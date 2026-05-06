শিশুটিৱে ম'বাইলৰ স্ক্ৰীণত বেছি সময় অতিবাহিত কৰে নেকি ? হ'ব পাৰে অটিজিমৰ লক্ষণ

এই গৱেষণাত ভাৰতৰ তিনিৰ পৰা ছয় বছৰৰ ভিতৰৰ ২৫০টি শিশুক সামৰি লোৱা হৈছিল ।

AIIMS Study Links Early Screen Time to symptoms like Autism
দ্ৰুতগতিত আৰু অতি উদ্দীপক স্ক্ৰীণৰ বিষয়বস্তুৰ সংস্পৰ্শই মগজুক অহৰহ নিয়োজিত হ'বলৈ বাধ্য কৰে। ফলত শিশুৰ মনোনিৱেশৰ ক্ষমতা হ্ৰাস পায় । (GETTY IMAGES)
Published : May 6, 2026 at 2:57 PM IST

সাম্প্ৰতিক সময়ত শিশুৰ হাতত ম'বাইল দেখিবলৈ পোৱাটো তেনেই সাধাৰণ ঘটনা হৈ পৰিছে । কিছুমান শিশুৰ অভ্য়াস এনে হৈ পৰিছে যে কেতিয়াবা ফোনটো কাঢ়ি নিবলৈ চেষ্টা কৰিলেই আৰম্ভ হয় সমস্য়া । কান্দোনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চিঞৰ-বাখৰ, আলোচনা আৰু কেতিয়াবা 'তুমি মোক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলা'বুলি কোৱা চাৱনিও সকলোৱেই প্ৰত্য়ক্ষ কৰে ।

আনকি কেতিয়াবা পিতৃ-মাতৃয়েও অসহায় অনুভৱ কৰে । শিশুটিৰ হাতৰ পৰা ম'বাইলটো কাঢ়ি নিবলৈ সাহস কৰিব নোৱাৰে । এতিয়া কল্পনা কৰক যে সেই সৰু নাটকখন কেৱল আপোনাৰ বহা কোঠাতে নহয়, আপোনাৰ সন্তানৰ মগজুৰ ভিতৰতো খেলি আছে । শেহতীয়াকৈ এইমছ (অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অৱ মেডিকেল ছায়েন্স)ৰ এক অধ্যয়নত এই সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ পাইছে এক উদ্বেগজনক বিষয় । এই অধ্যয়নত প্ৰকাশ পাইছে যে এবছৰৰ তলৰ শিশুৱে ম'বাইলৰ স্ক্ৰীণত বেছি সময় অতিবাহিত কৰিলে ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ আশংকা অধিক ।

যিসকল শিশুৱে বেছি সময় এইদৰে কটায় সেইসকলৰ তিনি বছৰ বয়সৰ ভিতৰত অটিজিম সম্পৰ্কীয় লক্ষণৰ আশংকা থকা বুলি এই অধ্যয়নত প্ৰকাশ পাইছে । অৱশ্য়ে ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে স্ক্ৰীণে অটিজিমৰ সৃষ্টি কৰে । সমস্যাটো হৈছে কিমান সোনকালে, কিমান শিশুৰ জগতখনৰ অংশ হৈ পৰে ।

এইমছৰ গৱেষণাত কি লাভ কৰিলে ?

এইমছৰ এই গৱেষণাত ২৫০টা শিশু সামৰি লোৱা হৈছিল । তিনিৰ পৰা ছয় বছৰৰ ভিতৰৰ ২৫০টা শিশুৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখে গৱেষকসকলে । ইয়াৰে ১৫০ টি শিশুৰ অটিজিম হৈছে । আনহাতে, ১০০ টি শিশুৰ অটিজিমৰ সাধাৰণ বিকাশৰ লক্ষণ ফুটি উঠিছে । এয়া আছিল এটা উদাহৰণহে । যিবোৰ শিশুৱে স্ক্ৰীণত বেছি সময় কটায় সেইবোৰ শিশুৰ তিনি বছৰ বয়সলৈকে অটিজিমৰ দৰে লক্ষণ দেখা দিয়াৰ সম্ভাৱনা অধিক ।

