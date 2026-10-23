ঘৰত ৰক্তচাপ পৰীক্ষা কৰোতে এইকেইটা সাধাৰণ ভুল নকৰিব
ৰক্তচাপ কেনেকৈ জুখিব ? জানক ৰক্তচাপ জোখাৰ সঠিক পদ্ধতি ৷
Published : October 23, 2026 at 11:48 AM IST
আজিকালি প্ৰায়ভাগ লোকেই ৰক্তচাপত আক্ৰান্ত । প্ৰতিটো পৰিয়ালত ৰক্তচাপ আক্ৰান্ত থকা বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব । সেইবাবে প্ৰায়ভাগ লোকেই ঘৰতে ৰক্তচাপ জোখে । সাধাৰণতে উচ্চ ৰক্তচাপ কেৱল চিকিৎসকেহে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰে যদিও এতিয়া ঘৰতেই যন্ত্ৰৰ সহায়ত এয়া জোখাটো সম্ভৱ হৈছে ।
ঘৰুৱা ৰক্তচাপ জুখিলেও ইয়াৰ সঠিক ৰিডিঙক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাটো একেবাৰে স্বাভাৱিক । ডিজিটেল ডিভাইচত সামান্য তাৰতম্য সাধাৰণ থাকিবই। অৱেশ্যে আপোনাৰ ৰিডিং কিমান নিৰ্ভৰযোগ্য সেয়া নিৰ্ভৰ কৰে আপুনি সেইবোৰ কেনেকৈ জুখিব । তদুপৰি ৰিডিং লোৱা পৰিৱেশৰ ওপৰতো ভালেখিনি নিৰ্ভৰ কৰে ।
বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে ঘৰুৱা ৰক্তচাপ নিৰীক্ষণ কৰাটো অতি উপকাৰী হ’লেও ভুল পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিলে ভুল ৰিডিং হোৱাৰ আশংকা থাকে । এই প্ৰসংগত হায়দৰাবাদৰ যশোদা হাস্পতালৰ জ্যেষ্ঠ পৰামৰ্শদাতা তথা জেনেৰেল ফিজিচিয়ান ডাঃ কে ছেশী কিৰণে কয় যে ঘৰতে ৰক্তচাপ পৰীক্ষা কৰাটো উপযোগী আৰু পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । অৱেশ্যে ৰিডিং সঠিক হৈছে নে নাই ব্যৱহৃত সঁজুলি আৰু পৰীক্ষাৰ পদ্ধতি দুয়োটাৰে ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । সৰু সৰু ভুলৰ বাবে স্বাভাৱিক ৰক্তচাপ উচ্চ যেন দেখুৱাব পাৰে । আনহাতে উচ্চ ৰক্তচাপ স্বাভাৱিক যেন দেখুৱাব পাৰে ।
সঠিকতা কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ
বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে কয় যে নিয়মীয়াকৈ ৰক্তচাপ জুখিলে উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু নিম্ন ৰক্তচাপৰ দৰে অৱস্থা আগতীয়াকৈ চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰে । ফলত চিকিৎসকে সঠিক ঔষধ আৰু উপযুক্ত চিকিৎসা নিৰ্ণয় কৰাত সহায় কৰে । গতিকে সঠিকভাৱে ৰক্তচাপ জোখাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । কিয়নো ভুল ৰিডিঙৰ ফলত ভুল ঔষধ খাব পাৰে বা সঠিক চিকিৎসাত বিলম্ব হ’ব পাৰে। যিহেতু উচ্চ ৰক্তচাপ (নিশ্চুপ ঘাতক)ৰ প্ৰায়ে কোনো লক্ষণ নাথাকে, গতিকে সঠিক পৰীক্ষা কৰিলেহে ইয়াৰ বিপদ ৰোধ কৰাটো সম্ভৱ ।
ৰক্তচাপ জোখাৰ সময়ত হোৱা সাধাৰণ ভুলবোৰ
ৰক্তচাপ জোখাৰ পূৰ্বে শিথিল হ’ব নালাগে – বিশেষজ্ঞসকলে ৰিডিং লোৱাৰ আগতে পাঁচ মিনিট মনে মনে বহি থাকিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ।
জোখাৰ সময়ত কথোপকথন- জোখ লওঁতে কথা পাতিলে চিষ্ট’লিক চাপ প্ৰায় ১০এমএমএইচজি লৈকে বৃদ্ধি পাব পাৰে।
কাপোৰৰ ওপৰত কাফ নলগাব- কাফ সদায় পোনপটীয়াকৈ খালী ছালত লগাব লাগে।
