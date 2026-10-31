ডায়েবেটিছ :এইকেইটা ভ্ৰান্ত ধাৰণাৰ বিষয়ে জানি লওক

ডায়েবেটিছ :এইকেইটা ভ্ৰান্ত ধাৰণাৰ বিষয়ে জানি লওক
ডায়েবেটিছ ৰোগ সম্পৰ্কে আজিও বহুতৰ মনত আছে ভ্ৰান্ত ধাৰণা । এই বিষয়ে জানিবলৈ পঢ়ক...
Published : October 31, 2026 at 6:08 PM IST
গুৱাহাটী : আধুনিক জীৱন যাপনত ডায়েবেটিছত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । কম বয়সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বয়স্ক লোকলৈকে প্ৰায়ভাগেই এই ৰোগত আক্ৰান্ত । এনে ৰোগে ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিলেও বহুতৰে মনত এতিয়াও বহু ভ্ৰান্ত ধাৰণাই গা কৰি আছে । এই সন্দৰ্ভত ডায়েবেটোল'জিষ্ট ডাঃ নাছিমুৰ ৰিয়াজে কয়-
মৃদু ডায়েবেটিছ অস্বাভাৱিক নহয়
আপুনি ভাবে নেকি যে এই ৰোগৰ পৰিমাণ কম-বেছি আছে ? এই ধাৰণাটো একেবাৰেই ভুল । কাৰণ ডায়েবেটিছৰ কম-বেছি বুলি কোনো কথাই নাই । মৃদু ডায়েবেটিছ হ’লেও ইয়াৰ প্ৰতি গুৰুত্ব সমানেই দিব লাগিব ।
এইটো সঁচা যে কিছুমান বিশেষ অৱস্থা, যেনে অসুস্থতা বা মানসিক চাপ আৰু কিছুমান ঔষধে ডায়েবেটিছ নথকা লোকৰো তেজত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা সাময়িকভাৱে বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । যিসকল লোকৰ তেজত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা স্বাভাৱিকতকৈ অলপ বেছি অৰ্থাৎ প্ৰি-ডায়েবেটিক ৰোগীয়ে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত ।
ডায়েবেটিছ মানে মৃত্যু !
ডায়েবেটিছ মানে মৃত্যু নহয় । বৰঞ্চ ডায়েবেটিছ সম্পূৰ্ণ নিৰাময় কৰিব নোৱাৰিলেও নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখি দীৰ্ঘদিন জীয়াই থকাটো সম্ভৱ হৈছে । তেজৰ শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণত নাথাকিলে অবাঞ্চিত জটিলতাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা থাকে ।
দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে টাইপ-২ ডায়েবেটিছত আক্ৰান্ত বহু লোক আছে যিয়ে ব্যস্ত,সক্ৰিয় আৰু স্বতঃস্ফূৰ্ত জীৱন যাপন কৰি আহিছে । ডায়েবেটিছ ধৰা পৰা মানে খোজ কঢ়া বা জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কামবোৰ পৰা আঁতৰি থকাটোৱে নহয় ।
ডায়েবেটিছৰ জটিলতাৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ উপায় নাই !
এইটোও ভ্ৰান্ত ধাৰণা বুলি কোৱা হয় । গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে ডায়েবেটিছৰ জটিলতাসমূহ এৰাই চলা বা নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাৰ বাবে নিজেই নিজৰ যত্ন কৰি চিকিৎসাৰ পৰিকল্পনা কৰাটো ভাল । ইয়াৰ ভিতৰত থাকিব তেজৰ শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ আৰু নিয়মীয়াকৈ চিকিৎসা পৰীক্ষা কৰা আদি ।
বহুতো টাইপ-২ ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু ক'লেষ্টেৰল থাকে । যদি আপুনি এই দুটা সমস্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে তেন্তে স্নায়ুৰ ক্ষতি বা বৃক্ক বিকল হোৱাৰ সম্ভাৱনা এৰাই চলি দীৰ্ঘদিন সমস্যামুক্ত হৈ থকাটো সম্ভৱ ।
আন কাৰোবাৰ পৰা আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে
