স্তন কৰ্কট সজাগতা মাহ: প্ৰতিগৰাকী মহিলাই জনা উচিত এইকেইটা লক্ষণ আৰু ভ্ৰান্ত ধাৰণা
আগতীয়াকৈ ৰোগ নিৰ্ণয় কৰাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
Published : October 26, 2026 at 7:07 PM IST
স্তন কৰ্কট সম্পৰ্কে আজিও প্ৰায়ভাগ মহিলা সজাগ নহয় । ভাৰতীয় মহিলাসকলৰ বাবে এই ৰোগ এক উল্লেখযোগ্য আৰু ক্ৰমবৰ্ধমান স্বাস্থ্যজনিত চিন্তাৰ বিষয় যদিও সজাগতাৰ অভাৱ আজিও দেখিবলৈ পোৱা যায় ।
তথাপি শৰীৰৰ বাবে স্বাভাৱিক কি সেয়া জানি লৈসোনকালে ধৰা পেলোৱাৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী পদক্ষেপসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম বুলি কোৱা হয় । শৰীৰত কেতিয়াবা কিবা পৰিৱৰ্তন হৈছে নে নাই সেইবিষয়ে জানিব পাৰিলেও প্ৰতিৰোধ কৰাটো সম্ভৱ হৈ পৰে ।
এই বিষয়ে উল্লেখ কৰি নাৰায়ণ হেল্থৰ স্তন অংক’লজী আৰু অংকোপ্লাষ্টিক ছাৰ্জাৰীৰ সহযোগী পৰামৰ্শদাতা ডাঃ শ্ৰদ্ধা মোদীয়ে কয়, “আগতীয়াকৈ ৰোগ নিৰ্ণয় কৰাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ । কাৰণ স্তন কৰ্কট আগতীয়াকৈ ধৰা পৰিলে আৰু উপযুক্তভাৱে চিকিৎসা কৰিলে, বিয়পি পৰাৰ আগতেই অধিক চিকিৎসা কৰাটো সম্ভৱ হয় ।”
ডাঃ শ্ৰদ্ধা মোদীয়ে কয়, " ইয়াৰ বাবে আপুনি অংক’লজীৰ বিশেষজ্ঞ হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই । তদুপৰি শৰীৰৰ প্ৰতিটো অনুভূতিৰ বাবে চিন্তা কৰিও সন্ধিয়াৰ সময় অতিবাহিত কৰিব নালাগে। আপুনি মাথোঁ মনোযোগহে দিব লাগিব । কোনবোৰ পৰিৱৰ্তন চিকিৎসাৰ পৰামৰ্শৰ যোগ্য সেইটো জনাটো খুবেই দৰকাৰ ।"
এই ৰোগৰ লক্ষণসমূহ
- এয়া হৈছে এটা নতুন টেমুনা বা চাৰিওফালৰ কলাতকৈ অলপ পৃথক অনুভৱ হোৱা এটা অংশ
- যেতিয়া বিষহীন আৰু লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ অহা এটা টেমুনাৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়া সেই টেমিনাটোৰ ওপৰত বিশেষ মনোযোগ দিব লাগে । বিষ নাথাকিলেও ইয়াক হানিকাৰক নহয় বুলি নাভাবিব
- স্তন কৰ্কট হ'লে আৰম্ভণিতে হয়তো একেবাৰেই বিষ অনুভৱ নহ’বও পাৰে
- নিপলৰ পৰিৱৰ্তন ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ লোৱাৰ আন এটা কাৰণ । তেজ ওলোৱা নিপলৰ স্ৰাৱৰ বাবেও চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত
- স্তনটো ঢাকি ৰখা ছালখন অস্বাভাৱিকভাৱে ডাঠ হোৱা,কোঁচ খোৱা আৰু ৰঙচুৱা হোৱাৰ লগে লগে সাৱধান হওক
- কেতিয়াবা ছালত কমলাৰ পৃষ্ঠৰ দৰে সৰু সৰু গাঁতৰ সৃষ্টি হয়
- স্তনৰ আকাৰ, আকৃতি বা ৰঙৰ লক্ষণীয় পৰিৱৰ্তন হ’ল পৰামৰ্শ লোৱা উচিত
- লিম্ফ নোড বা লসীকা গ্ৰন্থি ফুলি উঠাৰ বাবে হ'ব টেমুনা হ'ব পাৰে
আপোনাৰ বাবে কি স্বাভাৱিক সেইটো জানি লওক
আমি আমাৰ চৌপাশৰ জগতখন জানিবলৈ বহু সময় কটাও যদিও আমি হয়তো আচৰিত ধৰণে নিজৰ শৰীৰৰ লগত অচিনাকি হৈ পৰিছো । সেই সম্পৰ্ক সলনি কৰাৰ পৰাই স্তন সচেতনতা আৰম্ভ হয় বুলি ডাঃ মোদীয়ে কয় ।
নিজে কেনেদৰে পৰীক্ষা কৰিব
আপুনি আইনাত স্তনলৈ চাই গা ধোৱাৰ সময়ত লাহে লাহে অনুভৱ কৰিব পাৰে , কেইমিনিটমান সময় লৈ আপোনাৰ বাবে কি স্বাভাৱিক সেইটো লক্ষ্য কৰিব । নিজৰ শৰীৰৰ লগত যথেষ্ট আৰামদায়ক হৈ এটা পাৰ্থক্য জানি লোৱাটো ভাল । যদি কোনো পৰিৱৰ্তন নতুন, স্থায়ী বা অস্পষ্ট হয়, তেন্তে বাৰে বাৰে পৰীক্ষা কৰি নোহোৱা হৈ যাব বুলি আশা কৰাতকৈ চিকিৎসা ব্যৱস্থা কৰা উচিত ।
