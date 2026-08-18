বাৰিষাৰ জ্বৰত এণ্টিবায়’টিকৰ প্ৰয়োজন আছেনে ?

বাৰিষাৰ জ্বৰত এণ্টিবায়’টিকৰ প্ৰয়োজন আছেনে ?
প্ৰতিজৈৱিক প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা কি জানিবলৈ পঢ়ক...
Published : August 18, 2026 at 5:07 PM IST
জ্বৰ, পেটৰ অসুখ আদিৰ পৰা উপশম লাভ কৰিবলৈ চিকিৎসকে নিদানপত্ৰত আন ঔষধৰ লগতে এণ্টিবায়’টিকৰ নাম উল্লেখ কৰে । ডেংগু, চিকুংগুনিয়া, মেলেৰিয়া, টাইফয়েড, ইনফ্লুৱেঞ্জা আৰু লেপ্ট’স্পাইৰ’ছিছকে ধৰি কেইবাটাও ভিন্ন সংক্ৰমণৰ ফলত বাৰিষাত জ্বৰ হ’ব পাৰে । এই সকলোবোৰ ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এণ্টিবায়’টিকৰ প্ৰয়োজন হয় নে ?
যদিও সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ বাবে এণ্টিবায়’টিকৰ প্ৰয়োগ কৰা হয়, সমস্যাটো হ’ল এণ্টিবায়’টিকে ইয়াৰ প্ৰতিটোৰ বিৰুদ্ধে সমানেই কাৰ্যকৰী নহ'বও পাৰে । যদি প্ৰয়োজন নোহোৱাকৈয়ে এণ্টিবায়’টিক গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া স্বাস্থ্যজনিত আন এক সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে আৰু সেয়া হৈছে এণ্টিমাইক্ৰ’বিয়েল ৰেজিষ্টেন্স (AMR) বা প্ৰতিজৈৱিক প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা ।
জ্বৰ হ'লেই এণ্টিবায়’টিকৰ প্ৰয়োজন নে ?
লুধিয়ানাৰ আৰ জি হাস্পতালৰ জ্য়েষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ প্ৰেৰণা গোৱেলে কয়, “ বাৰিষাত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ জ্বৰৰ প্ৰকোপ নিয়মীয়াকৈ বৃদ্ধি পায় । তথাপি বহুতে ইচ্ছাকৃতভাৱে এণ্টিবায়’টিকৰ বাবে হাত আগবঢ়ায় । সমস্যাটো হ’ল যে বেছিভাগ বাৰিষাৰ জ্বৰ ভাইৰেল । উদাহৰণস্বৰূপে ডেংগু আৰু চিকুংগুনিয়া হৈছে মহৰ দ্বাৰা হোৱা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ। ডেংগু বা চিকুংগুনিয়াৰ পৰা উপশম লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এন্টিবায়'টিক ঔষধে কোনো ফলপ্ৰসূ কাম নকৰে।”
ডাঃ গোৱেলে কয় যে বাৰিষাৰ সময়ত স্ব-চিকিৎসাৰ এই অভ্যাস তেনেই সাধাৰণ ঘটনা । ৰোগী কেতিয়াবা এসপ্তাহ নিজাববীয়াকৈ এণ্টিবায়’টিক সেৱন কৰি চিকিৎসকৰ ওচৰত উপস্থিত হয় । পিচে তেতিয়ালৈকে ডাক্তৰে কেৱল মূল ৰোগটোৰ চিকিৎসাই আৰম্ভ কৰা নাই । প্ৰথম অৱস্থাত হয়তো কেতিয়াও প্ৰয়োজনীয় নাছিল । তথাপি তেওঁলোকে ঔষধৰ প্ৰভাৱৰ ওপৰতো কাম কৰিব লাগিব ।
ডেংগু আৰু চিকুংগুনিয়া মহৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হয় । ইয়াত এণ্টিবায়’টিক লক্ষ্য কৰি ল’ব পৰা কোনো বেক্টেৰিয়াৰ উপাদান নাই । গতিকে যদি কাৰোবাৰ ফোহা বা গাঁঠিৰ বিষৰ দৰে লক্ষণৰ লগতে জ্বৰ হয় তেতিয়া ইয়াৰ উত্তৰ নিজে এণ্টিবায়’টিক গ্ৰহণ কৰাটো হ’ব নালাগে ।
ডাঃ গোৱেলে কয় যে এনে লক্ষণে ডেংগু বা চিকুংগুনিয়াৰ দৰে অৱস্থাৰ বাবে উপযুক্ত পৰীক্ষা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াব লাগে । প্ৰথম কামটো হ’ল জ্বৰৰ কাৰণ কি তেতিয়াহে সঠিক চিকিৎসা আৰম্ভ হ’ব ।
