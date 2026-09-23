৮ বছৰ সম্পূৰ্ণ অভিলাষী ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য আঁচনি 'আয়ুষ্মান ভাৰত'ৰ: প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
দেশৰ দুখীয়া লোকসকলে চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত সন্মুখীন হোৱা আৰ্থিক সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছিল এই আঁচনি ৷
Published : September 23, 2026 at 4:55 PM IST
হায়দৰাবাদ : কোটি কোটি দুখীয়া পৰিয়ালক চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ সকাহ দি আহিছে আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য আঁচনিয়ে, যাক আমি চমুকৈ আয়ুষ্মান ভাৰত বুলি কওঁ ৷ উল্লেখ্য যে, দেশৰ দুখীয়া লোকসকলে চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত সন্মুখীন হোৱা আৰ্থিক সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছিল এই আঁচনি ৷
২০১৮ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত আৰম্ভ কৰা এই অভিলাষী ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য আঁচনিখন বিগত ৮ বছৰে সুকলমে দেশজুৰি চলি আছে ৷ ২০১৮ চনতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুভাৰম্ভ কৰা আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনিখনৰ দ্বাৰা বৰ্তমানলৈকে দেশৰ কোটি কোটি লোকক চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থিক সকাহ প্ৰদান কৰিছে ৷ এই অভিলাসী আঁচনিখনে আজি ৮ বছৰ সম্পন্ন কৰিলে ৷
Eight years ago, Ayushman Bharat was rolled out with the idea that every Indian should have access to top-quality and affordable healthcare.— Narendra Modi (@narendramodi) September 23, 2026
Today, more than 60 crore beneficiaries have access to Rs. 5 lakh annual health cover, making it the largest healthcare scheme in the… https://t.co/K7bWTRNlLM
এই সম্পৰ্কে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এক্স যোগে কয়,"৮ বছৰৰ পূৰ্বে আয়ুষ্মান ভাৰতক এই ধাৰণাৰে ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল যে, প্ৰতিজন ভাৰতীয়ই যাতে উচ্চমানৰ আৰু সুলভ মূল্যৰ স্বাস্থ্যসেৱাৰ সুবিধা লাভ কৰে । আজি ৬০ কোটিৰো অধিক হিতাধিকাৰীয়ে সুবিধা লাভ কৰিছে । ৫ লাখ বাৰ্ষিক স্বাস্থ্য বীমা বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ স্বাস্থ্যসেৱা আঁচনি ।"
8 years of Ayushman Bharat. 8 years of a healthier India.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 23, 2026
Under the leadership of Adarniya Shri @narendramodi ji, Ayushman Bharat is bringing quality healthcare within the reach of millions, making treatment more accessible, affordable and dignified for every family.… pic.twitter.com/pA4YfJe4vA
আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনিৰ ৮ বছৰ সম্পন্ন হোৱাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ এক্স যোগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হোৱা আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনিখনে ৮ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে ৷ এই আঁচনিয়ে দুখীয়া লোকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাইছে ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা দেশৰ নাগৰিকে উন্নতমানৰ চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰিছে ৷"
Ayushman Bharat is transforming India's healthcare journey, making quality care truly accessible, affordable and people-centric!— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) September 23, 2026
✅ ₹5 lakh annual cashless hospitalisation
✅ 60 crore+ beneficiaries covered
✅ ₹2 lakh crore enabled in savings
✅ 1.86 lakh+ Ayushman Arogya… pic.twitter.com/GRYYAqPUio
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এক্স যোগে কয়,"দেশৰ নাগৰিকক উন্নতমানৰ স্বাস্থ্য সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিলে আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনিয়ে ৷ দুখীয়া ৰাইজে চিকিৎসা ব্যয়ৰ ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত ব্যৱস্থা লাভ আৰু গুণগত চিকিৎসা লাভ কৰিছে ৷"
আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য আঁচনি সম্পৰ্কে কিছু তথ্য
আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা হৈছে এক স্বাস্থ্য বীমা ৷ ইয়াৰ অধীনত দেশৰ দৰিদ্ৰ আৰু আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা পৰিয়ালে প্ৰতি বছৰে ৫ লাখ টকা পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া চিকিৎসা আৰু কেছলেচ অৰ্থাৎ নগদবিহীন (Cashless) সুবিধা প্ৰদান কৰা হয় ৷
২০২৪-২৬ চনত এই আঁচনিৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰি দেশৰ সকলো আশা (ASHA) আৰু অংগনৱাড়ী কৰ্মীক এই আঁচনিৰ আওতালৈ অনা হৈছে ৷ তদুপৰিও ৭০ বছৰ বা তাতকৈ অধিক বয়সীয়াল তথা জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক ৫ লাখ টকীয়া বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য বীমাৰ সুবিধা দিয়া হৈছে ৷
এই আঁচনি ভাৰত চৰকাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য নীতিৰ এটা অংশ ৷ ইয়াত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে যৌথভাৱে পুঁজি যোগান ধৰে ৷ বৰ্তমান ৫০ কোটি লোকক সেৱা আগবঢ়াই ই বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ চৰকাৰী আঁচনিৰ অধীনত আগবঢ়োৱা স্বাস্থ্যসেৱা কাৰ্যসূচীৰূপে চিহ্নিত হৈছে ৷
আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য আঁচনি কিয় আৰম্ভ কৰিছিল মোদী চৰকাৰে ?
