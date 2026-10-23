শক্তিশালী হ'লেও হাড়বোৰ হঠাতে কিয় দুৰ্বল হৈ পৰে ?

শক্তিশালী হ'লেও হাড়বোৰ হঠাতে কিয় দুৰ্বল হৈ পৰে ?
হাড়ৰ ঘনত্ব স্বাভাৱিক হোৱাৰ পিছতো ভঙাৰ আশংকা থাকে । কাৰণ জানিবলৈ পঢ়ক...
Published : October 23, 2026 at 2:50 PM IST
যেতিয়ালৈকে সামান্য আঘাততে হাড় ভাঙি নাযায় তেতিয়ালৈকে মানুহে হাড়বোৰৰ কোনো ৰোগ নাই বুলিয়ে ভাৱে । হাড়বোৰ সুস্থ হৈ থকাৰ লগতে কোনো ধৰণৰ বিষ বা লৰচৰ কৰাত অসুবিধা নোহোৱা সত্বেও হঠাতে কিয় দুৰ্বল হৈ পৰে ?
এয়া এজন বা দুজন লোকৰ সমস্যা বুলি ক'ব নোৱাৰি । দৈনন্দিন জীৱন যাত্ৰাত প্ৰায়ভাগ লোকে এনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা যায় । এনে সমস্যাৰ কিয় সৃষ্টি হয় আৰু ইয়াৰ কাৰণ সম্পৰ্কে জয়পুৰৰ নাৰায়ণ হাস্পতালৰ অস্থি শল্য বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ পৰামৰ্শদাতা আৰু জইণ্ট ৰিপ্লেচমেণ্ট ছাৰ্জন ডাঃ বিজয় শৰ্মাই ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে ।
বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে কয় যে হাড়ৰ শক্তি কেৱল ঘনত্বৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে । বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে এই প্ৰসংগত হাড়ৰ গঠনক অট্টালিকা নিৰ্মাণৰ সৈতে তুলনা কৰিছে । তেওঁ কয় যে বেছি চিমেণ্টৰ ঘনত্ব ব্যৱহাৰ কৰিলে এটা অট্টালিকা শক্তিশালী নহয়; ইয়াৰ অভিযান্ত্ৰিক আৰু চিমেণ্টৰ মান সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ । তেনেদৰে হাড়ৰ আভ্যন্তৰীণ গঠন (অৰ্থাৎ হাড়ৰ গুণাগুণ) আদিয়েও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে বুলি বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে কয় ।
হাড়ৰ ঘনত্ব আৰু গুণাগুণৰ পাৰ্থক্য
হাড়ৰ ঘনত্ব আৰু গুণাগুণৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে । হাড়ৰ ঘনত্ব বুলি কোৱাৰ লগে লগে এক নিৰ্দিষ্ট অংশত থকা খনিজ পদাৰ্থৰ পৰিমাণকে বুজায় । সাধাৰণতে ডিইএক্সএ (DEXA) স্কেন ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াক জোখা হয় । আনহাতে হাড়ৰ গুণগত মান বুলি ক'লে হাড়ৰ আভ্যন্তৰীণ গঠন, ইয়াৰ অণুস্থাপত্য, ইয়াৰ উপাদানসমূহ (যেনে খনিজ আৰু কলাজেন) আৰু সময়ৰ লগে লগে এইবোৰ কেনেকৈ সলনি হয় সেইবোৰকে বুজা যায় । এই সকলোবোৰ কাৰক মিলি হাড়ৰ চাপ সহ্য কৰাৰ ক্ষমতা নিৰ্ণয় কৰে ।
হাড়ৰ ঘনত্ব স্বাভাৱিক হোৱাৰ পিছতো কিয় ভাঙে ?
এই সন্দৰ্ভত ডাঃ শৰ্মাই কয় যে হাড়ৰ ঘনত্ব স্বাভাৱিক হোৱাৰ পিছতো ভাঙিব পাৰে । হাড়ৰ ঘনত্ব হাড়ভঙাৰ আশংকাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সূচক হ’লেও ই নিজৰ মাজতে সমগ্ৰ পৰিস্থিতিটোক প্ৰতিফলিত নকৰে । এই ক্ষেত্ৰত বয়সৰ লগতে পূৰ্বৰ হাড়ভঙাৰ ইতিহাস, সঘনাই পৰি যোৱা, কিছুমান চিকিৎসাজনিত অৱস্থা, কিছুমান ঔষধৰ ব্যৱহাৰ আদিয়েও এইধৰণৰ বিপদত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ আশংকা থাকে । উদাহৰণস্বৰূপে, টাইপ ২ ডায়েবেটিছ ৰোগী কিছুমানৰ হাড়ৰ ঘনত্ব স্বাভাৱিক বা যথেষ্ট ভাল হ’লেও হাড় ভঙাৰ আশংকা বৃদ্ধি পায় । সেইবাবে মাত্ৰ এটা পৰীক্ষাৰে ফলাফলৰ ভিত্তিত হাড় সম্পূৰ্ণ নিৰাপদ বুলি ভবাটো একেবাৰে শুদ্ধ বুলি ক'ব নোৱাৰি ।
উল্লেখ্য যে সাধাৰণ ডিইএক্সএ স্কেনত হাড়ৰ গুণাগুণৰ প্ৰতিটো দিশ প্ৰত্যক্ষভাৱে জুখিব নোৱাৰি । হাড় সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ উপযুক্ত পুষ্টি, নিয়মীয়া ব্যায়াম, পেশী শক্তিশালী কৰা, ভাৰসাম্য উন্নত কৰা কাৰ্য্যকলাপ, প্ৰয়োজন হ’লে উপযুক্ত চিকিৎসাও কৰিব লাগিব ।
লগতে পঢ়ক:প্ৰস্ৰাৱৰ সংক্ৰমণে ক্ষতি কৰিব বৃক্কৰ, আওকাণ নকৰিব এই লক্ষণসমূহ
বিশ্বত শিশু-কিশোৰৰ মেদবহুলতা চাৰিগুণ বৃদ্ধি ; বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ প্ৰথমটো নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ
হোল্টাৰ মনিটৰ : হৃদযন্ত্ৰৰ কাৰ্যকলাপ ইচিজিত ধৰা নপৰিলে...