ভুল কফৰ আকাৰ ব্যৱহাৰ : অতি সৰু কফ ব্যৱহাৰ কৰিলে ৰিডিং বেছি হ'ব পাৰে । আনহাতে অতি ডাঙৰ কফ ব্যৱহাৰ কৰিলে ৰিডিং কম হ'ব পাৰে । গতিকে কফৰ আকাৰৰ প্ৰতি সাৱধান হোৱা উচিত ।
ভুল ভংগীমাত জোখা – পিঠিখনত কোনো সমৰ্থন নিদিয়া, ভৰি দুখন ওলোমাই ৰখা, ভৰি দুখন ক্ৰছ কৰি বহা বা বাহুটো হৃদযন্ত্ৰৰ স্তৰৰ তলত ৰখা এই সকলোবোৰ পৰিস্থিতিয়ে ৰিডিং বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।
মূত্ৰাশয় ভৰ্তি – ইয়াৰ ফলত ৰিডিং ১০ৰ পৰা ১৫ মিলিমিটাৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে
কেফেইন সেৱন , ধূমপান বা ব্যায়াম – ৰিডিং লোৱাৰ ৩০ মিনিট পূৰ্বে কেফেইন সেৱন , ধূমপান বা ব্যায়াম কৰিলে ফলাউল ভুল হ'ব পাৰে
এবাৰ ৰিডিং লোৱা – ৰক্তচাপৰ উঠা-নমা স্বাভাৱিকভাৱে হয়, গতিকে মাত্ৰ এবাৰ ৰিডিঙৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাটো বিভ্ৰান্তিকৰ হ’ব পাৰে
সমস্যা ৰিডিং যন্ত্ৰটোৰো হ’ব পাৰে
ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা বহুতো ডিজিটেল ব্লাড প্ৰেচাৰ যন্ত্ৰ সময়ৰ লগে লগে বা বেয়া গুণগত মানৰ বাবে ভুল ৰিডিং দিয়াৰ আশংকা থাকে । ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা ব্লাড প্ৰেচাৰ মনিটৰ, বিশেষকৈ হাতৰ গাঁঠিত পিন্ধা সঁজুলিবোৰৰ পৰা পোৱা ৰীডিং আৰু ক্লিনিকেল-গ্ৰেডৰ (চিকিৎসালয়ত ব্যৱহাৰ কৰা) সঁজুলিৰ ৰীডিঙৰ মাজত প্ৰায়ে ৫ এমএমএইচজি বা তাতকৈ অধিক পাৰ্থক্য থাকিব পাৰে।
কিহে সহায় কৰে
- ওপৰৰ বাহুত কফ লগাই ব্যৱহাৰ কৰা মনিটৰবোৰ হাতৰ গাঁঠিত পিন্ধা যন্ত্ৰতকৈ অধিক সঠিক বুলি গণ্য কৰা হয়। এইবোৰ ক্ৰয় কৰাৰ সময়ত নিশ্চিত হওক যে এইবোৰ বৈধ, অৰ্থাৎ ইয়াৰ সঠিকতা স্বতন্ত্ৰভাৱে পৰীক্ষা কৰা হৈছে। এই বিষয়ে আপুনি চিকিৎসক বা ফাৰ্মাচিষ্টৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত
- লগতে ৰক্তচাপৰ কফ ক্ৰয় কৰাৰ সময়ত বাহুটো জুখি সঠিক আকাৰ বাছি লোৱা উচিত । আপোনাৰ ওপৰৰ বাহুৰ মাজভাগ জুখিবলৈ নমনীয় জোখৰ টেপ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে
- চিকিৎসকৰ এপইণ্টমেণ্টলৈ আপোনাৰ মনিটৰটো লগত লৈ যাব। ইয়াৰ ৰিডিং ক্লিনিকত লোৱা ৰিডিঙৰ সৈতে তুলনা কৰিব লাগে আৰু বছৰত প্ৰায় এবাৰ এই কাম কৰা উচিত
- মনত ৰাখিব যে ৰোগ নিৰ্ণয় বা চিকিৎসাৰ সিদ্ধান্তৰ বাবে স্মাৰ্টৱাচ বা ফোন এপৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰিব। এইবোৰ এতিয়াও সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰযোগ্য বুলি গণ্য কৰা হোৱা নাই
সঠিক ৰিডিং কেনেকৈ ল'ব
- ৩০ মিনিটৰ বাবে কেফেইন, ধূমপান, ব্যায়াম পৰিহাৰ কৰি মূত্ৰাশয় খালী কৰিব লাগিব
- পিঠিখন কিহবাত হেচা দি ভৰি দুখন পোন কৰি আৰু ভৰি দুখন ক্ৰছ নকৰাকৈ বহিব লাগিব
- আপোনাৰ খালী বাহুটো টেবুলত ৰখাৰ লগতে কফটো হৃদযন্ত্ৰৰ সমতলত ৰাখিব লাগিব
- শান্ত আৰু সংযত হৈ থাকক
- এক মিনিটৰ ব্যৱধানত দুবাৰ ৰিডিং লওক
- পুৱা আৰু গধূলি জুখিব লাগে আদৰ্শগতভাৱে ঔষধ আৰু ব্ৰেকফাষ্টৰ আগত
- সাত দিন এনেদৰে কৰক, তাৰ পিছত লগ চিকিৎসকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰক । চিকিৎসকে সাধাৰণতে প্ৰথম দিনটোৰ ৰিডিংবোৰ বাদ দি বাকী দিনবোৰৰ গড় হিচাপ কৰে
ঘৰত আৰু ক্লিনিকত ৰক্তচাপৰ ৰিডিং কিয় বেলেগ বেলেগ ?
