দৈনিক ব্যায়ামে হ্ৰাস কৰে মৃত্যুৰ আশংকা, প্ৰত্যাহ্বানৰ ৰূপত প্ৰদূষণ

দৈনিক ডেৰ-দুই ঘণ্টা ব্যায়ামে ৩০% পৰ্যন্ত হ্ৰাস কৰে মৃত্যুৰ সম্ভাৱনা, কিন্তু এইক্ষেত্ৰত কিদৰে বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে প্ৰদূষণে পঢ়ক সবিশেষ-

AIR POLLUTION
দৈনিক ব্যায়ামে হ্ৰাস কৰে মৃত্যুৰ আশংকা, প্ৰত্যাহ্বানৰ ৰূপত প্ৰদূষণ (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 2, 2025 at 2:44 PM IST

5 Min Read
ব্যায়ামক সুস্বাস্থ্য বজাই ৰখাৰ এক ফলপ্ৰসূ উপায় বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ কিন্তু ইউনিভাৰ্চিটি কলেজ লণ্ডন (ইউচিএল)ৰ গৱেষকসকলৰ এক নতুন অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে, বিষাক্ত বায়ুৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সংস্পৰ্শলৈ আহিলে নিয়মীয়া শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপৰ স্বাস্থ্য উপকাৰিতা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব পাৰে ৷ এই অধ্যয়নত ব্ৰিটেইন, টাইৱান, চীন, ডেনমাৰ্ক, আমেৰিকাকে ধৰি কেইবাখনো দেশৰ এক দশকৰো অধিক সময় ধৰি অনুসৰণ কৰা ১৫ লাখতকৈ অধিক লোকৰ তথ্য বিশ্লেষণ কৰা হৈছে ৷

প্ৰদূষিত বায়ুত ব্যায়াম কৰাৰ নাথাকে কোনো উপকাৰিতা

অধ্যয়নটোত দেখা গৈছে যে উচ্চ মাত্ৰাৰ প্ৰদূষণ থকা অঞ্চলত বাস কৰা লোকসকলৰ বাবে মৃত্যুৰ আশংকাৰ ওপৰত নিয়মীয়া ব্যায়ামৰ সুৰক্ষামূলক প্ৰভাৱ হ্ৰাস পায় ৷ গৱেষকসকলে বায়ুত থকা মিহি কণা পদাৰ্থ পি এম ২.৫ৰ মাত্ৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, যিটো ২.৫ মাইক্ৰ’মিটাৰতকৈ কম ব্যাসৰ কণাযুক্ত পদাৰ্থ ৷ এই কণাবোৰ ইমানেই সৰু যে হাওঁফাওঁত আবদ্ধ হৈ তেজৰ সোঁতত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে ৷ গৱেষকৰ দলটোৱে লক্ষ্য কৰিছে যে য’ত বাৰ্ষিক গড় পিএম ২.৫ৰ মাত্ৰা প্ৰতি ঘনমিটাৰত ২৫ মাইক্ৰ’গ্ৰাম (mg/m ) বা তাতকৈ বেছি হয়, তেনে ক্ষেত্ৰত ব্যায়ামৰ স্বাস্থ্য উপকাৰিতা যথেষ্ট হ্ৰাস পায় ৷ বিশ্বৰ প্ৰায় আধা (৪৬%) জনসংখ্যাই এই প্ৰদূষণৰ সীমা অতিক্ৰম কৰা অঞ্চলত বাস কৰে ৷

প্ৰদূষণে কমাইছে আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ প্ৰভাৱ

ইউচিএলৰ আচৰণ বিজ্ঞান আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ অধ্যয়নৰ সহ-লেখক অধ্যাপক এণ্ড্ৰু ষ্টেপট’ই কয় যে আমাৰ অধ্যয়নে দেখুৱাইছে যে বিষাক্ত বায়ুৱে ব্যায়ামৰ উপকাৰিতাত কিছু পৰিমাণে বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, যদিও ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে ব্যায়াম সম্পূৰ্ণ অকাৰ্যকৰী ৷ "এই তথ্যসমূহ কণা পদাৰ্থ প্ৰদূষণৰ স্বাস্থ্যজনিত বিপদৰ আৰু অধিক প্ৰমাণ ৷"

এই অধ্যয়নৰ বাবে গৱেষণা দলটোৱে বৰ্তমানৰ সাতটা অধ্যয়নৰ তথ্য বিশ্লেষণ কৰিছিল ৷ তেওঁলোকে দেখিলে যে সপ্তাহত কমেও ডেৰ-দুঘণ্টা মধ্যমীয়া বা জোৰদাৰ ব্যায়াম কৰা লোকসকলৰ এই ব্যায়ামৰ সীমা পূৰণ নকৰা লোকৰ তুলনাত অধ্যয়নৰ সময়ছোৱাত মৃত্যুৰ সম্ভাৱনা ৩০% কম ৷ কিন্তু যদি এই অতি সক্ৰিয় গোটৰ লোকসকলে অধিক কণাযুক্ত পদাৰ্থ প্ৰদূষণ (২৫ মিলিগ্ৰাম/মিটাৰতকৈ অধিক) থকা অঞ্চলত বাস কৰিছিল, তেন্তে এই বিপদ হ্ৰাস আধালৈ হ্ৰাস পাই ১২–১৫ শতাংশলৈ হ্ৰাস পাইছিল ৷

