মাহজাতীয় শস্য-চয়াবিনজাতীয় খাদ্য়ই হ্ৰাস কৰে উচ্চ ৰক্তচাপ

মাহজাতীয় শস্য আৰু চয়াবিনজাতীয় খাদ্য় বেছিকৈ খোৱাসকলৰ উচ্চ ৰক্তচাপ ১৬% হ্ৰাস পায় ।

Adding More Soy And Legumes To Your Daily Tiffin Could Lower blood pressure Risk
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 27, 2026 at 2:28 PM IST

আপুনি উচ্চ ৰক্তচাপত ভুগিছে নেকি ? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই । বিএমজে নিউট্ৰিচন, প্ৰিভেনচন এণ্ড হেল্থ জাৰ্ণেলত প্ৰকাশিত এক নতুন পদ্ধতিগত পৰ্যালোচনা আৰু মেটা বিশ্লেষণত প্ৰকাশিত তথ্য়ই উচ্চ ৰক্তচাপত আক্ৰান্তসকলৰ বাবে কঢ়িয়াই আনিছে ইতিবাচক বতৰা । কেনেধৰণৰ খাদ্য়ই উচ্চ ৰক্তচাপ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে এই পৰ্যালোচনাত ব্য়াখ্য়া কৰা হৈছে ।

বিশ্বত ১.৪ বিলিয়ন উচ্চ ৰক্তচাপত আক্ৰান্ত :

নিয়মীয়াকৈ মাহজাতীয় শস্য আৰু চয়াবিনজাতীয় খাদ্য় গ্ৰহণ কৰাৰ সৈতে উচ্চ ৰক্তচাপ কম হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ সম্পৰ্ক আছে বুলি পৰ্যালোচনাত উল্লেখ কৰা হৈছে । বিশ্বত প্ৰায় ১.৪ বিলিয়ন লোক উচ্চ ৰক্তচাপত আক্ৰান্ত । আজিলৈকে সন্মুখীন হোৱা বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যজনিত অন্যতম প্ৰত্যাহ্বান হৈছে উচ্চ ৰক্তচাপ । হৃদযন্ত্ৰৰ ৰোগ যেনে হাৰ্ট এটেক, ষ্ট্ৰোক আৰু বৃক্কৰ ৰোগ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এক বিপদজনক কাৰক বুলি গণ্য় কৰা হয় এই উচ্চ ৰক্তচাপক ।

তিনিটা দশকৰ ভিতৰত ১১৫% বৃদ্ধি :

১৯৯০ চনত এই ৰোগত আক্ৰান্ত আছিল ৬.৬ কোটি । ২০১৯ চনত ১.২৮ বিলিয়নৰো অধিক উচ্চ ৰক্তচাপৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি পাইছে । এই পৰিসংখ্য়াই বিগত তিনিটা দশকৰ ভিতৰত ১১৫% বৃদ্ধি পোৱাৰ ছবিখন প্ৰতিফলিত কৰিছে । নিম্ন আৰু মধ্যম আয়ৰ দেশসমূহত উচ্চ ৰক্তচাপৰ হাৰ অধিক হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই ধাৰাসমূহে ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পোৱা স্বাস্থ্য বৈষম্যক কেন্দ্ৰ কৰি অধিক উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।

পূৰ্বৰ গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে মাহজাতীয় শস্য আৰু চয়াবিনজাতীয় খাদ্য খোৱাৰ ফলত সামগ্ৰিকভাৱে হৃদযন্ত্ৰৰ ৰোগৰ সম্ভাৱনা কম । অৱেশ্য়ে মাহজাতীয় শস্য আৰু চয়াবিনজাতীয় খাদ্য মাজৰ সম্পৰ্ক আৰু উচ্চ ৰক্তচাপৰ সম্ভাৱনা পৰীক্ষা কৰাৰ সময়ত নিৰ্দিষ্ট গৱেষণা সীমিত হৈয়েই আছে ।

ইম্পেৰিয়েল কলেজ লণ্ডনৰ ডাঃ ডেগফিন অ’নেৰ সহায়ত প্লাণ্ট-বেছড হেল্থ প্ৰফেচনেলছ ইউ কেৰ গৱেষকসকলে ২০২৫ চনৰ জুনলৈকে এই বিষয়ত গৱেষণা চলায় । গৱেষকৰ দলটোৱে এই পৰ্যালোচিত গৱেষণামূলক অধ্যয়নৰ বাবে কেইবাটাও বৈজ্ঞানিক আৰু চিকিৎসা তথ্যকোষত সন্ধান কৰি এক পদ্ধতিগত পৰ্যালোচনা আৰু মেটা-বিশ্লেষণ কৰে ।

উল্লেখ্য় যে এই পৰ্যালোচনাত পাঁচটা অধ্যয়ন আমেৰিকাৰ, চাৰিটা এছিয়াৰ আৰু দুটা ইউৰোপৰ পৰা কৰা হৈছিল । আঠটা অধ্যয়নত পুৰুষ আৰু মহিলা উভয়কে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল । আনহাতে, দুটা অধ্যয়নত কেৱল মহিলাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল । তদুপৰি এটা অধ্যয়নত কেৱল পুৰুষকহে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় । সমগ্ৰ অধ্যয়নত অংশগ্ৰহণকাৰীৰ সংখ্যা ১,১৫২ৰ পৰা ৮৮,৪৭৫ আৰু উচ্চ ৰক্তচাপৰ ৰোগীৰ সংখ্যা ১৪৪ৰ পৰা ৩৫,৩৭৫ৰ ভিতৰত আছিল ।