ডাঃ কে ছেশী কিৰণৰ মতে, ঘৰত লোৱা ৰীডিং, ক্লিনিকত লোৱা ৰীডিঙৰ তুলনাত সাধাৰণতে অলপ কম হয় ।
হোৱাইট কোট হাইপাৰটেনচন: এইটো যেতিয়া ক্লিনিকত ৰিডিং বেছি হয় কিন্তু ঘৰত স্বাভাৱিক হয়। প্ৰায়ে উদ্বেগ বা মানসিক চাপৰ বাবেই এনে হয়।
মাস্কেড হাইপাৰটেনচন: এইটো হ'ল যেতিয়া ক্লিনিকত ৰিডিং স্বাভাৱিক হয় কিন্তু ঘৰত বৃদ্ধি পায়। ইয়াক ধৰা পেলোৱাটো কঠিন আৰু হৃদৰোগ আৰু ষ্ট্ৰোকৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায়। ঘৰুৱা নিৰীক্ষণে দুয়োটাকে চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে, কিন্তু যদিহে ৰিডিং সঠিক হয়।
ৰক্তচাপ
- স্বাভাৱিক: ১২০/৮০ মিলিমিটাৰ পাৰাপাৰচতকৈ কম
- ১ম পৰ্যায়ৰ উচ্চ ৰক্তচাপ: ১৩০–১৩৯ বা ৮০–৮৯
- ২য় পৰ্যায়ৰ উচ্চ ৰক্তচাপ: ১৪০/৯০ বা তাতকৈ অধিক
- উচ্চ ৰক্তচাপ কেৱল চিকিৎসকেহে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰে, যিটো সাধাৰণতে কেইবাদিনো ধৰি কৰা গড় পৰীক্ষাৰ ভিত্তিত কৰা হয়
কেতিয়া চিকিৎসাৰ সহায় ল’ব লাগে
- যদি আপোনাৰ ৰক্তচাপ ১৮০/১২০ৰ ওপৰত থাকে আৰু ইয়াৰ লগত বুকুৰ বিষ, উশাহ লোৱাত কষ্ট, দুৰ্বলতা, অজ্ঞানতা, দৃষ্টিশক্তি সলনি হোৱা বা কথা ক’বলৈ অসুবিধা হোৱা আদি লক্ষণ দেখা দিয়ে তেন্তে তৎক্ষণাত জৰুৰীকালীন সেৱালৈ ফোন কৰক
- জিৰণি লৈ পুনৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতো যদি আপোনাৰ ৰক্তচাপ ১৮০/১২০ ৰ ওপৰত থাকে,যদিও আপুনি আন কোনো লক্ষণ দেখা নাপায় তেন্তে তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক
- যদি আপোনাৰ ৰক্তচাপ ধাৰাবাহিকভাৱে ১৩০/৮০ বা তাতকৈ বেছি হয়, তেন্তে আপোনাৰ দুটা বাহুৰ ৰক্তচাপৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে বা আপোনাৰ মনিটৰত সঘনাই হৃদস্পন্দন অনিয়মিত দেখা যায়, তেন্তে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত
কিছুমান জৰুৰী বিষয়
- যদি আপোনাৰ ৰক্তচাপ কম হোৱাৰ লগতে মূৰ ঘূৰোৱা বা অজ্ঞান অনুভৱ কৰে তেন্তে মনোযোগ দিয়াটো গুৰুত্বপূৰ্ণ
- কেৱল ঘৰুৱা ৰিডিঙৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰক্তচাপৰ ঔষধ কেতিয়াও আৰম্ভ নকৰিব, বন্ধ নকৰিব বা সলনি নকৰিব
- উচ্চ ৰক্তচাপৰ এবাৰ ৰিডিঙৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আপোনাৰ কোনো চিকিৎসাজনিত অৱস্থা আছে । জিৰণি লওক, পুনৰ পৰীক্ষা কৰক আৰু দুয়োটা ফলাফল লক্ষ্য কৰক
- ঘৰতে ৰক্তচাপ নিৰীক্ষণ কৰাটো সহায়ক; কিন্তু নিয়মীয়া চিকিৎসা পৰীক্ষাৰ বিকল্প নহয়
(অস্বীকাৰ: উল্লেখিত সকলোবোৰ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। দেহত সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উত্তম।)
লগতে পঢ়ক:দেহা থাকিলেহে বেহা: উৎসৱৰ আনন্দত খোৱা-বোৱাত মনোযোগ দিবলৈ নাপাহৰিব !
ভালদৰে শোৱাৰ পিচতো ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিছে নেকি ? কাৰণ হ'ব পাৰে স্লিপ এপনিয়া
চিকিৎসালয়ত সেৱা আৰু সুবিধাৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা মূল্য কৰিব লাগিব প্ৰদৰ্শন