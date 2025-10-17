কাহ-বুকুৰ বিষ-উশাহৰ সমস্যা হৈছে নেকি ? এয়া কি ৰোগৰ লক্ষণ জানেনে

কাহ-বুকুৰ বিষ-উশাহৰ সমস্যা হৈছে নেকি ? এয়া কি ৰোগৰ লক্ষণ জানেনে
হাঁপানী মাথো কেৱল এক সামান্য সমস্যা নহয়, হাঁপানী ৰোগৰ বিষয়ে আজি বিতংভাৱে বিশেষজ্ঞৰ পৰাই জানো আহক-
Published : October 17, 2025 at 9:29 AM IST
আজিকালি বহু লোকে হাঁপানী ৰোগত ভোগা দেখা যায় ৷ বতৰৰ পৰিৱৰ্তনে এই ৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে ৷ হাঁপানী ৰোগ হ’ল ক্ৰনিক হাওঁফাওঁৰ এক ৰোগ যাৰ ফলত উশাহৰ নলী ফুলি যায় বা বায়ুপথ সংকুচিত হয় ৷ ইয়াৰ ফলত উশাহ লোৱাত অসুবিধা, কাহ, বুকুখন হেঁচি ধৰা, বুকুৰ পৰা শব্দ আদিৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় ৷ বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত এই ৰোগৰ অৱস্থা অধিক গুৰুতৰ হৈ পৰে ৷ অত্যন্ত ঠাণ্ডা বা গৰম, ধূলি, প্ৰদূষণ আদিয়ে এই ৰোগ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷
হাঁপানী ৰোগ হ’লে আপোনাৰ বায়ুপথ ফুলি সংকীৰ্ণ হৈ পৰে আৰু বায়ুপথত অত্যধিক পৰিমাণৰ শ্লেষ্মা উৎপন্ন হয় । কিছুমানৰ বাবে হাঁপানী মাথো এক সামান্য সমস্যা হ’ব পাৰে । কিন্তু কিছুমানৰ বাবে ই এক গুৰুতৰ সমস্যা হ’ব পাৰে যিয়ে দৈনন্দিন কাম-কাজত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বা হাঁপানীৰ আক্ৰমণৰ সূচনা কৰিব পাৰে, যিটো জীৱনলৈ ভাবুকিও কঢ়িয়াই আনিব পাৰে । সেয়ে আজি জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ড৹ জয়ন্ত প্ৰসাদ শৰ্মা জৰিয়তে হাঁপানী ৰোগৰ বিষয়ে বিতংভাৱে জানো আহক-
হাঁপানী কি ?
ডাঃ জয়ন্ত প্ৰসাদ শৰ্মাৰ মতে, এজমা হ’ল মানৱ দেহৰ শ্বাসনলী আৰু হাওঁফাওঁৰ এক প্ৰকাৰৰ ৰোগ, যাক শ্বাস কষ্ট বা হাঁপানী বুলিও কোৱা হয় ৷ এজমা ৰোগীৰ প্ৰধান লক্ষণ হৈছে, ৰোগী গৰাকীৰ উশাহ-নিশাহ লওঁতে কষ্ট অনুভৱ কৰা ৷ নাকেৰে উশাহ লওঁতে ট্ৰেকিয়া নামৰ বায়ু কঢ়িয়াই নিয়া এডাল নলীকাৰ মাজেদি আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰলৈ বায়ু যায় ৷ এই ট্ৰেকিয়া নলীডাল প্ৰধান দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছে যাক ব্ৰংকাচ বুলিও কোৱা হয় ৷ এই ব্ৰংকাচ সমূহ আকৌ সৰু সৰু নলীত বিভক্ত হয় ৷ ইয়াৰ একেবাৰে সৰু নলীডালক ব্ৰংকিউল বুলি কোৱা হয় ৷