এতিয়া হোৱাটছএপৰ ফৰৱাৰ্ডসকলে এই বাৰ্তাটোৰে আতংকৰ বিস্ফোৰণ ঘটোৱাৰ পূৰ্বে স্পষ্টকৈ কওঁ: এইটো কাৰণগত নহয়, সম্পৰ্কহে । সহজ ভাষাত ক’বলৈ হ’লে এই অধ্যয়নত এটা শক্তিশালী সংযোগ পোৱা গৈছে যদিও ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত হোৱা নাই যে স্ক্ৰীণে প্ৰত্যক্ষভাৱে অটিজিমৰ সৃষ্টি কৰে; কিন্তু কিবা এটাই একমাত্ৰ কাৰণ নহয় বুলিয়েই সেইটো সমস্যাৰ অংশ নহয় বুলি ক’ব নোৱাৰি ।

প্ৰথম তিনি বছৰ কিয় ডাঙৰ কথা :

আপোনাৰ শিশুৰ মগজুক সৃষ্টিৰ স্থান হিচাপে কল্পনা কৰক । প্ৰথম তিনি বছৰ যেতিয়া ভেটি, তাঁৰ, প্লাম্বিং বজ্ৰৰ গতিৰে সৃষ্টি কৰা হয়, ইয়াক বিশেষজ্ঞসকলে 'উচ্চ মস্তিস্কৰ প্লাষ্টিচিটি'বুলি কয় । এই পৰ্যায়ত পিক-এ-বুৰ প্ৰতিটো হাঁহি, প্ৰতিটো শব্দ, প্ৰতিটো খেল আজীৱন স্থায়ী হ’ব পৰা গঠন এটাত ইটা যোগ কৰাৰ দৰেই ।

কথা কোৱা, চকুৰ সংস্পৰ্শ, খেলা আদি বাস্তৱ জীৱনৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াই স্নায়ুৰ সংযোগ সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰে । এই সংযোগবোৰেই পিছলৈ ভাষা, আৱেগ, স্মৃতিশক্তি আৰু সামাজিক দক্ষতালৈ পৰিণত হয় । এতিয়া সেইটোৰ ঠাইত স্ক্ৰীণে স্থান লৈছে । চকুৰ সংস্পৰ্শ নাই । আগলৈ বা পিছলৈ কোনে কথা-বতৰা নহয় । নাই কোনে কোনো আৱেগিক প্ৰতিক্ৰিয়া । মাত্ৰ উজ্জ্বল ৰং, দ্ৰুত গতি আৰু নিষ্ক্ৰিয়ভাৱে প্ৰত্য়ক্ষ কৰা । সম্পূৰ্ণ পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ ঠাইত জাংক ফুড ব্যৱহাৰ কৰাৰ দৰেই । শিশুটিয়ে কিবা এটা গ্ৰহণ কৰি আছে; কিন্তু প্ৰকৃততে তেওঁলোকৰ মগজুৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু নহয় ।

বিভিন্ন দিশ মূল পইন্ট
মগজুৰ আৰম্ভণিৰ প্লাষ্টিচিটি (০–৩ বছৰ)
  • জীৱনৰ প্ৰথম তিনি বছৰ মগজুৰ দ্ৰুত বিকাশৰ বিষয়ে চিহ্নিত হয়, য'ত স্নায়ু সংযোগ অতি উচ্চ হাৰত গঠন হয় , যাৰ ফলত এই সময়ছোৱা বিকাশৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে।
  • মগজুৱে উচ্চ প্লাষ্টিচিটি প্ৰদৰ্শন কৰে, অৰ্থাৎ ই পৰিৱেশৰ জ্ঞান আৰু অভিজ্ঞতাৰ প্ৰতি অতি সংবেদনশীল।
  • বাস্তৱ জীৱনৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াই যেনে কথা কোৱা, খেলা-ধূলা কৰা, চকুৰ সংস্পৰ্শই জ্ঞানমূলক আৰু আৱেগিক বৃদ্ধিৰ বাবে অপৰিহাৰ্য স্নায়ু পথসমূহ শক্তিশালী কৰাত সহায় কৰে।
  • অত্যধিক স্ক্ৰীণত সময় কটোৱাৰ এই পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া-কলাপসমূহ হ্ৰাস কৰে । এইবোৰে যিয়ে মগজুৰ সঠিক বিকাশ আৰু শিক্ষণত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।
মনঃসংযোগ
  • দ্ৰুতগতিত আৰু অতি উদ্দীপক স্ক্ৰীণৰ বিষয়বস্তুৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ ফলত মগজুক অহৰহ নিয়োজিত হোৱাৰ আশা কৰিব পৰা যায় । ইয়াৰ ফলত শিশুৱে মন্থৰ, বাস্তৱ জীৱনৰ কাৰ্যকলাপত মনোনিৱেশ কৰাৰ ক্ষমতা হ্ৰাস পায় ।
ভাষাৰ বিকাশ
  • শৈশৱত ভাষা আহৰণ নিৰ্ভৰ কৰে সক্ৰিয়ভাৱে শুনা আৰু যত্ন লোৱা লোকৰ সৈতে যোগাযোগৰ ওপৰত।
  • নিষ্ক্ৰিয় স্ক্ৰীণ চোৱাৰ ফলত মৌখিক পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া-কলাপ সীমিত হৈ পৰে । ইয়াৰ ফলত কথা কোৱাত পলম হোৱা আৰু ভাষা দক্ষতা দুৰ্বল হ’ব পাৰে।
সামাজিক সংযোগ

