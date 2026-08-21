বেংগালুৰুৰ উদ্যোগৰ মায়’ ক্লিনিকৰ সহযোগিতাত এ আই ব্যৱহাৰ কৰি কৰ্কটৰ ক্ষুদ্ৰ অণুৰ প্ৰতিৰোধক চিনাক্ত
শ্ৰৱতী এ আয়ে আমেৰিকাৰ মায়’ ক্লিনিকৰ গৱেষকৰ সৈতে জিআইপিচি১ৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুদ্ৰ অণুৰ প্ৰতিৰোধক চিনাক্ত কৰিছে ।
Published : August 21, 2026 at 3:16 PM IST
বছৰ বছৰ ধৰি কৰ্কট ৰোগৰ ঔষধ আৱিষ্কাৰ নিৰাশাজনক হৈ আছে : যিবোৰ ৰোগৰ কাৰক শৰীৰৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিজ্ঞানীকসকলে নিশ্চিতভাৱে জ্ঞাত; কিন্তু বৰ্তমানৰ ঔষধৰে সেইবোৰ কাৰ্যকৰীভাৱে নিৰ্মূল কৰাটো সম্ভৱ হোৱা নাই । তেনে এক লক্ষ্য হৈছে জিআইপিচি১, এয়া হৈছে টিউমাৰ বৃদ্ধি আৰু চিকিৎসা প্ৰতিৰোধৰ লগত জড়িত এটা প্ৰ'টিন । ই বিশেষকৈ পেনক্ৰিয়েটিক ডাক্টেল এডেনোকাৰ্চিনোমা (PDAC) নামৰ কৰ্কট ৰোগৰ সৈতে অতি প্ৰাসঙ্গিক আৰু এইটো কৰ্কট ৰোগৰ আটাইতকৈ আক্ৰমণাত্মক ৰূপবোৰৰ অন্য়তম বুলি কোৱা হয় ।
সম্প্ৰতি বেংগালুৰুস্থিত এটা উদ্যোগে ইয়াক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ দিশত এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাত সহায় কৰিছে । ২০২০ চনত কিষাণ গুৰৰাম, ৰামনাৰায়ণন জিভি আৰু শিৱকুমাৰ এছে প্ৰতিষ্ঠা কৰা শ্ৰৱতী এআইয়ে আমেৰিকাৰ মায়’ ক্লিনিকৰ গৱেষকৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত কাম কৰি জিআইপিচি১ৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুদ্ৰ অণুৰ প্ৰতিৰোধক চিনাক্ত কৰিছে ।
২০২৬ৰ ৩১ জুলাইত গৱেষণা পত্ৰিকা 'চেল ৰিপ'ৰ্টছ'ত ফলাফল সন্দৰ্ভত প্ৰকাশিত এক ফলাফল সম্পৰ্কীয় লেখাত অগ্নাশয়ৰ কৰ্কট ৰোগৰ পৰীক্ষামূলক এই মডেলটোত টিউমাৰৰ বৃদ্ধিত বাধা দিছিল বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে । এটা পৰীক্ষামূলক অনুৱে টিউমাৰৰ বৃদ্ধি হ্ৰাস কৰিছে । তদুপৰি উল্লেখ কৰা মতে, ৰোগীৰ জীয়াই থকাৰ সময় বৃদ্ধি কৰিছে । লগতে ই কেমোথেৰাপি ঔষধ জেমচিটাবিনৰ এণ্টি টিউমাৰৰ প্ৰভাৱ বৃদ্ধি কৰিছে ।
অৱশ্য়ে ইয়াত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰ্ত আছে: এইটো এতিয়াও পৰীক্ষামূলক গৱেষণা । মানুহৰ ওপৰত এই ঔষধৰ পৰীক্ষা কৰা হোৱা নাই আৰু ক্লিনিকেল ট্ৰায়েল আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে অধিক অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজন ।
জিআইপিচি১ কি ?
