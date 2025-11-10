ETV Bharat / health

কোনবোৰ ৰোগত ফিজিঅ'থেৰাপি খুবেই প্ৰয়োজনীয় ?

সাম্প্ৰতিক সময়ত ৰাইজৰ মাজত বৃদ্ধি পোৱা ভিন্ন অস্থিৰ ৰোগ, বিষৰ সমস্যা সমাধানত ফিজিঅ’থেৰাপিয়ে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰ্জন কৰিছে জানো আহক ইয়াৰ গুৰত্বৰ বিষয়ে

BENEFITS OF PHYSIOTHERAPY
কোনবোৰ ৰোগত ফিজিঅ'থেৰাপি খুবেই প্ৰয়োজনীয় ? (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 10, 2025 at 3:06 PM IST

গুৱাহাটী: ফিজিঅ'থেৰাপি হৈছে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ শাখা ৷ যাৰ মাধ্যমেৰে শাৰীৰিক অক্ষমতা, বিষ, আঘাত আদি সমস্যাসমূহৰ চিকিৎসা কৰা হয় ৷ শনিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা “অসম ফিজিঅ’কন ২০২৫'' শীৰ্ষক ফিজিঅ’থেৰাপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধিৱেশনৰ সামৰণি পৰে ৷ এই অধিবেশনত দেশৰ বিভিন্ন ফিজিঅ'থেৰাপিষ্টে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ অনুষ্ঠানতে এখন স্মৰণিকা উন্মোচন কৰা হয়৷অধিৱেশনৰ লগত সংগতি ৰাখি চলিত সপ্তাহত গুৱাহাটীৰ বহুকেইখন হাস্পতাল আৰু ফিজিঅ’থেৰাপি কলেজত প্ৰায় সাতটা বিভিন্ন বিষয়ৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয়৷ ১০ নবেম্বৰত হ’ব লগা দুটা কৰ্মশালাতো উত্তৰপূৰ্বাঞ্চলৰ বহু শিক্ষাৰ্থী আৰু কৰ্মৰত ফিজিঅ’থেৰাপিষ্টে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি উদ্যোক্তাসকলে জনাইছে ৷

কেতিয়া ফিজিঅ'থেৰাপি প্ৰয়োজন ?

ডাঃ প্ৰণৱ কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তী, প্ৰচাৰ সম্পাদক, অসম ফিজিঅ’কন আদৰণি সমিতি (ETV Bharat)

অসম ফিজিঅ’কনৰ আদৰণি সমিতিৰ প্ৰচাৰ সম্পাদক ডাঃ প্ৰণৱ কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তীয়ে কয়, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ অভিন্ন বিভাগ হৈ পৰিছে ফিজিঅ'থেৰাপি ৷ অস্থিৰোগ , স্নায়ুৰোগ , বিষ মূলত ফিজিঅ'থেৰাপি প্ৰয়োগ কৰা হয় ৷ ক্ৰীড়া সংক্ৰন্তীয় আঘাতত ফিজিঅ'থেৰাপিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে ৷ ক্ৰীড়া সংক্ৰন্তীয় ঘাটবোৰ প্ৰতিৰোধ কৰা আৰু তাৰ পৰা সকাহ পোৱাৰ বাবে ফিজিঅ'থেৰাপি প্ৰয়োগ কৰা হয় ৷ তদুপৰি স্ত্ৰী আৰু প্ৰসূতি জনিত বহু সমস্যাত ফিজিঅ'থেৰাপি ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷ শিশুৰ ৰোগ বা জন্মগত সমস্যাৰ পৰা সকাহ দিয়াৰ বাবে ফিজিঅ'থেৰাপি বিষদ ভাৱে প্ৰয়োগ কৰা হয় ৷"

BENEFITS OF PHYSIOTHERAPY
ফিজিঅ'থেৰাপি (GETTY IMAGES)