আমি যেতিয়া উশাহ লওঁ তেতিয়া ব্ৰংকিউলৰ মাজেদি আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰলৈ যায় আৰু নিশাহত কাৰ্বন-ডাইঅক্সাইড এই ব্ৰংকিউলৰ মাজেদি বাহিৰলৈ ওলাই আহে ৷ যদি কোনো কাৰণত এই নলী সমূহত ইনফেক্সন হলে মানুহৰ উশাহ-লোৱাত কষ্ট হয় ৷ ব্ৰংকিউল নলীবিলাকৰ ভিতৰৰ পৰিসৰ সৰু হৈ গ'লে উশাহ-নিশাহ লোৱাত কষ্ট হয় ৷ যাৰ ফলত এটা ঘেৰঘেৰণী শব্দৰ সৃষ্টি হয় ৷ ইয়াকে সহজ অৰ্থত ‘এজমা’ বুলি কোৱা হয় ৷
বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ সময়ত আৰ্দ্ৰতা, ঠাণ্ডা বা গৰমৰ হঠাৎ পৰিৱৰ্তন হাঁপানী ৰোগীৰ বাবে সমস্যা হ’ব পাৰে ৷ বৰষুণৰ ফলত ঠাণ্ডা বতাহ বা আৰ্দ্ৰতাৰ হঠাৎ পৰিৱৰ্তনে বায়ুপথ অধিক সংবেদনশীল কৰি তুলিব পাৰে ৷ ইয়াৰ ফলত ৰোগীয়ে উশাহ-নিশাহ লোৱাত কষ্ট পায়, বেছিকৈ কাহ আদি হয় ৷ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধিলৈকে যিকোনো লোক ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হ’ব পাৰে ৷
লক্ষণ
হাঁপানীৰ কিছুমান সাধাৰণ লক্ষণ হ’ল-
- কাহ
- উশাহৰ সময়ত হুইচেলৰ দৰে শব্দ
- উশাহ লোৱাত কষ্ট
- বুকুখনত টান অনুভৱ কৰা
- বুকুত হেঁচি ধৰাৰ দৰে অনুভৱ
- অস্বস্তি
- চৰ্দি
- এলাৰ্জি
- চকুৰ তল ক’লা পৰা
- নিশাৰ সময়ত বেছিকৈ উশাহত কষ্ট পোৱা আদি ৷
কেনেকৈ যত্ন ল’ব
- বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ সময়ত হাঁপানী ৰোগী সজাগ হোৱা অতি প্ৰয়োজন ৷ ইয়াৰ বাবে চিকিৎসকে দিয়া অনুসৰি প্ৰথমে ঔষধ আৰু ইনহেলাৰ ব্যৱহাৰ কৰক ৷
- ঘৰ পৰিষ্কাৰ আৰু ধূলিমুক্ত কৰি ৰাখক ৷
- ঠাণ্ডা বতাহ বা বৰষুণত বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷
- মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিবষ
- ব্যায়াম আৰু যোগাসন কৰক ৷
- শীতকালত কোঠাটোত আৰ্দ্ৰতা বজাই ৰাখিব লাগে
- গ্ৰীষ্মকালত ভালদৰে বায়ু চলাচল কৰা ঠাইত থাকিব লাগে ৷
- চিকিৎসকগৰাকীয়ে কয় যে, যদি হঠাতে কাহ বা উশাহ লোৱাত বেছি কষ্ট অনুভৱ কৰে তেন্তে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাব লাগে ৷ পানী নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈ নিয়মীয়াকৈ পৰীক্ষা আৰু হাওঁফাওঁৰ কাৰ্যক্ষমতা পৰীক্ষা কৰাটোও অতি প্ৰয়োজনীয় ৷
পৰিত্ৰাণৰ উপায়
- ধূলি, ধোঁৱা, প্ৰদূষণ পৰিহাৰ কৰক ৷
- ঠাণ্ডা বতাহৰ সময়ত পৰিষ্কাৰ কাপোৰ পৰিধান কৰিব ৷
- ঘৰ চাফ-চিকুনকৈ ৰাখিব ৷
- ধূমপান আৰু ধোঁৱা ওলোৱা ঠাইৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷
- উশাহ-নিশাহৰ সমস্যা বেছি হ’লে লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল’ব লাগে ৷
- ঔষধ আৰু ইনহেলাৰ সদায় হাতত ৰাখক ৷
