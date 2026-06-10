ETV Bharat / health

দেশৰ তুলনাত কৰ্কট ৰোগীৰ হাৰ বেছি অসমত: উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অশোক সিংহল

মানুহৰ জীৱন আৰোগ্যময়, শান্তিময়, সুখময় হওক এই চিন্তাৰে আগন্তুক দিনবোৰত স্বাস্থ্য বিভাগে কাম কৰিব বুলি উল্লেখ মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ ৷

Minister Ashok Singhal
অসমত কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধিক লৈ উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অশোক সিংহলৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 10, 2026 at 8:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ দায়িত্ব লাভৰ পাছতে ৰাইজক "ভাল চিকিৎসা, সময়মতে চিকিৎসা আৰু উন্নত মানদণ্ডৰ চিকিৎসা" প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে আগন্তুক সময়ত অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগে কাম কৰাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা বুলি উল্লেখ কৰিলে বিভাগীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে ৷ অসম মন্ত্ৰীসভাত স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ দায়িত্ব লাভ কৰা মন্ত্রী অশোক সিংহলে বুধবাৰে অসম সচিবালয়ৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে সংবাদ মাধ্যমত এই কথা উল্লেখ কৰে ৷

মন্ত্রী সিংহলে কয়, "স্বাস্থ্যখণ্ডত এক যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তন অনাৰ দিশে আমি কাম কৰিম । মানুহৰ জীৱন আৰোগ্যময়, শান্তিময়, সুখময় হওক এই চিন্তাৰে অসমৰ চাৰে তিনি কোটি জনতাৰ কল্যাণৰ বাবে আগন্তুক দিনবোৰত স্বাস্থ্য বিভাগে কাম কৰিব । ভাল চিকিৎসা, সময়মতে চিকিৎসা আৰু উন্নত মানদণ্ডৰ চিকিৎসা কেনেদৰে দিব পাৰো তাৰ চিন্তাৰে বিভাগে কাম কৰি যাব ।"

অসমত কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধিক লৈ উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অশোক সিংহলৰ (ETV Bharat Assam)

মন্ত্রীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "কিছু সপ্তাহৰ ভিতৰতে বঙাইগাঁও মেডিকেল কলেজ আমি আৰম্ভ কৰিম । তাৰ পিছত বিশ্বনাথ মেডিকেল কলেজ আৰম্ভ হ'ব । প্ৰতিখন জিলাত একোখন মেডিকেল কলেজ কৰাৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ যি সপোন আমি অহা পাঁচ বছৰত পূৰণ কৰিম । চিকিৎসক এগৰাকীয়ে নিষ্ঠাৰে চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰে ৷ চিকিৎসক যাদুকৰ নহয় যে চুই দিয়াৰ লগে লগে ৰোগীগৰাকীয়ে ভাল পাব ৷ ১০০জন ভিতৰত এজন বেয়া হ’লেও, চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যায় ৷ কিন্তু চিকিৎসকক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাটো সামাজিক বিকৃতি ৷"

আনহাতে ৰাজ্যত কৰ্কট ৰোগৰ হাৰ বৃদ্ধিত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "গড় হিচাপত ভাৰততকৈ অসমত কৰ্কট ৰোগীৰ হাৰ বেছি । ভাৰতত কৰ্কট ৰোগীৰ হাৰ হ'ল ১০৪ আৰু অসমত ১২৮ শতাংশ । কেৱল চিকিৎসাই নহয় মানুহে নিজৰ জীৱন শৈলী আৰু খোৱা-বোৱাত নিয়ন্ত্রণ কৰিব লাগিব । ইয়াৰ লগত আমাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক আছে । জীৱনশৈলী আৰু খোৱা-বোৱা চৰকাৰে সলনি কৰিব নোৱাৰে । স্বাস্থ্যবান হৈ থকাৰ বাবে প্ৰত্যেকজন মানুহে চিন্তা কৰিব লাগিব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "কিবা কাৰণত বেমাৰত পৰিলে আমি আছো । স্বাস্থ্য খণ্ডটো কেৱল চিকিৎসা সেৱাৰ বাবে নহয়, বিভাগটোৰ নামেই হ'ল স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ । অৰ্থাৎ কল্যাণৰ কথা জড়িত আছে । বহু সমস্যা জীৱনশৈলী আৰু খোৱা-বোৱাৰ লগত জড়িত । নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত সচেতনতা অহা মই দেখিছো । সমাজৰ সজাগ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে । অহা পাঁচ বছৰত পূৰ্ণাংগ ৰূপত সকলো বিদ্যালয়ত হেল্থক্লাৱ হোৱাৰ পাছত লাহে লাহে পৰিৱৰ্তন হ'ব । আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন একেদিনাই নহয় ।"

লগতে পঢ়ক:মঙলদৈত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ! জ্বৰ-মূৰৰ বিষ হ'লে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাৰ আহ্বান স্বাস্থ্য বিষয়াৰ

TAGGED:

মন্ত্ৰী অশোক সিংহল
স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগ
বঙাইগাঁও মেডিকেল কলেজ
গুৱাহাটী
MINISTER ASHOK SINGHAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.