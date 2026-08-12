নিতৌ বিলাহী খালে যকৃতত জমা হোৱা চৰ্বি হ্ৰাস পায় নেকি? নতুন গৱেষণাই কি কয় ?

নিতৌ বিলাহী খালে যকৃতত জমা হোৱা চৰ্বি হ্ৰাস পায় নেকি? নতুন গৱেষণাই কি কয় ?
বিলাহীৰ জৰিয়তে কেনেদৰে স্বাস্থ্য় ৰক্ষা কৰিব পাৰি জানিবলৈ পঢ়ক....
Published : August 12, 2026 at 5:58 PM IST
দৈনন্দিন খাদ্য় তালিকাত প্ৰায়ভাগ লোকেই কম-বেছি পৰিমাণে বিলাহী অন্তৰ্ভুক্ত কৰে । পুৱাৰ আহাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিশাৰ খাদ্য় প্ৰস্তুত কৰালৈকে ব্যঞ্জন প্ৰস্তুত কৰোতে এইবিধ পাচলি ব্য়ৱহাক কৰা হয় । যিসকলে নিয়মীয়াকৈ বিলাহী খায় তেওঁলোকৰ লিভাৰ (যকৃত) সুস্থ হৈ থকাত সহায় কৰে । গৱেষকসকলে এই সন্দৰ্ভত কৰা অধ্য়য়নত ইতিবাচক তথ্য় লাভ কৰিছে ।
এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে যিসকলে দৈনন্দিন খাদ্য তালিকাত বিলাহী অন্তৰ্ভুক্ত কৰে তেওঁলোকৰ লিভাৰত ক্ষতিকাৰক চৰ্বি জমা হোৱা হ্ৰাস কৰাত সহায়ক হ’ব পাৰে । 'ছুপাৰফুড' হিচাপে গণ্য কৰা এইবিধ পাচলি আন্ত্ৰিক স্বাস্থ্য আৰু সামগ্ৰিক স্বাস্থ্য দুয়োটাৰে বাবে উপকাৰী বুলি গৱেষকসকলে মন্তব্য কৰিছে ।
আজিকালি বহু লোকৰ খাদ্যাভ্যাস স্থাস্থ্য় সন্মত নোহোৱা, ব্যায়াম নকৰা , মেদবহুলতা বা উচ্চ ৰক্তচাপ আদি কাৰকৰ বাবে ফেটি লিভাৰ ডিজিজ (MASLD)ত আক্ৰান্ত হয় । আমি প্ৰায়ে ভাবো এই অৱস্থাৰ প্ৰতিৰোধ বা চিকিৎসাৰ বাবে কি খাব লাগে । খাদ্যৰ সহায়ত এয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি নে ? অধ্য়য়নৰ সময়ত গৱেষকসকলে লাভ কৰা তথ্য়ৰ ভিত্তিত বিলাহীৰ জৰিয়তে কেনেদৰে স্বাস্থ্য় ৰক্ষা কৰিব পাৰি সেইবিষয়ে জানো আহক..
অধ্যয়নে কি কয় ?