আনকি বেক্টেৰিয়াৰ সংক্ৰমণৰ বাবেও সঠিক এণ্টিবায়’টিকৰ প্ৰয়োজন
মনত ৰাখিব জ্বৰ মানেই ভাইৰেল নহয় । টাইফয়েডকে ধৰি কিছুমান সংক্ৰমণ বেক্টেৰিয়াৰ পৰা হয় আৰু ইয়াৰ বাবে এন্টিবায়'টিকৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে: কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে ঔষধৰ কেবিনেটৰ পৰা কোনো এণ্টিবায়’টিক আনি গ্ৰহণ কৰিব ।
ডাঃ গোৱেলে কয় যে ভুল এণ্টিবায়’টিক প্ৰেছক্ৰিপচন কৰিলে বা সঠিক এণ্টিবায়’টিক অতি সোনকালে আৰম্ভ কৰিলে, সঠিক নিদানৰ আগতে লক্ষণসমূহ লুকুৱাই ৰাখিব পাৰে, সঠিক পৰীক্ষা কৰাটো অধিক কঠিন কৰি তুলিব পাৰে আৰু এণ্টিমাইক্ৰ’বিয়েল প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাত অৰিহণা যোগাব পাৰে । অৰ্থাৎ অৱশেষত এণ্টিবায়’টিকৰ প্ৰয়োজন হ’লেও এণ্টিবায়’টিক অনুমান কৰাটো আৰু সংক্ৰমণৰ চিকিৎসা একে নহয় ।
এণ্টিবায়’টিকৰ প্ৰয়োজন নহ’লে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে
শাৰদাকেয়াৰ হেল্থচিটিৰ জ্যেষ্ঠ পৰামৰ্শদাতা ডাঃ নিৰজ কুমাৰে কয় যে বহুতে ধৰি লৈছে যে এণ্টিবায়’টিকৰ ফলত বাৰিষাৰ জ্বৰ দ্ৰুতভাৱে উপশম হ’ব; কিন্তু যেতিয়া ভাইৰাছৰ দ্বাৰা জ্বৰ হয় তেতিয়া এণ্টিবায়’টিক এটাই সহায় নকৰে । অপ্ৰয়োজনীয় ঔষধেও পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু এণ্টিমাইক্ৰ’বিয়েল ৰেজিষ্টেন্সত অৰিহণা যোগায় । ফলত এনে এক ভৱিষ্যতৰ সৃষ্টি হয় য’ত এসময়ত তুলনামূলকভাৱে চিকিৎসা কৰাটো সহজ হৈ পৰা সংক্ৰমণসমূহ পৰিচালনা কৰাটো বহুত কঠিন হৈ পৰিব পাৰে ।
জ্বৰ আৰম্ভ হ’লে কি কৰিব লাগে ?
প্ৰথম পদক্ষেপটো হ’ল এণ্টিবায়'টিকৰ বাবে হাত আগবঢ়োৱাটো বাধ্যতামূলক নহয় । ই হ’ল লক্ষণসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰা আৰু পৰিস্থিতিৰ মূল্যায়ন কৰা ।
ডাঃ কুমাৰে ভাইৰাছজনিত ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত জিৰণি, সঠিক হাইড্ৰেচন আৰু নিৰীক্ষণৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় । ডাঃ গোৱেলে কয় যে দুদিনৰ পৰা তিনিদিনতকৈ অধিক সময় ধৰি থকা জ্বৰৰ চিকিৎসাৰ মূল্যায়ন কৰিব লাগে । উপযুক্ত সময়ত ঔষধ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে তেজৰ পৰীক্ষাৰ বিষয়টো বিবেচনা কৰিব লাগে। ডাঃ কুমাৰে জ্বৰ থাকিলে বা সতৰ্কবাণীৰ লক্ষণ দেখা দিলে সোনকালে চিকিৎসকৰ সহায় ল’বলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ।
প্ৰতিটো জ্বৰৰ চিকিৎসা একে ধৰণে নকৰিব
প্ৰতিটো জ্বৰ একেই বুলি ধৰি লোৱাটোৱেই আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুল । জ্বৰ এটা লক্ষণ, নিদান নহয় । কোনো ভাইৰাছ, বেক্টেৰিয়া বা অন্যান্য অৱস্থাৰ ফলত ইয়াৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । ইয়াৰ চিকিৎসা কাৰণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । এণ্টিবায়'টিকৰ প্ৰয়োজন বুলি চিকিৎসকে নিৰ্ণয় কৰিলেহে এণ্টিবায়'টিক গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।
লগতে পঢ়ক:আগতে আছিল মেলেৰিয়াৰ তাণ্ডৱ, এতিয়া আতংকৰ কাৰণ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