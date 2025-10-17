ETV Bharat / health

কিট’ ডায়েটে বৃদ্ধি কৰিব পাৰে এই ৰোগৰ সম্ভাৱনা! গৱেষণাত পোহৰলৈ আহিল আচৰিত তথ্য

শেহতীয়াকৈ কৰা এক অধ্যয়নত জনপ্ৰিয় খাদ্যাভ্যাস কিট’ ডায়েটক লৈ এটি উদ্বেগজনক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে, জানিবলৈ পঢ়ক সবিশেষ-

KETO DIET
কিট’ ডায়েটে বৃদ্ধি কৰিব পাৰে এই ৰোগৰ সম্ভাৱনা! গৱেষণাত পোহৰলৈ আহিল আচৰিত তথ্য (Canva)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : October 17, 2025 at 4:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

আজিকালি মানুহে ওজন কমাবলৈ বিভিন্ন খাদ্য পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰে ৷ ইয়াৰে অন্যতম জনপ্ৰিয় হৈছে কিট’ ডায়েট ৷ এই খাদ্য চৰ্বি ভিত্তিক, ইয়াত কাৰ্বহাইড্ৰেট (যেনে ৰুটি, চাউল, আৰু চেনি) অতি কম পৰিমাণে গ্ৰহণ কৰা হয় ৷ অৱশ্যে শেহতীয়াকৈ কৰা এক অধ্যয়নত এই জনপ্ৰিয় খাদ্যাভ্যাসৰ বিষয়ে উদ্বেগজনক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৷ কি কোৱা হৈছে এই গৱেষণাত সবিশেষ জানো আহক-

নতুন গৱেষণাই কি কয় ?

শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাত কৰা এক অধ্যয়ন অনুসৰি উচ্চ চৰ্বিযুক্ত কিট’ ডায়েটে আক্ৰমণাত্মক ধৰণৰ স্তন কেন্সাৰৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷ বিজ্ঞানীসকলে জানিব পাৰিছে যে যেতিয়া শৰীৰত লিপিড বা ফেটি এচিডৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পায় তেতিয়া ই কেন্সাৰ কোষৰ বৃদ্ধি আৰু বিয়পিবলৈ অনুকূল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ৷

এই অধ্যয়নত গৱেষকসকলে দেখিলে যে স্তন কেন্সাৰৰ উন্নত ৰূপ যেনে ট্ৰিপল-নেগেটিভ স্তন কেন্সাৰত কেন্সাৰ কোষবোৰ চৰ্বিৰ ওপৰত অত্যন্ত নিৰ্ভৰশীল ৷ অৰ্থাৎ শৰীৰত যিমানেই বেছি পৰিমাণৰ লিপিড থাকে সিমানেই কৰ্কট ৰোগ সক্ৰিয় আৰু আক্ৰমণাত্মক হ’ব পাৰে ৷

মেদবহুলতা আৰু কেন্সাৰৰ মাজত গভীৰ সংযোগ

গৱেষণাৰ পৰা এইটোও প্ৰকাশ পাইছে যে মেদবহুল লোকৰ ক্ষেত্ৰত এই ধৰণৰ কেন্সাৰৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ৷ আচলতে মেদবহুলতাৰ বাবে ইতিমধ্যে শৰীৰত লিপিডৰ মাত্ৰা অধিক থাকে, যাৰ ফলত কেন্সাৰ কোষবোৰ সহজে বৃদ্ধি পায় ৷

বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে মেদবহুল লোক আৰু কেন্সাৰ ৰোগীয়ে অত্যধিক চৰ্বিযুক্ত খাদ্য পৰিহাৰ কৰিব লাগে ৷ বৰঞ্চ শৰীৰত লিপিডৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা থেৰাপী বা খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷

গৱেষকৰ সতৰ্কবাণী

এই অধ্যয়নৰ সৈতে জড়িত বিশেষজ্ঞ কেৰেন হিলগেনডৰ্ফে কয় যে, মেদবহুলতা আৰু কেন্সাৰৰ মাজৰ এই সম্পৰ্কক প্ৰায়ে উপেক্ষা কৰা হয় ৷ তেওঁ কয়, “বহুতে ভাবে যে চৰ্বীয়ে কেৱল ওজন বৃদ্ধি কৰে, কিন্তু বাস্তৱত ই কেন্সাৰ কোষৰ বাবে ‘ইন্ধন’ হিচাপেও কাম কৰে ৷”

অৰ্থাৎ কোনো ব্যক্তিয়ে যদি দীৰ্ঘদিন ধৰি উচ্চ চৰ্বিযুক্ত খাদ্য গ্ৰহণ কৰি আহিছে তেন্তে তেওঁ অজানিতে নিজৰ শৰীৰত এনে এক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব পাৰে যাৰ ফলত কেন্সাৰৰ দৰে গুৰুতৰ ৰোগ হ’ব পাৰে ৷

কিট’ ডায়েট সকলোৰে বাবে উপকাৰী নহয়

কিট’ ডায়েট সকলোৰে বাবে উপযোগী নহয় বুলি ক’লে ভুল নহ’ব ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা কিছুমান লোকৰ প্ৰথম অৱস্থাত ওজন কমোৱাত সহায় হ’ব পাৰে যদিও ইয়াৰ ফলত শৰীৰৰ বিপাকীয় ক্ৰিয়াত গভীৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷

বিশেষজ্ঞসকলে ওজন কমাব পৰা যিকোনো খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ আগতে চিকিৎসক বা পুষ্টিবিদৰ পৰামৰ্শ ল’বলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে ৷ কাৰণ প্ৰতিজন মানুহৰ শৰীৰ বেলেগ বেলেগ—এজনৰ বাবে যিটো উপকাৰী সেয়া আন এজনৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ’ব পাৰে ৷

উৎস

https://www.cancer.columbia.edu/news/study-finds-keto-diet-could-contribute-cancer-metastasis

লগতে পঢ়ক

  1. খুব এলেহুৱা অনুভৱ হয় নেকি ? এলাহ দূৰ কৰিবলৈ আমি কি কৰা উচিত
  2. যকৃতক সুস্থ ৰাখিবলৈ আমি কি কৰা উচিত ? জানক গৱেষণাই কি কয়
  3. অনবৰতে চকু জ্বলা-পোৰা বা বিষ হয় নেকি ? এয়া কি ৰোগৰ লক্ষণ ?

TAGGED:

CARBOHYDRATES
KETO DIET SIDE EFFECTS
BREAST CANCER
কিট’ ডায়েট
KETO DIET

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.