কেৱল খাদ্যই নহয়! আপোনাৰ জিনেও বৃদ্ধি কৰে হৃদৰোগৰ সম্ভাৱনা-বিশেষজ্ঞ

চিকিৎসকৰ মতে, হৃদৰোগ অথবা হাৰ্ট এটেক কেৱল জীৱনশৈলীৰ সৈতে জড়িত নহয় বৰঞ্চ ইয়াৰ আমাৰ ডি এন এৰ সৈতেও ইয়াৰ গভীৰ সম্পৰ্ক আছে কেনেকৈ জানো আহক-

Beyond Genetics: Expert Strategies for Preventing Heart Disease When You Have a Family History
কেৱল খাদ্যই নহয়! আপোনাৰ জিনেও বৃদ্ধি কৰে হৃদৰোগৰ সম্ভাৱনা-বিশেষজ্ঞ (ETV Bharat)
আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনোবাই কম বয়সতে হাৰ্ট এটেকত আক্ৰান্ত হৈছে নেকি ? উচ্চ কলেষ্টেৰল বা উচ্চ ৰক্তচাপ প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি চলি থাকে নেকি ? যদি আছে, তেন্তে আপুনিও এই ৰোগত ভোগাৰ আশংকা আছে নেকি এই প্ৰশ্নটোৱে আপোনাক নিশ্চয় অশান্তি দিছে নহয়জানো! চিকিৎসকৰ মতে, হৃদৰোগ কেৱল জীৱনশৈলীৰ সৈতে জড়িত নহয়, আমাৰ ডি এন এৰ সৈতেও ইয়াৰ গভীৰ সম্পৰ্ক আছে ৷

আমি প্ৰায়ে শুনিবলৈ পাওঁ যে অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্যাভ্যাস, ধূমপান বা মানসিক চাপৰ ফলত হাৰ্ট এটেক হয়, কিন্তু আপুনি জানেনে যে আমাৰ হৃদৰোগৰ আশংকাও জিনীয় কাৰকৰ সৈতে জড়িত ? হয়, যদি আপোনাৰ পিতৃ-মাতৃ বা ভাই-ভনীৰ কেতিয়াবা হৃদৰোগ বা হাৰ্ট এটেক হৈছে, তেন্তে বাহিৰৰ পৰা যিমানেই সুস্থ যেন নালাগিলেও আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতো এই সমস্যা হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷

জিনীয় কাৰকৰ বাবে বিপদ বৃদ্ধি

এপ’ল’ হাস্পতালৰ কাৰ্ডিঅ’থ’ৰেচিক আৰু কাৰ্ডিঅ’ভাস্কুলাৰ চাৰ্জাৰীৰ জ্যেষ্ঠ পৰামৰ্শদাতা ডাঃ মুকেশ গোৱেলৰ মতে, কিছুমান মানুহৰ এনে জিন থাকে যিয়ে কলেষ্টেৰল নিয়ন্ত্ৰণত ব্যাঘাত জন্মায়, ৰক্তচাপৰ ভাৰসাম্যহীনতা, বা শৰীৰত প্ৰদাহ বৃদ্ধি কৰে ৷ এই সকলোবোৰ কাৰকে হাৰ্ট এটেক বা হৃদৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷

আমি আমাৰ জিন সলনি কৰিব পাৰোনে ?

সহজ উত্তৰটো হ’ল নহয় ৷ আমি আমাৰ জিনীয় বৈশিষ্ট্য সলনি কৰিব নোৱাৰো, কিন্তু ইয়াৰ সৈতে জড়িত বিপদ হ্ৰাস কৰিব পাৰো ৷ বুদ্ধিমান, সজাগ আৰু সময়োপযোগী পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে এয়া একেবাৰে সম্ভৱ ৷

আপুনি কি কৰিব পাৰে ?

আপোনাৰ পৰিয়ালৰ চিকিৎসা ইতিহাস জানি লওক: আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনোবাই যদি হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে, তেন্তে তাক আওকাণ নকৰিব ৷ চিকিৎসকক কওক যাতে তেওঁলোকে সেই অনুসৰি আপোনাৰ পৰীক্ষা আৰু জীৱনশৈলীৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ৷

নিয়মীয়াকৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাওক: সময়ে সময়ে কলেষ্টেৰল, ৰক্তচাপ, ৰক্ত শৰ্কৰাৰ পৰীক্ষা কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷ যিকোনো সমস্যা আগতীয়াকৈ ধৰা পৰিলে স্বাস্থ্যজনিত গুৰুতৰ বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি ৷

সঠিক জীৱনশৈলী গ্ৰহণ কৰক

শাক-পাচলি, ফল-মূল আৰু আঁহযুক্ত সুষম আহাৰ গ্ৰহণ কৰক ৷ ভজা খাদ্য, অতিৰিক্ত নিমখ আৰু চেনি পৰিহাৰ কৰিব লাগে ৷ ধূমপান আৰু পৰা আঁতৰি থাকক ৷ প্ৰতিদিনে কমেও ৩০ মিনিট খোজ কাঢ়িব বা কিছু শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপ কৰক ৷ মানসিক চাপ পৰিচালনা কৰক: দীৰ্ঘদিনীয়া মানসিক চাপেও হৃদযন্ত্ৰৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে ৷ ধ্যান, যোগ, বা আপোনাৰ প্ৰিয় কামৰ জৰিয়তে মানসিক শান্তি বিচাৰি উলিওৱাটো অত্যন্ত উপকাৰী হ’ব পাৰে ৷সময়মতে সজাগতাই

আটাইতকৈ ডাঙৰ সুৰক্ষা

মানুহে প্ৰায়ে ভাবে যে সৰু হোৱাৰ বাবে হাৰ্ট এটেকৰ আশংকা নাই ৷ কিন্তু বাস্তৱ কথাটো হ’ল, বিশেষকৈ পাৰিবাৰিক ইতিহাস থকাসকলৰ মাজত কম বয়সতো হৃদৰোগ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে ৷ গতিকে আপোনাৰ জিনীয় প্ৰৱণতা বুজি পোৱাটো বুদ্ধিমানৰ কাম আৰু সেই অনুসৰি জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন কৰাটোৱেই বুদ্ধিমানৰ কাম ৷

সামৰণিত ডাঃ গোৱেলে কৈছে- আমি আমাৰ জিনীয় পৰিচয় সলনি কৰিব নোৱাৰো, কিন্তু আমি নিশ্চিতভাৱে আমাৰ হৃদয়খনক সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে সময়োপযোগী পদক্ষেপ ল’ব পাৰো ৷

