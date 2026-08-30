ETV Bharat / health

শৰীৰৰচৰ্চাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত টোপনি-জিৰণিৰ কিমান প্ৰয়োজন ?

কিমান সময় শৰীৰচর্চা কৰিব লাগে ? অসুস্থ হৈ থাকিলে ব্যায়াম কৰিব নে ? শৰীৰচৰ্চা কৰিলে হাৰ্ট এটেক হয় নেকি ? জানিবলৈ পঢ়ক...

bodybuilder Mahadev Deka explains How much sleep and rest are needed for Exercise ?
শৰীৰৰচৰ্চাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত টোপনি- জিৰণিৰ কিমান প্ৰয়োজন ? (Getty Images/@Mahadev Deka FB)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 30, 2026 at 2:56 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

দিপাঞ্জলী শৰ্মা

গুৱাহাটী : শেহতীয়াকৈ নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পতালৰ অধ্যাপক ডাঃ চাহিন ৰহমানৰ শৰীৰচৰ্চা কেন্দ্ৰত ব্যায়াম কৰি থকা অৱস্থাত মৃত্যু হোৱা ঘটনাৰ পাছতে জিমত শৰীৰচৰ্চাৰ সুৰক্ষাক লৈ ব্য়াপক চৰ্চা হৈছে । অত্য়ধিক শৰীৰচৰ্চা নে শৰীৰচৰ্চাৰ ভুল পদ্ধতি তথা ত্ৰুটিপূৰ্ণ ব্য়ৱস্থাৰ বাবে এনেধৰেণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ?

শৰীৰ-মন সুস্থ কৰি ৰখাত ব্যায়ামৰ ভূমিকা অপৰিসীম ৷ বহু লোক এনে আছে, যিসকল ব্যায়ামৰ প্ৰতি আসক্ত ৷ তেওঁলোকে শৰীৰ ভালে নাথাকিলেও ব্যায়াম কৰে ৷ কিন্তু অসুস্থ হৈ থাকিলে ব্যায়াম কৰাতো প্ৰয়োজনীয় নে ?

শৰীৰৰচৰ্চাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত টোপনি- জিৰণিৰ কিমান প্ৰয়োজন ? (ETV Bharat Assam)

শৰীৰচৰ্চা কৰাৰ সময়ত কেন্দ্ৰটোৰ প্ৰশিক্ষকে সকলোক্ষেত্ৰতেই সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব । শৰীৰচৰ্চা কেন্দ্ৰলৈ যোৱা লোকসকলক মানসিকভাৱে কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে সেই বিষয়ত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাটো কিমান প্ৰয়োজনীয় ? অসুস্থ হৈ থাকিলে শৰীৰচৰ্চা কৰিব লাগে নে নালাগে ? মানসিকভাৱে অশান্ত হৈ থাকিলে শৰীৰচৰ্চা কেন্দ্ৰলৈ যোৱা উচিত নে ? এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতক সবিশেষ ব্য়াখ্য়া কৰিলে আন্তৰ্জাতিক খ্য়াতিসম্পন্ন শৰীৰচৰ্চাবিদ মহাদেৱ ডেকাই ।

আমি সকলোৱে জ্ঞাত যে সুস্থ শৰীৰৰ বাবে সুষম আহাৰৰ লগতে ব্য়ায়ামৰ প্ৰয়োজন । পিচে অত্যধিক ব্যায়াম, হঠাৎ গধুৰ ওজন তোলা, পৰ্যাপ্ত টোপনিৰ লগতে জিৰণিয়ে শৰীৰটোৰ ওপৰত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলায় সেই বিষয়ে বহুতেই নাজানে । এই সন্দৰ্ভত শৰীৰচৰ্চাবিদ মহাদেৱ ডেকাই কয়, "শৰীৰচৰ্চা কেন্দ্ৰবোৰ হৈছে উপাসনা গৃহৰ দৰে । মানুহে যিদৰে মন্দিৰ,মছজিদ,গীৰ্জাত একোটা পৱিত্ৰ মনলৈ উপস্থিত হয় তেনেদৰে শৰীৰচৰ্চা কেন্দ্ৰলৈ অহাৰ সময়তো মনটো পৱিত্ৰ কৰি ৰাখিব লাগে । যদি কোনোবাই টেনচনত থাকি সেয়া উপশম কৰিবলৈ আহে সেয়া একেবাৰে ভুল কথা । বহুতে গধূৰ মনলৈ শৰীৰচৰ্চা কৰিবলৈ আহে । সেয়া একেবাৰেই কৰিব নালাগে ।"

