাৰে...
Published : November 5, 2026 at 2:25 PM IST
পুৱা শুই উঠাৰে পৰা ৰাতি শুবলৈ যোৱালৈকে আজিৰ সময়ত প্ৰতিগৰাকী লোকেই যথেষ্ট ব্যস্ত ৷ দৈনন্দিন ব্যস্ত জীৱনত মানুহে খুব কমেইহে নিজৰ বাবে সময় উলিয়াব পাৰে ৷ এসাঁজ ভালকৈ ৰান্ধি খাবলৈ, ক’ৰবালৈ যাবলৈ, নিজৰমতে সময় কটাবলৈ মানুহৰ আহৰিয়েই নাই ৷
এনে এটা জীৱনত বহু কথাই কেতিয়াবা ব্যস্ততা নাইবা এলাহৰ বাবে খৰচি মাৰি কৰিবলগীয়া হয় ৷ ৰন্ধনৰ ক্ষেত্ৰত এই কথা বিশেষভাৱে প্ৰযোজ্য ৷ বাৰে বাৰে খাদ্য ৰান্ধিবলৈ এলাহ কৰাৰ বাবেই বহু লোকে এবাৰতে বেছিকৈ ৰান্ধি ফ্ৰীজত থয় ৷ তাৰপিছত যেতিয়াই প্ৰয়োজন, তেতিয়াই ফ্ৰীজৰ পৰা উলিয়াই গৰম কৰি সেই খাদ্য গ্ৰহণ কৰে ৷ কেতিয়াবা আলহী আহিলেও এনে পৰিস্থিতি হয় ৷
এনেদৰে বেছিকৈ ৰান্ধি ফ্ৰিজত থোৱা দাইল, ৰাহি হোৱা ভাত, তৰকাৰী আদি বাৰে বাৰে গৰম কৰি খোৱাৰ ফলত স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিব পাৰে ৷ তাৰোপৰি এবাৰ কৰা চাহ যদি পুনৰ গৰম কৰি সেৱন কৰা হয়, তেন্তে ই শৰীৰৰ বাবে মাৰাত্মক প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে ৷
এতিয়া হয়তো কোনোৱে ভাবিব পাৰে খাদ্য় গৰম কৰিলে ভালহে, তাত থকা বেক্টেৰিয়াবোৰ মৰি যায় ৷ কিন্তু সদায় তেনেকুৱা নহ’বও পাৰে ৷ খাদ্য শীতলীকৰণ কৰা, সংৰক্ষণ কৰা আৰু বাৰে বাৰে গৰম কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেইটোৱে খাদ্যৰ গুণগত মানদণ্ড অটুট ৰখাত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।
খাদ্য কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰা হৈছে আৰু তাক কিমানবাৰ গৰম কৰা হৈছে, তাৰ ওপৰতহে খাদ্য়ৰ গুণাগুণ নিৰ্ভৰ কৰে । একেটা বাচনতে খাদ্য ৰাখি তাক বাৰে বাৰে গৰম কৰিলে খাদ্যৰ সংক্ৰমণজনিত ৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ৷
বাৰে বাৰে গৰম কৰা খাদ্যই বিষক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে নেকি ?
