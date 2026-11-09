বায়ু প্ৰদূষণ পৰিৱেশতেই সীমাবদ্ধ নহয়, জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও গুৰুতৰ ভাবুকি বুলি সকিয়ালে বিশেষজ্ঞই

বায়ু প্ৰদূষণ পৰিৱেশতেই সীমাবদ্ধ নহয়, জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও গুৰুতৰ ভাবুকি বুলি সকিয়ালে বিশেষজ্ঞই
পিএম২.৫ৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰদাহ, হাওঁফাওঁৰ কাৰ্য্যক্ষমতা হ্ৰাস আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ জটিলতাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ।
Published : November 9, 2026 at 4:43 PM IST
নতুন দিল্লীঃ বায়ু প্ৰদূষণে পৰিৱেশৰ প্ৰতি যিমান ভাবুকি কঢ়িয়াই আনে তাতোকৈ বেছি স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰি আহিছে । বিশেষকৈ দীপাৱলীৰ পিচত দেশৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ফটকা, আতচবাজীয়ে যি ধোঁৱাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে সেয়াই জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনে ।
দেশৰ আন ঠাইৰ লগতে দিল্লী-এনচিআৰত ধাৰাবাহিকভাৱে উচ্চ বায়ু প্ৰদূষণৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা প্ৰদূষণৰ সৈতে সকলোৱে মোকাবিলা কৰিবলগীয়া হয় । ইয়াৰ মাজতেই দীৰ্ঘদিন ধৰি ধোঁৱাৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে কাহ, ডিঙিৰ বিষ আৰু উশাহ বন্ধ হোৱাৰ তাৎক্ষণিক লক্ষণসমূহে গা কৰি উঠিব পাৰে বুলি স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলে সতৰ্ক কৰি দিছে ।
হাঁওফাঁওৰ বিকাশ হৈ থকা শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিজৰ আটাইতকৈ সক্ৰিয় বয়সত ইয়াৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা যুৱক-যুৱতী আৰু পূৰ্বৰে পৰা ৰোগত আক্ৰান্ত লোকসকলক বিষাক্ত বায়ুৱে আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত শ্বাস-প্ৰশ্বাস আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুতৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে । বিশেষকৈ হাঁপানী, ক্ৰ'নিক অব্ষ্ট্ৰাক্টিভ পালমোনাৰী ডিজিজ (চিঅ'পিডি), ডায়েবেটিছ আৰু হৃদৰোগত আক্ৰান্তসকলৰ বাবে প্ৰত্য়াহ্বান হৈ পৰে ।
বায়ু প্ৰদূষণৰ হ্ৰস্বম্যাদী সংস্পৰ্শলৈ আহিলে তীব্ৰ লক্ষণ আৰু চিকিৎসাজনিত জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । আনহাতে বাৰে বাৰে মিহি কণাযুক্ত পদাৰ্থ, বিশেষকৈ পিএম২.৫ৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰদাহ, হাওঁফাওঁৰ কাৰ্য্যক্ষমতা হ্ৰাস আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ জটিলতাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰাৰ আশংকা থাকে ।