মনটোক সন্মান কৰি শৰীৰচৰ্চা কেন্দ্ৰলৈ যাব লাগে উল্লেখ কৰি মহাদেৱ ডেকাই কয়," কেতিয়াও মনটোৱে দিয়া সংকেতৰ বিপৰীতে গৈ শৰীৰচৰ্চা কৰিব নালাগে । আমি যেতিয়া পানী কম খাও তেতিয়া প্ৰস্ৰাৱ কৰিলে যেতিয়াৰ বৰণ হালধীয়া হয়, তেতিয়া বেছি পানী খাবলৈকে সংকেত দিয়ে । শৰীৰ আৰু মনৰ মাজত সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ প্ৰথমে চেষ্টা কৰা উচিত । তাৰপিচতহে ব্য়য়াম কৰিব লাগে ।"

আধুনিক জীৱনশৈলীত বহুলোকৰ ক্ষেত্ৰতে শৰীৰচৰ্চা অপৰিহার্য অংগ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । বিশেষকৈ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত শৰীৰ সুস্থ আৰু ফিট কৰি ৰাখিবলৈ শৰীৰচৰ্চা কৰাৰ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি পাইছে । কেৱল শৰীৰৰ গঠন উন্নত কৰাৰ বাবেই নহয়, সুস্থ জীৱনশৈলী গঢ়ি তোলাৰ বাবেও বহুতে নিয়মীয়াকৈ শৰীৰচৰ্চা কৰে; কিন্তু সঠিক নিয়ম নজনাকৈ অত্যধিক ব্যায়াম বা হঠাৎ গধুৰ ওজন তোলাৰ ফলত বিপদ ঘটাৰ আশংকাও থাকে । নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পতালৰ অধ্যাপক ডাঃ চাহিন ৰহমানৰ মৃত্য়ুত আতংকিত কৰিছে প্ৰশিক্ষণাৰ্থীসকলক । এই ঘটনাৰ লগতে শৰীৰচৰ্চা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানি চলিবলগীয়া কিছু সাৱধানতাৰ সন্দৰ্ভত শৰীৰচৰ্চাবিদ মহাদেৱ ডেকাই কয়,"আগতে ময়ো সামাজিক মাধ্যমত এনেধৰণৰ ঘটনা বাহিৰত ঘটা দেখা পাইছিলো । শেহতীয়াকৈ নগাঁও জিম কৰি থকা অৱস্থাত চিকিৎসকগৰাকীৰ মৃত্যু সকলোকে মৰ্মাহত কৰিছে ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "সেই ভিডিঅ'টো মই বহুবাৰ চোৱাৰ পাছত এনেকুৱা লাগিছে যে তেওঁৰ পূৰ্বে নিশ্চয় কিবা এটা হৃদৰোগজনিত সমস্যা আছিল, নহ'লে মানসিকভাৱে কিছুসমস্যা আছে । জিমত শৰীৰৰচৰ্চা কৰিলে আমাৰো কেতিয়াবা ভাগৰ লাগে; কিন্তু ভাগৰ লাগি থকা অৱস্থাত কেতিয়াও জোৰ কৰি ব্যায়াম বা শাৰীৰিক অনুশীলন কৰিব নালাগে । ভাগৰ লাগিলে অলপ সময় জিৰণি ল'ব লাগে । শৰীৰচৰ্চা কৰি থকা সময়ত মানসিকস্থিতিটোও গুৰুত্বপূৰ্ণ ।"

লগতে তেওঁ কয়,"ষ্ট্ৰোক বা হাৰ্ট টেকৰ লক্ষণ সমূহ চিকিৎসক সকলে ভালদৰেই জানে । তেওঁ যিহেতু নিজে এগৰাকী চিকিৎসক আছিল, লক্ষণসমূহ তেওঁ নিশ্চয় আগতে গম পাইছিলে; কিন্তু তেওঁ সকলোবোৰ জনাৰ পাছতো জোৰ কৰি শাৰীৰিক অনুশীলন কৰি আছিল চাগৈ, যাৰ বাবে এনে এটা ঘটনা ঘটিলে ।"

bodybuilder Mahadev Deka explains How much sleep and rest are needed for Exercise ?
শৰীৰৰচৰ্চাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত টোপনি- জিৰণিৰ কিমান প্ৰয়োজন ? (Getty Images/ETV Bharat)

শৰীৰচৰ্চা কৰিলে হাৰ্ট এটেক হয় নেকি ?