২০১৭ চনত গ্ল'বেল বাৰ্ডেন অৱ ডিজিজ ষ্টাডি(Global Burden of Disease Study)ৰ তথ্যত প্ৰকাশ পাইছিল যে ভাৰতৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোক আৰ্থিক সমস্যাৰ বাবে চিকিৎসাৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ৷ সেই তথ্যত ১৯৯০ চনৰ পৰা ২০১৬ চনলৈকে হোৱা প্ৰধান ৰোগ আৰু ৰাইজৰ সমস্যাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছিল ।
সেয়ে মোদী চৰকাৰে চৰকাৰী স্বাস্থ্য নীতিৰ কিছু সংশোধন কৰাৰ লগতে দেশত স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ প্ৰত্যাহ্বান চিনাক্ত কৰি সমাধানৰ চেষ্টা কৰিছিল ৷ তাৰে অংশস্বৰূপে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনিয়ে বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছে ৷
আয়ুষ্মান ভাৰতৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য
এবি পিএম-জেএউৱাইৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰতি বছৰে ১০ কোটি পৰিয়াল বা ৫০ কোটি পৰিয়ালক স্বাস্থ্যসেৱা বীমা প্ৰদান কৰা ৷ ইয়াৰ বাবে প্ৰতি বছৰে একোটা পৰিয়ালক ৫ লাখ স্বাস্থ্য বীমা প্ৰদান কৰা হয় ৷
অসমত আয়ুষ্মান ভাৰতৰ অধীনত প্ৰৱৰ্তন হৈ থকা আঁচনিসমূহ
অসমত এই আঁচনিখনক ৰাজ্য চৰকাৰৰ 'মুখ্যমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা' চমুকৈ MM-JAYৰ সৈতে একত্ৰিত কৰি 'আয়ুষ্মান অসম' (Ayushman Asom) নামেৰে কাৰ্ড প্ৰদান কৰৈ হৈছে হিতাধীকাৰীক ৷ ইয়াৰ জৰিয়তে লাখ লাখ পৰিয়ালে ৫ লাখ টকা পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰিব ৷
আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰক (AAM)পূৰ্বতে ইয়াক 'হেল্থ এণ্ড ৱেলনেচ চেণ্টাৰ' (HWC) বুলি জনা গৈছিল । ইয়াৰ অধীনত গাঁৱে-ভূঞে থকা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰসমূহক উন্নত কৰি 'আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰ'লৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে । ইয়াত বিনামূলীয়া ঔষধ, প্ৰাথমিক পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা, মাতৃ আৰু শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন তথা ডায়েবেটিচ, উচ্চ ৰক্তচাপ আদি ৰোগৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰা হয় ৷
ঠিক একেদৰে আয়ুষ্মান ভাৰত ডিজিটেল মিছন (ABDM)ৰ অধীনত দেশৰ স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাক ডিজিটেল কৰি তোলাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে । ইয়াৰ অধীনত প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকক একোখনকৈ ABHA (Ayushman Bharat Health Account) কাৰ্ড বা ইউনিক হেল্থ আইডি তৈয়াৰ কৰা হয় । ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনাৰ সকলো মেডিকেল ৰিপৰ্ট আৰু প্ৰেচক্ৰিপচন ডিজিটেলী সুৰক্ষিত হৈ থাকে ।
লগতে পঢ়ক:আলুৱে শৰীৰত বঢ়াব হিমগ্ল'বিন, জিং আৰু আইৰণৰ মাত্ৰা, চিপিআৰআইৰ নতুন উদ্ভাৱন