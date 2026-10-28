আধুনিক কৌশলে স্তন কৰ্কট নিয়ন্ত্ৰণেই নহয়, জীৱনৰ মানো উন্নত কৰিছে

আধুনিক কৌশলে স্তন কৰ্কট নিয়ন্ত্ৰণেই নহয়, জীৱনৰ মানো উন্নত কৰিছে
ৰোগীৰ স্বাভাৱিক শাৰীৰিক গঠন,অংগৰ কাৰ্যক্ষমতা সুৰক্ষিত ৰাখিবলৈ গুৰুত্ব প্ৰদান ।
Published : October 28, 2026 at 2:06 PM IST
বহুদিন আগলৈকে স্তন কৰ্কটৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ ক্ষেত্ৰত সীমাবদ্ধতা আছিল । কৰ্কট আঁতৰোৱা অথবা কেতিয়াবা স্তন আৰু কাষলতিৰ অসংখ্য লসিকা গ্ৰন্থি একেবাৰে উঠাই দিয়াৰ বিকল্প নাছিল । আনকি অস্ত্ৰোপচাৰৰ পিছত এগৰাকী মহিলাই চলাচলত বাধা, জঠৰতা বা তেওঁৰ শৰীৰৰ স্থায়ী পৰিৱৰ্তনৰ দৰে সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ বিষয়ে জ্ঞাত হোৱাৰ পিচতো ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটোৰ ক্ষেত্ৰতহে অগ্ৰাধিকাৰ দিবলগীয়া হৈছিল ।
এতিয়া পিছে ইমেজিং, অস্ত্ৰোপচাৰ কৌশল আৰু অস্ত্ৰোপচাৰৰ পূৰ্বে দিয়া চিকিৎসাৰ উন্নতিৰ ফলত অস্ত্ৰোপচাৰ অধিক নিখুঁতভাৱে সম্পন্ন কৰাটো সম্ভৱ হৈছে । আজিকালি শল্য চিকিৎসকসকলে অস্ত্ৰোপচাৰৰ সময়ত কেৱল কৰ্কট নিৰাময় কৰাই নহয়, বৰং ৰোগীগৰাকীৰ শৰীৰৰ অংগসমূহ যাতে আগৰ দৰেই ঠিকে থাকে আৰু কাম কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় ।
এই বিষয়ে উল্লেখ কৰি বেংগালুৰুৰ ডাবল ৰোডৰ এইচচিজি কেন্সাৰ হাস্পতালৰ কনচালটেণ্ট ছাৰ্জিকেল অংক’লজিষ্ট ডাঃ ভেংকটেশ বাবুৱে কয় , “কৰ্কট ৰোগ বিশেষজ্ঞ হিচাপে আমাৰ কাম কেৱল ইটোৰ পিছত সিটো অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি শৰীৰৰ অংশ আঁতৰ কৰাটোতেই নহয়; বৰং ৰোগীগৰাকীৰ স্বাভাৱিক শাৰীৰিক গঠন আৰু অংগসমূহৰ কাৰ্যক্ষমতা যিমান সম্ভৱ সিমান সুৰক্ষিত ৰাখিবলৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিহে কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা কৰা হয় ।” ডাঃ ভেংকটেশ বাবুৱে পুনৰ কয় যে এইক্ষেত্ৰত কৰ্কট আৰু ৰোগীক কেন্দ্ৰ কৰি অস্ত্ৰোপচাৰৰ পৰিকল্পনা কৰা হয় । আনহাতে চিকিৎসাৰ সময়ত আৰু পিছত ৰোগীৰ কি হয় সেই ক্ষেত্ৰটো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ।
প্ৰয়োজনত স্তন সংৰক্ষণ কৰা
বহুতেই ভাবে যে স্তন কৰ্কট হোৱাৰ লগে লগে স্তনটো কাটি পেলালেই এই ৰোগৰ পৰা উপশম লাভ কৰিব পাৰে । পিছে আজিকালি স্তন সংৰক্ষণৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিকাশ হৈছে । স্তনটো আঁতৰোৱাৰ পৰিৱৰ্তে শল্য চিকিৎসকে চাৰিওফালৰ কলাৰ এটা প্ৰান্তৰ সৈতে টিউমাৰটো আঁতৰাই দিয়ে । যদিহে প্ৰয়োজন নাই তেতিয়াহ'লে স্তনটো সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰোৱা নহয় ।