চকুৰ সংস্পৰ্শ, আৱেগিক বুজাবুজি আৰু বন্ধন আদি সামাজিক দক্ষতা বিকাশৰ বাবে মানুহৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া-কলাপ অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় ।

  • অত্যধিক স্ক্ৰীণৰ ব্যৱহাৰে এই পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া-কলাপসমূহৰ স্থান অধিকাৰ কৰে। সম্ভাৱ্যভাৱে সামাজিক যোগাযোগ আৰু সম্পৰ্কত ব্য়াঘাত জন্মায় ।
মেলাটনিন (টোপনিৰ হৰম’ন)
  • বিশেষকৈ নিশা স্ক্ৰীণৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে নীলা পোহৰ নিৰ্গত হয় যিয়ে মেলাটনিন উৎপাদনত বাধা দিয়ে , টোপনিত ব্যাঘাত জন্মায় আৰু মগজুৰ বিকাশত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায় ।
ড'পামিন (পুৰস্কাৰ ব্যৱস্থা)
  • ডিজিটেল মাধ্যমে তৎক্ষণাত সন্তুষ্টি প্ৰদান কৰাৰ ফলত মগজুত বাৰে বাৰে ড'পামিন মুক্ত হয়।
  • ইয়াৰ ফলত নিচাৰ দৰে আচৰণ আৰু বাস্তৱ জগতৰ কাৰ্যকলাপতকৈ স্ক্ৰীণৰ প্ৰতি পচন্দ বৃদ্ধি পাব পাৰে, যিয়ে প্ৰেৰণা আৰু আৱেগিক নিয়ন্ত্ৰণত প্ৰভাৱ পেলায়।

চিকিৎসা বিশেষজ্ঞসকলে এই বিষয়ে স্পষ্টভাৱে কয়:

  • ১৮ মাহৰ তলৰ শিশুৰ বাবে কোনো স্ক্ৰীণ এক্সপ’জাৰ নহয়
  • আদৰ্শগতভাৱে তিনি বছৰ বয়সৰ পূৰ্বে কোনো স্ক্ৰীণ নাথাকিব

বেছি যেন লাগিছে ? কিন্তু যেতিয়া আপুনি বুজি পায় যে মগজুৰ আৰম্ভণিৰ বিকাশ কিমান জটিল, তেতিয়া ইয়াৰ যুক্তিযুক্ততা আহিবলৈ আৰম্ভ কৰে । নৱজাতকক আপুনি জাংক ফুড নিদিলেহেঁতেন । গতিকে তেওঁলোকক ডিজিটেল অভাৰলোড কিয় দিব লাগে ?

পিতৃ-মাতৃয়ে কি কৰা উচিত ?

  • ফোনটো পেলাই দিব নালাগে; কিন্তু সীমাৰ মাজত থকাটো নিতান্তই প্ৰয়োজন।
  • স্ক্ৰীণৰ এক্সপোজাৰ যিমান পাৰি পলম কৰক
  • বাস্তৱ জগতৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া-কলাপক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ক: কথা কওক, খেলক, নিয়োজিত হওক
  • শুই উঠাৰ আগতে স্ক্ৰীণ পৰিহাৰ কৰক
  • সন্তান সাৰ পাই থাকিলে উপস্থিত থাকিব। যিকোনো এপতকৈ আপোনাৰ মনোযোগ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ

এইদৰে ভাবি চাওক: আপোনাৰ মুখ, আপোনাৰ মাত, আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া—আপুনি আপোনাৰ সন্তানৰ প্ৰথম আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ 'স্ক্ৰীণ'।

ৎস:

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-032-18477-1_50

(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)

