উশাহ-নিশাহ লওতে আপোনাৰ অসুবিধা হয় নেকি ? হ’ব পাৰে এয়া Chronic Fatigue Syndromeৰ লক্ষণ

উশাহ-নিশাহ লওতে আপোনাৰ অসুবিধা হয় নেকি ? হ’ব পাৰে এয়া Chronic Fatigue Syndromeৰ লক্ষণ
গৱেষকসকলে লক্ষ্য কৰিছে যে চি এফ এছ ৰোগীৰ ৭১% লোকে উশাহ লোৱাত অসুবিধা বা হাইপাৰভেণ্টিলেচন অনুভৱ কৰে-
Published : November 13, 2025 at 12:55 PM IST
দীৰ্ঘদিনীয়া ভাগৰুৱা ৰোগীৰ শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ ধৰণ অস্বাভাৱিক হ’ব পাৰে ৷ এই অনিয়মিত শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ ধৰণটো প্ৰায়ে ডিছ’ট’ন’মিয়াৰ সৈতে জড়িত, যিটো ৰক্তবাহী নলী আৰু পেশীৰ অস্বাভাৱিক স্নায়ু নিয়ন্ত্ৰণৰ ফলত হয় ৷
অনিদ্ৰা, টোপনিৰ সমস্যা, হাওঁফাওঁৰ ৰোগ আদিয়েও ক্লান্ত ৰোগীৰ উশাহ-নিশাহৰ অস্বাভাৱিক সৃষ্টি কৰিব পাৰে, যিয়ে দীৰ্ঘদিনীয়া ক্লান্তি আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷
গৱেষকসকলে লক্ষ্য কৰিছে যে, ক্ৰনিক ফেটিগ চিনড্ৰম (CFS) ৰোগীয়ে উশাহ-নিশাহ লোৱাত অসুবিধা অনুভৱ কৰিব পাৰে, যিয়ে চিকিৎসাৰ বাবে এটা লক্ষ্য প্ৰদান কৰে আৰু লক্ষণসমূহৰ পৰা উপশম পাব পাৰে ৷
ক্ৰনিক ক্লান্তি চিনড্ৰম(Chronic Fatigue Syndrome)ৰ বৈশিষ্ট্য হ’ল জিৰণিৰ সময়তো ক্লান্তি আৰু Brain Fog আৰু মনোযোগ দিবলৈ অসুবিধাৰ দৰে সমস্যাই দেখা দিব পাৰে ৷ আমেৰিকাৰ মাউণ্ট চিনাইৰ আইকান স্কুল অৱ মেডিচিনৰ গৱেষকসকলে শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হোৱাৰ সময়ত ক্ৰনিক ফেটিগ চিনড্ৰম ধৰা পৰা ৫৭ জন ৰোগীক নিৰীক্ষণ কৰিছিল ৷
বুকু আৰু পেটৰ মাজত সমন্বয়ৰ অভাৱ
এই ফলাফল প্ৰকাশ পাইছে ফ্ৰন্টিয়াৰ্ছ ইন মেডিচিন নামৰ আলোচনীখনত ৷ ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে অস্বাভাৱিক উশাহ-নিশাহ স্বাভাৱিক গভীৰ উশাহ-নিশাহ, অত্যধিক দ্ৰুত উশাহ-নিশাহ বা অগভীৰ উশাহ-নিশাহ হিচাপে প্ৰকাশ পাব পাৰে, যিয়ে হাওঁফাওঁৰ কাৰ্যকলাপত ব্যাঘাত জন্মাব পাৰে ৷ বুকু আৰু পেটৰ মাজত সমন্বয়ৰ অভাৱে উশাহ-নিশাহ লোৱাত সহায় কৰা পেশীবোৰেও সঠিকভাৱে কাম কৰাত বাধা দিব পাৰে ৷
গৱেষণা লেখিকা ডাঃ ড’না মানচিনিয়ে (Dr. Donna Mancini)কয় যে, “যদিও আমি হাইপাৰভেণ্টিলেচনৰ ফলত হোৱা লক্ষণসমূহ জানো, আমি নিশ্চিত নহয় যে অস্বাভাৱিক উশাহ-নিশাহৰ সৈতে কোনবোৰ লক্ষণ অধিক গুৰুতৰ হ’ব পাৰে, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে ৰোগীয়ে সচেতন নোহোৱাকৈয়ে অস্বাভাৱিক উশাহ-নিশাহৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰে ৷”
উশাহ-নিশাহ লোৱাত অসুবিধা আৰু হাইপাৰভেণ্টিলেচন সাধাৰণতে দেখা যায় ৷
লেখকসকলে লিখিছে, "এম ই/চিএফএছ (ক্ৰনিক ফেটিগ চিনড্ৰম) ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ অসুবিধা আৰু হাইপাৰভেণ্টিলেচন সাধাৰণতে দেখা যায় ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা এই ৰোগীসকলৰ বাবে নতুন চিকিৎসাৰ লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পৰা যাব ৷" ২৫ জন সুস্থ লোককে ধৰি অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক কাৰ্ডিঅ’পালমোনাৰী ব্যায়াম কৰাৰ সময়ত দুদিনৰ বাবে জোখ-মাখ কৰা হৈছিল ৷
৭১ শতাংশই শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল
গৱেষকসকলে অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে অক্সিজেন লাভ কৰিবলৈ কিমান দ্ৰুত, কিমান বলপূৰ্বক বা কিমান ফলপ্ৰসূভাৱে উশাহ লয় পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল আৰু হাইপাৰভেণ্টিলেচন আৰু অস্বাভাৱিক উশাহ-নিশাহৰ মাজত পাৰ্থক্য কৰিবলৈ শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ ধৰণ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল ৷ দীৰ্ঘদিনীয়া ক্লান্তি থকা অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে সুস্থ ব্যক্তিৰ দৰে একে পৰিমাণৰ অক্সিজেন গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছিল যদিও ৭১ শতাংশই শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যা, হয় হাইপাৰভেণ্টিলেচন, অস্বাভাৱিক উশাহ-নিশাহ বা দুয়োটাৰে সন্মুখীন হোৱা দেখা গৈছিল ৷
গৱেষকসকলে লক্ষ্য কৰিছে যে, অস্বাভাৱিক উশাহ-নিশাহ আৰু অতি বায়ু চলাচল দুয়োটাৰে দীৰ্ঘদিনীয়া ক্লান্তিৰ দৰে লক্ষণ যেনে মূৰ ঘূৰোৱা, মনোযোগ দিবলৈ অসুবিধা হোৱা, উশাহ লোৱাত কষ্ট পোৱা, ভাগৰুৱা হোৱা আদি লক্ষণ দেখা দিব পাৰে ৷ দীৰ্ঘদিনীয়া ক্লান্তি থকা ৯ জন ৰোগীৰ উশাহ-নিশাহ আৰু হাইপাৰভেণ্টিলেচন একেলগে অস্বাভাৱিক হোৱা দেখা গৈছিল ৷ ইয়াৰ ফলত মানুহৰ হৃদস্পন্দন, বুকুৰ বিষ, ভাগৰ, উদ্বেগ আদিও অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ দলটোৱে পৰামৰ্শ দিছিল যে শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাই ব্যায়ামৰ পিছৰ অসুস্থতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে বা আনকি প্ৰত্যক্ষভাৱে অৰিহণা যোগাব পাৰে ৷