অৱশ্যে এটা কথা ঠিক যে স্তন সংৰক্ষণ সকলোৰে বাবে উপযুক্ত নহয় । এইটো কথাও জানি থোৱা ভাল যে সাধাৰণতে ৰেডিঅ'থেৰাপি চিকিৎসা পৰিকল্পনাৰ অংশহে মাথোঁ । টিউমাৰটো আঁতৰোৱাটো অস্ত্ৰোপচাৰৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ এটা অংশ মাত্ৰ । অস্ত্ৰোপচাৰ বিশেষজ্ঞসকলেও বিবেচনা কৰিব লাগিব যে স্তনটো ভাল হোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা দেখা যাব। ইয়াতেই অংকোপ্লাষ্টিক স্তন অস্ত্ৰোপচাৰে সহায় কৰিব পাৰে ।
বেংগালুৰুৰ এষ্টাৰ আৰভি হাস্পতালৰ বিশেষজ্ঞ ছাৰ্জিকেল অংক’লজী ডাঃ নাছি ছেমিথাই কয়, “শল্য কৰ্কট ৰোগ বিশেষজ্ঞ হৈছে কৰ্কট আঁতৰোৱাৰ কৌশল আৰু প্লাষ্টিক ছাৰ্জাৰীৰ নীতিৰ সংমিশ্ৰণ । অস্ত্ৰোপচাৰ বিশেষজ্ঞসকলে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ঠাই ৰাখি টিউমাৰটো আঁতৰাই আৰু একেটা প্ৰক্ৰিয়াতে বাকী থকা স্তনৰ কলাসমূহ পুনৰ গঠন কৰে । "
এতিয়াও কিছুমান ক্ষেত্ৰত মেষ্টেক্টমী প্ৰয়োজনীয় বা পচন্দ হৈয়েই আছে । টিউমাৰৰ আকাৰ আৰু পৰিসৰ, ৰোগৰ বৈশিষ্ট্য, চিকিৎসাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু ৰোগীৰ পৰিস্থিতি আদি কাৰকৰ ওপৰত বাছনি নিৰ্ভৰ কৰে । কম সংখ্যক লসিকা গ্ৰন্থি আঁতৰালে কাষলতিত কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন হ'লে লসিকা গ্ৰন্থিয়ে স্তনৰ কৰ্কট ৰোগ বিয়পাইছে নে নাই সেয়া চিকিৎসকসকলক নিৰ্ণয় কৰাত সহায় কৰিব পাৰে।
পৰম্পৰাগতভাৱে বহু ৰোগীক এক্সাইলাৰী লিম্ফ ন'ড কাটি পেলোৱা হৈছিল । এই প্ৰক্ৰিয়াত অসংখ্য লিম্ফ ন'ড আঁতৰোৱা হয় । যদিও নিৰ্বাচিত ক্ষেত্ৰত এইটো প্ৰয়োজনীয় হৈয়েই আছে, তথাপি ইয়াৰ ফলত লিম্ফোইডিমাৰ লগতে অজ্ঞানতা, অস্বস্তি আৰু কান্ধৰ গতিবিধি নিষিদ্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । পৰম্পৰাগতভাৱে বহুতো ৰোগীৰ এক্সিলাৰী লিম্ফ নোড অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি আঁতৰোৱা হৈছিল । এনে কৰিলে বহুসংখ্যক লিম্ফ নোড আঁতৰোৱা হৈছিল । কিছুমান বিশেষ ক্ষেত্ৰত ই এতিয়াও প্ৰয়োজনীয় হৈয়ে আছে।
আজি বহু মহিলাই ছেণ্টিনেল লিম্ফ ন’ড বায়’প্সি কৰিব খোজে । শল্য চিকিৎসকে স্তনৰ পৰা কৰ্কট বিয়পি পৰা প্ৰথম লিম্ফ ন’ডবোৰ চিনাক্ত কৰি আঁতৰাই পেলায় । যদি এই ন’ডবোৰ স্পষ্ট হয়, তেন্তে ক্লিনিকেল পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি অধিক আঁতৰোৱাৰ প্ৰয়োজন নহ’বও পাৰে । যিসকল মহিলাৰ লিম্ফ ন’ডত কৰ্কট থাকে, তেওঁলোকৰ বাবে অস্ত্ৰোপচাৰৰ পূৰ্বে চিকিৎসা কৰিলে কেতিয়াবা ধৰা পৰা ৰোগ হ্ৰাস বা নাইকিয়া হ’ব পাৰে ।
