ডায়েবেটিছত আক্ৰান্তই সুৰাপান কৰিব পাৰেনে ?

ডায়েবেটিছত আক্ৰান্তই সুৰাপান কৰিব পাৰেনে ?
ডায়েবেটিছ প্ৰধানকৈ দুটা প্ৰকাৰৰ- টাইপ ১ ডায়েবেটিছ, সাধাৰণতে এয়া জিনীয় বুলি কোৱা হয় । আনহাতে টাইপ ২ ডায়েবেটিছৰ জীৱনশৈলীৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে ।
Published : April 29, 2026 at 1:01 PM IST
দেশত বৃদ্ধি পাইছে সুৰাপায়ীৰ সংখ্য়া । এতিয়া এয়া কেৱল যুৱ সুৰা সেৱনকাৰীয়েই নহয় বা মাজে মাজে মদ্যপায়ীৰ মাজতেই সীমাৱদ্ধ থকা নাই । যিসকলে ইতিমধ্যে ডায়েবেটিছৰ দৰে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰি আছে তেওঁলোকেও মদ্যপান কৰে । পিছে তেওঁলোকৰ প্ৰায়ভাগেই জ্ঞাত নহয় যে সুৰা আৰু ডায়েবেটিছৰ মাজত জটিল সম্পৰ্ক আছে ।
শৰ্কৰা বৃদ্ধি পায় ... আৰু তাৰ পিছত হঠাতে তললৈ নামে
এই সন্দৰ্ভত ডায়েবেটিছ বিশেষজ্ঞ ডাঃ গৌৰৱ সচদেৱে কয় যে মদ্যপানে পোনপটীয়া শৰীৰত প্ৰভাব বিস্তাৰ নকৰে । ই কেৱল শৰ্কৰাৰ পৰিমান বৃদ্ধি কৰে । সেয়েহে এই অৱস্থাটো ওপৰলৈ তুলিব পাৰে আৰু তাৰ পিছত নিম্নগামাও কৰিব পাৰে । ইটিভি ভাৰতক ডাঃ সচদেৱে কয়, "সুৰাত কেলৰি আৰু কাৰ্বোহাইড্ৰেট থাকে । এইবোৰে তেজৰ শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা সোনকালে বৃদ্ধি কৰিব পাৰে;কিন্তু যেতিয়া সুৰাই কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া তেজৰ শৰ্কৰাৰ পৰিমাণ হঠাতে হ্ৰাস পাব পাৰে । এইদৰে শৰ্কৰা হ্ৰাস পোৱা অৱস্থাটোক কোৱা হয় হাইপ’গ্লাইচেমিয়া । ডায়েবেটিছত আক্ৰান্তৰ বাবে এই অৱস্থাটো অতি বিপজ্জনক হ’ব পাৰে ।"
খালী পেটত সুৰা সেৱন কৰিলে এয়া আৰু জটিল হৈ পৰে । ডাঃ সচদেৱে কয় যে প্ৰথমে খাদ্য নোখোৱাকৈ মদ্যপান কৰিলে হাইপ’গ্লাইচেমিয়াৰ আশংকা বৃদ্ধি পাব পাৰে । যকৃতত তেজত গ্লুক’জৰ মাত্ৰা সুস্থিৰ কৰি ৰখাৰ পৰিৱৰ্তে এলকহল প্ৰক্ৰিয়াকৰণত ব্যস্ত হৈ পৰে । ইয়াৰ ফলত তেজত শৰ্কৰা আশা কৰাতকৈ বেছি দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস পাব পাৰে । ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে কেতিয়াবা ইমানেই গুৰুতৰ হ’ব পাৰে যে ইয়াৰ ফলত মূৰ ঘূৰোৱা, বিভ্ৰান্তি বা অজ্ঞানতাও হ’ব পাৰে ।
দুই প্ৰকাৰৰ ডায়েবেটিছ :
ডায়েবেটিছ প্ৰধানকৈ দুটা প্ৰকাৰৰ- টাইপ ১ ডায়েবেটিছ ,সাধাৰণতে এয়া জিনীয় বুলি কোৱা হয়। আনহাতে টাইপ ২ ডায়েবেটিছৰ জীৱনশৈলীৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে । খাদ্য, ব্যায়াম, শৰীৰৰ ওজন, দৈনন্দিন অভ্যাস এই সকলোবোৰেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰে । এই ৰূপটোৱেই ভাৰতত যোৱা কিছু বছৰত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে । দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মদ্যপানে (বিশেষকৈ নিয়মিতভাৱে সেৱন কৰিলে) এইবোৰ কৰিলেও সুফল পোৱা নাযায় ।
দেশত নিৰ্মিত নে ব্ৰেণ্ডেড ?
