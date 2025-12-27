শীতকালত ডায়েবিটিছ ৰোগীয়ে কেনেধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰা উচিত ?

শীতকালত ডায়েবিটিছ ৰোগীয়ে কেনেধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰা উচিত ?
শীতকালত ডায়েবিটিছ ৰোগীয়ে নিজৰ খাদ্যাভ্যাসৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন, জানো আহক এই সময়ত ডায়েবিটিছ ৰোগীয়ে কি কি খাদ্য পৰিহাৰ কৰা উচিত
Published : December 27, 2025 at 4:01 PM IST
শীতকালৰ আগমনৰ লগে লগে খাদ্যাভ্যাস সলনি হয় ৷ ঠাণ্ডাই ভোক বৃদ্ধি কৰে, আৰু মানুহে গৰম, মিঠা আৰু ভজা খাদ্য বেছিকৈ খাবলৈ মন যায় ৷ অৱশ্যে এই ঋতুত ডায়েবিটিছ ৰোগীৰ বাবে সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন ৷ এই সময়ত খাদ্য খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গাফিলতিৰ ফলত তেজৰ চুগাৰৰ ভাৰসাম্যহীনতা হ’ব পাৰে ৷ মানুহে প্ৰায়ে বুজিব নোৱাৰে যে শীতকালত কোনবোৰ খাদ্য তেওঁলোকৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ’ব পাৰে ৷ যাৰ বাবে ডায়েবিটিছ ৰোগীয়ে ঠাণ্ডাৰ সময়ত কোনবোৰ খাদ্য খাব লাগে আৰু কি খাব নালাগে সেই কথা জনাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে ৷
সঠিক তথ্য আৰু সুষম খাদ্যৰ দ্বাৰা শীতকালতো ডায়েবিটিছ ভালদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যায় ৷ এই ঋতুত খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত ডায়েবিটিছ ৰোগীয়ে কি কি কথা বিবেচনা কৰিব লাগে সেই বিষয়ে ভালদৰে জানো আহক-
ডায়েবিটিছ ৰোগীয়ে শীতকালত কি কি খাদ্য পৰিহাৰ কৰিব লাগে ?
মেক্স হেল্থকেয়াৰৰ ডায়েটিচিয়ান ডাঃ উপাসনা পৰ্ব কালৰাই জানিবলৈ দিয়া মতে, শীতকালত ডায়েবিটিছ ৰোগীয়ে অত্যধিক মিঠা খাদ্য পৰিহাৰ কৰিব লাগে বুলি পৰামৰ্শ দিয়ে ৷ গুড়, ৰেৱড়ী, গজক, মিঠাই, মিঠা জলপান আদিয়ে তেজৰ চুগাৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷ তদুপৰি ময়দাৰে বনোৱা সামগ্ৰী যেনে চিঙৰা, কচোৰী, পকোৰা, বেকাৰীৰ সামগ্ৰীও ক্ষতিকাৰক হ’ব পাৰে ৷
শীতকালত মানুহে শুকান ফল বেছিকৈ খোৱাৰ প্ৰৱণতা থাকে যদিও ডায়েবিটিছ ৰোগীয়ে কাজু, কিচমিচ, খেজুৰ আদি সেৱন সীমিত কৰিব লাগে ৷ অত্যধিক ভাজি আৰু ফাষ্ট ফুডে ওজন বৃদ্ধিত অৰিহণা যোগাব পাৰে আৰু চুগাৰৰ মাত্ৰা বেয়া হ’ব পাৰে ৷ পেকেটত থকা জুচ আৰু ঠাণ্ডা পানীয়ৰ দৰে চেনিযুক্ত পানীয়ৰ পৰাও আঁতৰি থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷
ডায়েবিটিছ ৰোগীয়ে কি কি খাদ্য খাব লাগে ?
ডায়েবিটিছ ৰোগীয়ে শীতকালত খাদ্যত সেউজীয়া শাক-পাচলি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে ৷ পালেং শাক, মেথি, সৰিয়হ, পানী লাও, গাজৰ আদি শাক-পাচলি উপকাৰী ৷ গোটা শস্য, ডালিয়া আৰু অটছে তেজৰ চুগাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে ৷
প্ৰ’টিনৰ বাবে দাইল, পনীৰ, দৈ খাব পাৰে ৷ আলমণ্ড আৰু আখৰোট সীমিত পৰিমাণতো খাব পাৰি ৷ প্ৰচুৰ পৰিমাণে কুহুমীয়া পানী খোৱাটোও অতি প্ৰয়োজনীয় ৷ যাৰ ফলত শৰীৰটো হাইড্ৰেট হৈ থাকে আৰু তেজত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা সুষম হৈ থাকে ৷
ইয়াৰ উপৰিও গুৰুত্বপূৰ্ণ:
- নিয়মীয়া সময়ত আহাৰ গ্ৰহণ কৰক ৷
- ঠাণ্ডাৰ দিনটো শাৰীৰিক ক্ৰিয়া-কলাপ অব্যাহত ৰাখিব ৷
- নিয়মিতভাৱে তেজৰ চুগাৰ পৰীক্ষা কৰাব লাগে ৷
- ডায়েট প্লেনত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মানি চলক ৷
- দীৰ্ঘ সময় ভোকত নাথাকিব ৷
লগতে পঢ়ক