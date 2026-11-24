বেছি গৰম চাহ-কফি খালে খাদ্যনলীৰ কৰ্কট হ'ব পাৰে !
চাহ বা কফিয়ে আপোনাৰ সমস্যা নকৰে, পানীয় কিমান গৰম সেৱন কৰিছে সেইটোহো গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
Published : November 24, 2026 at 8:51 PM IST
আপুনি উতলি থকা গৰম চাহ খাবলৈ ভাল পায় নেকি ? চাহ বনোৱাৰ লগে লগে খোৱাৰ অভ্যাস আছে নেকি ? যদি আছিল, তেতিয়াহ'লে সোনকালেই এনে অভ্যাস ত্যাগ কৰক । কাৰণ সামান্য ভুলে আপোনাৰ জীৱনলৈ বিপদ মাতি আনিব পাৰে ।
নিয়মীয়াকৈ বেছি গৰম পানীয় সেৱন কৰিলে কেৱল জিভা বা ডিঙিৰেই যে ক্ষতি হ'ব পাৰে তেনে নহয়, খাদ্যনলীৰ কৰ্কট হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি পাব পাৰে । এইক্ষেত্ৰত চাহ বা কফিয়ে আপোনাৰ সমস্যা নকৰে, পানীয় কিমান গৰম হৈ আছে তাৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰে ।
গৰম পানীয়ে খাদ্যনলীৰ কেনেকৈ ক্ষতি কৰে ?
চেন্নাইৰ গ্লিনিগলছ হাস্পতালৰ পৰামৰ্শদাতা মেডিকেল অংক’লজী ডাঃ অৰুণ ৰমানন ভিয়ে কয়, ‘‘খাদ্যনলী হৈছে এক পেশীযুক্ত নলী । এই নলীয়ে মুখৰ পৰা খাদ্য আৰু তৰল পদাৰ্থ পাকস্থলীলৈ পৰিবহণ কৰে । ইয়াৰ ভিতৰত আৱৰণযুক্ত কোষৰ সুৰক্ষামূলক স্তৰ থাকে আৰু এই স্তৰটোক ম্যুকোছাল লাইনিং বুলি কোৱা হয় । বেছি গৰম তৰল পদাৰ্থ বাৰে বাৰে সেৱন কৰিলে গৰমৰ বাবে এই সুক্ষ্ম আৱৰণখনৰ ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা থাকে । স্বাভাৱিকতে ক্ষতিগ্ৰস্ত কোষবোৰ মেৰামতি হয় যদিও বাৰে বাৰে সংস্পৰ্শলৈ আহিলে আঘাত, প্ৰদাহ আৰু মেৰামতিৰ চক্ৰ চলি থাকিব পাৰে ।”
ডাঃ অৰুণ ৰমানন ভিয়ে লগতে কয় যে সময়ৰ লগে লগে সঘনাই হোৱা আঘাতৰ ফলত খাদ্যনলীত প্ৰভাৱ পোলোৱা কোষবোৰৰ পৰিৱৰ্তন হ’ব পাৰে । কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ কোষ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় আৰু তাৰ পিছত বাৰে বাৰে মেৰামতি হৈ থাকিলে সেইবোৰৰ অস্বাভাৱিকভাৱে বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি হ’ব পাৰে । এনে হোৱাৰ ফলত এয়া কৰ্কটলৈ পৰ্যবসিত হোৱাৰ আশংকা অধিক । অৱেশ্যে ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে বেছি গৰম পানীয় সেৱন কৰিলেই কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হ’ব ।
তদুপৰি কিছুমান বৈজ্ঞানিক প্ৰমাণ পোৱা গৈছে যিয়ে এটা সম্ভাৱ্য সংযোগৰ দিশটোও আঙুলিয়াই দিয়ে । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ এক সংস্থা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্কট গৱেষণা সংস্থাই নিৰ্ণয় কৰিছে যে ৬৫ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ ওপৰত সেৱন কৰা পানীয়ই এনে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।
নিয়মিতভাৱে বেছি গৰম পানীয় খালে খাদ্যনলীৰ কৰ্কট ৰোগ বিশেষকৈ খাদ্যনলীৰ স্ক্ৱামাছ চেল কাৰ্চিনোমাৰ আশংকা বৃদ্ধি পাব পাৰে বুলি প্ৰমাণ পোৱা গৈছে ।
কাৰ বেছি বিপদ হ'ব পাৰে ?
