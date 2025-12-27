ETV Bharat / health

শীতকালত ডায়েবিটিছ ৰোগীয়ে নিজৰ খাদ্যাভ্যাসৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন, জানো আহক এই সময়ত ডায়েবিটিছ ৰোগীয়ে কি কি খাদ্য পৰিহাৰ কৰা উচিত

শীতকালত ডায়েবিটিছ ৰোগীয়ে কেনেধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰা উচিত ? (ETV Bharat)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 27, 2025 at 4:01 PM IST

শীতকালৰ আগমনৰ লগে লগে খাদ্যাভ্যাস সলনি হয় ৷ ঠাণ্ডাই ভোক বৃদ্ধি কৰে, আৰু মানুহে গৰম, মিঠা আৰু ভজা খাদ্য বেছিকৈ খাবলৈ মন যায় ৷ অৱশ্যে এই ঋতুত ডায়েবিটিছ ৰোগীৰ বাবে সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন ৷ এই সময়ত খাদ্য খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গাফিলতিৰ ফলত তেজৰ চুগাৰৰ ভাৰসাম্যহীনতা হ’ব পাৰে ৷ মানুহে প্ৰায়ে বুজিব নোৱাৰে যে শীতকালত কোনবোৰ খাদ্য তেওঁলোকৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ’ব পাৰে ৷ যাৰ বাবে ডায়েবিটিছ ৰোগীয়ে ঠাণ্ডাৰ সময়ত কোনবোৰ খাদ্য খাব লাগে আৰু কি খাব নালাগে সেই কথা জনাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে ৷

সঠিক তথ্য আৰু সুষম খাদ্যৰ দ্বাৰা শীতকালতো ডায়েবিটিছ ভালদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যায় ৷ এই ঋতুত খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত ডায়েবিটিছ ৰোগীয়ে কি কি কথা বিবেচনা কৰিব লাগে সেই বিষয়ে ভালদৰে জানো আহক-

ডায়েবিটিছ ৰোগীয়ে শীতকালত কি কি খাদ্য পৰিহাৰ কৰিব লাগে ?

মেক্স হেল্থকেয়াৰৰ ডায়েটিচিয়ান ডাঃ উপাসনা পৰ্ব কালৰাই জানিবলৈ দিয়া মতে, শীতকালত ডায়েবিটিছ ৰোগীয়ে অত্যধিক মিঠা খাদ্য পৰিহাৰ কৰিব লাগে বুলি পৰামৰ্শ দিয়ে ৷ গুড়, ৰেৱড়ী, গজক, মিঠাই, মিঠা জলপান আদিয়ে তেজৰ চুগাৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷ তদুপৰি ময়দাৰে বনোৱা সামগ্ৰী যেনে চিঙৰা, কচোৰী, পকোৰা, বেকাৰীৰ সামগ্ৰীও ক্ষতিকাৰক হ’ব পাৰে ৷

শীতকালত মানুহে শুকান ফল বেছিকৈ খোৱাৰ প্ৰৱণতা থাকে যদিও ডায়েবিটিছ ৰোগীয়ে কাজু, কিচমিচ, খেজুৰ আদি সেৱন সীমিত কৰিব লাগে ৷ অত্যধিক ভাজি আৰু ফাষ্ট ফুডে ওজন বৃদ্ধিত অৰিহণা যোগাব পাৰে আৰু চুগাৰৰ মাত্ৰা বেয়া হ’ব পাৰে ৷ পেকেটত থকা জুচ আৰু ঠাণ্ডা পানীয়ৰ দৰে চেনিযুক্ত পানীয়ৰ পৰাও আঁতৰি থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷

ডায়েবিটিছ ৰোগীয়ে কি কি খাদ্য খাব লাগে ?

ডায়েবিটিছ ৰোগীয়ে শীতকালত খাদ্যত সেউজীয়া শাক-পাচলি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে ৷ পালেং শাক, মেথি, সৰিয়হ, পানী লাও, গাজৰ আদি শাক-পাচলি উপকাৰী ৷ গোটা শস্য, ডালিয়া আৰু অটছে তেজৰ চুগাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে ৷

প্ৰ’টিনৰ বাবে দাইল, পনীৰ, দৈ খাব পাৰে ৷ আলমণ্ড আৰু আখৰোট সীমিত পৰিমাণতো খাব পাৰি ৷ প্ৰচুৰ পৰিমাণে কুহুমীয়া পানী খোৱাটোও অতি প্ৰয়োজনীয় ৷ যাৰ ফলত শৰীৰটো হাইড্ৰেট হৈ থাকে আৰু তেজত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা সুষম হৈ থাকে ৷

ইয়াৰ উপৰিও গুৰুত্বপূৰ্ণ:

  • নিয়মীয়া সময়ত আহাৰ গ্ৰহণ কৰক ৷
  • ঠাণ্ডাৰ দিনটো শাৰীৰিক ক্ৰিয়া-কলাপ অব্যাহত ৰাখিব ৷
  • নিয়মিতভাৱে তেজৰ চুগাৰ পৰীক্ষা কৰাব লাগে ৷
  • ডায়েট প্লেনত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মানি চলক ৷
  • দীৰ্ঘ সময় ভোকত নাথাকিব ৷

