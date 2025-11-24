শীতকালৰ দিনকেইটাত পুৱা কৰক এই কাম দূৰ হ’ব অলসতা
শীতকালৰ দিনকেইটা যথেষ্ট আৰামদায়ক ৷ কিন্তু ঠাণ্ডাৰ ফলত অলসতা, ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনাও বৃদ্ধি পাব পাৰে তেন্তে ইয়াৰ বাবে আমি কি কৰা উচিত-
আজিকালি মানুহ ইমানেই ব্যস্ত হৈ পৰিছে যে নিজৰ যত্ন ল’বলৈও সময় নাপায় ৷ ব্যস্ত জীৱন, বেয়া খাদ্যভাষ আদি বিভিন্ন কাৰণৰ বাবে বহু মানুহে গোটেই দিনটো খিংখিঙীয়া, ভাগৰুৱা আৰু এলেহুৱা অনুভৱ কৰি আছে ৷ ইয়াৰোপৰি নিশা দেৰিকৈ শুৱা আৰু পুৱা দেৰিকৈ উঠা অভ্যাসে বহুতৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে ৷
শীতকালৰ দিনকেইটা যথেষ্ট আৰামদায়ক ৷ কিন্তু ঠাণ্ডাৰ ফলত অলসতা, ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনাও বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ পুৱাৰ আৰম্ভণিতে স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্যই শৰীৰ গৰম কৰি শক্তি বঢ়ায় ৷ শীতৰ দিনত বহু মানুহে পুৱা দেৰিলৈ শুই থাকি ভাল পায় ৷ কিন্তু ইয়াৰ প্ৰভাৱ আমাৰ গোটেই দিনটোৰ ওপৰত পৰে ৷ অৱশ্যে পুৱা সাৰ পোৱাৰ পিছত যদি কিছু অভ্যাস গঢ়ি তোলে তেন্তে আপুনি দিনটো সতেজ আৰু পজিটিভ অনুভৱ কৰিব ৷ শীতকালত পুৱাৰ ৰুটিনত কি কি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে সেই বিষয়ে ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে ৷
১) কুহুমীয়া পানীৰে দিনটো আৰম্ভ কৰক
সাৰ পোৱাৰ লগে লগে এগিলাচ কুহুমীয়া পানী খোৱাটো আটাইতকৈ উপকাৰী বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ কুহুমীয়া পানী খালে হজম শক্তি উন্নত হয়, শৰীৰৰ বিষমুক্ত হয়, ৰক্ত সঞ্চালন ভাল হয়, ঠাণ্ডাৰ ফলত হোৱা অলসতা হ্ৰাস পায় ৷ ইচ্ছা কৰিলে অলপ নেমু বা মৌও দিব পাৰে ৷
২) আদা-হালধি মিহলোৱা পানী
পুৱা আদা-হালধি-জালুকৰ কাঢ়া খালে শীতকালত চৰ্দি আৰু সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ বাবে অত্যন্ত উপকাৰী ৷ আদা-হালধিৰ পানী খালে ডিঙিৰ বিষৰ পৰা উপশম পোৱা যায়, ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হয়, শৰীৰ গৰম হৈ থাকে ৷
৩) শুকান ফল (ভিজা)
পুৱা তিয়াই থোৱা আলমণ্ড, কিচমিচ, আখৰোট খালে তৎক্ষণাত শক্তি পোৱা যায় ৷ এইবোৰে স্বাস্থ্যকৰ চৰ্বি, ভিটামিন, মগজু বৃদ্ধি, উষ্ণতা আদি বহুতো উপকাৰ পোৱা যায় ৷
৪) ঘিউৰ সৈতে কুহুমীয়া গাখীৰ
শীতকালত পুৱা ঘিউৰ সৈতে কুহুমীয়া গাখীৰ খালে শৰীৰৰ ভিতৰৰ পৰা উষ্ণ হৈ পৰে আৰু দীৰ্ঘস্থায়ী শক্তি প্ৰদান কৰে ৷ ইয়াৰ ফলত হাড় শক্তিশালী হয়, গ্ল’য়িং ছাল হয়, আৰু বিপাকীয় ক্ৰিয়া উন্নত হয় ৷
৫) গাজৰ-বীট বা আমলখিৰ ৰস
পুৱা গাজৰ-বীট বা আমলখিৰ ৰস খালে শীতকালত শৰীৰত সকলো প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিকৰ উপাদান পোৱা যায় ৷ ই ৰক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি কৰে, ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে, আৰু ছালৰ বাবে উপকাৰী ৷
৬) লাইট মৰ্নিং ৱাক আৰু সূৰ্য নমস্কাৰ
১০–১৫ মিনিটৰ পুৱা খোজ কাঢ়িলে আৰু কেইমিনিটমান সূৰ্য্য নমস্কাৰ খালে শৰীৰটো গৰম কৰি ৰখা আৰু অলসতা দূৰ কৰাত অতি ফলপ্ৰসূ ৷ লগতে পেশী শক্তিশালী কৰে, ৰক্ত সঞ্চালন উন্নত কৰে, মন সতেজ কৰে ৷
শীতকালত সঠিক খাদ্যৰ সৈতে দিনটো আৰম্ভ কৰিলে গোটেই দিনটো শৰীৰটো শক্তিশালী, উষ্ণ আৰু সুস্থ হৈ থাকে ৷ পুৱাৰ অলপ ব্যায়াম, স্বাস্থ্যকৰ পানীয়, আৰু পুষ্টিকৰ ব্ৰেকফাষ্টে আপোনাৰ শীতকালীন পুৱাটো নিখুঁত কৰি তুলিব পাৰে ৷
ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰিবলৈ কি খাব ?
ঠাণ্ডাৰ দিনত ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি আৰু শৰীৰক উষ্ণ কৰি ৰাখিবলৈ এনে ফল খাদ্যত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে, য’ত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন চি, ফাইবাৰ আৰু এন্টিঅক্সিডেন্ট থাকে ৷ পুৱা আপুনি কমলা আৰু ডালিম খাব পাৰে ৷ কমলাত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন চি আৰু ডালিমত প্ৰচুৰ পৰিমাণে এন্টিঅক্সিডেন্ট থাকে ৷ এইবোৰে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰে আৰু শীতৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াত সহায় কৰে ৷