গৱেষণাধৰ্মী আলোচনী ‘দ্য লেন্সেট প্লেনেটাৰী হেল্থ’ত প্ৰকাশিত ২০২৪ চনৰ এক অধ্যয়নত এইবুলি উল্লেখ কৰা হৈছে যে ২০০৯ চনৰ পৰা ২০১৯ চনৰ ভিতৰত ভাৰতত ৩৮ লাখ লোকৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হিচাপে বায়ু প্ৰদূষণকে চিহ্নিত কৰা হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহক প্ৰদূষণ সম্পৰ্কীয় ৰোগৰ ওপৰত নজৰ ৰখাৰ লগতে অনুসন্ধান তীব্ৰতৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । স্বাস্থ্য আৰু চিকিৎসা শিক্ষাৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব, প্ৰধান সচিব আৰু সচিবলৈ লিখা এখন পত্ৰত মন্ত্ৰালয়ে বায়ু প্ৰদূষণৰ ফলত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ পৰীক্ষা, আগতীয়াকৈ ৰোগ নিৰ্ণয়, ক্লিনিকেল ব্যৱস্থাপনা, বিপদভিত্তিক পৰামৰ্শ সামৰি এক বিস্তৃত কাঠামোৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰিছে ।
প্ৰখ্যাত চিকিৎসক তথা ফেডাৰেচন অৱ অল ইণ্ডিয়া মেডিকেল এছ’চিয়েশ্যনৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডাঃ ডুবিয়ালা শ্ৰীনাথে ইটিভি ভাৰতক কয় ," দীৰ্ঘদিন ধৰি বায়ু প্ৰদূষণৰ সংস্পৰ্শত থাকিলে কেৱল হাওঁফাওঁতে নহয়, হৃদযন্ত্ৰ আৰু ৰক্তবাহী নলীতো প্ৰভাৱ পৰে ।"
ডাঃ শ্ৰীনাথে পুনৰ কয়, "পিএম২.৫ৰ দৰে মিহি কণিকাই প্ৰদাহৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । তদুপৰি ৰক্তবাহী নলীৰ ক্ষতি কৰাৰ লগতে তেজ জমা হোৱা, হাৰ্ট এটেক, ষ্ট্ৰোকৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । বয়স্ক, ডায়েবেটিছ ৰোগী আৰু উচ্চ ৰক্তচাপ বা হৃদৰোগত আক্ৰান্তসকলৰ ৰক্তবাহী নলী আগৰে পৰাই দুৰ্বল হৈ থকা বাবে অধিক আশংকা থাকে ।"
এইধৰণৰ ক্ষতি সময়ৰ লগে লগে কোনো লক্ষণ নোহোৱাকৈ নিৰৱে সংঘটিত হৈ থাকে বুলি উল্লেখ কৰি ডাঃ শ্ৰীনাথে কয়, "তীব্ৰ প্ৰদূষণৰ সময়ত জটিল সমস্যাত আক্ৰান্ত লোকসকলে অপ্ৰয়োজনীয় বাহিৰৰ কাম-কাজ পৰিহাৰ কৰা উচিত । নিয়মিতভাৱে তেওঁলোকৰ উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা নিৰীক্ষণ কৰিব লাগে। বায়ু প্ৰদূষণ এতিয়া কেৱল পৰিৱেশৰ বিষয় নহয়, ই জনস্বাস্থ্যৰ এক গুৰুতৰ চিন্তা ।”
শিশুৱে বিপদৰ সন্মুখীন হয়
শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসকলে সকীয়াই দি কয় যে শিশুসকল বিশেষভাৱে দুৰ্বল । কিয়নো তেওঁলোকৰ হাওঁফাওঁ আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বিকাশ হৈ থাকে । প্ৰাপ্তবয়স্কতকৈ শৰীৰৰ ওজনৰ তুলনাত শিশুৱে বেছি উশাহ লয় । তদুপৰি শিশুসকলে প্ৰায়ে বাহিৰত সময় কটোৱাৰ ফলত বায়ুমণ্ডলীয় প্ৰদূষকৰ সংস্পৰ্শ সহজেই লাভ কৰে ।
সঘনাই প্ৰদূষিত বায়ুৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে হাঁপানী ৰোগ বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা থাকে । তদুপৰি কাহ আৰু শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সংক্ৰমণ তথা অন্যান্য শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত অসুবিধাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় । পূৰ্বতে শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাত আক্ৰান্ত শিশুৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুতৰ প্ৰদূষণৰ পৰিঘটনাই তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰিলে জৰুৰীকালীন চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে ।
দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰদূষিত বায়ুৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে হাওঁফাওঁৰ স্বাভাৱিক বৃদ্ধিত ব্যাঘাত জন্মাৰ লগতে কাৰ্যক্ষমতা হ্ৰাস পাব পাৰে । সঘনাই উশাহ-নিশাহ লোৱাত অসুবিধা হোৱা শিশুৱে খেলা-ধূলা আৰু বাহিৰৰ কাম-কাজত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈও অসুবিধা পাব পাৰে । সেইবাবে শাৰীৰিক সুস্থতাত প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনাও নুই কৰিব নোৱাৰি ।
ভাৰতীয় চিকিৎসা সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা প্ৰখ্যাত শিশু ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ আৰ ভি অশোকনে ইটিভি ভাৰতক কয়, "শৈশৱৰ বায়ু প্ৰদূষণে হাওঁফাওঁৰ বিকাশত স্তব্ধ কৰিব পাৰে । তদুপৰি হাওঁফাওঁক কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ ক্ষমতা লাভ কৰিবলৈ নিদিয়ে । সেইবাবে সঘনাই উশাহ লোৱা, ৰাতি কাহ, খেলি থাকোঁতে উশাহ বন্ধ হোৱা আৰু বছৰত তিনি-চাৰিবাৰ বুকুৰ সংক্ৰমণৰ হ'লে অভিভাৱকসকলে চিকিৎসৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণত গুৰুত্ব দিব লাগে ।"
যুৱক-যুৱতীসকলৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা নাই
ডেকা বয়সৰ বাবে যুৱক-যুৱতীসকলক অধিক সুস্থ আৰু শক্তিশালী যেন লাগে যদিও কেৱল বয়সে তেওঁলোকক প্ৰদূষিত বায়ুৰ প্ৰভাৱৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে । যাতায়াত কৰোতে, বাহিৰত ব্যায়াম আৰু কামৰ সময়ত নিয়মিতভাৱে সংস্পৰ্শলৈ আহিলে উশাহ-নিশাহৰ নলীত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ।
এই সন্দৰ্ভত বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে সঘনাই মিহি কণিকাৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগ নিৰ্ণয় নোহোৱা লোকৰ ক্ষেত্ৰতো হাওঁফাওঁৰ কাৰ্য্যত প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে । পিএম২.৫ কণাবোৰ হাওঁফাওঁৰ গভীৰতালৈ প্ৰৱেশ কৰিব পৰাকৈ সৰু । আনহাতে বায়ু প্ৰদূষণৰ কিছুমান উপাদানে তেজত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত প্ৰণালীবদ্ধ প্ৰদাহত অৰিহণা যোগায় ।
প্ৰখ্যাত পালমোন’লজিষ্ট ডাঃ অংকিত ভাটিয়াই ইটিভি ভাৰতক কয়," বায়ু প্ৰদূষকৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে হাঁপানীৰ সমস্যা বৃদ্ধি হয় । তদুপৰি ডিঙিৰ বিষ আৰু হাওঁফাওঁৰ সংক্ৰমণকে ধৰি বিভিন্ন শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । প্ৰদূষণৰ হ্ৰস্বম্যাদী প্ৰভাৱ হ'ল হাঁপানী আৰু হাওঁফাওঁৰ ৰোগ থকা ৰোগীৰ তীব্ৰ সংক্ৰমণ আৰু সমস্যা হ'ব পাৰে । এনে হোৱাৰ লগে লগে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হ'বলগীয়াও হয় । "
ডাঃ ভাটিয়াই কয়, "প্ৰদূষণৰ হ্ৰস্বম্যাদী প্ৰভাৱ হ'ল হাঁপানী আৰু হাওঁফাওঁৰ ৰোগ থকা ৰোগীৰ তীব্ৰ সংক্ৰমণ আৰু সমস্যা হ'ব পাৰে, আৰু তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হ'ব পাৰে। বহু দিন আনকি বছৰ ধৰি দীৰ্ঘদিন ধৰি সংস্পৰ্শলৈ আহিলে আপোনাৰ হাওঁফাওঁৰ কাৰ্য্যক্ষমতা হ্ৰাস পাব পাৰে ।"