পুনেৰ ৰুবী হল ক্লিনিকৰ সংক্ৰমণজনিত ৰোগৰ পৰামৰ্শদাতা ডাঃ দেৱাশীষ দেশাইয়ে এই সংক্ৰান্তত কয় যে বাৰে বাৰে গৰম কৰা খাদ্য অথবা অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত ৰখা মিঠাই আদিয়ে খাদ্যজনিত সংক্ৰমণৰ লগতে খাদ্যৰ পৰা হ’ব পৰা বিষক্ৰিয়াৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷
এবাৰ ৰন্ধা খাদ্য কোঠাৰ উষ্ণতাত দীৰ্ঘসময়ৰ বাবে ৰাখিলে, বিশেষকৈ গৰম আৰু আৰ্দ্ৰ বতৰত অতি দ্ৰুতগতিত বেক্টেৰিয়াৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে ৷ বাৰে বাৰে গৰম কৰা খাদ্য সদায় সুৰক্ষিত নহ’বও পাৰে ৷ কাৰণ একাংশ বেক্টেৰিয়াই বিষাক্ত পদাৰ্থ উৎপন্ন কৰে, যিবোৰ অতি গৰম পৰিস্থিতিতো সক্ৰিয় হৈ থাকিব পাৰে ।
পূৰ্বে ৰন্ধা খাদ্য পুনৰ গৰম কৰাটো সুবিধাজনক হ’লেও ই ভালদৰে গৰম হৈছে নে নাই, সেয়া নিশ্চিত কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । খাদ্য শীতল হ’বলৈ দিয়া, সংৰক্ষণ কৰা আৰু পুনৰ গৰম কৰাৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটো পৰাপক্ষত এৰাই চলিব লাগে ৷ বিশেষকৈ যদি এই প্ৰক্ৰিয়া সততে অনুসৰণ কৰা লোকসকলে যদি ৰন্ধা খাদ্য দীৰ্ঘসময়ৰ বাবে কোঠাৰ উষ্ণতাত ৰাখে, তেন্তে বেক্টেৰিয়াৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক হৈ পৰে ৷
এতিয়া উৎসৱৰ বতৰ ৷ উৎসৱৰ বতৰত মিঠাইৰ ব্যৱহাৰ অপৰিহাৰ্য ৷ পৰম্পৰাগভাৱে প্ৰস্তুত কৰা ভাৰতীয় মিঠাইৰ ক্ষেত্ৰতো একে সাৱধানতা প্ৰযোজ্য । বিশেষকৈ গাখীৰ অথবা দুগ্ধজাত সামগ্ৰী যেনে - খোয়া, পনীৰ, ক্ৰীম আদিৰে তৈয়াৰী মিঠাই অতি সহজে নষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ৷ যদিহে এই মিঠাইবোৰ অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত ৰখা হয় তেন্তে সহজে ক্ষতিকাৰক অণুজীৱই ক্ৰিয়া কৰিব পাৰে ৷
এই বিপদৰ মাত্ৰা হ্ৰাস কৰিবলৈ সতেজভাৱে খাদ্য ৰান্ধি তাত সতেজভাৱেই পৰিৱেশন কৰিব লাগে ৷ অৱশ্যে প্ৰস্তুতকৰণৰ দুঘণ্টাৰ ভিতৰতে নষ্ট হ’ব পৰা খাদ্য অথবা মিঠাইহে ফ্ৰীজত ৰাখিব পাৰি ৷ কেতিয়াবা কিছুমান খাদ্যত তাৎক্ষণিকভাৱে নষ্ট হ’বলৈ ধৰা লক্ষণবোৰ দেখা নাযায় ৷
এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ছৈফী হাস্পতালৰ পৰামৰ্শদাতা গেষ্ট্ৰ’এণ্টেৰ’লজিষ্ট ডাঃ হুজাইফা ৰুণ্ডেৰাৱালাই কয় যে বাৰে বাৰে খাদ্য ৰন্ধাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ এই প্ৰক্ৰিয়া সুবিধাজনক যদিও বাৰে বাৰে খাদ্য গৰম কৰাৰ ফলত খাদ্যজনিত ৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাব পাৰে ।
সুৰক্ষাৰ বাহিৰেও বাৰে বাৰে গৰম কৰা খাদ্যত পুষ্টিৰ মানদণ্ড যথেষ্ঠ পৰিমাণে হ্ৰাস পায় ৷ বিশেষকৈ বাৰে বাৰে গৰম কৰাৰ ফলত খাদ্যত থকা ভিটামিন বি আৰু চি ধ্বংস হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ৷ যাৰ ফলত পুষ্টিৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পায় । একেদৰে ৰন্ধনৰ পূৰ্বে একাধিকবাৰ খোৱাতেল গৰম কৰি থাকিলে ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন ঘটি স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷
উৎসৱৰ বতৰত পৰম্পৰাগতভাৱে প্ৰস্তুত কৰা ভাৰতীয় মিঠাই সংৰক্ষণ কৰি পৰিৱেশন কৰাৰ সময়তো বিশেষ সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন ৷ বিশেষকৈ গৰমকালি গাখীৰ আৰু দুগ্ধজাত সামগ্ৰীৰ পৰা তৈয়াৰী মিঠাই অতি সোনকালে নষ্ট হ’ব পাৰে । উপযুক্ত উষ্ণতাত অথবা ফ্ৰীজত ৰাখি সেয়া বেছি পলম নকৰি গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷ মিঠাই সঠিকভাৱে সংৰক্ষণ নকৰিলে তাৰ পৰা খাদ্যজনিত সংক্ৰমণ ঘটিব পাৰে ৷ যাৰ ফলত পেটৰ বিষ, ডায়েৰিয়া, বমিৰ ভাৱ আদিৰ দৰে উপসৰ্গসমূহ দেখা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।
আহমেদাবাদৰ গুৰুকুলস্থিত ষ্টাৰলিং হাস্পতালৰ আভ্যন্তৰীণ চিকিৎসা আৰু জেৰিয়াট্ৰিক্স বিভাগৰ সঞ্চালক ডাঃ যোগেশ গুপ্তাই কয় যে যদি আৰম্ভণিৰে পৰা খাদ্য সঠিকভাৱে সংৰক্ষণ কৰা নহয়, তেন্তে সেয়া পুনৰ গৰম কৰি গ্ৰহণ কৰাটো একেবাৰেই সুৰক্ষিত নহয় ।
বিশেষকৈ ভাত আৰু অন্যান্য ৰান্ধি থোৱা খাদ্যত পোৱা একাংশ বেক্টেৰিয়াই বিষাক্ত পদাৰ্থ উৎপন্ন কৰিব পাৰে, যিবোৰ খাদ্য বাৰে বাৰে গৰম কৰাৰ পিছতো সক্ৰিয় হৈ থাকে । প্ৰতিবাৰ খাদ্য ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত তাক গৰম কৰিলে যিকোনো জীয়াই থকা বেক্টেৰিয়াই বৃদ্ধিৰ আন এটা সুযোগ পায় ৷
ইয়াৰ বাবে আপুনি বাৰে বাৰে গৰম কৰাৰ সলনি কেবল সেই সময়ত খাবলৈ বিচৰা খাদ্যখিনিহে গৰম কৰা উচিত ৷ খাদ্য ভালদৰে গৰমাই খোৱা উচিত, বিশেষকৈ গৰম কৰাৰ সময়ত ইয়াৰ তাপমাত্ৰা প্ৰায় ৭৪ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ হোৱা উচিত ৷
অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত ৰখা মিঠাইয়ে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি মাতিব পাৰে নেকি ?
কালাকান্দ, পেৰা, বৰ্ফি, ৰসমলাই আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰীমযুক্ত মিঠাই সাধাৰণতে গাখীৰৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয় । এনে ধৰণৰ মিঠাইৰ আৰ্দ্ৰতা অধিক আৰু ইয়াত প্ৰচুৰ পুষ্টিকৰ উপাদান থাকে, যাৰ ফলত অণুজীৱৰ বৃদ্ধি সহজে হয় । ফলস্বৰূপে যদি সেইবোৰ সঠিকভাৱে সংৰক্ষণ কৰা নহয়, তেন্তে বেক্টেৰিয়া বৃদ্ধিৰ যথেষ্ট আশংকা থাকে ।
এতিয়া উৎসৱৰ বতৰ ৷ উৎসৱৰ বতৰত মিঠাইৰ ব্যৱহাৰ অপৰিহাৰ্য ৷ উৎসৱ, বিয়া বা আন আন উদযাপনৰ সময়ত মিঠাইবোৰ প্ৰায়ে কেইবাঘণ্টা ধৰি ফ্ৰীজৰ বাহিৰত থৈ দিয়া হয় ৷ বহু মিঠাই মুকলিকৈ নাইবা বহুখিনি পেকেটত ৰখা হয় । যিহেতু মিঠাইবোৰ গৰম নকৰাকৈ ভক্ষণ কৰা হয়, গতিকে তাত থকা যিকোনো ক্ষতিকাৰক অণুজীৱই পোনপটীয়াকৈ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰি খাদ্যজনিত ৰোগৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।
খাদ্যজনিত সংক্ৰমণৰ সাধাৰণ লক্ষণসমূহ কি কি ?
এনেধৰণৰ ৰোগৰ সাধাৰণ লক্ষণসমূহ হ’ল বমি, ওকালি অহা, পেটৰ বিষ বা পেটফুলা, ডায়েৰিয়া আৰু সাধাৰণ জ্বৰ অনুভৱ কৰা । খাদ্যবিধত থকা নিৰ্দিষ্ট অণুজীৱ বা বিষাক্ত পদাৰ্থৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰতে এনেধৰণৰ লক্ষণসমূহে দেখা দিব পাৰে ৷ এনে হ’লে পৰ্যাপ্ত জিৰণিৰ প্ৰয়োজন ৷ লগতে আক্ৰান্ত ব্যক্তিগৰাকীয়ে অত্যাধিক পৰিমাণৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ সলনি তৰল পদাৰ্থ বা তেনেধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলে এদিনৰ পৰা তিনিদিনৰ ভিতৰত সুস্থ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ৷
কেতিয়া চিকিৎসকৰ কাষ চাপিব ?
