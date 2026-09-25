ETV Bharat / health

চাৰি বছৰত ১৫ লাখ ৰোগীক সেৱা অসম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ : মুখ্যমন্ত্ৰী

ধুবুৰী, নলবাৰী, নগাঁও, শিৱসাগৰ আৰু গোৱালপাৰাত কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ সম্প্ৰসাৰণ ।

Assam Cancer Care Foundation
অসম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন (ETV Bharat Assam Getty Images)
author img

By PTI

Published : September 25, 2026 at 1:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অসম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনে প্ৰায় ১৫ লাখ ৰোগীক সেৱা আগবঢ়াইছে । বিগত চাৰি বছৰত ফাউণ্ডেশ্যনে এই সেৱা আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছে । ৰাজ্যজুৰি ১২টা বিশেষ সুবিধাৰ নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে এনে সেৱা আগবঢ়োৱা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে ।

যোৱা বৃহস্পতিবাৰে অসম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ ব’ৰ্ড আৰু বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাত অধ্যক্ষতা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত শৰ্মাই কয় যে এই সেৱাসমূহৰ ভিতৰত পৰামৰ্শ, পৰীক্ষা, কেমোথেৰাপী, ৰেডিঅ’থেৰাপী আৰু অস্ত্ৰোপচাৰ অন্যতম ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই ফাউণ্ডেশ্যনৰ ব’ৰ্ড আৰু বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাত অধ্যক্ষতা কৰি ৰাজ্যখনত কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা আৰু আনুষংগিক স্বাস্থ্যসেৱা শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা প্ৰধান পদক্ষেপসমূহৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে ।

Assam Cancer Care Foundation
অসম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন (ETV Bharat Assam Getty Images)

ইয়াৰ পিচতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই এই বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমত দিয়া এটা পোষ্টত কয়,"প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ মাত্ৰ প্ৰায় চাৰি বছৰৰ ভিতৰতে আমাৰ হাস্পতালসমূহে পৰামৰ্শ আৰু ৰোগ নিৰ্ণয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেম’থেৰাপী, ৰেডিঅ’থেৰাপী আৰু অস্ত্ৰোপচাৰলৈকে প্ৰায় ১৫ লাখ ৰোগীক সেৱা প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে এই সংখ্যাৰ আঁৰত সেইসকল ৰোগীও আছে যিসকলে ঘৰৰ ওচৰতেই উন্নত মানৰ কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এতিয়া ৰোগীসকলে কেইবছৰমান আগৰ দৰে অসম এৰি যাবলগীয়া হোৱা নাই বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয় ।

Assam Cancer Care Foundation
অসম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন (ETV Bharat Assam Getty Images)

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনে সেৱা ৰাজ্যখনৰ আৰু পাঁচখন হাস্পতাললৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰে । ডিব্ৰুগড়, বৰপেটা, তেজপুৰ, লখিমপুৰ, যোৰহাট, কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং আদিৰ পিচত এইবাৰ ধুবুৰী, নলবাৰী, নগাঁও, শিৱসাগৰ আৰু গোৱালপাৰাত ইয়াক সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ কাম অব্যাহত আছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ।

উল্লেখ্য যে অসম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন হৈছে অসম চৰকাৰ আৰু টাটা ট্ৰাষ্টৰ যৌথ পদক্ষেপ । ইয়াৰ দ্বাৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ব্যয় বহন কৰিব পৰা আৰু সুলভ মূল্যৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰাটোৱেই লক্ষ্য ।

লগতে পঢ়ক:৮ বছৰ সম্পূৰ্ণ অভিলাষী ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য আঁচনি 'আয়ুষ্মান ভাৰত'ৰ: প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

ভাৰতৰ ধঁপাত সংকট: গুটখা নিষিদ্ধৰ পিছতো মুখৰ কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধ হোৱা নাই কিয় ?

Biopsy: বায়’প্সি অবিহনে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট

TAGGED:

অসম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন
ইটিভি ভাৰত অসম
কেম’থেৰাপী
TATA TRUSTS
ASSAM CANCER CARE FOUNDATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.