প্ৰতি বছৰে প্ৰাকৃতিক হাওঁফাওঁৰ কাৰ্যক্ষমতা কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পায় বুলি উল্লেখ কৰি ডাঃ ভাটিয়াই কয়, “যিসকল লোকৰ সঘনাই সংক্ৰমণ হয় তেওঁলোকৰ ডিএনএ ক্ষতি হ’ব পাৰে । ফলত এজন স্বাভাৱিক ব্যক্তিৰ তুলনাত হাওঁফাওঁৰ কাৰ্যক্ষমতা অতি উচ্চ হাৰত হ্ৰাস পায় । যদি কোনো ব্যক্তিৰ হাওঁফাওঁৰ কাৰ্যক্ষমতা প্ৰতি বছৰে ৩০ মিলিলিটাৰ হ্ৰাস পায়, তেন্তে সঘনাই সংক্ৰমণ হোৱা ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতি বছৰে প্ৰতি ১০০ৰ পৰা ২০০ মিলিলিটাৰৰ মূৰে মূৰে ইয়াৰ কাৰ্যক্ষমতা হ্ৰাস পায় ।"
জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগীৰ বিপদ
জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি ধূলি- ধোঁৱাৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাটো বিশেষভাৱে বিপজ্জনক হ’ব পাৰে । প্ৰদূষকে চিঅ’পিডি, ক্ৰ'নিক ব্ৰংকাইটিছ আৰু হাঁপানীক আৰু অধিক ভয়াৱহ কৰি তুলিব পাৰে বাবে গুৰুতৰ ক্ষেত্ৰত উশাহ বন্ধ হোৱা, চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি আৰু শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত বিকল হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ।
মেডাণ্টা গুৰুগ্ৰামৰ ইণ্টাৰনেল মেডিচিন, শ্বাসনালী আৰু নিদ্ৰা চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানৰ অধ্যক্ষ ডাঃ ৰণদীপ গুলেৰীয়াই,"চিঅ'পিডি, হাঁপানী আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ সমস্যা থকা ব্যক্তিৰ বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰাথমিক অৱস্থা জটিল হয় । কাৰণ বায়ু প্ৰদূষণৰ ফলত হাওঁফাওঁত প্ৰদাহ বৃদ্ধি পায় । ডায়েবেটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত লোকসকলেও অতিৰিক্ত চিন্তাৰ সন্মুখীন হয়।"
জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহিৰলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন
প্ৰসিদ্ধ জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডাঃ তামোৰিছ কোলেয়ে কয় যে স্বাস্থ্যক্ষেত্ৰৰ সঁহাৰি কেৱল নিষ্ক্ৰিয়ভাৱে ৰোগীৰ তথ্য লাভ কৰাতেই সীমাবদ্ধ থাকিব নালাগে । ডাঃ কোলে কয়,"ইয়াৰ ভিতৰত হাঁপানী আৰু চিঅ'পিডিৰ তীব্ৰতা বৃদ্ধি, তীব্ৰ ব্ৰংকাইটিছ, তীব্ৰ ক'ৰ'নাৰী চিনড্ৰম আৰু ষ্ট্ৰোকৰ বাবে জৰুৰীকালীনভাৱে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাব লাগে ।"
(অস্বীকাৰ: উল্লেখিত সকলোবোৰ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। দেহত সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উত্তম।)
লগতে পঢ়ক:উৎসৱৰ আনন্দত বিপদ মাতি নানিব : সুৰক্ষিত দীপাৱলী পালন কৰক
দিৱালীৰ ফটকাৰ ধোঁৱাই ঘৰৰ ভিতৰৰ বায়ুৰ গুণাগুণত মানত কেনে প্ৰভাৱ পেলায় ?
বায়ু প্ৰদূষণ বনাম আত্মহত্যা? দুয়োৰে মাজৰ সম্পৰ্ক কি? গৱেষণাত প্ৰকাশ পাইছে আচৰিত তথ্য...