আক্ৰান্ত ব্যক্তিজনে যদি বাৰে বাৰে বমি কৰে নাইবা তৰল খাদ্যও হজম কৰিব নোৱাৰে, তেন্তে পলম নকৰি চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱা উচিত ৷ ৰোগীৰ দেহত পানীলগা, মুখ শুকান যোৱা, মূৰ ঘূৰোৱা বা প্ৰস্ৰাৱ কমি যোৱাৰ দৰে লক্ষণসমূহে দেখা দিব পাৰে ৷ তাৰোপৰি পায়খানাত তেজ গ’লে, অতিপাত জ্বৰ(৩৮.৫ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰ ওপৰত) ত ভূগিলে বা দুদিনৰ পৰা তিনিদিনতকৈ অধিক সময় ধৰি এনে লক্ষণে দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাৱে চিকিৎসকৰ কাষ চপা উচিত ৷
শিশু, গৰ্ভৱতী, বৃদ্ধ, ডায়েবেটিছ ৰোগী আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা হ্ৰাস পোৱা ব্যক্তিসকলে যিমান পাৰি সোনকালে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল’ব লাগে ৷ কিয়নো খাদ্যৰ পৰা হ’ব পৰা সংক্ৰমণৰ ফলত তেওঁলোকৰ সমস্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ৷
খাদ্যত বিষক্ৰিয়া ঘটিলে ঘৰতে কি কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব পাৰি ?
এইক্ষেত্ৰত প্ৰথম কৰণীয় হ’ব ডায়েৰিয়া ৰোধ কৰা ৷ ইয়াৰ বাবে ORS বা অন্যান্য সঠিক তৰল পদাৰ্থ কমকৈ তথা সঘনাই সেৱন কৰিব লাগে । লাহে লাহে আৰোগ্য হৈ উঠিলে লঘু আৰু সহজে হজম হোৱা খাদ্য সেৱন কৰা উচিত ৷
চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অবিহনে এণ্টিবায়’টিক বা ডায়েৰিয়া প্ৰতিৰোধী ঔষধ গ্ৰহণ নকৰিব । এইবোৰ সকলো ধৰণৰ খাদ্যজনিত সংক্ৰমণৰ বাবে উপযুক্ত নহয় ৷
খাদ্য সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ কি কি সহজ পন্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত ?
- ৰন্ধা খাদ্য কোঠাৰ উষ্ণতাত দুঘণ্টাতকৈ অধিক সময় নাৰাখিব । গৰমৰ দিনত এই সময়সীমা এঘণ্টালৈ হ্ৰাস কৰিব লাগে ।
- বাকী থকা খাদ্যখিনি তৎক্ষণাত ফ্ৰীজত ৰাখক ৷ পাৰিলে দুঘণ্টাৰ ভিতৰত নাইবা এদিনৰ পৰা দুদিনৰ ভিতৰত সেই খাদ্য গ্ৰহণ কৰক ৷
- একেবাৰতে সকলোখিনি খাদ্য গৰম কৰাৰ সলনি খাবলৈ বিচৰা খাদ্যখিনিহে মাথোঁ গৰম কৰক ৷ মাত্ৰ সেয়া যে ভালদৰে গৰম কৰা হৈছে, সেয়া নিশ্চিত কৰক ৷
- গাখীৰ বা দুগ্ধজাত সামগ্ৰীৰ পৰা তৈয়াৰী মিঠাই ফ্ৰীজত ৰাখিলেও এদিনৰ পৰা দুদিনৰ ভিতৰত গ্ৰহণ কৰক ৷ ইয়াৰোপৰি পেকেটত থকা খাদ্য গ্ৰহণৰ পূৰ্বে সদায় সংৰক্ষণৰ নিৰ্দেশনা আৰু ম্যাদ উকলি যোৱাৰ তাৰিখ পৰীক্ষা কৰক ।
- কেৱল পৰিষ্কাৰ আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য দোকানৰ পৰাহে মিঠাই ক্ৰয় কৰক ।
- অস্বাভাৱিক গোন্ধ থকা, আঠাযুক্ত হৈ পৰা বা ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা মিঠাই সেৱন নকৰিব ।
(অস্বীকাৰ: উল্লেখিত সকলোবোৰ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। দেহত সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উত্তম।)
লগতে পঢ়ক: ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ গুড়, খেজুৰ আৰু ছুগাৰ ফ্ৰী মিঠাই সঁচাকৈয়ে সুৰক্ষিত নেকি ?