এইখিনিতে এটা পশ্ন মনত উদয় হয় যে দেশত প্ৰস্তুত কৰা সুৰা (দেশী দাৰু বুলি কোৱা হয় ) তথাকথিত ইংৰাজী সুৰাতকৈ বেয়া নেকি ? বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে দেশত প্ৰস্তুত কৰা সুৰা বেয়া । দেশীয় সুৰাৰ সমস্যা কেৱল মদৰেই নহয়, নিয়ন্ত্ৰণৰ অভাৱো । বাণিজ্যিকভাৱে উৎপাদিত স্পিৰিট (হুইস্কি, ৱাইন বা বিয়েৰ)ৰ ক্ষেত্ৰত এলকহলৰ পৰিমাণ স্পষ্টভাৱে সংজ্ঞায়িত কৰা হয় । লেবেলত এলকহলৰ শতকৰা হাৰ নিৰ্দিষ্ট কৰা হয়, উপাদানসমূহ নিয়ন্ত্ৰিত কৰা হয় আৰু গুণগত মান আছে ।
দেশৰ সুৰাৰ কথাটো অলপ সুকীয়া । ই প্ৰায়ে অশোধিত হয় আৰু সুৰাৰ সঠিক পৰিমাণ স্পষ্টকৈ জনা নাযায় । কেতিয়াবা উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াত আন পদাৰ্থ মিহলি হয় । দুখৰ বিষয় যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত একাধিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে য’ত দূষিত দেশৰ সুৰাৰ ফলত গুৰুতৰ অসুস্থতা বা আনকি মৃত্যুও হৈছে ।
সুৰা নিৰাপদনে ?
ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে আচলতে মদ্যপান কৰিব পাৰেনে ? চিকিৎসকে সদায় একেবাৰে না কোৱা নাই যদিও কঠোৰ সংযমৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে । ডাঃ সচদেৱে কয়-
- পুৰুষে সুৰা ৩০ মিলিলিটাৰৰ প্ৰায় দুটা পেগত সীমিত কৰিব লাগে । সপ্তাহত তিনিবাৰতকৈ বেছি নহয়।
- মহিলাসকলে ইয়াক প্ৰায় ৩০-৪৫ মিলিলিটাৰৰ এটা পেগত সীমাবদ্ধ কৰিব লাগে । লগতে সপ্তাহত তিনিবাৰতকৈ বেছি নহয় ।তেতিয়াও ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে তেওঁলোকৰ তেজৰ শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা ভালদৰে নিৰীক্ষণ কৰিব লাগে।
- আদৰ্শগতভাৱে খালী পেটত মদ্যপান নকৰিব ।
আইচিএমআৰ (ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অৱ মেডিকেল ৰিচাৰ্চ)ৰ হিচাপ অনুসৰি প্ৰায় ১০ কোটি ১০ লাখ ভাৰতীয়ই ডায়েবেটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে। সেয়া হ’ল মোটামুটি নজনৰ ভিতৰত এজন এই ৰোগত আক্ৰান্ত । আন ১৩.৬ কোটি লোক প্ৰি-ডায়েবেটিছ, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ তেজৰ শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা ইতিমধ্যে স্বাভাৱিকতকৈ বেছি। দেশখন মূলতঃ স্বাস্থ্যৰ এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানৰ সীমাত বহি আছে। সেই প্ৰত্যাহ্বান কেনেকৈ উন্মোচিত হয় তাত মদ্যপানে মুখ্য ভূমিকা পালন কৰে ।
হৃদবিশেষজ্ঞ ডাঃ স্বাতী খুৰাণাই কয় যে মদ্যপান নিজেই ক্ৰমান্বয়ে ফেশ্বনেবল হৈ পৰিছে । ই এতিয়া কেৱল সামাজিক অনুষ্ঠান বা উদযাপনত সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই । বহুতৰে বাবে মদ্যপান কৰাটো কেৱল ৰুটিন হৈ পৰিছে। কিছুমান অঞ্চলত খৰচৰ মাত্ৰা ৰাষ্ট্ৰীয় গড়তকৈ যথেষ্ট বেছি ।
সুৰা আৰু ওজন বৃদ্ধি :
মদ্যপানৰ ফলত ওজন বৃদ্ধি হ’ব পাৰে। মদৰ পৰা পোৱা কেলৰিক প্ৰায়ে 'খালী কেলৰি' বুলি বৰ্ণনা কৰা হয় । নিয়মিত মদ্যপানে ক্ৰমান্বয়ে শৰীৰৰ ওজন বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । ফলত শৰীৰে ইনছুলিন নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত কঠিন হৈ পৰে । ইনছুলিন অৱশ্যে অগ্নাশয়ে উৎপন্ন কৰে । ই হৈছে তেজৰ শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে দায়বদ্ধ অংগ । গতিকে অত্যধিক মদ্যপানে পৰোক্ষভাৱে অগ্নাশয়ৰ কাম সঠিকভাৱে কৰিব পৰা ক্ষমতাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।