জিআইপিচি১ হৈছে একপ্ৰকাৰৰ প্ৰ'টিন যি অগ্ন্যাশয়ৰ কৰ্কটত স্বাভাৱিকতাতকৈ বেছিকৈ উৎপন্ন হয় । ই টিউমাৰৰ বৃদ্ধি আৰু চিকিৎসাৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাত ভূমিকা পালন কৰে । সমস্যাটো হ’ল ইয়াৰ পিডিজেড ডমেইনক ঐতিহাসিকভাৱে গতানুগতিক ক্ষুদ্ৰ অণুৰ ঔষধৰ দ্বাৰা লক্ষ্য কৰাটো কঠিন হৈ আহিছে । ই কৰ্কট কোষ বৃদ্ধিত আৰু চিকিৎসাৰ প্ৰতি প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিত সহায় কৰে ।
আৰু ইয়াতেই কাহিনীটোত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাই প্ৰৱেশ কৰে । উল্লেখ্য় যে উক্ত পৰীক্ষাগাৰত এটা এটাকৈ বিপুল সংখ্যক অণু পৰীক্ষা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে গৱেষকসকলে সম্ভাৱনাসমূহ সংকুচিত কৰিবলৈ গণনামূলক সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰে । মায়’ ক্লিনিকৰ মতে, এই সহযোগিতাই জিআইপিচি১ক বাধা দিব পৰা অণুটো চিনাক্ত কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰায় ৪০,০০০ সম্ভাৱ্য যৌগ পৰীক্ষা কৰা হৈছে ।
শ্ৰৱতী এআইৰ বাবে সেইটোৱেই হৈছে অনুশীলনৰ কথাটো: কেৱল বৰ্তমানৰ ঔষধ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ নহয়,ব ৰং নতুন অণুৰ ডিডাইন আৰু আৱিষ্কাৰত সহায় কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাই কেনেকৈ অণু বিচাৰি উলিওৱাত সহায় কৰিলে
এই আৱিষ্কাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে কৰা কেইবাটাও পৰীক্ষণ পৰ্যায় জড়িত হৈ আছে । প্ৰথমে জেনেৰেটিভ এআইৰ সহায়ত সম্ভাৱ্য অণুৰ এক বৃহৎ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি কৰা হৈছিল । তাৰ পিছত ভৱিষ্যদ্বাণীমূলক মডেলবোৰত সেই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডখনক হ্ৰাস কৰিবলৈ বিভিন্ন ফিল্টাৰ প্ৰয়োগ কৰা হয় । আণৱিক মডেলিঙে প্ৰাৰ্থীসকলক আৰু সংকুচিত কৰে। আনহাতে পদাৰ্থ বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতিয়ে অণুবোৰে প্ৰকৃততে লক্ষ্যৰ সৈতে বান্ধ খাব পাৰে নেকি সেইটো পৰীক্ষা কৰে । আণৱিক মডেলিঙে প্ৰাৰ্থীসকলক আৰু অধিক সংকুচিত কৰিলে । এই সময়ত অণুসমূহে আচলতে লক্ষ্যৰ লগত সংযোজিত হ’ব পাৰে নে নাই সেয়া পদাৰ্থ বিজ্ঞান-ভিত্তিক দৃষ্টিভংগীসমূহে পৰীক্ষা কৰা হয় ।
তাৰ পিছত কোৱাণ্টাম ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ সহায়ত আণৱিক গঠন বুজি পাইছিল । এই পৰ্যায়ত কোনবোৰ পৰমাণুৱে আকাংক্ষিত ৰাসায়নিক কাৰ্য সম্পাদন কৰিব পাৰে সেইটো চিনাক্ত কৰে । ফলত পৰীক্ষাগাৰত পৰীক্ষাৰ বাবে আগবঢ়াই নিব পৰাকৈ বহুত সৰু প্ৰাৰ্থীৰ এটা গোট আহিল । শ্ৰৱতী এআইয়ে এবাৰ আটাইতকৈ আশাব্যঞ্জক অণুটো চিনাক্ত কৰাৰ পিছত মায়’ ক্লিনিকৰ গৱেষকসকলে ইয়াক সংশ্লেষণ কৰি কোষ আৰু প্ৰাণীৰ মডেলত পৰীক্ষা কৰে ।
ফলাফল আছিল উৎসাহজনক: প্ৰিক্লিনিকেল পেনক্ৰিয়েটিক কেঞ্চাৰ মডেলত জিআইপিচিআইয়ে টিউমাৰৰ বৃদ্ধি হ্ৰাস কৰে আৰু জীয়াই থকাৰ ক্ষমতা উন্নত কৰিছিল; কিন্তু মানৱ পৰীক্ষাৰ কথা বিবেচনা কৰাৰ আগতে এতিয়াও অণুটোৱে অতিৰিক্ত প্ৰাক-ক্লিনিকেল সুৰক্ষা আৰু কাৰ্যকাৰিতা অধ্যয়নৰ মাজেৰে পাৰ হ’বলগীয়া হয় ।
