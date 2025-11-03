ETV Bharat / health

নিশা শুবলৈ যোৱা বা অফিচৰ পৰা উভতিয়েই গা ধোৱাৰ অভ্যাস আছে নেকি ? তেন্তে হৈ যাওক সাৱধান

নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ বায়’লজিকেল ইনফৰ্মেশ্যন NCBIত প্ৰকাশিত গৱেষণা অনুসৰি এইসময়ত গা ধুলে শাৰীৰিক কিছু সমস্যাই দেখা দিব পাৰে তেন্তে গা ধোৱাৰ সঠিক সময় কি-

Ayurvedic Alert: The Hidden Dangers of Bathing After Meals or at Night
নিশা শুবলৈ যোৱা বা অফিচৰ পৰা উভতিয়েই গা ধোৱাৰ অভ্যাস আছে নেকি ? তেন্তে হৈ যাওক সাৱধান (ETV Bharat)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 3, 2025 at 5:08 PM IST

4 Min Read
এক সুস্থ স্বাস্থ্যৰ বাবে পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় ৷ দেহ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিবলৈ নিয়মিতভাৱে গা ধোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ এই অভ্যাসে কেৱল বহু ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাই নহয়, আপোনাক সতেজ অনুভৱ কৰায় ৷ অধিকাংশ লোকৰে নিশা শুবলৈ যোৱাৰ সময়ত বা অফিচৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পিছত গা ধোৱাৰ অভ্যাস আছে ৷ যদি আপোনাৰো দৈনন্দিন জীৱনত এই অভ্যাস আছে, তেতিয়াহ’লে আজিয়েই হওক সাৱধান ৷ অন্যথা আপোনাৰ জীৱনলৈ এই অভ্যাসে এক ডাঙৰ বিপদ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে ৷

আয়ুৰ্বেদৰ মতে, গা ধোৱাৰ উপযুক্ত সময় হ’ল পুৱা ৷ পুৱা গা ধুলে ৰোগৰ পৰা ৰক্ষাত সহায় কৰাৰ লগতে গোটেই দিনটোলৈ এক সতেজতা অনুভৱ কৰা যায় ৷ অৱশ্যে পুৱা গা ধোৱাৰ উপকাৰিতা সন্দৰ্ভত বৈজ্ঞানিক বাখ্যাও আগবঢ়োৱা হৈছে ৷ নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ বায়’লজিকেল ইনফৰ্মেশ্যন (এন চি বি আই)ত প্ৰকাশিত গৱেষণা মতে, গা ধোৱাৰ ফলত মানসিক আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হয় ৷

নিয়মিতভাৱে গা ধোৱাসকলৰ মানসিক চাপ, বিষ, দুখ-কষ্ট আৰু হতাশাৰ লক্ষণ কম ৷ আয়ুৰ্বেদ বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে পুৱা গা ধুলে একাধিক উপকাৰ পোৱা যায় ৷ দৈনন্দিন নিয়ম অনুসৰি কিছু সময় ব্যায়াম কৰাৰ পিছত পুৱা গা ধুব লাগে ৷ ব্যায়াম কৰাৰ পিছত শৰীৰটো ভাগৰুৱা হৈ পৰে, গতিকে গা ধুলে তাৰ পিছত সকাহ পোৱা যায় ৷ পুৱা সূৰ্য উদয়ৰ আগতে বা সূৰ্যাস্তৰ আগতে গা ধুই লোৱাটোৱেই উত্তম বুলি বিবেচিত হয় ৷

প্ৰতিদিনে গা ধুলে হৃদৰোগৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস পায়, শ্বাস-প্ৰশ্বাসতন্ত্ৰ শক্তিশালী হয়, হৰম’নৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰে, ছালৰ স্বাস্থ্য উন্নত কৰে, অষ্টিঅ’আৰ্থাইটিছৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰে আৰু শৰীৰৰ উষ্ণতা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ৷ অৱশ্যে খোৱাৰ পিছত কেতিয়াও গা ধুব নালাগে ৷ ইয়াৰ ফলত পাচনত ব্যাঘাত জন্মে ৷ ফলত পাছলৈ বদহজমৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় ৷

দিনটোৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমৰ পিছত গা ধুলে সকাহ পোৱা যায় ৷ কিন্তু এই সকাহ সাময়িক ৷ আয়ুৰ্বেদ মতে, দিনৰ শেষত গা ধুলে ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি পায় ৷ ইয়াৰ ফলত পেশীবোৰ আবৰি থকা কোষবোৰৰ প্ৰদাহ আৰম্ভ হয়, এই সমস্যাক মাই’চাইটিছ বোলা হয় ৷ ইয়াৰ ফলত ডিঙি জঠৰ আৰু বিষ, কঁকালৰ তলৰ অংশ আৰু আঁঠুৰ বিষ আদিৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ৷ গতিকে অফিচৰ পৰা উভতি অহাৰ পিছত গা ধোৱাৰ অভ্যাস এতিয়াই ত্যাগ কৰক ৷

কোন সময়ত গা ধোৱা উচিত নহয় ?

আয়ুৰ্বেদৰ মতে, গা ধোৱা সম্পৰ্কে বহুতো নিয়ম আছে ৷ কোৱা হয় যে যদি ব্যক্তিজন খোৱাৰ লগে লগে গা ধুবলৈ যায়,তেন্তে এইটো এটা ভুল অভ্যাস ৷ আয়ুৰ্বেদৰ মতে, খোৱাৰ পিছত কিছু সময়ৰ বাবে ১ ৰ পৰা দুই ঘণ্টালৈকে গা ধুব নালাগে ৷ ইয়াৰ উপৰিও, দিনত বহুবাৰ গা ধোৱা পৰিহাৰ কৰিব লাগে ৷ যদি শুবলৈ ধৰিছে , তাৰ ঠিক আগতে গা ধোৱাটো পৰিহাৰ কৰিব লাগে, আৰু যদি আপুনি দীঘলীয়াকৈ গা ধুবলৈ অভ্যস্ত, তেনেহ’লে এইটো একেবাৰে কৰা উচিত নহয় ৷ শোৱা আৰু গা ধোৱাৰ মাজত ব্যৱধান ৰাখিব লাগে ৷

লগতে, যদিহে ইতিমধ্যে দিনত এবাৰ বা দুবাৰ গা ধুইছে, তেতিয়া বাৰে বাৰে গা ধুব নালাগে ৷ বহুলোকে কেৱল গৰম হ’লেহে গা ধুবলৈ যায়, যিটো ভুল ৷ দিনত এবাৰ বা দুবাৰ গা ধোৱাটো ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে যথেষ্ট ৷

উৎস

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35826269/

https://www.vedangclinic.com/rules-of-ayurveda-to-be-followed-after-meals/