আপোনাৰ স্তনৰ সৈতে পৰিচিত হোৱাটো চিকিৎসা পৰীক্ষাৰ বিকল্প নহয় । যদি কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ৰ স্তন বা ডিম্বাশয়ৰ কৰ্কট ৰোগ হৈছে তেন্তে চিকিৎসকক জনোৱা উচিত । সেই তথ্যই আপুনি ব্যক্তিগতকৃত মূল্যায়ন বা বেলেগ পৰীক্ষণ পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন আছে নে নাই সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।
ভ্ৰান্ত ধাৰণা
লুধিয়ানাৰ ফৰ্টিছ হাস্পতালৰ ছাৰ্জিকেল অংক’লজীৰ পৰামৰ্শদাতা ডাঃ অনিশ ভাটিয়াই অপ্ৰয়োজনীয় উদ্বেগ সৃষ্টি কৰিব পৰা কেইবাটাও ভ্ৰান্ত ধাৰণাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছে।
ডিঅ’ডৰেণ্ট আৰু এন্টিপাৰ্স্পিৰেণ্টৰ ফলত স্তন কৰ্কট হয়
ডাঃ ভাটিয়াই কয়, “প্ৰস্তাৱিত ব্যাখ্যাৰ পৰা অনুমান কৰা হৈছে যে এই উপাদানসমূহে হৰম’নত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে আৰু এই ৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । কিন্তু অধ্যয়নত ডিঅ’ডৰেণ্ট বা এন্টিপাৰ্স্পিৰেণ্ট ব্যৱহাৰ আৰু স্তন কেন্সাৰৰ মাজত কোনো সম্পৰ্কৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হোৱা নাই।”
টাইট বা আণ্ডাৰৱায়াৰযুক্ত ব্ৰা পিন্ধিলে স্তন কৰ্কট হয়
এই দাবীৰ এটা সংস্কৰণে প্ৰকাশ কৰে যে টাইট ব্ৰাই কাষলটিৰ ওচৰত লিম্ফেটিক নিষ্কাশন নিষিদ্ধ কৰাৰ ফলত আৱৰ্জনাবোৰ স্তনৰ কলাত জমা হ’ব পাৰে । গৱেষণাই এই তত্ত্বক সমৰ্থন কৰা নাই। ৰজোনিবৃত্তিৰ পিছৰ মহিলাসকলৰ ওপৰত কৰা এক অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে মহিলাসকলে যিমানেই সঘনাই ব্ৰা পিন্ধিব, আণ্ডাৰৱায়াৰযুক্ত ষ্টাইল ব্যৱহাৰ কৰক বা পিন্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰা বয়স যিয়েই নহওক কিয়, স্তন কৰ্কটৰ আশংকা একেধৰণৰ বুলি ধৰা পৰিছে । ডাঃ ভাটিয়াই কয়, “আপুনি আৰাম আৰু ফিটৰ বাবে ব্ৰা বাছি লওক।
স্তনৰ পুৰণি আঘাত কৰ্কটত পৰিণত হ’ব পাৰে
স্তনৰ পুৰণি আঘাত কৰ্কটত পৰিণত হ’ব পাৰে বুলি ভাবে যদিও স্তনত আঘাত পালে কৰ্কট নহয় ।
স্তনৰ প্ৰতিটো টেমুনাই কৰ্কট
এইটোৱেই হয়তো সকলোতকৈ ভয়ংকৰ ভ্ৰান্ত ধাৰণা । গোট এটা বিচাৰি পোৱাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আপোনাৰ কৰ্কট হৈছে। ইয়াৰ অৰ্থ হ’ল ই কি সেইটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ উপযুক্ত চিকিৎসা মূল্যায়নৰ প্ৰয়োজন ।
(অস্বীকাৰ: উল্লেখিত সকলোবোৰ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। দেহত সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উত্তম।)
লগতে পঢ়ক:ইষ্ট্ৰোজেন বৃদ্ধি : ৰজোনিবৃত্তিৰ ফলত স্তন কৰ্কটৰ আশংকা কেনেকৈ বৃদ্ধি পায়
কৰ্কট কাণ্ড কোষ আগতীয়াকৈ ধৰা পেলাবলৈ এআই প্ৰযুক্তি
২০৫০ চনৰ ভিতৰত দুগুণলৈ বৃদ্ধি হ'ব কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা:বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ সকীয়নি