অগ্নাশয়ৰ কৰ্কট কিয় ইমান কঠিন লক্ষ্য
অগ্নাশয়ৰ কৰ্কট হৈছে আটাইতকৈ আক্ৰমণাত্মক কৰ্কট ৰোগৰ অন্যতম । এই কৰ্কট পলমকৈ ধৰা পৰে । এই কৰ্কটৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি হয় আৰু চিকিৎসাৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাই দুৰ্বল ফলাফলত অৰিহণা যোগায় । চেল ৰিপ’ৰ্টছৰ অধ্যয়নত পিডিএচিৰ বাবে পাঁচ বছৰৰ জীয়াই থকাৰ হাৰ ১৩.৩%তকৈ কম হোৱাটো লক্ষ্য কৰা হৈছে । সেইকাৰণে গৱেষকসকলে এনেবোৰ দুৰ্বলতা বা ত্ৰুটি বিচাৰি ফুৰিছে, যিবোৰক বৰ্তমানৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাসমূহে সঠিকভাৱে কামত লগাব বা প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰে ।
জিআইপিচিআই১ এনেকুৱা এটা দুৰ্বলতা : এই প্ৰ'টিনে কৰ্কটৰ কোষ বৃদ্ধি আৰু প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ সৈতে জড়িত পথ সক্ৰিয় কৰাত সহায় কৰে । অৱশ্যে ইয়াৰ গঠনে গতানুগতিক ঔষধৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত কঠিন কৰে ।
গতিকে গৱেষকসকলৰ এই কৃতিত্ব কেৱল কৰ্কট কোষক নিৰ্মূল কৰা আন এটা অণু বিচাৰি উলিওৱাটোৱেই নহয় । এইটো বিবেচিত হৈছে যে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ সহায়ত লাভ কৰা আৱিষ্কাৰে এনে এটা অনুণু চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । এনে চিনাক্তকৰণে এনে এক লক্ষ্যবস্তুৰ লগত যুক্ত হ'বলৈ সক্ষম যাক ঔষধ প্ৰয়োগ কৰাৰ বাবে কঠিন বুলি বিবেচনা কৰি অহা হৈছে ।
বিভিন্ন ধৰণৰ ভাৰতীয় ঔষধ আৱিষ্কাৰ কাহিনী
এটা অণুৰ বাহিৰলৈ যোৱাটোৱে শ্ৰৱতী এআইৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কিষাণ গুৰৰামৰ বাবে বৃহত্তৰ তাৎপৰ্য । ভাৰত ইতিমধ্যে জেনেৰিক ঔষধৰ বিশ্বব্যাপী শক্তি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । অৱেশ্য়ে ইয়াৰ ঔষধ উৎপাদন, সেৱা আৰু ঠিকাভিত্তিক গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সামৰ্থ্য আছে যদিও দেশখনে ঐতিহাসিকভাৱে সম্পূৰ্ণ নতুন ঔষধ আৱিষ্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত বহুত কম স্থান লাভ কৰিছে ।
সেই সমীকৰণ সলনি কৰাটোৱেই শ্ৰৱতীৰ লক্ষ্য় । ইয়াৰ পূৰ্বে জিই আৰু ছাবিকৰ সৈতে জড়িত প্ৰযুক্তি কেন্দ্ৰত কাম কৰা গুৰৰাম, ৰামনাৰায়ণন জিভি আৰু শিৱকুমাৰ এছে এই কোম্পানীটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । এই মঞ্চ নিৰ্মাণৰ বাবে তথ্য বিজ্ঞান, জৈৱ তথ্যবিজ্ঞান, জীৱবিজ্ঞান, জৈৱ পদাৰ্থ বিজ্ঞান আৰু ৰসায়ন বিজ্ঞানক একত্ৰিত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল । গুৰৰমে তেওঁৰ ভূমিকাক এই বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ক্ষমতাক সংযোগ কৰা বুলি বৰ্ণনা কৰিছে । এআই-চালিত ঔষধ আৱিষ্কাৰ ক্ৰমান্বয়ে কেনেকুৱা হৈছে তাৰ এক উপযোগী বৰ্ণনা । এআইয়ে নিজেই কোনো কোঠাত বহি ঔষধ আৱিষ্কাৰ কৰা নাই । ই বৈজ্ঞানিক, তথ্যৰ সমষ্টি, এলগৰিদম, ৰসায়ন বিজ্ঞান আৰু জীৱবিজ্ঞানৰ এটা অতি জটিল দলৰ মাজত আছে ।
ঔষধ বিফল হ’লে কি হ’ব ?
