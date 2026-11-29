মেদবহুলতাৰ বাবে পুৰুষৰ বন্ধ্যাত্বৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় নেকি ? বিশেষজ্ঞই কি কয় ?
হৰম’নৰ ভাৰসাম্য, শুক্ৰাণুৰ গুণাগুণ আৰু যৌন স্বাস্থ্যত ব্যাঘাত জন্মাব পাৰে অতিৰিক্ত ওজনে ।
Published : November 29, 2026 at 5:04 PM IST
সাধাৰণতে মেদবহুলতাক ডায়েবেটিছ, হৃদৰোগ আৰু অন্যান্য বিপাকীয় সমস্যাৰ সৈতে জড়িত বুলি কোৱা হয় । মেদবহুলতাই এইবোৰ সমস্যা জটিল কৰাৰ আশংকা থাকে । পিছে মেদবহুলতাই পুৰুষৰ প্ৰজনন স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে যদিও বিষয়টোৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে ।
এই সন্দৰ্ভত বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে মেদবহুলতা কেৱল বিপাকীয় বা হৃদযন্ত্ৰৰ সমস্যাই নহয়, সমান্তৰালভাৱে হৰম’নৰ ভাৰসাম্য, শুক্ৰাণুৰ গুণাগুণ আৰু যৌন স্বাস্থ্যত ব্যাঘাত জন্মায় । ফলত পুৰুষৰ প্ৰজনন ক্ষমতাত প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পেলায় । শৰীৰৰ অতিৰিক্ত ওজনে হৰম’নৰ ভাৰসাম্য, যৌন কাৰ্য আৰু শুক্ৰাণুৰ স্বাস্থ্যত ব্যাঘাত জন্মাব পাৰে । এনে সমস্যাৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়ত পুৰুষৰ সন্তান জন্ম দিয়াৰ ক্ষমতাত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ আশংকা থাকে ।
মুম্বাইৰ ছাইফী হাস্পতালৰ পৰামৰ্শদাতা ইউৰ’লজিষ্ট ডাঃ ছ’নী মেহতাই কয়, "মেদবহুলতাৰ প্ৰভাৱিত হোৱা অন্যতম প্ৰধান হৰম’ন হ’ল টেষ্টষ্টেৰন । এইবিধ হৰম'নে শুক্ৰাণু উৎপাদন, কামনা আৰু পুৰুষৰ প্ৰজনন স্বাস্থ্যত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । শৰীৰৰ অতিৰিক্ত চৰ্বি (বিশেষকৈ পেটৰ চাৰিওফালে) এৰোমেটেজ নামৰ এনজাইমৰ দ্বাৰা টেষ্টষ্টেৰন ইষ্ট্ৰজেনলৈ ৰূপান্তৰ ত্বৰান্বিত কৰিব পাৰে । ইয়াৰ ফলত টেষ্টষ্টেৰনৰ মাত্ৰা হ্ৰাস হয়। তদুপৰি মেদবহুলতাই মস্তিস্ক আৰু অণ্ডকোষৰ মাজত হোৱা হৰম’ন সংকেত প্ৰেৰণতো ব্যাঘাত জন্মায় । এই সংকেতে টেষ্টষ্টেৰন উৎপাদন নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ।"
টেষ্টষ্টেৰন কম হ’লে যৌন ইচ্ছা হ্ৰাস পায় । তদুপৰি ভাগৰুৱা অনুভৱ, পেশীৰ ক্ষতি আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত ইৰেক্টিল ডিছফংচন সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । অৱেশ্যে ইৰেক্টিল ডিছফংচন কেৱল হৰম’নৰ পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে জড়িত নহয় । মেদবহুলতাৰ ফলত ইনছুলিন প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা, ডায়েবেটিছ, উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু ৰক্ত সঞ্চালনত ব্যাঘাত জন্মিব পাৰে । ইয়াৰ ফলত ইৰেক্টিল কাৰ্যত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ আশংকা থাকে ।
ইয়াৰ ফলত পুৰুষৰ প্ৰজনন ক্ষমতাত প্ৰভাৱ পৰা সন্দৰ্ভত গৱেষকে নতুন তথ্য লাভ কৰিছে । মেদবহুলতাৰ সৈতে শুক্ৰাণুৰ সংখ্যা হ্ৰাস, শুক্ৰাণুৰ গতিশীলতা হ্ৰাস পোৱা আৰু শুক্ৰাণুৰ আকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ সম্পৰ্ক আছে । শৰীৰৰ অতিৰিক্ত চৰ্বিৰ ফলত হোৱা অক্সিডেটিভ ষ্ট্ৰেছ আৰু প্ৰদাহে শুক্ৰাণু কোষৰ ক্ষতিসাধন কৰি ইহঁতৰ কাৰ্য্যত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।
অৱশ্যে এটা কথা ঠিক যে অতিৰিক্ত ওজন মানে সদায় পুৰুষৰ বন্ধ্যাত্ব হ’ব বুলি ভাবিব নালাগে । জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তনৰে প্ৰজনন স্বাস্থ্যৰ উন্নতি সাধন কৰাটো সম্ভৱ । সুষম খাদ্য, নিয়মীয়া শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপ, পৰ্যাপ্ত টোপনি আৰু ক্ৰমান্বয়ে ওজন হ্ৰাস (মদ্যপান সীমিত কৰাকে ধৰি) হৰম’নৰ ভাৰসাম্য আৰু বিপাকীয় স্বাস্থ্য উন্নত কৰিব পাৰে । যদি এনে কোনো সমস্যাই গা কৰি উঠে তেতিয়াহ'লে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত ।
লগতে পঢ়ক:জ্বৰ হোৱাৰ লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অবিহনে এন্টিবায়'টিক ব্যৱহাৰ কৰিলে বিপদ?
৬০ বছৰৰ পিছত উশাহ-নিশাহত কষ্ট অনুভৱ কৰিছে নেকি ? মহাধমনীৰ ভালভ সংকোচন হ'ব পাৰে