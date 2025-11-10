কোনবোৰ ৰোগত ফিজিঅ'থেৰাপি খুবেই প্ৰয়োজনীয় ?

কোনবোৰ ৰোগত ফিজিঅ'থেৰাপি খুবেই প্ৰয়োজনীয় ?
সাম্প্ৰতিক সময়ত ৰাইজৰ মাজত বৃদ্ধি পোৱা ভিন্ন অস্থিৰ ৰোগ, বিষৰ সমস্যা সমাধানত ফিজিঅ’থেৰাপিয়ে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰ্জন কৰিছে জানো আহক ইয়াৰ গুৰত্বৰ বিষয়ে
Published : November 10, 2025 at 3:06 PM IST
গুৱাহাটী: ফিজিঅ'থেৰাপি হৈছে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ শাখা ৷ যাৰ মাধ্যমেৰে শাৰীৰিক অক্ষমতা, বিষ, আঘাত আদি সমস্যাসমূহৰ চিকিৎসা কৰা হয় ৷ শনিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা “অসম ফিজিঅ’কন ২০২৫'' শীৰ্ষক ফিজিঅ’থেৰাপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধিৱেশনৰ সামৰণি পৰে ৷ এই অধিবেশনত দেশৰ বিভিন্ন ফিজিঅ'থেৰাপিষ্টে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ অনুষ্ঠানতে এখন স্মৰণিকা উন্মোচন কৰা হয়৷অধিৱেশনৰ লগত সংগতি ৰাখি চলিত সপ্তাহত গুৱাহাটীৰ বহুকেইখন হাস্পতাল আৰু ফিজিঅ’থেৰাপি কলেজত প্ৰায় সাতটা বিভিন্ন বিষয়ৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয়৷ ১০ নবেম্বৰত হ’ব লগা দুটা কৰ্মশালাতো উত্তৰপূৰ্বাঞ্চলৰ বহু শিক্ষাৰ্থী আৰু কৰ্মৰত ফিজিঅ’থেৰাপিষ্টে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি উদ্যোক্তাসকলে জনাইছে ৷
কেতিয়া ফিজিঅ'থেৰাপি প্ৰয়োজন ?
অসম ফিজিঅ’কনৰ আদৰণি সমিতিৰ প্ৰচাৰ সম্পাদক ডাঃ প্ৰণৱ কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তীয়ে কয়, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ অভিন্ন বিভাগ হৈ পৰিছে ফিজিঅ'থেৰাপি ৷ অস্থিৰোগ , স্নায়ুৰোগ , বিষ মূলত ফিজিঅ'থেৰাপি প্ৰয়োগ কৰা হয় ৷ ক্ৰীড়া সংক্ৰন্তীয় আঘাতত ফিজিঅ'থেৰাপিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে ৷ ক্ৰীড়া সংক্ৰন্তীয় ঘাটবোৰ প্ৰতিৰোধ কৰা আৰু তাৰ পৰা সকাহ পোৱাৰ বাবে ফিজিঅ'থেৰাপি প্ৰয়োগ কৰা হয় ৷ তদুপৰি স্ত্ৰী আৰু প্ৰসূতি জনিত বহু সমস্যাত ফিজিঅ'থেৰাপি ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷ শিশুৰ ৰোগ বা জন্মগত সমস্যাৰ পৰা সকাহ দিয়াৰ বাবে ফিজিঅ'থেৰাপি বিষদ ভাৱে প্ৰয়োগ কৰা হয় ৷"
তেওঁ লগতে কয় ষ্ট্ৰোক হ’লে শৰীৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট অংশ বা সম্পূৰ্ণ শৰীৰটো অকামিলা হৈ পৰে ৷ শৰীৰটোক শক্তি প্ৰদান কৰা আৰু শৰীৰটো আগৰ পৰ্যায়লৈ লৈ গৈ ৰোগীজনক স্বনিৰ্ভৰশীল হ'বৰ বাবে ফিজিঅ'থেৰাপিৰ খুবেই প্ৰয়োজন ৷ ফিজিঅ'থেৰাপিৰ জৰিয়তে ৰোগী এজনে আগৰ দৰে স্বনিৰ্ভৰশীল হৈ চলিব পৰা অৱস্থালৈ যাব পাৰে ৷ ৰোগ অনুসৰি ফিজিঅ'থেৰাপি প্ৰয়োগ কৰা হয় আৰু উপশম পোৱা যায় ৷ কিছু ৰোগত এসপ্তাহ উপশম পায় আৰু কিছু ৰোগত দীঘলীয়া সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় ৷ অস্হি বা বিষৰ সমস্যাত কম সময়ৰ ভিতৰত সুফল লাভ কৰে ৷ স্নায়ুৰ সমস্যা হ'লে দীঘলীয়া সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় ৷
ফিজিঅ'থেৰাপিৰ গুৰুত্ব
ফিজিঅ'থেৰাপি মানুহক পুনৰ চলাচলক্ষম কৰি তোলে, জীৱনমান উন্নত কৰে আৰু মানসিক ভাৱেও স্থিৰতা প্ৰদান কৰে ৷ ডাঃ প্ৰণৱ কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তীয়ে কয় , নিৰোগী হৈ থাকিবলৈ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম আৰু ব্যায়াম অত্যন্ত প্ৰয়োজন ৷ ব্যাম জধে মধে কৰিলে শৰীৰ হিতে বিপৰীত হ'ব পাৰে ৷ এজন ফিজিঅ'থেৰাপিষ্টে প্ৰয়োজনীয় ব্যয়ামৰ কৌশলবোৰ শিকাব পাৰে ৷ এই কৌশলবোৰৰ জৰিয়তে শৰীৰ সুস্থ কৰি ৰখাত সহায় কৰিব পাৰে ৷ " তেওঁ লগতে কয় , ৰাইজৰ মাজত বৰ্তমান ফিজিঅ'থেৰাপিক লৈ সজাগতা আহিছে ৷ আমিও বছৰ বছৰ ধৰি ৰাইজক সজাগ কৰাৰ চেষ্টা কৰি আহিছো ৷ যিবোৰ ৰোগ ফিজিঅ'থেৰাপিৰ জৰিয়তে উপশম সম্ভৱ হয় তেনেবোৰ ৰোগৰ ক্ষেত্ৰ ফিজিঅ'থেৰাপি চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰা উচিত ৷ "
থেৰাপি আৰু মালিচৰ মাজত পাৰ্থক্য কি ?
তেওঁ কয়, " থেৰাপিক লৈ ৰাইজৰ মাজত কিছুমান ভ্ৰান্ত ধাৰণা আছে ৷ বহুতে মালিচ প্ৰয়োগ কৰে ৷ ফিজিঅ'থেৰাপিষ্টি নোহোৱাকৈ থেৰাপি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰি অন্য ধৰণৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰে ৷ যিবোৰ খুব বিপদজনক ৷ এইধৰণৰ মালিচৰ পৰা ৰোগ উপশম নাপায় হিতে বিপৰীত হোৱা দেখা যায় ৷ সেয়েহে ৰাইজ সজাগ হ'ব লাগে ৷ থেৰাপি লোৱাৰ আগতে থেৰাপিষ্টজনৰ যোগ্যতা আছে নে নাই চাব লাগে ৷ প্ৰয়োজনত থেৰাপিষ্টজনৰ ৰেজিমেষ্টেচন নম্বৰ চাব লাগে ৷ সেইখিনি সজাগতা ৰাইজৰ মাজত আহিলে উপযুক্ত ফিজিঅ'থেৰাপি চিকিৎসা পাব আৰু ৰাইজ উপকৃত হ'ব ৷"