আমোদজনকভাৱে প্ৰতিষ্ঠাপকসকলে কয় যে বিফলতাইও উপযোগী তথ্য দিব পাৰে । যদি কোনো অণুৱে কাম নকৰে,তেন্তে এক কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ওপৰত নিৰ্মিত আৱিষ্কাৰ প্লেটফৰ্মে নতুন পৰীক্ষামূলক তথ্য ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াৰ মডেলসমূহক পুনৰ প্ৰশিক্ষণ দিব পাৰে । সম্ভাৱ্য বিকল্পসমূহ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে আৰু পৰম্পৰাগত আৱিষ্কাৰ পদ্ধতিতকৈ বহু বেছি দ্ৰুতভাৱে অনুকূলন প্ৰক্ৰিয়াটো পুনৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰে ।
সেইটোৱে ঔষধ আৱিষ্কাৰৰ অৰ্থনীতি সলনি কৰিব পাৰে। পৰম্পৰাগত ঔষধ প্ৰস্তুতৰ বাবে বছৰ বছৰ ধৰি পৰীক্ষাগাৰৰ কাম আৰু বৃহৎ সংখ্যক ব্যৰ্থ প্ৰাৰ্থী জড়িত হ’ব পাৰে । এআই-সহায়ক ব্যৱস্থাই বিফলতা দূৰ নকৰে। ই সম্ভাৱনাময়ভাৱে যি কৰিব পাৰে সেয়া হ'ল ডিজাইন → পৰীক্ষা → শিকিব → পুনৰ ডিজাইনৰ চক্ৰটো দ্ৰুত কৰি তোলা ।
কৰ্কটৰ নতুন আৰু অধিক ঔষধ প্ৰস্তুত- পৰীক্ষণৰ বৰ্ধিত তালিকা
জিআইপিচি১ প্ৰগ্ৰেম কোম্পানীটোৰ একমাত্ৰ প্ৰকল্প নহয় । শ্ৰৱতী এআইয়ে এখন আগশাৰীৰ দৈনিক কাকতক জনাইছে যে তেওঁলোকৰ কৰ্কটৰ নতুন আৰু অধিক ঔষধ প্ৰস্তুত- পৰীক্ষণৰ বৰ্ধিত তালিকা অগ্নাশয় আৰু কিডনীৰ কৰ্কট, জটিল টিউমাৰ, ইমিউন’-অংক’লজী, ট্ৰিপল-নেগেটিভ স্তন কৰ্কট আৰু অন্যান্য অংক’লজীৰ লক্ষ্যসমূহ সামৰি লোৱা কাৰ্যসূচী অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । কোম্পানীটোৱে কয় যে তেওঁলোকে ৯টা মালিকানাধীন সম্পত্তিৰ কৰ্কটৰ নতুন আৰু অধিক ঔষধ প্ৰস্তুত- পৰীক্ষা কৰিছে, য’ত প্ৰকল্পসমূহ স্বতন্ত্ৰভাৱে বিকশিত কৰাৰ লগতে সহযোগিতাৰ জৰিয়তেও বিকশিত কৰা হৈছে।
ইয়াৰ কামে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতিও লাভ কৰিছে। কোম্পানীটোৱে ২০২৪ চনৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ কেমিকেল ইনোভেচন চেলেঞ্জত শীৰ্ষ চাৰিটাৰ ভিতৰত আছিল । ২০২৫ চনত ল’ৰিয়েল বিগ বেং ছাপমেনা প্ৰতিযোগিতাত চাৰিজন বিজয়ীৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল । যদি পৰৱৰ্তী গৱেষণা সফল হয়, তেন্তে এই সহযোগিতাখনে ভাৰতক কেৱল ঔষধ প্ৰস্তুত কৰা বা উৎপাদন কৰা স্থানৰ পৰা “নতুন ঔষধ আৱিষ্কাৰ” কৰা স্থানলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ এক উল্লেখনীয় উদাহৰণ হ'ব পাৰে ।
তথ্যসূত্ৰ:
https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S২২১১-১২৪৭(২৬)০০৮৫৫-৭
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211124726008557 ৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত
লগতে পঢ়ক:বিশ্ব মহ দিৱস ২০২৬ :গোলকীয় প্ৰভাৱৰ বাবে মহৰ দ্বাৰা বিয়পা ৰোগ বৃদ্ধি
বাৰিষাৰ জ্বৰত এণ্টিবায়’টিকৰ প্ৰয়োজন আছেনে ?