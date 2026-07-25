চাণ্ডিপুৰা ভাইৰাছ কি ? এইকেইটা লক্ষণ জানি লওক
চাণ্ডিপুৰা ভাইৰাছ হৈছে ৰেবডোভাইৰিডে পৰিয়ালৰ এটা গোট ।
Published : July 25, 2026 at 4:21 PM IST
ডুংগৰপুৰ (ৰাজস্থান): শেহতীয়াকৈ ৰাজস্থানৰ ডুংগৰপুৰ জিলাৰ ছিমালৱাৰা ব্লকৰ ৰতনপুৰা গাঁৱৰ এটি ছবছৰীয়া শিশুৰ অসুস্থতাৰ ফলত মৃত্যু হোৱাৰ ৯ দিনৰ পাছত পৰীক্ষাত চাণ্ডিপুৰা ভাইৰাছ (চিএইচপিভি)ত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি নিশ্চিত হৈছে । এই ভাইৰাছবিধৰ বিষয়ে প্ৰায়ভাগ লোকেই জ্ঞাত নহয় ।
উল্লেখ্য় যে গুজৰাট বায়’টেকন’লজি ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ প্ৰতিবেদনত চণ্ডীপুৰা ভাইৰাছ নিশ্চিত হৈছে । এই ঘটনাৰ পিছতে ৰাজস্থানৰ স্বাস্থ্য বিভাগে ৰাজ্য়খনত সতৰ্কতা বৃদ্ধি কৰি শিশুৰ স্বাস্থ্য নিৰীক্ষণৰ বাবে ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।
মুখ্য চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিষয়া ডাঃ অলংকৰ গুপ্তাই জনোৱা মতে, যোৱা ১৩ জুলাইত শিশুটি অসুস্থ হোৱাত প্ৰথম অৱস্থাত পৰিয়ালৰ লোকে শিশুটিক ছিমলৱাৰাৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰে । তাৰ পিছত শিশুটিক চিকিৎসাৰ বাবে মোদাছা আৰু হিম্মতনগৰৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ নিয়ে । চণ্ডীপুৰা ভাইৰাছৰ লগত জড়িত লক্ষণৰ বাবে ১৪ জুলাইত নমুনা সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল যদিও ১৫ জুলাইত শিশুটিৰ মৃত্য়ু হয় । স্বাস্থ্য বিষয়াসকলে কয় যে চণ্ডীপুৰা ভাইৰাছ মূলতঃ সৰু ল’ৰা-ছোৱালীক আক্ৰান্ত কৰে আৰু বালিমাখিৰ কামোৰৰ জৰিয়তে বিয়পে ।
কি এই ৰোগ ?
উল্লেখ্য় যে চাণ্ডিপুৰা ভাইৰাছ হৈছে ৰেবডোভাইৰিডে পৰিয়ালৰ এটা গোট । এই ৰোগ মানুহৰ এনকেফেলাইটিছ ৰোগ, চাণ্ডিপুৰা এনকেফেলাইটিছ বা চাণ্ডিপুৰা ভাইৰেল এনকেফেলাইটিছৰ সৈতে জড়িত । চণ্ডীপুৰা ভাইৰাছ হৈছে এক বিৰল মহৰ বাবে বিয়পা ৰোগ য'ত একিউট এনকেফেলাইটিছ চিনড্ৰমৰ সৃষ্টি কৰে । ১৯৬৫ চনত মহাৰাষ্ট্ৰত প্ৰথম ৰোগীগৰাকী চিনাক্ত হৈছিল । এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিচত ২৪ৰ পৰা ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত স্নায়ুজনিত দ্ৰুত অৱনতি ঘটে আৰু মৃত্য়ুৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰে ।
এই ৰোগৰ মানুহৰ পৰা মানুহলৈ কোনো প্ৰত্যক্ষ সংক্ৰমণ নহয় । সাধাৰণতে এই ৰোগত শিশুৰ গুৰুতৰ সংক্ৰমণ হোৱাৰ আশংকা থাকে । বাৰিষাৰ সময়ত যেতিয়া মহৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তেতিয়া এনে ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটে ।
প্ৰাথমিক লক্ষণ:
- আক্ৰান্তৰ হঠাৎ প্ৰচণ্ড জ্বৰ উঠে
- তীব্ৰ মূৰৰ বিষ হয়
- এনে ৰোগীৰ বমি হয়
- পেশীৰ বিষ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে
- মানসিক অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন
- বেছি টোপনি হয়
- খিংখিঙীয়া স্বভাৱৰ হোৱা
- শৰীৰৰ কঁপনি উঠে
- আক্ৰান্তই মূৰ্ছা যাব পাৰে
- ক’মা পৰ্যায়ত উপনীত হয়
লগতে পঢ়ক:বিশ্ব মস্তিস্ক দিৱস ২০২৬: চশমা সলনিৰ সময় নে মস্তিস্কই সহায় বিচাৰিছে ?
বাৰিষাৰ স্বাস্থ্য় অভিযান : ডেংগুৰ উত্থান; মেলেৰিয়া- কলাজ্বৰ হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে এনচিডি বৃদ্ধি