চৰকাৰী স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰয়োজনীয় ঔষধ উপলব্ধতাৰ দ্বিতীয় স্থানত অসম

চৰকাৰী স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰয়োজনীয় ঔষধ উপলব্ধতাৰ দ্বিতীয় স্থানত অসম
এই তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে বিহাৰ । সদৰী কৰিছে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে ৷
Published : October 6, 2026 at 5:11 PM IST
গুৱাহাটী : স্বাস্থ্যখণ্ডত অসমে এক ঐতিহাসিক সাফল্য অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । অত্যাৱশ্যকীয় ঔষধৰ উপলব্ধতা আৰু সহজলভ্যতা নিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যখনে দেশৰ ভিতৰতেই দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে সামাজিক মাধ্যমত এই বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে ।
ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, ৰাজ্যৰ চৰকাৰী স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানসমূহত প্ৰয়োজনীয় ঔষধৰ তালিকা (EDL)ৰ ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ এই সাফল্য অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । সামাজিক মাধ্যম এক্স'ত দিয়া এটা পোষ্ঠত স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ‘স্বাস্থ্যৱান অসম’ গঢ়াৰ দিশত ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টাৰ এক প্ৰতিফলন বুলি কয় ।
স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে সামাজিক মাধ্যমত দিয়া পোষ্টটোত কয়," অত্যাৱশ্যকীয় ঔষধৰ উপলব্ধতা আৰু সহজলভ্যতা নিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ ভাৰতৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰি অসমে স্বাস্থ্যখণ্ডত এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য অৰ্জন কৰিছে । ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, ৰাজ্যৰ চৰকাৰী স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানসমূহত Essential Drugs List (EDL)-ৰ ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ এই সাফল্য ‘স্বাস্থ্যৱান অসম’ গঢ়াৰ দিশত ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টাৰ এক প্ৰতিফলন ।"
এই পদক্ষেপত সৰ্বতো প্ৰকাৰে সহায় কৰা সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী সিংহলে কয়, "ৰোগীকেন্দ্ৰিক আৰু মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেৱা নিশ্চিত কৰাৰ এই যাত্ৰাত অৰিহণা যোগোৱা প্ৰতিগৰাকী স্বাস্থ্যকৰ্মীলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা ।"
Assam ranks #2 in India in ensuring access to essential medicines! 🏥 Assam has achieved a historic healthcare milestone by rising to All India 2nd position in the Essential Drugs List (EDL) across public healthcare institutions, as issued by the Ministry of Health & Family Welfare, GoI. This achievement reflects the continued focus of Team Swasthyawan Assam in ensuring the availability of essential medicines and strengthening patient-centred healthcare. Kudos to all and keep up the good work.— Ashok Singhal (@TheAshokSinghal) October 6, 2026
এই তালিকাত কোন কোন ৰাজ্য আছে ?
এই তালিকাত লাভ কৰা ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহ হৈছে ক্ৰমে বিহাৰ, অসম, পঞ্জাৱ, ৰাজস্থান, মধ্য প্ৰদেশ, চণ্ডীগড়, তেলেংগানা, মহাৰাষ্ট্ৰ, অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ, অৰুণাচল প্ৰদেশ, লাডাখ, পশ্চিম বংগ, গুজৰাট, মেঘালয়, উত্তৰ প্ৰদেশ, জম্মু আৰু কাশ্মীৰ, ছত্তীশগড়, হাৰিয়ানা, হিমাচল প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড, পুডুচেৰী, ওড়িশা, মিজোৰাম, কৰ্ণাটক, লাক্ষাদ্বীপ, ঝাৰখণ্ড, মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ড ।
লগতে পঢ়ক:ক'ভিডতকৈও ভয়াৱহ মহামাৰীৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ, আকৌ Quarantine এইখন দেশত !
কৰ্কট কাণ্ড কোষ আগতীয়াকৈ ধৰা পেলাবলৈ এআই প্ৰযুক্তি
বিশ্ব হৃদযন্ত্ৰ দিৱস: আপোনাৰ হৃদযন্ত্ৰক কেনেদৰে সুৰক্ষা দিব ? জানি লওক এইকেইটা টিপছ