এই সম্পৰ্কে 'নিউট্ৰিয়েণ্টছ' আলোচনীত প্ৰকাশিত এক অধ্যয়নত বিলাহী খালে কেনে উপকাৰ লাভ কৰিব পাৰি সেইবিষয়ে ব্য়াখ্য়া কৰিছে । যিসকল লোকে দৈনিক কেঁচা বিলাহী আৰু টমেটো চচ খায় তেওঁলোকৰ হেপাটিক ষ্টেট’ছিছ (যকৃতত চৰ্বি জমা হোৱা) হোৱাৰ আশংকা কম । কেঁচা বিলাহী আৰু টমেটো চচ নোখোৱা লোকতকৈ খোৱাসকলৰ যকৃতত চৰ্বি কমকৈ জমা হোৱা বুলি এই অধ্যয়নত উল্লেখ কৰা হৈছে । অৱেশ্য়ে এই ক্ষেত্ৰত অধিক গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলিও কোৱা হৈছে । ফলাফল অনুসৰি খাদ্যত অধিক বিলাহী অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো হেপাটিক ষ্টেট’ছিছ ৰোগীৰ বাবে উপকাৰী হ’ব পাৰে । অৰ্থাৎ বিলাহী খোৱাটোৱে যকৃতৰ চৰ্বি কমোৱাত অতি সহায়ক হ’ব পাৰে ।
এই নতুন অধ্যয়ন ফেটি লিভাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত এদল লোকৰ ওপৰত কৰা হৈছিল । অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক দুটা পৃথক গোটত ভাগ কৰা হৈছিল ।
গ্ৰুপ ১: তেওঁলোকে নিয়মীয়া খাদ্য অব্যাহত ৰাখিলে; কিন্তু খাদ্যৰ পৰা বিলাহী সম্পূৰ্ণৰূপে বাদ দিয়া হয় ।
গ্ৰুপ ২: তেওঁলোকে নিয়মীয়া খাদ্যৰ লগতে দৈনিক ২০০ গ্ৰাম সতেজ বিলাহী আৰু ৫০ গ্ৰাম টমেটো চচ খাইছিল ।
প্ৰায় ছয় সপ্তাহৰ পিছত দুয়োটা গোটৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাত দেখা গ’ল যে বিলাহী খোৱা গোটৰ যকৃতত জমা হোৱা চৰ্বিৰ পৰিমাণ যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে ।
আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো এই যে অধ্যয়নটোত যকৃতত চৰ্বিৰ পৰিমাণ যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে যদিও তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ ওজনৰ কোনো বিশেষ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাছিল ।
এই অধ্যয়নৰ প্ৰাৰম্ভিক ফলাফল সঁচাকৈয়ে আশাব্যঞ্জক আছিল । ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে বিপাকীয় অকাৰ্য্যকৰিতা সংক্ৰান্তীয় ষ্টেট’টিক লিভাৰ ডিজিজ থকা প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ যকৃতৰ চৰ্বি (হেপাটিক ষ্টেট’ছিছ) দৈনিক বিলাহী খালে যথেষ্ট হ্ৰাস পাব পাৰে । বিলাহীত পোৱা শক্তিশালী এন্টিঅক্সিডেন্ট লাইকোপেনে অক্সিডেটিভ চাপ আৰু যকৃতত চৰ্বি জমা হোৱা ৰোধ কৰাত সহায় কৰে বুলি গৱেষকসকলে মন্তব্য় কৰিছে ।
এমএএছএলডি কি ?
যকৃতত অত্যধিক চৰ্বি জমা হ'লে মেটাবলিক ডিছফংচন-এছ’চিয়েটেড ষ্টেট’টিক লিভাৰ ডিজিজ বুলি কোৱা হয় ।পূৰ্বতে ইয়াক নন-এলকহলিক ফেটি লিভাৰ ডিজিজ বুলি জনা গৈছিল । এমএএছএলডিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ অৱস্থা সামৰি লয় ।ইয়াৰ প্ৰধান লক্ষণ হৈছে যকৃতৰ কোষৰ ভিতৰত চৰ্বিৰ অস্বাভাৱিক জমা হোৱা হেপাটিক ষ্টেট’ছিছ । এমএএছএলডি ৰোগ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ’লে অন্ততঃ মেদবহুলতা বা উচ্চ ৰক্তচাপ আদিও থাকিব লাগিব । খাদ্য আৰু জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তনে এমএএছএলডি ৰোগীক উপশম লাভ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।
এইক্ষেত্ৰত কিছুমান সাৱধানতা আৰু সীমাবদ্ধতা গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই অধ্যয়নে বিলাহী খোৱাটো স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী । কিছুমান সাৱধানতা আৰু সীমাবদ্ধতা আছে যিবোৰ স্পষ্টভাৱে বুজিব লাগিব, যেনে...
