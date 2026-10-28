২০৩০ চনত অসমত নতুনকৈ আক্ৰান্ত কৰ্কট ৰোগী ৫৩ হাজাৰৰো অধিক হ'ব; আইচিএমআৰ
অসমত ২০২৬ চনত নতুন কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ৫১,৭৩৬ গৰাকী হোৱাৰ অনুমান ।
Published : October 28, 2026 at 8:14 PM IST
গুৱাহাটী: অসমত ২০৩০ চনত নতুনকৈ আক্ৰান্ত কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ৫৩ হাজাৰৰো অধিক হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে । ভাৰতীয় চিকিৎসা গৱেষণা পৰিষদে অসমত কৰ্কট ৰোগৰ বৰ্ধিত প্ৰাদুৰ্ভাৱক লৈ এই উদ্বেগজনক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ।
আইচিএমআৰৰ অধীনস্থ নন-কমিউনিকে’বল ডিজিজ এপিডেমিঅ’লজী ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰকাশ কৰা অসম কেঞ্চাৰ বাৰ্ডেন প্ৰ'ফাইল ২০২৬ আৰু বি বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানত অনুষ্ঠিত জনসংখ্যাভিত্তিক কৰ্কট ৰোগ পঞ্জীয়ন কামৰূপৰ সংহত প্ৰতিবেদনত এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে । এই প্ৰতিবেদনত ৰাজ্যখনৰ কৰ্কট ৰোগৰ বৰ্ধিত প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ উদ্বেগজনক ছবি পোহৰলৈ আহিছে ।
এই প্ৰতিবেদন অনুসৰি, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ অধিক হৈছে । অসম তথা কামৰূপ মহানগৰ আৰু গ্ৰাম্যৰ কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ, জনসংখ্যাগত পৰিৱৰ্তন আৰু ৰোগৰ ধৰণৰ বিষয়ে প্ৰতিবেদনখনত বিস্তৃত তথ্য ব্যাখ্যা কৰা হৈছে ।
কামৰূপত পুৰুষৰ কৰ্কট ৰোগী দেশৰ ভিতৰতে চতুৰ্থ সৰ্বাধিক
এই প্ৰতিবেদন অনুসৰি, কামৰূপ মহানগৰত প্ৰতি এক লাখ পুৰুষৰ বিপৰীতে নতুন কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ২১১.২ গৰাকী । এই হাৰেৰে জিলাখন দেশৰ ভিতৰত চতুৰ্থ স্থানত আছে । আনহাতে, প্ৰতি এক লাখ মহিলাৰ বিপৰীতে নতুন কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ১৭৪.১ গৰাকী । এই ক্ষেত্ৰত কামৰূপ মহানগৰে দেশৰ ভিতৰত তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছে ।
পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত খাদ্যনলী, হাইপ’ফেৰিংছ, হাওঁফাওঁ, মুখগহ্বৰ, পাকস্থলী আৰু প্ৰষ্টেট কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ অধিক । আনহাতে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত স্তন, পিত্তথলী, খাদ্যনলী, জৰায়ুৰ মুখ, ডিম্বাশয় আৰু পাকস্থলীৰ কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ অধিক বুলি প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে ।
২০৩০ চনত অসমত ৫৩ হাজাৰৰো অধিক হোৱাৰ আশংকা
প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, অধ্যয়নৰ সময়ছোৱাত পুৰুষ আৰু মহিলা উভয়ৰে মাজত কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতি এক লাখ লোকৰ বিপৰীতে নতুন কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ১৭০.৭ৰ পৰা ২২২.৫লৈ বৃদ্ধি পাইছে । আনহাতে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত এই সংখ্যা ১৪৬.৩ৰ পৰা ১৮৯.৯লৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
২০১৫-২০১৯ চনৰ তথ্যৰ ভিত্তিত কৰা অনুমান অনুসৰি, কামৰূপ মহানগৰত ৭৫ বছৰ বয়স হোৱাৰ পূৰ্বে কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ ক্ৰমবৰ্ধমান আশংকা পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় ২৫ শতাংশ, অৰ্থাৎ প্ৰতি চাৰিজন পুৰুষৰ ভিতৰত এজনৰ হৈছে । ইপিনে, মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত এই আশংকা প্ৰায় ২০ শতাংশ, অৰ্থাৎ প্ৰতি পাঁচগৰাকীৰ ভিতৰত এগৰাকী আক্ৰান্ত ।
প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা মতে, অসমত ২০২৬ চনত নতুন কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ৫১,৭৩৬ গৰাকী হোৱাৰ অনুমান কৰা হৈছে । ২০৩০ চনলৈ এই সংখ্যা ৫৩,৩৯৯লৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে । অৰ্থাৎ,২০৩০ চনলৈ নতুন কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ৫৩ হাজাৰৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিব ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা পৰা হৈছে ।
