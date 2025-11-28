ETV Bharat / health

ভিটামিন ডিৰ বাবে ৰ’দ লোৱাৰ উপযুক্ত সময় কি জানেনে ? হাড়ৰ স্বাস্থ্য বজাই ৰখাত ভিটামিন ডিৰ ভূমিকা কি ?

হাড়ৰ স্বাস্থ্য বজাই ৰখাত ভিটামিন ডিৰ ভূমিকা কি আৰু ইয়াৰ অভাৱ দূৰ কৰিবলৈ কিমান সময় লাগে ? জানো আহক-

Published : November 28, 2025 at 12:23 PM IST

ভিটামিন ডিৰ অভাৱ বেছিভাগ ভাৰতীয়কে আক্ৰান্ত কৰা এক ডাঙৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা ।এই ভিটামিন সামগ্ৰিক স্বাস্থ্যৰ বাবে বিশেষকৈ হাড়ৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় ।পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে কেলচিয়াম সেৱন কৰিলেও ভিটামিন ডি কম হ’লে হাড় দুৰ্বল হৈ পৰে (Vitamin-D Deficiecny Symptoms)।

কিন্তু হাড়ৰ স্বাস্থ্য বজাই ৰখাত ভিটামিন ডিৰ ভূমিকা কি আৰু ইয়াৰ অভাৱ দূৰ কৰিবলৈ কিমান সময় লাগে (Right Time to Take Vitamin-D from Sun)? ভিটামিন ডিৰ বিষয়ে এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ আজিৰ এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জানো আহক-

পুৱাৰ সূৰ্যৰ ৰশ্মিয়েই যথেষ্ট নে ?

সহজ উত্তৰটো হ’ল নহয় । ভিটামিন ডি উৎপাদনৰ কথা আহিলে পুৱাৰ সূৰ্য্যৰ ৰশ্মি (যেনে পুৱা ৭-৮ বজাত) ফলপ্ৰসূ বুলি গণ্য কৰা নহয় । সূৰ্য্যৰ UV-B ৰশ্মিৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে আমাৰ ছালত ভিটামিন ডি উৎপন্ন হয় । পুৱা বায়ুমণ্ডলত UV-B ৰশ্মিৰ পৰিমাণ অতি কম । গতিকে পুৱাৰ সূৰ্যৰ পোহৰ ভিটামিন ডি উৎপাদনৰ বাবে ফলপ্ৰসূ নহয় ।

ভিটামিন ডিৰ বাবে ৰ’দ লোৱাৰ উপযুক্ত সময় কি ?

ভিটামিন ডি উৎপাদনৰ বাবে আটাইতকৈ ফলপ্ৰসূ সময় হ’ল দুপৰীয়া । পুৱা ১০ বজাৰ পৰা দুপৰীয়া ৩ বজাৰ মাজত সূৰ্যৰ ৰশ্মি গ্ৰহণ কৰাটো আটাইতকৈ ফলপ্ৰসূ । এই সময়ছোৱাত সূৰ্য্যৰ ৰশ্মি আটাইতকৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে জিলিকি থাকে আৰু UV-B ৰশ্মি সৰ্বাধিক হয়, যিয়ে ছালৰ তলৰ কলেষ্টেৰলক ভিটামিন ডিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে ।

কিমান সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ প্ৰয়োজন ?

ই বহু কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, যেনে- মানুহৰ ছালৰ ৰং, বয়স, তেওঁ ক’ত থাকে আৰু বতৰ ।

  • শেঁতা পৰা ছাল: উজ্জ্বল ছালত মেলানিন কম থাকে, গতিকে প্ৰায় ১৫-২০ মিনিট ৰ’দত থাকিলে তেওঁলোকৰ বাবে যথেষ্ট হ’ব পাৰে ।
  • ক’লা বা ক’লা ছাল: ক’লা ছালত মেলানিন বেছি থাকে, যিয়ে UV-B ৰশ্মি বন্ধ কৰি ৰাখে । গতিকে প্ৰায় ৩০-৪৫ মিনিটমান ৰ’দত থকাটো বাঞ্ছনীয় ।
  • বৃদ্ধাৱস্থা: বয়স বঢ়াৰ লগে লগে ছালৰ ভিটামিন ডি উৎপাদনৰ ক্ষমতা কমি যায়, গতিকে ইহঁতক অলপ বেছি সময় লাগিব পাৰে ।

এইবোৰ কথা নিশ্চয় মনত ৰাখিব

  • ৰ’দৰ তাপ লওতে শৰীৰৰ বৃহৎ অংশ (যেনে হাত, পিঠি, ভৰি) উন্মুক্ত হ’লে ভাল ।
  • ছানস্ক্ৰীণ পিন্ধি ৰ’দত বহি থাকিলে ভিটামিন ডি উৎপাদন কৰিব নোৱাৰি, গতিকে ছানস্ক্ৰীণ অবিহনে ছানবাথ কৰক ।
  • খিৰিকীৰ কাঁচৰ মাজেৰে সূৰ্যৰ ৰশ্মি গ্ৰহণ কৰিলে কোনো কামত নাহে, কিয়নো কাঁচে UV-B ৰশ্মি প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান কৰে ।

হাড়ৰ বাবে ভিটামিন ডি কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?

কেলচিয়াম শোষণত সহায়ক - আমাৰ অন্ত্ৰত কেলচিয়াম শোষণৰ বাবে ভিটামিন ডি অতি প্ৰয়োজনীয় । ভিটামিন ডিৰ অভাৱ হ’লে শৰীৰে খাদ্যৰ পৰা পোৱা কেলচিয়াম সঠিকভাৱে শোষণ কৰিব নোৱাৰিব, যদিও আপুনি প্ৰচুৰ পৰিমাণে গাখীৰ আৰু পনিৰ সেৱন কৰে ।

হাড় গঠন আৰু শক্তিত ভূমিকা

ভিটামিন ডিয়ে হাড় গঠনকাৰী কোষৰ কাৰ্য্যকলাপ প্ৰত্যক্ষভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে । হাড়ৰ খনিজ পদাৰ্থৰ বাবেও ই অতি প্ৰয়োজনীয়, যাৰ ফলত হাড়বোৰ শক্তিশালী আৰু কঠিন হোৱাত সহায় কৰে । ভিটামিন ডিৰ অভাৱত শৰীৰে হাড়ৰ মেৰামতি আৰু বৃদ্ধিৰ বাবে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ কেলচিয়াম লাভ কৰাত বাধা দিয়ে । ইয়াৰ ফলত শিশুৰ ৰিকেট হ’ব পাৰে, যিটো অৱস্থাত হাড় কোমল, দুৰ্বল আৰু বেঁকা হৈ পৰে । প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকৰ অষ্টিঅ’মেলেচিয়াও হ’ব পাৰে, যিটো হাড়ৰ বিষ আৰু পেশীৰ দুৰ্বলতাৰ বৈশিষ্ট্য ।

