বায়ু প্ৰদূষণে নৱজাতকৰ মগজুৰ বিকাশত পেলাই বিৰূপ প্ৰভাৱ, গৱেষণাত পোহৰলৈ আহিল আচৰিত তথ্য

স্পেইনত কৰা এটি গৱেষণাত বিজ্ঞানীসকলে গৰ্ভৱতী মহিলাসকলক পি এম ২.৫ নামেৰে জনাজাত অণুবীক্ষণিক বায়ু প্ৰদূষক পদাৰ্থৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে নৱজাত শিশুৰ মগজুৰ বিকাশ লেহেমীয়া হ’ব পাৰে-

AIR POLLUTION
বায়ু প্ৰদূষণে নৱজাতকৰ মগজুৰ বিকাশত পেলাই বিৰূপ প্ৰভাৱ, গৱেষণাত পোহৰলৈ আহিল আচৰিত তথ্য (ETV Bharat)
By ETV Bharat Health Team

Published : October 18, 2025 at 5:27 PM IST

3 Min Read
আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছেনে আমি যি বায়ুৰ উশাহ-নিশাহৰ জৰিয়তে আমাৰ শৰীৰলৈ যাবলৈ দিও সেই বায়ু গৰ্ভস্থ সন্তানৰ মগজুত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে নেকি ? শেহতীয়া এক অধ্যয়নত এই চাঞ্চল্যকৰ সত্য পোহৰলৈ আহিছে ৷

স্পেইনত কৰা এটি গৱেষণাত বিজ্ঞানীসকলে গৰ্ভৱতী মহিলাসকলক পি এম ২.৫ নামেৰে জনাজাত অণুবীক্ষণিক বায়ু প্ৰদূষক পদাৰ্থৰ উচ্চ মাত্ৰাৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে নৱজাত শিশুৰ মগজুৰ বিকাশ লেহেমীয়া হ’ব পাৰে ৷

PM 2.5 কণা দৰাচলতে হয় কি ?

পি এম ২.৫ কণাবোৰ ইমানেই সৰু যে খালী চকুৰে ইয়াক দেখা নাযায় ৷ মানুহৰ চুলিতকৈ প্ৰায় ত্ৰিশগুণ পাতল ৷ এই কণাবোৰ বাহন, কাৰখানা, ইন্ধন দহনৰ দৰে প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা উৎপন্ন হয় ৷ ইয়াত বিষাক্ত ৰাসায়নিক যৌগ থাকে যদিও আমোদজনকভাৱে ইয়াত মগজুৰ বিকাশৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় উপাদান যেনে আইৰণ, কপাৰ, জিংক আদিও থাকে ৷

এই কণিকাবোৰে মগজুৰ বিকাশত কেনে প্ৰভাৱ পেলায় ?

গৱেষকসকলে দেখুৱাইছে যে, গৰ্ভাৱস্থাত যদি এগৰাকী মহিলা এই প্ৰদূষক পদাৰ্থৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে তেন্তে শিশুৰ মগজুৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া মাইলিনেচন প্ৰভাৱিত হয় ৷

মাইলিনেচন হৈছে মগজুৰ স্নায়ুবোৰ মাইলিন শ্বীথ নামৰ এটা স্তৰেৰে আবৃত হোৱা প্ৰক্ৰিয়া ৷ এই স্তৰে স্নায়ুৰ মাজত বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ গতি বৃদ্ধি কৰে, যাৰ ফলত চিন্তা আৰু শিক্ষণ শক্তিশালী হয় ৷ কিন্তু এই প্ৰক্ৰিয়াটো লেহেমীয়া হ’লে শিশুৰ মগজুও পৰিপক্কতাত লেহেমীয়া হ’ব পাৰে ৷

গৱেষণা কেনেকৈ কৰা হৈছিল ?

এই অধ্যয়নৰ বাবে গৱেষকসকলে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বায়ু প্ৰদূষণৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ ওপৰত নজৰ ৰাখি ১৩২ টা নৱজাতকৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিছিল ৷ জন্মৰ পিছত এই কেঁচুৱাবোৰৰ মগজুত মাইলিনেচনৰ গতি জুখিবলৈ এম আৰ আই স্কেন কৰা হৈছিল ৷

ফলাফল স্পষ্ট আছিল: যিবোৰ শিশুৰ মাতৃয়ে অতি প্ৰদূষিত পৰিৱেশত বাস কৰিছিল, সেইবোৰৰ মাইলিনেচন প্ৰক্ৰিয়া স্বাভাৱিকতকৈ লেহেমীয়া হৈছিল ৷ ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে গৰ্ভাৱস্থাত বায়ু প্ৰদূষণে শিশুৰ মগজুৰ বিকাশত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷

এই প্ৰভাৱ স্থায়ী নেকি ?

বিজ্ঞানীসকলে কয় যে মগজুৰ এই লেহেমীয়া বিকাশে শিশুৰ ভৱিষ্যতৰ ক্ষমতা, যেনে শিক্ষণ, স্মৃতিশক্তি বা আচৰণৰ ওপৰত স্থায়ী প্ৰভাৱ পেলাব নেকি সেয়া এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই ৷ কিন্তু এই অধ্যয়নে নতুন এলাৰ্ম উত্থাপন কৰিছে আৰু অধিক গৱেষণাৰ পথ মুকলি কৰিছে ৷

গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবে কি গুৰুত্বপূৰ্ণ ?

  • বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে গৰ্ভাৱস্থাত প্ৰদূষণৰ সুৰক্ষা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ ইয়াৰ বাবে:
  • বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁতে N95 মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগে ৷
  • গধুৰ যান-জঁট বা উদ্যোগিক অঞ্চলত দীৰ্ঘসময়লৈকে সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷
  • গছ-গছনি ৰোপণ কৰি আৰু এয়াৰ পিউৰিফায়াৰ ব্যৱহাৰ কৰি ঘৰৰ ভিতৰৰ বায়ু পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখক ৷

বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে প্ৰকাশ কৰা বায়ুৰ গুণাগুণ সূচকাংক (AQI)ৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ক ৷

এই অধ্যয়নে আমাক বিবেচনা কৰিবলৈ বাধ্য কৰে যে বায়ু প্ৰদূষণে কেৱল শ্বাস-প্ৰশ্বাস আৰু হৃদৰোগৰ সৃষ্টি কৰাই নহয়, গৰ্ভস্থ শিশুৰ মগজুৰ বিকাশতো প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷ গতিকে বিশুদ্ধ বতাহ কেৱল পৰিৱেশৰ কথাই নহয়, ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যতৰ কথাও ৷

উৎস

https://medicalxpress.com/news/2025-10-air-pollution-pregnancy-slower-brain.html

NEWBORN BRAIN DEVELOPMENT
CHILD HEALTH RESEARCH
POLLUTION AND NEWBORN BRAIN GROWTH
বায়ু প্ৰদূষণ
AIR POLLUTION