এই ঘটনাৰ পাছত এতিয়া বহুমানুহৰে মনত এটা প্ৰশ্ন উদয় হৈছে যে শৰীৰচৰ্চা কৰিলে হাৰ্ট এটেক হয় নেকি ? এই সন্দৰ্ভত মহাদেৱ ডেকাই কয়,"শৰীৰচৰ্চা কৰিলেই হাৰ্ট এটেক নহয় । হৃদযন্ত্ৰ সুস্থ থাকিলে কঠিনেই হওক বা সহজেই হওক সকলো ধৰণৰ শৰীৰচৰ্চা কৰিব পাৰে; কিন্তু যদিহে কোনো লোকৰ হৃদৰোগজনিত বা অন্য কিছু সমস্যা থাকে তেতিয়া সেইবিষয়ে প্ৰশিক্ষকক কোৱা উচিত। তেতিয়া প্ৰশিক্ষকে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য অনুসৰি শৰীৰচৰ্চা কৰাব । বহুতো তেনোবোৰ বিষয় প্ৰশিক্ষকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব নোখোজে ।

শৰীৰৰচৰ্চাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত টোপনি বা জিৰণি কিমান প্ৰয়োজন ?

এই সন্দৰ্ভত প্ৰশিক্ষক তথা শৰীৰচৰ্চাবিদগৰাকীয়ে কয়,"শৰীৰৰ চৰ্চাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত টোপনি বা জিৰণিৰ বহু প্ৰয়োজন । শৰীৰটো আচলতে বিছনাতহে গঠন হয় । ব্যায়াম বা শাৰীৰিক অনুশীলন কৰিলে অকল নহ'ব, ভাল খাদ্য, সুস্থ চিন্তা আৰু জিৰণি অতিকৈ প্ৰয়োজন । এই যিসমূহ ঘটনা হৈ আছে, প্ৰায় ভাগৰে এটা মূল কাৰণ কাৰণ হৈছে টোপনি । এজন মানুহে যদি দৈনিক ৭-৮ ঘণ্টা ভালদৰে শুৱ পাৰে তেন্তে এনেধৰণৰ সমস্যা নহয় । শৰীৰচৰ্চাৰ আগত যদি ভালদৰে টোপনি নহয় তেন্তে জিমলৈ নোযোৱাই ভাল ।"

"শৰীৰচৰ্চা কৰি থকা সময়ত মানসিক অৱস্থা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ । অধিক চাপ,মানসিক উৎকণ্ঠাৰ মাজতো থাকিব পাৰে । নিশা ভালদৰে টোপনি নাহিলেও হঠাতে শৰীৰ চৰ্চা কৰিলে ৰক্তচাপ বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা থাকে ।" এইদৰে তেওঁ কয় ।

সঠিক প্ৰশিক্ষণ আৰু প্ৰশিক্ষকৰ অভাৱ নেকি ?

এই সন্দৰ্ভত ডেকাই কয়, "আচলতে বহু মানুহে সামাজিক মাধ্যমত যিকোনো ধৰণৰ জিমৰ লগত জড়িত বহু প্ৰশিক্ষণ দি থাকে । সামাজিক মাধ্যমত চাই শৰীৰচৰ্চা কৰাটো ডাঙৰ ভুল । ভাল প্ৰশিক্ষক এগৰাকীৰ সৈতে আপুনি যদি আপোনাৰ শাৰীৰক সমস্যাসমূহ ভালদৰে আলোচনা কৰি শৰীৰচৰ্চা কৰে তেন্তে কোনো ধৰণৰ সমস্যাই দেখা নিদিয়ে ।"

প্ৰ'টিন গ্ৰহণ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে ?

এই সন্দৰ্ভত মহাদেৱ ডেকাই কয়, "প্ৰ'টিন ভাল; কিন্তু তাৰ উৎসটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । প্ৰ'টিন পাউদাৰ কৰ পৰা অনা হৈছে, তাত কিবা অন্য মিহলি কৰা আছে নেকি সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । এনে বহু প্ৰ'টিন আছে যত এনাবলিক ষ্টে'ৰইড মিহলি হৈ থাকে । সেইবাবে মই যিমান পাৰো অতিৰিক্ত প্ৰ'টিন খাবলৈ পৰামৰ্শ আগনবঢ়াও । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰকৃতিকভাৱে লাভ কৰা যিখিনি প্ৰ'টিন আছে মাছ-মাংস, বুট, ডাইল খাবলৈ কও । বজাৰৰ প্ৰ'টিন পাউদাৰ আদি গ্ৰহণ কৰিলে বহু মানুহৰ পেট ফুলি যোৱাও দেখা যায় । সেয়ে যিমান পাৰি এয়া গ্ৰহণ নকৰাই ভাল ।"

শৰীৰচৰ্চা কেন্দ্ৰলৈ কেনেধৰণৰ লোক যাব পাৰে

শৰীৰচৰ্চা কেন্দ্ৰ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ বয়সৰ সময়সীমা নাথাকে । সকলো বয়সৰ লোকে শৰীৰচৰ্চা কেন্দ্ৰলৈ আহিব পাৰে । মাথো শৰীৰচৰ্চা কেন্দ্ৰৰ প্ৰশিক্ষকৰ সৈতে সকলো আলোচনা কৰা উচিত ।

কিমান সময় শৰীৰচর্চা কৰিব লাগে ?