কিছুমান লোকৰ এনে বিশ্বাস এতিয়াও আছে । তেওঁলোকে ভাবে যে ডায়েবেটিছ এক সংক্ৰামক ৰোগ । এজনৰ পৰা আন এজনলৈ বিয়পে বুলি ভাৱে । এনেদৰে ভবাৰ কোনো কাৰণ নাই । ডায়েবেটিছে সৃষ্টি কৰা বিশৃংখলতাৰ সঠিক কাৰণ এতিয়াও বিজ্ঞানীসকলে জানিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ।
পৰিয়ালত ডায়েবেটিছ নাথাকিলে চিন্তা নাই
পৰিয়ালত ডায়েবেটিছৰ কোনো ইতিহাস নাথাকিলেও বহু লোকৰ ডায়েবেটিছ হয় । যদিও এই ৰোগৰ লগত জিনীয় সম্পৰ্ক আছে, তথাপি অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে এই ৰোগ একমাত্ৰ অৱস্থা নহয় । পাৰিবাৰিক ডায়েবেটিছৰ ইতিহাস নাথাকিলেও নিয়মীয়াভাৱে ব্যায়াম কৰিব লাগে । তদুপৰি খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্ৰণ কৰি এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ আশংকাৰ পৰা হাত সাৰিব লাগে ।
গৰ্ভাৱস্থাৰ ডায়েবেটিছ পিছত নহয়
গৰ্ভাৱস্থাৰ ডায়েবেটিছ ৰোগ প্ৰসৱৰ পিচত উপশম হয় বুলি ভাৱে । মনত ৰখা উচিত যে কেতিয়াবা কেতিয়াবা গৰ্ভাৱস্থাৰ ডায়েবেটিছ পিছলৈ টাইপ-২ ডায়েবেটিছলৈ পৰ্যবসিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি । গতিকে গৰ্ভাৱস্থাৰ ডায়েবেটিছকো গুৰুত্বসহকাৰে ল’ব লাগে আৰু খাদ্যৰ পৰিৱৰ্তন কৰি টাইপ-২ ডায়েবেটিছৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত ।
টেবলেট এক প্ৰকাৰৰ ইনছুলিন
ডায়েবেটিছৰ মৌখিক ঔষধ ইনছুলিন নহয় । টাইপ-২ ডায়েবেটিছত ব্যৱহৃত এই ঔষধে শৰীৰক ইনছুলিন নিঃসৰণ বা ব্যৱহাৰ কৰাত সহায় কৰে । বৰ্তমান বেজীৰ বাহিৰে আন কোনো পদ্ধতিৰে পোনপটীয়াকৈ ইনছুলিন লোৱাৰ কোনো উপায় নাই । সেয়েহে টেবলেটে ইনছুলিনৰ কাম কৰে বুলি গণ্য কৰিব নালাগে ।
বেছি ইনছুলিনে ৰোগ জটিল কৰে
এই ৰোগ হ'লে কেৱল ইনছুলিন গ্ৰহণ কৰিলেই ৰোগৰ পৰা উপশম লাভ কৰিব পাৰি । সদায় একে পৰিমাণৰ ইনছুলিন লব নালাগে । তেজৰ শৰ্কৰাৰ পৰিমাণ স্বাস্থ্যসন্মত সীমাৰ ভিতৰত ৰাখিবলৈ ইনছুলিনৰ মাত্ৰা অবিৰতভাৱে সলনি কৰিব লাগিব । এজন ব্যক্তিৰ তেজৰ শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা খাদ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ব্যায়াম, দিনটোৰ কি সময়ত পৰীক্ষা কৰা হৈছে আদি কেইবাটাও কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । লগতে এই ৰোগ ধৰা পৰিলে অগ্নাশয়ৰ পৰা কিছু পৰিমাণে ইনছুলিন উৎপন্ন হ’ব পাৰে, গতিকে আৰম্ভণিতে কম ইনছুলিন গ্ৰহণ কৰিব লাগে; কিন্তু যদি অগ্নাশয়ত ক্ৰমান্বয়ে উৎপাদন কমি যায় তেন্তে অধিক ইনছুলিনৰ প্ৰয়োজন হয় ।
এজন লোকে কি খায়, কিমান খায় আৰু কিমান সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰে এই সকলোবোৰ লোকজনৰ দৈনিক ইনছুলিনৰ প্ৰয়োজনীয়তা নিৰ্ধাৰণ কৰে । গতিকে ক'ব পাৰি যে কোনোৱে নিজৰ ইচ্ছা মতে ইনছুলিন গ্ৰহণ কৰিব নালাগে, শাৰীৰিক অৱস্থাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে ইয়াৰ পৰিমাণ কম বেছি কৰিব লাগে ।
(অস্বীকাৰ: উল্লেখিত সকলোবোৰ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। দেহত সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উত্তম।)
লগতে পঢ়ক:২০৩০ চনত অসমত নতুনকৈ আক্ৰান্ত কৰ্কট ৰোগী ৫৩ হাজাৰৰো অধিক হ'ব; আইচিএমআৰ
ডায়েবেটিছ ৰোগীয়েও পূজাৰ আনন্দও উপভোগ কৰক; এইকেইটা বিষয়ত দিব লাগিব গুৰুত্ব
ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে আলু আতংক কিয় ? নিতৌ কিমান খাব পাৰে
Breakfast: দ্বিতীয় খাদ্যৰ প্ৰভাৱ: পুৱাৰ আহাৰে দিনটোত শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰণত কেনে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে?