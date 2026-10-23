ভাৰত বায়’টেক-ইউনিচেফৰ বুজাবুজি চুক্তি : মেলেৰিয়া প্ৰতিষেধকৰ দাম ৪০% হ্ৰাস

ভাৰত বায়’টেক-ইউনিচেফৰ বুজাবুজি চুক্তি : মেলেৰিয়া প্ৰতিষেধকৰ দাম ৪০% হ্ৰাস
২০২৯ চনৰ ভিতৰত শিশু প্ৰতিষেধক কাৰ্যসূচীত প্ৰায় ৫ কোটি মাৰ্কিন ডলাৰ ৰাহি হোৱাৰ সম্ভাৱনা...
Published : October 23, 2026 at 6:28 PM IST
বিশ্বত প্ৰতি মিনিটত এটি শিশুৰ মেলেৰিয়াত মৃত্যু হয় । এই হিচাপত প্ৰতি বছৰে প্ৰায় ডেৰ লাখ মৃত্যুমুখত পৰে । ২০২৪ চনত বিশ্বজুৰি আনুমানিক ২৮২ নিযুত লোক মেলেৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈছিল। ইয়াৰ ভিতৰত ৬১০,০০০ লোকৰ মৃত্যু হয় । ইয়াৰে ৯৫% পৰ্যন্ত ৰোগীয়ে আফ্ৰিকাৰ আছিল । এই অঞ্চলত প্ৰায় ৭৪% মৃত্যু হৈছে পাঁচ বছৰৰ তলৰ শিশুৰ।
মেলেৰিয়া প্ৰতিষেধকৰ মূল্যৰ বাবে ইউনিচেফে যিবোৰ অঞ্চলত ইমানদিনে দ্ৰুতগতিত এই কাৰ্যসূচী সম্প্ৰসাৰিত কৰিব পৰা নাছিল সেইবোৰ সামৰিব ল'বলৈ সক্ষম হ'ব । কাৰণ আৰ টি এছ,এছ/এ এছ০১ মেলেৰিয়া প্ৰতিষেধকৰ মূল্য প্ৰায় ৪০ শতাংশ হ্ৰাস পাব ।
ভাৰত বায়’টেক ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিমিটেডে (বিবিআইএল) ভেকচিন এলায়েন্স আৰু ইউনিচেফৰ সৈতে বিশ্বৰ প্ৰথমটো মেলেৰিয়া ভেকচিন আৰটিএছ,এছ/এএছ০১ৰ সৈতে ন্যায্য মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰিছে ।
ইউনিচেফে কাৰ্যকৰী কৰা আৰু ভেকচিন এলায়েন্সৰ গাভিৰ আৰ্থিক সমৰ্থিত এই চুক্তিখনে প্ৰতিষেধকৰ মূল্য প্ৰায় ৪০% হ্ৰাস কৰিব । ইয়াৰ ফলত ২০২৭ চনৰ পৰা ২০২৯ চনৰ ভিতৰত শিশু প্ৰতিষেধক কাৰ্যসূচীত প্ৰায় ৫ কোটি মাৰ্কিন ডলাৰ ৰাহি হ’ব । ইয়াৰ ফলত সম্পূৰ্ণ চাৰি পালিৰ জৰিয়তে আৰু ১০ লাখ শিশুক সামৰি ল'বলৈ সক্ষম হ'ব ।
ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাইনেন্স ফেচিলিটি ফৰ ইমিউনাইজেশ্যন (আইএফএফআইএম)ৰ আগতীয়া ধনৰ জৰিয়তে সক্ষম কৰা এই চুক্তিয়ে প্ৰতি ড’জত ভেকচিনৰ মূল্য ৫.৫০ ইউৰোলৈ বৃদ্ধি কৰিব, যিটো আজি প্ৰদান কৰা মূল্যৰ তুলনাত প্ৰায় ৪০% হ্ৰাস পাব। ২০২৭ চনৰ আৰম্ভণিতে কাৰ্যকৰী হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাইনেন্স ফেচিলিটি ফৰ ইমিউনাইজেশ্যনৰ দ্বাৰা অগ্ৰিম ধন পৰিশোধৰ জৰিয়তে সম্ভৱ হোৱা এই চুক্তিয়ে প্ৰতি পালি প্ৰতিষেধকৰ মূল্য ৫.৫০ ইউৰো(ভাৰতীয় মুদ্ৰা মূল্য প্ৰায় ৫৮৪.৫০ টকা )লৈ হ্ৰাস কৰিব । এই প্ৰতিষেধকৰ বৰ্তমানৰ মূল্যতকৈ প্ৰায় ৪০% হ্ৰাস হ'ব ।
উল্লেখ্য যে ২০২১ চনত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ দ্বাৰা অনুমোদন লাভ কৰা বিশ্বৰ প্ৰথমটো মেলেৰিয়া প্ৰতিষেধক হিচাপে জিএছকে, পিএটিএইচ আৰু অংশীদাৰসকলে প্ৰস্তুত কৰা আৰটিএছ,এছ/এএছ০১ই আখ্যা লাভ কৰিছে । তেতিয়াৰে পৰাই জিএছকে আৰু ভাৰত বায়’টেকে কম ব্যয়ত যোগান সম্প্ৰসাৰণ আৰু শক্তিশালী কৰাৰ বাবে নতুন, উচ্চ উৎপাদনৰসুবিধা, পণ্য বিকাশ আৰু প্ৰযুক্তি হস্তান্তৰত ২০ কোটি ডলাৰ বিনিয়োগ কৰিছে । এই বিনিয়োগে প্ৰতিষেধকৰ সুবিধা লাভ কৰাত সহায় কৰিছে ।
এই প্ৰসংগত বায়’টেক ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ কাৰ্যবাহী অধ্যক্ষ ডাঃ কৃষ্ণা ইল্লাই কয়," গাভি-ইউনিচেফৰ চুক্তিখন মেলেৰিয়া প্ৰতিষেধক সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে এক সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰতিশ্ৰুতি । গাভি/ইউনিচেফৰ অনুমান অনুসৰি আৰু এক নিযুত শিশুক মেলেৰিয়াৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰাটো নিশ্চিত কৰিব । বিশ্বজনীন জনস্বাস্থ্যৰ অংশীদাৰ হিচাপে আমি যোগান সম্প্ৰসাৰণ, উৎপাদন শক্তিশালী আৰু মেলেৰিয়া প্ৰতিষেধসমূহৰ স্থায়ী তথা সুলভ প্ৰৱেশ সুনিশ্চিত কৰিবলৈ যথেষ্ট বিনিয়োগ কৰিছো ।"
জিএছকেৰ মুখ্য গ্ল’বেল হেল্থ অফিচাৰ ডাঃ হাৰমনি পি গাৰ্জেছে কয় , “এই নতুন চুক্তিখনে জিএছকে আৰু বিবিআইএল উভয়ৰে বৃহৎ বিনিয়োগৰ পিছত আৰু বহু শিশুৰ বাবে আৰটিএছ,এছ/এএছ০১ৰ দীৰ্ঘম্যাদী ন্যায্য প্ৰৱেশ নিশ্চিত কৰাত সহায় কৰিছে । মেলেৰিয়াৰ আটাইতকৈ আশংকাত থকা শিশুসকলৰ বাবে প্ৰকৃত প্ৰভাৱ পেলোৱাত সহায় কৰিব ।”
২০২৪ চনৰ পিছত মেলেৰিয়াৰ প্ৰতিষেধকৰ চাহিদাই প্ৰাৰম্ভিক পূৰ্বাভাস অতিক্ৰম কৰিছে । বৰ্তমানলৈকে ইউনিচেফে ৭৪ নিযুততকৈ অধিক পালি সংগ্ৰহ আৰু যোগান ধৰা হৈছে । গাভিৰ পুঁজিৰে চলি থকা মেলেৰিয়া কাৰ্যসূচী এতিয়া আফ্ৰিকাৰ ২৫খন দেশৰ নিয়মীয়া প্ৰতিষেধকৰ অংশ হৈ আছে । আফ্ৰিকাই বিশ্বৰ মেলেৰিয়াৰ বোজাৰ ৭০%তকৈ অধিক বহন কৰি আহিছে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাহায্যৰ বাবে পুঁজিৰ অভূতপূৰ্ব হ্ৰাস পোৱাৰ সময়ত ২০৩০ চনৰ ভিতৰত আৰু ৫ কোটি শিশুক মেলেৰিয়াৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান সম্ভৱ হ'ব ।
চাৰিটা মাত্ৰাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিষেধকে ঋতু অনুসৰি অধিক ঋতুভিত্তিক সংক্ৰমণ হোৱা অঞ্চলত মেলেৰিয়াৰ ৰোগীৰ সংখ্যা প্ৰায় ৭৫ শতাংশ হ্ৰাস কৰে । বৃদ্ধি পোৱা উষ্ণতাই সংক্ৰমণৰ ধৰণ সলনি কৰি মেলেৰিয়াক নতুন অঞ্চললৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰে । প্ৰতিষেধকৰ দ্বাৰা এনে সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰাটো সম্ভৱ।
লগতে পঢ়ক:ঘৰত ৰক্তচাপ পৰীক্ষা কৰোতে এইকেইটা সাধাৰণ ভুল নকৰিব
শক্তিশালী হ'লেও হাড়বোৰ হঠাতে কিয় দুৰ্বল হৈ পৰে ?
ভালদৰে শোৱাৰ পিচতো ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিছে নেকি ? কাৰণ হ'ব পাৰে স্লিপ এপনিয়া