এই অধ্যয়নত লাভ কৰা ফলাফলসমূহে প্ৰথমে দেখুৱাইছে যে মাহজাতীয় শস্য আৰু চয়াবিনজাতীয় খাদ্য় বেছিকৈ খোৱাসকলৰ ১৬% আৰু কমকৈ গ্ৰহণ কৰাৰ উচ্চ ৰক্তচাপ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ১৮% কম হোৱাৰ সৈতে জড়িত । ৰৈখিক মাত্ৰা-প্ৰতিক্ৰিয়া বিশ্লেষণৰ পৰা অধিক ফলাফলত দেখা গৈছে যে নিতৌ খোৱা প্ৰতি ১০০ গ্ৰাম মাহজাতীয় শস্য আৰু চয়াবিনজাতীয় খাদ্য়ই ক্ৰমে ১২% আৰু ২৪% আশংকা হ্ৰাস কৰিছে ।

১৭০ গ্ৰাম গ্ৰহণ কৰিলে আশংকা ৩০% হ্ৰাস :

মাহজাতীয় শস্যৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি আৰু উচ্চ ৰক্তচাপৰ আশংকাৰ কম হোৱাৰ মাজত স্পষ্ট মাত্ৰা-প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সম্পৰ্ক আছে । নিতৌ ১৭০ গ্ৰাম পৰ্যন্ত গ্ৰহণ কৰিলে আশংকা ৩০% হ্ৰাস পায়। আনহাতে চয়াবিনজাতীয় খাদ্য়ৰ বাবে প্ৰতিদিনে ৬০-৮০ গ্ৰামত ২৮-২৯% আশংকা হ্ৰাস পাইছিল । আনহাতে অধিক গ্ৰহণ কৰিলে বিপদ আৰু হ্ৰাস হোৱা নাছিল ।

বিশ্ব কেন্সাৰ গৱেষণা পুঁজিৰ পৰা গ্ৰেডিং শ্ৰেণীবিভাজন ব্যৱহাৰ কৰি মাহজাতীয় শস্য আৰু চয়াবিনজাতীয় মাজত কাৰণগত সম্পৰ্ক আৰু উচ্চ ৰক্তচাপৰ সম্ভাৱনা মূল্যায়ন কৰাৰ সময়ত গৱেষকসকলে প্ৰমাণসমূহক ‘মাহজাতীয় শস্য আৰু চয়াবিনজাতীয় খাদ্য় উভয়ৰে মাজত সম্ভাৱ্য কাৰণগত সম্পৰ্ক আৰু উচ্চ ৰক্তচাপৰ আশংকা হ্ৰাস পোৱাৰ সমৰ্থনকাৰী’ বুলি বিবেচনা কৰিছিল ।

গৱেষকসকলে ব্যাখ্যা কৰে যে মাহজাতীয় শস্য আৰু চয়াবিনজাতীয় খাদ্য় উচ্চ ৰক্তচাপৰ সম্ভাৱনা কম কৰাত অৰিহণা যোগাব পাৰে । ইয়াত খনিজ পদাৰ্থ, আঁহ আৰু জৈৱ সক্ৰিয় যৌগ থাকে । মাহজাতীয় শস্য আৰু চয়াবিনজাতীয় খাদ্য়ত পটাছিয়াম, মেগনেছিয়াম আৰু খাদ্য আঁহৰ পৰিমাণ বেছি । এই সকলোবোৰ উচ্চ ৰক্তচাপৰ হাৰ কম হোৱাৰ সৈতে জড়িত ।

ফেটি এচিডৰ প্ৰভাৱ :

তদুপৰি শেহতীয়া গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে মাহজাতীয় শস্য আৰু চয়াবিনজাতীয় খাদ্য়ৰ পৰা দ্ৰৱণীয় আঁহৰ বাবে শৃংখলাযুক্ত ফেটি এচিড উৎপন্ন হয় । এই ফেটি এচিডে ৰক্তবাহী নলীৰ প্ৰসাৰণক প্ৰভাৱিত কৰে আৰু ফলত ৰক্তচাপ হ্ৰাস পায় । মাহজাতীয় শস্য আৰু সৰিয়হ গ্ৰহণেও উচ্চ ৰক্তচাপৰ আশংকাত পৰোক্ষভাৱে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । কাৰণ এই দুয়োটা মেদবহুলতাৰ আশংকা কম হোৱাৰ সৈতে জড়িত । এয়া হৈছে উচ্চ ৰক্তচাপৰ বাবে এক প্ৰাথমিক বিপদজনক কাৰক ।

একেটা গৱেষণা গোটৰ পৰা পূৰ্বে প্ৰকাশিত মেটা-বিশ্লেষণে প্ৰমাণ কৰিছে যে গোটা শস্য খোৱাৰ ফলতো উচ্চ ৰক্তচাপৰ সম্ভাৱনা কম হ’ব পাৰে । বৰ্তমান তেওঁলোকে উচ্চ ৰক্তচাপৰ আশংকাত বাদামৰ ভূমিকা সম্পৰ্কেও তথ্য পৰ্যালোচনা কৰি আছে । এই তথ্যসমূহে কেনেকৈ অন্যান্য উদ্ভিদ ভিত্তিক খাদ্যসমূহেও সময়ৰ লগে লগে উচ্চ ৰক্তচাপ হোৱাৰ সম্ভাৱনা কমায় সেই বিষয়েও বিশ্লেষণ কৰি আছে ।

(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)