অস্ত্ৰোপচাৰত অধিক নিৰ্ভুল
অস্ত্ৰোপচাৰৰ পূৰ্বে সংগ্ৰহ কৰা তথ্যৰ সহায় আধুনিক স্তন কৰ্কটৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হয় । ইমেজিং, টিউমাৰৰ প্ৰকাৰ, ৰিচেপ্টৰৰ অৱস্থা, প্ৰাসংগিক জিনীয় কাৰক আৰু চিকিৎসাৰ প্ৰতি সঁহাৰি আদিৰ ওপৰত বিষয়টো নিৰ্ভৰ কৰে । অস্ত্ৰোপচাৰৰ আগতে দিয়া চিকিৎসা, যাক নিঅ'এডজুভেণ্ট থেৰাপী বুলি কয়,সেয়াই টিউমাৰ সংকুচিত কৰিব পাৰে বা লিম্ফ ন'ডত কৰ্কট হ্ৰাস কৰিব পাৰে । কিছুমান মহিলাৰ বাবে ইয়াৰ ফলত স্তন সংৰক্ষণৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্ভৱ হ’ব পাৰে ।
সঠিক অস্ত্ৰোপচাৰ নিৰ্ব্বাচন কৰক
কৰ্কটৰ প্ৰকাৰ আৰু পৰ্যায়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অস্ত্ৰোপচাৰৰ বিকল্পসমূহ নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে । এইক্ষেত্ৰত শল্য চিকিৎসকক সুধিবলগীয়া প্ৰশ্নসমূহ হৈছে-
- অস্ত্ৰোপচাৰৰ পূৰ্বে চিকিৎসাই সহায় কৰিব পাৰেনে ? ইয়াৰ দ্বাৰা অস্ত্ৰোপচাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা হ্ৰাস পাব নে ?
- ইয়াৰ বিপদ কি কি হ'ব পাৰে ? লিম্ফোইডিমা, বিষ, চেতনাহীন আৰু কান্ধ লৰচৰ হোৱা বন্ধ হোৱাৰ বিষয়ে মই কি জানিব লাগে ?
- এই অস্ত্ৰোপচাৰত আৰোগ্য লাভৰ সৈতে কি জড়িত থাকিব ? কেতিয়া কাম আৰু স্বাভাৱিক কাম-কাজ কৰিব পাৰিম ? মোক ফিজিঅ’থেৰাপি বা অন্য পুনৰ্বাসনৰ প্ৰয়োজন হ’ব নে ?
- কি সহায় উপলব্ধ ? পুনৰ্গঠন, শৰীৰৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ চিন্তা আৰু আৱেগিক সুস্থতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব পাৰিম নে ?
আধুনিক স্তন কৰ্কট অস্ত্ৰোপচাৰে এতিয়া এটা সঠিক ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাৰ দিশে গতি কৰিছে । ৰোগবিধ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ যিখিনি অংশ কাটি পেলোৱা প্ৰয়োজন কেৱল সেইখিনিহে আঁতৰোৱা হয় । চিকিৎসক নিৰাপদ ভাৱে যিখিনি অংশ ৰাখিব পাৰি সেইখিনি সংৰক্ষণ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় ।
(অস্বীকাৰ: উল্লেখিত সকলোবোৰ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। দেহত সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উত্তম।)
লগতে পঢ়ক:স্তন কৰ্কট সজাগতা মাহ: প্ৰতিগৰাকী মহিলাই জনা উচিত এইকেইটা লক্ষণ আৰু ভ্ৰান্ত ধাৰণা
ইষ্ট্ৰোজেন বৃদ্ধি : ৰজোনিবৃত্তিৰ ফলত স্তন কৰ্কটৰ আশংকা কেনেকৈ বৃদ্ধি পায়