শিশুৰ কৰ্কট ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত লিউকোমিয়া সৰ্বাধিক
০-১৪ বছৰ বয়সৰ শিশুৰ মাজত লিম্ফইড লিউকোমিয়া কৰ্কট সৰ্বাধিক বুলি এই প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
মৃত্যুৰ অন্যতম প্ৰধান কাৰণ খাদ্যনলীৰ কৰ্কট
এই প্ৰতিবেদন অনুসৰি,পুৰুষৰ কৰ্কট ৰোগজনিত মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত খাদ্যনলীৰ কৰ্কট ৰোগ সৰ্বাধিক । এই হাৰ ১৯.৩ শতাংশ হোৱাটোৱে সকলোকে উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে । মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত জৰায়ুৰ কৰ্কট ৰোগে ১৯.৩ শতাংশৰে সৰ্বাধিক মৃত্যুৰ কাৰণ হিচাপে স্থান লাভ কৰিছে । ইয়াৰ পিছতে ১৩.১ শতাংশৰে স্তনৰ কৰ্কট ৰোগৰ স্থান ।
প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি, বহু ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্কট ৰোগৰ চিনাক্ত পলমকৈ হয়। প্ৰায় ৭৪ শতাংশ মুখগহ্বৰৰ কৰ্কট ৰোগ বিয়পি পৰা অৱস্থাত চিনাক্ত হয় । আনহাতে, প্ৰায় ৫০ শতাংশ হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগ দূৰৱৰ্তী অংগলৈ বিয়পাৰ পিছতহে ধৰা পৰে ।
ধঁপাত সেৱনজনিত কৰ্কট ৰোগ
ধঁপাত সেৱনজনিত কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । অসম কেঞ্চাৰ বাৰ্ডেন প্ৰ'ফাইল ২০২৬ অনুসৰি, কামৰূপ মহানগৰত প্ৰাপ্তবয়স্ক পুৰুষৰ কৰ্কট ৰোগৰ ৬৬.৯ শতাংশ আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক মহিলাৰ ৪০ শতাংশ ধঁপাত সেৱনৰ সৈতে জড়িত কৰ্কট ৰোগৰ অন্তৰিভুক্ত । এই পৰিসংখ্যাই ধঁপাতবিৰোধী সজাগতা আৰু প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা স্পষ্ট কৰিছে ।
ৰোগ নিৰ্ণয়ৰ তথ্যৰ নিৰ্ভৰযোগ্যতাত গুৰুত্ব
প্ৰতিবেদন অনুসৰি, পুৰুষৰ ৪,৪২০টা কৰ্কট ৰোগৰ ঘটনা, অৰ্থাৎ ৮২.৭৪ শতাংশ আৰু মহিলাৰ ৩,৬৬৩টা ঘটনা, অৰ্থাৎ ৮৩.৯৯ শতাংশ অণুবীক্ষণিক পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে নিশ্চিত কৰা হৈছিল । প্ৰাথমিক ৰোগাক্ৰান্ত অংগৰ কলাৰ পৰীক্ষা বা হিষ্ট’লজী আছিল ৰোগ নিৰ্ণয়ৰ প্ৰধান পদ্ধতি । এই তথ্যই কামৰূপৰ জনসংখ্যাভিত্তিক কৰ্কট ৰোগ পঞ্জীয়নৰ তথ্যৰ মান আৰু নিৰ্ভৰযোগ্যতা প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
বি বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানৰ সঞ্চালক ডাঃ বিভূতি ভূষণ বৰঠাকুৰে এই সন্দৰ্ভত কয় , "কৰ্কট ৰোগৰ নিৰ্ভৰযোগ্য পঞ্জীয়ন তথ্যই ৰোগ প্ৰতিৰোধ, চিকিৎসা আৰু উপশমকাৰী সেৱাৰ বাবে ফলপ্ৰসূ নীতি প্ৰস্তুত কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।"
আনহাতে, প্ৰতিষ্ঠানখনৰ শৈক্ষিক বিভাগৰ ডীন তথা কামৰূপৰ জনসংখ্যাভিত্তিক কৰ্কট ৰোগ পঞ্জীয়নৰ মুখ্য অনুসন্ধানকাৰী ডাঃ দেৱব্ৰত বৰ্মনে কয় , "ৰোগ নিৰ্ণয় কেন্দ্ৰ, পৰীক্ষাগাৰ আৰু চিকিৎসালয়সমূহৰ পৰা পদ্ধতিগতভাৱে তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ ফলত তথ্যৰ নিৰ্ভৰযোগ্যতা আৰু শুদ্ধতা নিশ্চিত হয় ।" তেওঁ পুনৰ কয় যে কৰ্কট ৰোগক অধিসূচনাযোগ্য ৰোগ হিচাপে ঘোষণা কৰি ইয়াৰ নিয়মীয়া তথ্য সংগ্ৰহ আৰু ৰাজ্যজুৰি নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
কৰ্কট ৰোগৰ বৰ্ধিত প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আগতীয়াকৈ ৰোগ চিনাক্তকৰণ, ধঁপাতবিৰোধী সজাগতা, নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আৰু উন্নত চিকিৎসা সেৱা নিশ্চিত কৰাটো ৰাজ্যখনৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে দেখা দিছে ।
উল্লেখ্য যে, ২০০৩ চনত ভাৰতীয় চিকিৎসা গৱেষণা পৰিষদে বি বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানত জনসংখ্যাভিত্তিক কৰ্কট ৰোগ পঞ্জীয়ন কেন্দ্ৰটো স্থাপন কৰিছিল । বিগত দুটা দশকৰো অধিক সময় ধৰি কেন্দ্ৰটোৱে কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ আৰু ইয়াৰ ধৰণ সম্পৰ্কে নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্য সংগ্ৰহ কৰি আহিছে ।
লগতে পঢ়ক:আধুনিক কৌশলে স্তন কৰ্কট নিয়ন্ত্ৰণেই নহয়, জীৱনৰ মানো উন্নত কৰিছে
স্তন কৰ্কট সজাগতা মাহ: প্ৰতিগৰাকী মহিলাই জনা উচিত এইকেইটা লক্ষণ আৰু ভ্ৰান্ত ধাৰণা
ইষ্ট্ৰোজেন বৃদ্ধি : ৰজোনিবৃত্তিৰ ফলত স্তন কৰ্কটৰ আশংকা কেনেকৈ বৃদ্ধি পায়