প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বাবে শৰীৰচর্চাটো অতি প্ৰয়োজন ৷ নিজকে সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ দৈনিক শৰীৰচৰ্চা কৰিব লাগে ৷ এগৰাকী লোকে দৈনিক ১ ঘণ্টা সময় শৰীৰচর্চা কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় ৷

bodybuilder Mahadev Deka explains How much sleep and rest are needed for Exercise ?
শৰীৰৰচৰ্চাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত টোপনি- জিৰণিৰ কিমান প্ৰয়োজন ? (Getty Images/ETV Bharat)

ৱৰ্কআউটৰ পিচত ...

সুস্থ আৰু ফিট হৈ থাকিবলৈ ৱৰ্কআউট কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷ ব্যায়ামে আমাক কেৱল ফিটনেছ দিয়াই নহয় ইয়াৰ লগতে আমাৰ শৰীৰটোও সক্ৰিয় হৈ থকাত সহায় কৰে; কিন্তু কেৱল ৱৰ্কআউটেই নহয়, ৱৰ্কআউটৰ পিছৰ খাদ্যও উন্নত ফলাফলৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ যেতিয়া ৱৰ্কআউট কৰে তেতিয়া মাংসপেশীত জমা হোৱা গ্লুক’জ শক্তি হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় ৷ ৱৰ্কআউট কৰাৰ পিছত ভাগৰুৱা আৰু দুৰ্বল অনুভৱ কৰে ৷ এই কাৰণে ৱৰ্কআউটৰ পিছত খাদ্য খোৱাৰ প্ৰয়োজন হয় ৷ অৱেশ্য়ে এইক্ষেত্ৰত প্ৰশিক্ষকৰ লগতে পুষ্টি বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত ।

অসুস্থ হৈ থাকিলে ব্যায়াম কৰিব নে ?

অসুস্থ হৈ থাকিলে কেতিয়াও ব্যায়াম কৰা উচিত নহয় ৷ যদি পেশীৰ বিষ বা হৃদস্পন্দন বৃদ্ধিৰ দৰে লক্ষণ অনুভৱ কৰে তেতিয়া প্ৰশিক্ষকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব লাগে । জ্বৰ হ’লেও ব্যায়াম কৰিব নালাগে ৷ ব্যায়ামে শৰীৰৰ তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷ সেয়েহে শৰীৰক বিশ্ৰাম দিয়াটো ভাল ৷ ব্যায়াম কৰাৰ সলনি নিজকে হাইড্ৰেটেড কৰিব লাগে ৷ কোনো ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য হোৱাৰ পাছত বা শৰীৰত পৰ্যাপ্ত শক্তি নাথাকিলে দুৰ্বল হৈ হয় ৷ তেতিয়া গধুৰ ব্যায়াম একেবাৰে নকৰিব ৷ দুৰ্বল হোৱাৰ সময়ত শৰীৰক পৰ্যাপ্ত বিশ্ৰাম,পুষ্টি আৰু হাইড্ৰেচনৰ প্ৰয়োজন হয় যাতে শৰীৰৰ শক্তি পুনৰ ঘূৰি আহে ৷

ইটিভি ভাৰতৰ সম্পাদনা কক্ষত নয়ন কুমাৰ শৰ্মাৰ সম্পাদনা

লগতে পঢ়ক:এই সময়ত বৃদ্ধি পাইছে H1N1 ভাইৰাছৰ আক্ৰমণ, জীৱনৰ বাবে সংশয় নেকি ?

বিশ্ব মহ দিৱস ২০২৬ :গোলকীয় প্ৰভাৱৰ বাবে মহৰ দ্বাৰা বিয়পা ৰোগ বৃদ্ধি

ডঃ ৰুবুল মাউতৰ নামত আমেৰিকাৰ বিশ্বশ্রেষ্ঠ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত লেব স্থাপন

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
শৰীৰচৰ্চা
ষ্ট্ৰোক
BODYBUILDER MAHADEV DEKA
SLEEP REST AND EXERCISE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.