ইউনিভাৰ্চিটি কলেজ লণ্ডনৰ এই গৱেষণাই আমাৰ আগত এটা কঠিন বাস্তৱ ৰাখি গৈছে-ব্যায়াম যিমানেই উপকাৰী হওক, যদি আমি প্ৰতিদিনে বিষাক্ত বায়ুৰ মাজত শ্বাস-প্ৰশ্বাস লৈ আছো, তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ বহুখিনি ফল প্ৰদূষণৰ দ্বাৰা গ্ৰাস কৰি পেলোৱা হয় ৷ বিশেষকৈ ভাৰত, চীন, দক্ষিণ এছিয়াৰ বহু দেশত য’ত বাৰ্ষিক গড় পি এম ২.৫ৰ মাত্ৰা প্ৰায়ে ৫০–১০০ মাইক্ৰ’গ্ৰাম/ঘনমিটাৰৰ ওপৰলৈ উঠি যায়, তাত ব্যায়ামৰ মৃত্যুৰ আশংকা কমোৱাৰ ক্ষমতা আধাতকৈও অধিক কমি যায় ৷ অৰ্থাৎ, যিসকলে প্ৰদূষিত চহৰত বাস কৰি ৰোজ নিয়মীয়াকৈ দৌৰে, জিমলৈ যায় বা যোগাসন কৰে, তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে সেই পৰিশ্ৰমৰ প্ৰকৃত লাভ অতি সীমিত হৈ পৰে ৷এই গৱেষণা কেৱল ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যৰ কথাই নহয়, ই এটা জাতীয় আৰু বিশ্বব্যাপী জৰুৰীকালীন সংকেত ৷ যেতিয়া বিশ্বৰ প্ৰায় আধা জনসংখ্যাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ নিৰ্ধাৰিত নিৰাপদ মানদণ্ডৰ পৰা পাঁচগুণ–দহগুণ অধিক পি এম ২.৫ৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছে, তেতিয়া “ব্যায়াম কৰিলেই সকলো ঠিক হ’ব” বুলি কোৱাটো এটা অৰ্ধসত্য হৈ পৰে ৷ ব্যায়ামে এতিয়াও স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী—কিন্তু বায়ু পৰিষ্কাৰ নহ’লে সেই উপকাৰিতা আংশিকভাৱে বা সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হৈ যায় ৷

গতিকে এই গৱেষণাৰ পৰা আমি দুটা মৌলিক শিক্ষা ল’ব লাগিব-

১. ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত

  • প্ৰদূষণ অধিক থকা দিনত বাহিৰত ব্যায়াম কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ঘৰৰ ভিতৰত বা এয়াৰ পিউৰিফায়াৰ থকা জিমত ব্যায়াম কৰক ৷
  • প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা ১০০ৰ ওপৰত থাকিলে বাহিৰলৈ গৈ দৌৰাটো সম্পূৰ্ণৰূপে এৰাই চলক; ই হাওঁফাওঁৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে ৷
  • যদি বাহিৰত ব্যায়াম কৰাটো খুবেই জৰুৰী তেন্তে বাহিৰলৈ যোৱাৰ সময়ত N95 বা তাতকৈ উন্নত মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰক ৷

২. ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু বিশ্ব পৰ্যায়ত

  • বায়ু প্ৰদূষণ হ্ৰাস কৰাটো কেৱল পৰিৱেশৰ প্ৰশ্ন নহয়, এয়া জনস্বাস্থ্যৰ সৰ্বোচ্চ প্ৰাধান্যৰ বিষয় ৷
  • যিকোনো স্বাস্থ্য অভিযানত “ব্যায়াম কৰক” বুলি কোৱাৰ লগতে “পৰিষ্কাৰ বায়ুৰ দাবী কৰক” বুলিও জোৰ দিয়া উচিত ৷
  • চৰকাৰৰ পৰা নাগৰিকলৈকে সকলোৱে এই সত্য মানি ল’ব লাগিব যে বিষাক্ত বায়ুৰ মাজত ব্যায়াম কৰি আমি নিজৰে লোকচান কৰি আছো ৷

শেষত এটাই কথা ক’ব পাৰি যে, ব্যায়াম আমাৰ জীৱনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে, কিন্তু প্ৰদূষিত বায়ুৰ মাজত সেই জীৱন ৰক্ষাৰ ক্ষমতা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পায় ৷ গতিকে আমি যিমান পাৰো সোনকালে বায়ু পৰিষ্কাৰ কৰাৰ সামূহিক যুঁজত জঁপিয়াই পৰাটোৱেই এতিয়াৰ সৰ্বোচ্চ প্ৰয়োজনীয়তা ৷ কাৰণ, যেতিয়ালৈকে আমাৰ শ্বাসৰ বায়ু বিষাক্ত হৈ থাকিব, তেতিয়ালৈকে আমাৰ কঠোৰ ব্যায়াম কৰাৰ ফল অথলে যাব ৷ কাৰণ পৰিষ্কাৰ বায়ু অবিহনে সুস্বাস্থ্যৰ বজাই ৰখাটো অসম্ভৱ ৷

সম্পাদকৰ পচন্দ