তেওঁ লগতে কয় ষ্ট্ৰোক হ’লে শৰীৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট অংশ বা সম্পূৰ্ণ শৰীৰটো অকামিলা হৈ পৰে ৷ শৰীৰটোক শক্তি প্ৰদান কৰা আৰু শৰীৰটো আগৰ পৰ্যায়লৈ লৈ গৈ ৰোগীজনক স্বনিৰ্ভৰশীল হ'বৰ বাবে ফিজিঅ'থেৰাপিৰ খুবেই প্ৰয়োজন ৷ ফিজিঅ'থেৰাপিৰ জৰিয়তে ৰোগী এজনে আগৰ দৰে স্বনিৰ্ভৰশীল হৈ চলিব পৰা অৱস্থালৈ যাব পাৰে ৷ ৰোগ অনুসৰি ফিজিঅ'থেৰাপি প্ৰয়োগ কৰা হয় আৰু উপশম পোৱা যায় ৷ কিছু ৰোগত এসপ্তাহ উপশম পায় আৰু কিছু ৰোগত দীঘলীয়া সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় ৷ অস্হি বা বিষৰ সমস্যাত কম সময়ৰ ভিতৰত সুফল লাভ কৰে ৷ স্নায়ুৰ সমস্যা হ'লে দীঘলীয়া সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় ৷

ফিজিঅ'থেৰাপিৰ গুৰুত্ব

BENEFITS OF PHYSIOTHERAPY
ফিজিঅ'থেৰাপি (GETTY IMAGES)

ফিজিঅ'থেৰাপি মানুহক পুনৰ চলাচলক্ষম কৰি তোলে, জীৱনমান উন্নত কৰে আৰু মানসিক ভাৱেও স্থিৰতা প্ৰদান কৰে ৷ ডাঃ প্ৰণৱ কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তীয়ে কয় , নিৰোগী হৈ থাকিবলৈ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম আৰু ব্যায়াম অত্যন্ত প্ৰয়োজন ৷ ব্যাম জধে মধে কৰিলে শৰীৰ হিতে বিপৰীত হ'ব পাৰে ৷ এজন ফিজিঅ'থেৰাপিষ্টে প্ৰয়োজনীয় ব্যয়ামৰ কৌশলবোৰ শিকাব পাৰে ৷ এই কৌশলবোৰৰ জৰিয়তে শৰীৰ সুস্থ কৰি ৰখাত সহায় কৰিব পাৰে ৷ " তেওঁ লগতে কয় , ৰাইজৰ মাজত বৰ্তমান ফিজিঅ'থেৰাপিক লৈ সজাগতা আহিছে ৷ আমিও বছৰ বছৰ ধৰি ৰাইজক সজাগ কৰাৰ চেষ্টা কৰি আহিছো ৷ যিবোৰ ৰোগ ফিজিঅ'থেৰাপিৰ জৰিয়তে উপশম সম্ভৱ হয় তেনেবোৰ ৰোগৰ ক্ষেত্ৰ ফিজিঅ'থেৰাপি চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰা উচিত ৷ "

BENEFITS OF PHYSIOTHERAPY
ফিজিঅ'থেৰাপি (GETTY IMAGES)

থেৰাপি আৰু মালিচৰ মাজত পাৰ্থক্য কি ?

BENEFITS OF PHYSIOTHERAPY
ফিজিঅ'থেৰাপি (GETTY IMAGES)

তেওঁ কয়, " থেৰাপিক লৈ ৰাইজৰ মাজত কিছুমান ভ্ৰান্ত ধাৰণা আছে ৷ বহুতে মালিচ প্ৰয়োগ কৰে ৷ ফিজিঅ'থেৰাপিষ্টি নোহোৱাকৈ থেৰাপি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰি অন্য ধৰণৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰে ৷ যিবোৰ খুব বিপদজনক ৷ এইধৰণৰ মালিচৰ পৰা ৰোগ উপশম নাপায় হিতে বিপৰীত হোৱা দেখা যায় ৷ সেয়েহে ৰাইজ সজাগ হ'ব লাগে ৷ থেৰাপি লোৱাৰ আগতে থেৰাপিষ্টজনৰ যোগ্যতা আছে নে নাই চাব লাগে ৷ প্ৰয়োজনত থেৰাপিষ্টজনৰ ৰেজিমেষ্টেচন নম্বৰ চাব লাগে ৷ সেইখিনি সজাগতা ৰাইজৰ মাজত আহিলে উপযুক্ত ফিজিঅ'থেৰাপি চিকিৎসা পাব আৰু ৰাইজ উপকৃত হ'ব ৷"

BENEFITS OF PHYSIOTHERAPY
PAIN MANAGEMENT
MUSCULOSKELETAL DISORDERS
ফিজিঅ’থেৰাপিৰ উপকাৰিতা
PHYSIOTHERAPY