হ্ৰস্বম্যাদী অধ্যয়ন: এই অধ্যয়ন মাত্ৰ ছয় সপ্তাহ ধৰি চলিছিল । গতিকে এই একক অধ্যয়নৰ ভিত্তিত বিলাহী ধাৰাবাহিকভাৱে, দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে খালে যকৃতৰ সমস্যা সম্পূৰ্ণৰূপে ওলোটা হ’ব নে নহয় সেয়া নিশ্চিত কৰাটো অসম্ভৱ ।
সকলোৰে বাবে কাম কৰিব নে ?
এই অধ্যয়নত বয়স্ক বা বেছি মেদবহুল লোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাছিল । তদুপৰি যকৃতৰ গুৰুতৰ ৰোগ বা ডায়েবেটিছ ৰোগীকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই । গতিকে এই ফলাফলসমূহ সকলোৰে বাবে প্ৰযোজ্য হ’ব নে নহয় সেয়া স্পষ্ট হোৱা নাই । অৰ্থাৎ এই গৱেষণাৰ ফলাফল সকলোৰে ওপৰত অন্ধভাৱে প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰি ।
মূল কাৰণটো স্পষ্ট নহয় :
কাৰণ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক সেউজীয়া বিলাহী আৰু টমাটো চচ দুয়োটাই খাবলৈ দিয়া হৈছিল । গতিকে সেউজীয়া বিলাহী বা টমেটোৰ চচে চৰ্বিৰ মাত্ৰা হ্ৰাস কৰিছিল নেকি সেয়া স্পষ্ট হোৱা নাই । তদুপৰি বিলাহী খোৱাৰ ফলত যকৃতৰ চৰ্বি হ্ৰাস পালেও ই যকৃতৰ জঠৰতা, তেজত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা বা ক'লেষ্টেৰলৰ মাত্ৰা বিশেষভাৱে উন্নত কৰা নাছিল । সেয়েহে বিশেষজ্ঞসকলে এই অৱস্থাৰ সম্পূৰ্ণ নিৰাময় হিচাপে বিলাহী খাবলৈ পৰামৰ্শ নিদিয়ে।
কোনে খাব নালাগে ?
বিলাহীত পোৱা ভিটামিন আৰু এন্টিঅক্সিডেন্ট হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী । তেওঁলোকৰ কিছুমান প্ৰাকৃতিক পুষ্টিকৰ উপাদানে কৰ্কটৰ পৰা ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। কিন্তু কিছুমান স্বাস্থ্যজনিত অৱস্থা থকা লোকে সাৱধানে সেৱন কৰিব লাগে । এচিড ৰিফ্লাক্সত আক্ৰান্ত ৰোগীয়ে যদি বেছিকৈ বিলাহী খায় তেন্তে তাত থকা এচিডিটিয়ে তেওঁলোকৰ অৱস্থা জটিল কৰিব পাৰে ।
কেলৰিঃ বাণিজ্যিকভাৱে প্ৰক্ৰিয়াকৃত টমেটোৰ সামগ্ৰী যেনে টমেটো চচত কেলৰি আৰু শৰ্কৰাৰ পৰিমাণ বেছি হ’ব পাৰে। গতিকে প্ৰচুৰ পৰিমাণে নোখোৱাটোৱেই মংগলজনক ।
লগতে পঢ়ক:ৰাষ্ট্ৰীয় কৃমিনাশক দিৱস ২০২৬: শিশুটিৰ ভোক নলগা, মন্থৰ বিকাশ হ'লেই সাৱধান হওক
পবিত্ৰ শাওণত সাত্ত্বিক খাদ্য খায় কিয় ?
আগতে আছিল মেলেৰিয়াৰ তাণ্ডৱ, এতিয়া আতংকৰ কাৰণ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