বেছি গৰম পানীয় মাত্ৰ এটা সম্ভাৱ্য বিপদজনক কাৰক । ধঁপাত সেৱন আৰু মদ্যপান খাদ্যনলীৰ কৰ্কট ৰোগৰ বাবে জ্ঞাত বিপদজনক কাৰক । বয়স বৃদ্ধি, ক্ৰ'নিক এচিড ৰিফ্লাক্স আৰু কিছুমান দীৰ্ঘদিনীয়া খাদ্যনলীৰ অৱস্থাও এই বিপদত অৰিহণা যোগাব পাৰে । এই বিপদজনক কাৰকবোৰৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে এজন ব্যক্তিৰ কৰ্কট ৰোগ হ’ব । অৱেশ্যে ধঁপাত পৰিহাৰ,মদ্যপান সীমিত আৰু স্থায়ী পাচন সমস্যাৰ চিকিৎসা খাদ্যনলীৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষিত কৰাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ।
নিজকে সুৰক্ষিত কৰিবলৈ টিপছ
দৈনন্দিন জীৱনত সৰল পৰিৱৰ্তন কৰিলে খাদ্যনলীৰ অপ্ৰয়োজনীয় তাপৰ সংস্পৰ্শ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিব পাৰে বুলি ডাঃ ৰমানন ভিয়ে কয়:
- চাহ বা কফি প্ৰস্তুত কৰাৰ লগে লগে খোৱা উচিত নহয় । আৰামদায়ক উষ্ণতালৈ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিচতহে খাব লাগে নিয়মিতভাৱে মুখ বা ডিঙি পোৰা বস্তু খাব নালাগে
- দিনটোত মাত্ৰ কেইকাপমান গৰম পানীয় পান কৰিলেও অত্যন্ত গৰম কৰি খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে
- ধঁপাত সেৱন নকৰা আৰু মদ্যপান সীমিত কৰিলেও আন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিপদজনক কাৰকসমূহ হ্ৰাস কৰাটো সম্ভৱ
কেতিয়া চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাব ?
স্থায়ী লক্ষণসমূহৰ প্ৰতিও মনোযোগ দিয়াটোও ঠিক তেনেকুৱাই গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি কোৱা হয় । গিলিবলৈ অসুবিধা, বিশেষকৈ যদি সময়ৰ লগে লগে কঠিন খাদ্যখোৱাত সমস্যা হয় আৰু তাৰ পিছত তৰল পদাৰ্থৰ ক্ষেত্ৰতো এনে হ'বলৈ ধৰে তেতিয়া আওকাণ কৰিব নালাগে । আন লক্ষণ, যেনে অস্পষ্টভাৱে ওজন হ্ৰাস, স্তনৰ হাড়ৰ পিছফালে অনবৰতে বিষ, বাৰে বাৰে বমি বা বমিত তেজ হোৱাৰ লগে লগে চিকিৎসাৰ দ্বাৰা নিৰ্ণয় কৰিব লাগে ।
এই লক্ষণবোৰৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে এজন ব্যক্তিৰ কৰ্কট ৰোগ হৈছে । আন বহুকেইটা অৱস্থাত এই লক্ষণ দেখা দিব পাৰে । লক্ষণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চিকিৎসকে খাদ্যনলীৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় আৰু প্ৰয়োজন হ’লে অধিক পৰীক্ষাৰ বাবে বায়’প্সিও কৰিব পাৰে ।
উৎস
https://www.iarc.who.int/media-centre-iarc-news-drinking-very-hot-beverages/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.24445
(অস্বীকাৰ: উল্লেখিত সকলোবোৰ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। দেহত সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উত্তম।)
লগতে পঢ়ক: সঘনাই দাঁতৰ সিৰসিৰণি হৈছে নেকি ? পৰিত্ৰাণৰ বাবে এইকেইটা কাম কৰক